Как отдыхаем в ноябре 2025: производственный календарь, выходные, праздники

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В ноябре 2025 года граждан России ожидает только один государственный праздник — День народного единства, который пришел на смену привычному для старшего поколения 7 ноября — годовщине Октябрьской революции. Как официально отдыхаем в ноябре, сколько на этот месяц выпадает выходных дней, нормы рабочего времени по производственному календарю, — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в ноябре 2025

В последнем месяце осени россиян, помимо традиционного выходного дня воскресенья, ожидают дополнительные два дня отдыха — понедельник 3 ноября и вторник 4 ноября, на который выпадает государственный праздник День народного единства, утвержденный правительством Российской Федерации в 2005 году. При этом суббота 1 ноября будет сокращенным рабочим днем.

Таким образом, согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года , выходной день перенесен с субботы на понедельник, и в ноябре 2025 года отдыхаем три дня — с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.

Выходные дни

В ноябре 2025 года из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе будет 19 рабочих дней, 11 выходных:

8, 15, 22 и 29 ноября — субботы (1 ноября – рабочая суббота);

Всего дней в ноябре 2025 30 Рабочих дней 19 Выходных дней 11 Праздничных дней 1 Сокращенных дней 1 Длинные выходные 2-4 ноября Норма рабочего времени 151 час

Почему 1 ноября 2025 рабочая суббота?

Сокращение рабочего времени не касается непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений, СМИ, общественного транспорта и других предприятий, у которых не позволяет специфика.

Производственный календарь

Производственный календарь ежегодно утверждается правительством РФ и включает в себя информацию о рабочих, праздничных и выходных днях. Он необходим для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета зарплаты и отпускных, простые сотрудники могут в соответствии с ним планировать отдых в отпуске, чтобы не потерять в оплате.

День народного единства

Для россиян старшего возраста особым нерабочим днем в ноябре всегда было 7 число — День Великой Октябрьской социалистической революции . Праздник широко отмечался демонстрациями, концертами, военными парадами. Но 29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон , который вступил в силу 1 января 2005 года, "О внесении изменений в статью 1 ФЗ № 32 "О днях воинской славы (победных днях) России", в соответствии с которым 7 ноября стал Днем воинской славы России, а статья 2 ФЗ № 32 была дополнена абзацем следующего содержания: "4 ноября — День народного единства". В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации", начиная с 2005 года, 7 ноября перестал быть выходным днем. Вместо него нерабочим стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.

Этот праздник достаточно молодой, но уходит корнями в далекую историю и напоминает о важном историческом событии: освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.

После смерти в 1598 году последнего царя из династии Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего брата Дмитрия власть перешла в руки избранного Земским собором боярина Бориса Годунова. Но вскоре в стране начался кризис, получивший название Смутного времени. Большое количество самозванцев, выдававших себя за погибшего царевича Дмитрия, претендовало на трон, а польский король Сигизмунд III со своими войсками захватил значительную часть страны и Москву в том числе. Власть перешла к совету бояр, присягнувших на верность Сигизмунду. В 1612 году народное ополчение, в которое входили все сословия и народы, населявшие на тот момент государство, под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского взяло штурмом Китай-город, изгнало поляков и положило конец Смутному времени. Эта дата символизирует начало нового периода в истории страны, в 1613 году новый избранный царь Михаил Федорович Романов объявил 4 ноября Днем очищения Москвы от польских захватчиков, а в 1649 году этот день был объявлен церковно-государственным праздником.

Название праздник получил благодаря тому, что в ополчении объединились все, независимо от возраста, пола, вероисповедания, положения в обществе и происхождения. В этот день в России проводятся массовые мероприятия, концерты, фестивали, бесплатные экскурсии и ярмарки.

Сколько рабочих дней в ноябре

В ноябре 2025 года при пятидневной рабочей неделе 19 рабочих дней.

Норма рабочего времени в ноябре

Нормы рабочего времени отличаются в зависимости от того, по какой рабочей неделе трудится гражданин и регулируются статьями 91 ТК РФ, 92 ТК РФ:

при 40-часовой рабочей неделе она составляет 151 час;

