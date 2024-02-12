https://ria.ru/20240212/efiopiya-1926771196.html

Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии

Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии - РИА Новости, 12.02.2024

Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии

Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T07:13

2024-02-12T07:13

2024-02-12T07:14

эфиопия

россия

аддис-абеба

максим соколов

автоваз

авто

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29a575e4d40e37d6ad2517bddf88437b.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат отметил, что российские Lada хорошо зарекомендовали себя в Эфиопии: они доказали свою надежность, неприхотливость. По этой причине, отметил он, эфиопский рынок является перспективным для сборки автомобилей внутри страны. И в стране достаточно компаний с необходимым опытом сотрудничества с иностранцами. "С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, "ЛАДА Экспорт" и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки. По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта", - сказал Терехин. В июле 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и их сборки внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят в комментарии РИА Новости говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество с "АвтоВАЗом", в том числе содействовать инвестициям в республику.

https://ria.ru/20230728/rosatom-1886888165.html

https://ria.ru/20230728/efiopiya-1886781644.html

эфиопия

россия

аддис-абеба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эфиопия, россия, аддис-абеба, максим соколов, автоваз, авто, в мире