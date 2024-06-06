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Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:51 06.06.2024 (обновлено: 19:56 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951147687.html
Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС
Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС
Присоединение Эфиопии как африканского "экономического тигра" к группе БРИКС не только несет с собой много преимуществ для этой организации, но и позволяет... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:51
2024-06-06T19:56
пмэф-2024
в мире
эфиопия
африка
россия
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Присоединение Эфиопии как африканского "экономического тигра" к группе БРИКС не только несет с собой много преимуществ для этой организации, но и позволяет противостоять неоколониализму, другие африканские страны должны последовать примеру Аддис-Абебы, заявил РИА Новости на полях экспертного форума БРИКС+ проректор Аддис-Абебского университета Самсон Меконнен Хайлу. Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. "Вступление Эфиопии в БРИКС имеет историческую подоплеку. Она состоит в том, что Эфиопия никогда не была колонизирована, мы всегда предельно серьезно сражались против колонизаторов Африки… Присоединяясь к БРИКС, мы противостоим неоколониализму… Мы верим, что БРИКС может привнести нечто важное (для всех участников - ред.) в сферу международных отношений, в сферу экономики, культурного разнообразия и обмена", - полагает эксперт. Говоря о проявлениях неоколониализма, Хайлу упомянул, что Эфиопия "совсем недавно столкнулась с серьезными санкциями со стороны западных стран по причинам сугубо внутреннего характера". "Присоединяясь к БРИКС, мы боремся с подобными вещами", - подчеркнул он. "Эфиопия - африканский экономический тигр с населением более 120 миллионов человек, с гигантской экономикой. Наше присоединение к БРИКС несет с собой преимущества иного порядка, поскольку Эфиопия - одна из стран-лидеров африканского континента… Правительство Эфиопии поддерживало другие народы в обретении независимости. Эфиопия годам доминировала в Африке… и стимулировала другие африканские народы бороться за независимость. Это (присоединение к БРИКС - ред.) - другая версия той же истории, где Эфиопия ведет за собой Африку. Все африканские страны должны последовать за ней и присоединиться к БРИКС", - заключил эксперт. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html
https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
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в мире, эфиопия, африка, россия, брикс
ПМЭФ-2024, В мире, Эфиопия, Африка, Россия, БРИКС
Эксперт рассказал о преимуществах присоединения Эфиопии к БРИКС

Эксперт: присоединение Эфиопии к БРИКС позволяет противостоять неоколониализму

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-президент Аддис-Абебского университета Самсон Меконнен Хайлу на ПМЭФ-2024
Вице-президент Аддис-Абебского университета Самсон Меконнен Хайлу на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вице-президент Аддис-Абебского университета Самсон Меконнен Хайлу на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Присоединение Эфиопии как африканского "экономического тигра" к группе БРИКС не только несет с собой много преимуществ для этой организации, но и позволяет противостоять неоколониализму, другие африканские страны должны последовать примеру Аддис-Абебы, заявил РИА Новости на полях экспертного форума БРИКС+ проректор Аддис-Абебского университета Самсон Меконнен Хайлу.
Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Директор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв
Вчера, 14:12
"Вступление Эфиопии в БРИКС имеет историческую подоплеку. Она состоит в том, что Эфиопия никогда не была колонизирована, мы всегда предельно серьезно сражались против колонизаторов Африки… Присоединяясь к БРИКС, мы противостоим неоколониализму… Мы верим, что БРИКС может привнести нечто важное (для всех участников - ред.) в сферу международных отношений, в сферу экономики, культурного разнообразия и обмена", - полагает эксперт.
Говоря о проявлениях неоколониализма, Хайлу упомянул, что Эфиопия "совсем недавно столкнулась с серьезными санкциями со стороны западных стран по причинам сугубо внутреннего характера". "Присоединяясь к БРИКС, мы боремся с подобными вещами", - подчеркнул он.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
Вчера, 18:35
"Эфиопия - африканский экономический тигр с населением более 120 миллионов человек, с гигантской экономикой. Наше присоединение к БРИКС несет с собой преимущества иного порядка, поскольку Эфиопия - одна из стран-лидеров африканского континента… Правительство Эфиопии поддерживало другие народы в обретении независимости. Эфиопия годам доминировала в Африке… и стимулировала другие африканские народы бороться за независимость. Это (присоединение к БРИКС - ред.) - другая версия той же истории, где Эфиопия ведет за собой Африку. Все африканские страны должны последовать за ней и присоединиться к БРИКС", - заключил эксперт.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС
Вчера, 16:43
 
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