https://ria.ru/20241127/prazdnik-1985590278.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 27 ноября в России и в мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 27 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают 27 ноября в России и в мире

27 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: День морской пехоты, День самозанятых и Международный день гитариста. Какой сегодня праздник по... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:00

2024-11-27T06:00

2024-11-27T06:00

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. 27 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников: День морской пехоты, День самозанятых и Международный день гитариста. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, международный, церковный. Памятные даты в истории, что можно и нельзя делать в этот день по народным приметам, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня принимают поздравления морские пехотинцы и самозанятые, а в мире - гитаристы.Профессиональный праздник27 ноября в нашей стране ежегодно отмечается День морской пехоты, который был утвержден приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года. Дата праздника была выбрана не случайно: именно в этот день в 1705 году император Петр I издал указ о создании первого в России полка морских солдат.Поздравить сегодня можно и тех граждан России, которые работают на специальном налоговом режиме - налоге на профессиональный доход. 27 ноября отмечается День самозанятых. Появление такого режима позволило всем, кто работает на себя или совмещает основную работу с подработкой, легализовать свои доходы и получить государственную поддержку наравне с предпринимателями.В 1996 году 27 ноября постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации была официально дана квалификационная характеристика должности “оценщик” - эксперт по оценке имущества. Поэтому все представители этой профессии ежегодно в этот день отмечают свой профессиональный праздник - День оценщика.Церковный праздникПравославные христиане сегодня поминают:Ап. Фили́ппа (I)Прп. Фили́ппа Ира́пского (1527)правоверного царя Иустиниа́на I (565) и царицы Феодо́ры(548)свт. Григо́рия Паламы́, архиепископа Фессалонитского(1357)Сщмчч. Дими́трия Беневоленского, Алекса́ндра Быкова, Ви́ктора Ильинского, Алекси́я Нечаева, Михаила Белюстина, Фео́дора Баккалинского, Михаила Некрасова, Петра Титова, Алекси́я Никологорского, Се́ргия Знаменского, Николая Дунаева, Васи́лия Лихарева, Алекса́ндра ПокровскогоДими́трия Лебедева, Николая ВиноградоваПорфи́рия Колосовского, Васи́лия Никольского, Гео́ргия Извекова, Васи́лия Розанова, Се́ргия Спасского, Алекса́ндра Чекалова, Се́ргия Руфицкого, пресвитеров, Николая Богородского, диакона, прмч. Ариста́рха (Заглодина-Кокорева), иеромонаха, мчч. Гаврии́ла Безфамильного, Дими́трия Рудакова, мц. Анны Зерцаловой (1937)сщмч. Фео́дора Грудакова, пресвитера (1940)сщмч. Се́ргия Константинова, пресвитера (1941)Народный праздник27 ноября в народе называли Филиппов день (Филипповка, Заговенье) в честь одного из учеников Иисуса Христа. На Руси после этого дня начинался строгий Рождественский пост, заканчивались свадьбы и любые увеселения: все время полагалось посвящать работе и благочестивым делам. Вечером Филиппова дня девушки гадали на суженого, а после - собирались на “бабьи засидки”: несколько человек в одной избе пряли шерсть и лен, пели тихие песни, беседовали.Также на Филлиповки принято было выносить во двор еду для духов, оберегающих домашних животных.Какой сегодня праздник в миреВ мире 27 ноября отмечают Международный день гитариста, в Испании чествуют учителей, а в Венесуэле проходит Дeнь вoeннoй aвиaции. В Таиланде 27 ноября празднуют Дeнь здpaвooxpaнeния, В Бразилии - Дeнь cпeциaлиcтa пo oxpaнe тpудa.Памятные даты в истории1095 - Папа римский Урбан II на Клермонском соборе провозгласил Первый крестовый поход.1671 - окончание Восстания Степана Разина.1705 - император Пётр I подписал Указ о создании морской пехоты.1730 - Сенат России издал указ “О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей”.1895 - Альфред Нобель подписал завещание и создал фонд Нобелевской премии.2009 - крушение поезда “Невский экспресс”.Именины27 ноября празднуют день ангела: Федор, Виктор, Василий, Филипп, Александр, Егор, Георгий, Дмитрий, Петр, Михаил, Николай, Константин, Сергей, Порфирий, Гавриил и Анна.

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241126/den_morskoy_pekhoty-1911726477.html

https://ria.ru/20241121/svyaschennik-1984963386.html

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праздники, религиозные праздники, общество, россия