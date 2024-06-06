https://ria.ru/20240606/ekspert-1951147687.html

Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС

Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС

Присоединение Эфиопии как африканского "экономического тигра" к группе БРИКС не только несет с собой много преимуществ для этой организации, но и позволяет... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:51

2024-06-06T19:51

2024-06-06T19:56

пмэф-2024

в мире

эфиопия

африка

россия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951149288_0:345:3027:2048_1920x0_80_0_0_16fba0d72a7ecf7a066d2002fbfbcc74.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Присоединение Эфиопии как африканского "экономического тигра" к группе БРИКС не только несет с собой много преимуществ для этой организации, но и позволяет противостоять неоколониализму, другие африканские страны должны последовать примеру Аддис-Абебы, заявил РИА Новости на полях экспертного форума БРИКС+ проректор Аддис-Абебского университета Самсон Меконнен Хайлу. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "Вступление Эфиопии в БРИКС имеет историческую подоплеку. Она состоит в том, что Эфиопия никогда не была колонизирована, мы всегда предельно серьезно сражались против колонизаторов Африки… Присоединяясь к БРИКС, мы противостоим неоколониализму… Мы верим, что БРИКС может привнести нечто важное (для всех участников - ред.) в сферу международных отношений, в сферу экономики, культурного разнообразия и обмена", - полагает эксперт. Говоря о проявлениях неоколониализма, Хайлу упомянул, что Эфиопия "совсем недавно столкнулась с серьезными санкциями со стороны западных стран по причинам сугубо внутреннего характера". "Присоединяясь к БРИКС, мы боремся с подобными вещами", - подчеркнул он. "Эфиопия - африканский экономический тигр с населением более 120 миллионов человек, с гигантской экономикой. Наше присоединение к БРИКС несет с собой преимущества иного порядка, поскольку Эфиопия - одна из стран-лидеров африканского континента… Правительство Эфиопии поддерживало другие народы в обретении независимости. Эфиопия годам доминировала в Африке… и стимулировала другие африканские народы бороться за независимость. Это (присоединение к БРИКС - ред.) - другая версия той же истории, где Эфиопия ведет за собой Африку. Все африканские страны должны последовать за ней и присоединиться к БРИКС", - заключил эксперт. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html

https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html

https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html

эфиопия

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эфиопия, африка, россия, брикс