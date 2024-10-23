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Межгосударственные отношения России и Эфиопии

Межгосударственные отношения России и Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024

Межгосударственные отношения России и Эфиопии

Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией (ныне Федеративная Демократическая Республика Эфиопия) были установлены в 1898 году, прерваны в 1917 году,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T23:00

2024-10-23T23:00

2024-10-23T23:00

справки

эфиопия

россия

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Дипломатические отношения между Россией и Эфиопией (ныне Федеративная Демократическая Республика Эфиопия) были установлены в 1898 году, прерваны в 1917 году, возобновлены в 1943 году. В 1895 году в Россию было направлено эфиопское посольство во главе с принцем Дамто. Фактической целью визита было получение военной помощи и дипломатической поддержки в предстоящей войне с Италией.В конце XIX века в Эфиопию состоялись несколько российских научно-исследовательских экспедиций. В 1904 году в Эфиопии успешно работала геологоразведочная экспедиция во главе с горным инженером Николаем Курмаковым. Она была направлена по просьбе императора Эфиопии Менелика II для исследования золотых приисков, принадлежащих эфиопской казне.Развитию дружественных отношений способствовала деятельность российского общества Красного Креста, прибывшего в Эфиопию в 1896 году в составе 41 человека. Позже в Аддис-Абебе был открыт постоянный русский госпиталь.После революции 1917 года отношения между двумя были фактически прекращены и возобновлены лишь в 1930-1940-е годы, когда обе станы боролись против фашизма. Поддержка СССР в осуждении итальянской агрессии против Эфиопии в 1935-1936 годы в Лиге Наций способствовала укреплению отношений между двумя странами.Фактическое возобновление отношений произошло в 1943 году. В 1945 году в Аддис-Абебе после открытия советской постоянной выставки начал работать Российский культурный центр. Открыл его император Эфиопии Хайле Селассие II.Культурные и военно-дипломатические отношения дополнились экономическими связями. В 1940-1950-х годах в Эфиопию поставлялись оборудование и сельскохозяйственная техника. Первое соглашение о торговле и сотрудничестве СССР и Эфиопии было подписано в 1959 году. Однако имперский режим императора Хайле Селассие II и его ориентация на США и Великобританию не благоприятствовал развитию советско-эфиопских отношений. Приход к власти в 1977 году Менгисту Хайле Мариама, провозгласившего своей целью построение социализма, в корне изменил ситуацию.Двусторонние отношения в значительной степени определялись подписанным в 1978 году Договором о дружбе и сотрудничестве. Многократно возросла техническая помощь. При содействии СССР было реализовано более 20 крупных проектов: построены десятки промышленных предприятий и крупных энергетических объектов, политехнический институт. Советскими геологами были обнаружены месторождения различных полезных ископаемых. Была оказана помощь в выращивании чая и масличных культур, создании животноводческих хозяйств. Активно развивалось и военно-техническое сотрудничество. Свыше 20 тысяч эфиопских граждан получили образование в СССР, пять тысяч специалистов прошли профессиональное обучение. Существенная помощь была оказана Эфиопии в преодолении последствий многолетней засухи и голода в середине 1980-х годов. Смена режима в Эфиопии в 1991 году и распад СССР привели к сокращению взаимодействия двух стран. Оживление политического диалога началось с середины 1990-х годов. Позиции России и Эфиопии по большинству актуальных проблем международной повестки дня во многом близки или совпадают, что служит хорошей основой для взаимодействия в ООН и других международных организациях.Поддерживается политический диалог на высоком уровне.В декабре 2001 года в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Мелесом Зенауи. По их итогам была подписана декларация "О принципах дружественных отношений и партнерства между РФ и Эфиопией", а также соглашение о сотрудничестве между министерствами образования и протокол о консультациях между министерствами иностранных дел России и Эфиопии.23 октября 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провели рабочую встречу "на полях" саммита "Россия – Африка" в Сочи.26 июля 2023 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вновь встретились "на полях" второго саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. Регулярно осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.9 марта 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Эфиопию с рабочим визитом. В Адиис-Абебе Сергей Лавров был принят премьер-министром Эфиопии Хайлемариамом Десаленем и президентом Мулату Тешоме Вирту, а также провел переговоры с главой МИД Воркнехом Гебейеху. 10 сентября 2019 года министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу посетил с рабочим визитом Москву. 23 июня 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом, который находился в Москве с визитом.27 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Эфиопию. В Аддис-Абебе Сергей Лавров был принят президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде. Сергей Лавров также встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом. Очередная рабочая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась.10 июня 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Эфиопии Тайе Ацкеселассие "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.Неоднократно встречались с руководством Эфиопии заместители МИД РФ.2 февраля 2024 года в Москве состоялись политические консультации специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с государственным министром иностранных дел Эфиопии Мысгану Арегой. 24 апреля 2024 года Богданов встретился с Мысгану Арегой, находящимся в Москве для участия во встрече шерп/су-шерп стран БРИКС. 14 июля 2024 года Михаил Богданов, находящийся с визитом в Аддис-Абебе, провел консультации с государственным министром иностранных дел, су-шерпой Эфиопии в БРИКС Мысгану Арега, а 15 июля был принят министром иностранных дел Эфиопии Тайе Ацкеселассие. Развиваются межпарламентские связи.В феврале 2015 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась со спикером верхней палаты парламента Эфиопии Кассой Теклебырханом Гебрехивотом, находящимся с визитом в Москве.В октябре 2017 года заместитель председатель Совета Федерации РФ Юрий Воробьев провел встречу с председателем Совета Федерации Эфиопии Ялеу Абате Рета "на полях" 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.16 мая 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером, который находится в России с официальным визитом. Был подписан меморандум о взаимопонимании между верхними палатами парламента России и Эфиопии. Агенеху Тешагер также 19 мая провел встречу с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. 19 мая 2023 года председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Совета Федерации Эфиопии Агенеху Тешагером "на полях" международной парламентской конференции "Россия — Африка" в Москве.С 1 января 2024 года Эфиопия стала новым членом БРИКС.11-12 июля 2024 года председатель Совета Федерации Эфиопии Агенеху Тешагер принял участие в пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. На "полях" форума прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Федерации парламента Эфиопии Агенеху Тешагера, на которой были обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия и укрепления двусторонних отношений.5-7 октября 2024 года в Аддис-Абебе с рабочим визитом находилась делегация сенаторов РФ. Состоялась встреча делегации Совета Федерации с председателем Совета Федерации Эфиопии Агенеху Тешагером, на которой стороны обсудили вопросы укрепления и развития российско-эфиопских отношений в образовательной, культурной, гуманитарной и межпарламентской сферах.В июле 2017 года госминистр промышленности Эфиопии Алему Симе посетил выставку "ИННОПРОМ-2017" в Екатеринбурге.В июле 2023 года на выставке "ИННОПРОМ-2023" состоялась встреча министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с министром промышленности Эфиопии Меляку Алебелем. Торгово-экономические связи регулируются межправсоглашением об экономическом и научно-техническом сотрудничестве и торговым соглашением от 26 ноября 1999 года.В 2022 году двусторонний товарооборот между Россией и Эфиопией составил 59 миллионов долларов (-73,29% к предыдущему году).Доля Российской Федерации в общем товарообороте Эфиопии в 2022 году сократилась с 1,20 до 0,3 %.Основные товары экспорта России: масло подсолнечное или сафлоровое, вакцины, пшеница и меслин (кроме семян для посева и твердой пшеницы), моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства более 5 т, горох сушеный лущеный pisum sativum.Основные товары импорта России: кофе (кроме жареного и без кофеина), фасоль обыкновенная, сушеные овощи или смеси овощей, овощи, сырые или приготовленные на пару (кроме картофеля).В 2023 году взаимная торговля России с Эфиопией выросла в 2,4 раза. Рост российско-эфиопской торговли в 2023 году обусловлен расширением российских поставок в Эфиопию транспортных средств, а также увеличением закупок из Эфиопии кофе и овощей. 10 февраля 2000 года в Москве было заключено российско-эфиопское межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений.В 2001 и 2005 годах была списана большая часть задолженности Эфиопии перед Россией на общую сумму шести миллиардов долларов, оставшаяся (162,5 миллиона долларов) должна быть погашена по схеме "долг в обмен на развитие".В 1995 году была создана двусторонняя межправительственная комиссия по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли. 8 декабря 2022 года в Аддис-Абебе прошло восьмое заседание комиссии. Было подписано соглашение между российским Красным Крестом и Минздравом Эфиопии о функционировании госпиталя имени деджазмача Балчи в Аддис-Абебе, согласован текст межправсоглашения о работе совместного российско-эфиопского центра биологических исследований в Эфиопии. В июне 2023 было открыто торговое представительство России в Аддис-Абебе, которое будет способствовать развитию торгово-экономических связей.В 2002 году основные направления и проекты сотрудничества были зафиксированы в "Среднесрочной программе развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между РФ и ФДРЭ". Она включает такие сферы экономики, как нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, геология и природные ресурсы, промышленность, водное хозяйство и ирригация, освоение земель, сельское хозяйство, здравоохранение, подготовка национальных кадров.В Эфиопии работают российские компании по разведке месторождений углеводородов. В июле 2014 года структура Газпромбанка GPB Global Resources заключила с правительством страны соглашение о разделе продукции по участку в провинции Афар на севере страны. GPB Global Resources получает семь лет на разведку участка в 42 тысячи квадратных километров и сможет еще в течение 25 лет добывать там углеводороды.С 2013 года "Интер РАО-Экспорт" проводит работу по участию в модернизации ГЭС "Малка Вакана". В 2023 году российская компания "Лада экспорт", которая выступает экспортным партнером концерна "АвтоВАЗ", заключила соглашение с Ethio Engineering Group о производстве автомобилей Lada в Эфиопии. По словам посла РФ в Аддис-Абебе Евгения Терехина, проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке. Выйти на рынок Эфиопии также планирует "Группа ГАЗ".В 2012 году было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Российские эксперты принимают участие в исследованиях по применению инновационных методов повышения продуктивности сельского хозяйства Эфиопии. Был подписан ряд соглашений между научными учреждениями двух стран.В июле 2023 года было подписано межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Эфиопией о создании и функционировании Совместного Российско-Эфиопского центра биологических исследований. Согласно документу, действующая с 1978 года Совместная Российско-Эфиопская биологическая экспедиция преобразуется в центр биологических исследований и становится постоянно действующим научно-исследовательским учреждением. Создание центра позволит расширить совместные исследования и запустить новые направления работы по геномике, агробиологии и в других областях.Развивается сотрудничество в сфере рыболовства. 6 июня 2017 года в Аддис-Абебе прошла церемония запуска проекта "Создание технического и институционального потенциала в целях увеличения производства и развития производственно-сбытовых цепочек в области рыболовства и аквакультуры в Эфиопии". Проект Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) был рассчитан на четыре года. Финансирование проекта в объеме 2,26 миллиона долларов предоставила Россия через Фонд промышленного развития ЮНИДО. Основная цель проекта – поддержка развития и диверсификации рыбного хозяйства в Эфиопии.Военно-техническое сотрудничество носит эпизодический характер. В 1970-1990 годы в Эфиопию были поставлены вооружения и военная техника на 5,2 миллиарда долларов. В 1977-1978 годах Эфиопии была оказана существенная помощь в отражении сомалийской агрессии. В 1998-1999 годах в Эфиопию были поставлены истребители марки Су, вертолеты марки Ми, артиллерийские системы, танки Т-55, ПЗРК и другое вооружение. В Эфиопии работает представительство Государственной корпорации "Ростех", обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. Развивается сотрудничество в области использования атома.В июле 2023 года была подписана дорожная карта по развитию российско-эфиопского сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Дорожная карта определяет конкретные шаги, которые стороны предпримут в 2023-2025 годах по проработке возможностей строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии. Российская энергетическая компания "РусГидро" планирует заключить с Эфиопией соглашение о сотрудничестве в области производства геотермальной электроэнергии. Федеральное агентство по недропользованию РФ "Роснедра" обсуждает с эфиопскими коллегами возможные пути сотрудничества в области геологии и недропользования. Развивается сотрудничество в области образования. В отечественных вузах по гражданским специальностям обучаются граждане Эфиопии.В феврале 2023 года состоялся визит представителей Московского государственного института международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО) в Аддис-Абебу. Делегация подписала соглашение с главным университетом Эфиопии. Делегацию принял президент Аддис-Абебского университета профессор Тассеу Вольдехана. Развиваются культурные связи. В Адис-Абебе работает Российский центр науки и культуры. В центре действуют курсы русского языка, ориентированные главным образом на подготовку эфиопской молодежи к обучению в российских вузах. В московской средней школе № 1522 имени В.И. Чуркина при партнерской поддержке Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова старшеклассники приступили к изучению амхарского языка – государственного языка Эфиопии.В Эфиопии ведут преподавание пять педагогов проекта "Российский учитель за рубежом". В начале октября 2023 года по поручению Минпросвещения России Ульяновский государственный педагогический университет создал в Эфиопии Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. С 2023 года реализуется международный гуманитарный проект – специализированные классы российского Научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского. Подобный класс открыт в том числе в Эфиопии. Классы представляют собой открытый научно-образовательный центр, нацеленный на создание дополнительных механизмов научного сопровождения совместных проектов в геологии и недропользовании, обмен опытом со странами-партнерами, а также проведение образовательных и научно-популярных мероприятий. Классы открыты как для профильных специалистов и студентов, так и для широкого круга интересующихся науками о Земле. В ноябре 2002 года в Аддис-Абебе был открыт первый на Африканском континенте памятник поэту Александру Пушкину. Поддерживаются контакты между Русской православной и Эфиопской церквами. В 1996 году в Москве по приглашению РПЦ находился с визитом патриарх Паулос.15 мая 2018 года в Москве прошла встреча и.о. главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой Эфиопской православной единой церкви Патриархом-Католикосом Абуной Матфием I.Сотрудничество в области медицины имеет давнюю историю. В 1898 году в Эфиопии был открыт русский госпиталь – первое лечебное учреждение в стране. В 1906 году Русская миссия отправилась на родину, оставив больницу со всем инструментарием абиссинскому Красному Кресту. Новый этап истории госпиталя начался в 1947 году, после установления советско-эфиопских дипотношений. Эфиопское правительство предоставило советскому Красному Кресту здание и территорию сроком на 50 лет. Госпиталь расположился на новом месте в Аддис-Абебе – в районе Лидета и был назван в честь национального героя Эфиопии деджазмача Балча. В 1997 году было заключено новое Соглашение между Минздравом Эфиопии и российским Красным Крестом (РКК), которое продлило работу госпиталя еще на 25 лет. В 2006 году госпиталь посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В 2008 году правительство РФ оказало госпиталю помощь оборудованием, инвентарем и медикаментами на сумму один миллиона долларов. В 2022 году было подписано соглашение РКК с министерством здравоохранения Эфиопии в рамках реализации гранта президента Российской Федерации "Гуманитарная дипломатия и укрепление сотрудничества с Национальными Обществами Красного Креста и Красного Полумесяца" о продлении работы госпиталя РКК в Аддис-Абебе на 25 лет. Госпиталь является единственным многопрофильным медицинским учреждением РКК за границей. В настоящее время в нем работают 35 сотрудников из России и 184 сотрудника из Эфиопии. Лечение в нем ежегодно проходят порядка 60 тысяч пациентов.Россия оказывает гуманитарную помощь Эфиопии.В 2008-2016 годах Россия через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН оказала Эфиопии гуманитарную помощь в размере 14,4 миллиона долларов. В 2000 году по решению России была оказана гуманитарная помощь населению Эфиопии и Эритреи, пострадавшему в результате засухи и эфиопо-эритрейского вооруженного конфликта. Самолетами МЧС России в столицу двух государств были доставлены палатки, одеяла, продовольствие. В 2008 году для пострадавших от стихийных бедствий в Эфиопии было передано более трех тысяч тонн муки на четыре миллиона долларов, выделенных Россией в Специальный фонд Всемирной продовольственной программы. В июне 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в 2023 году добровольного целевого взноса России в фонд ВПП ООН в размере до 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарной помощи, в том числе в размере 2,5 миллиона долларов Эфиопии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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