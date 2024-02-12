https://ria.ru/20240212/efiopiya-1926771196.html
Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии
Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии - РИА Новости, 12.02.2024
Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии
Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:13
2024-02-12T07:13
2024-02-12T07:14
эфиопия
россия
аддис-абеба
максим соколов
автоваз
авто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29a575e4d40e37d6ad2517bddf88437b.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат отметил, что российские Lada хорошо зарекомендовали себя в Эфиопии: они доказали свою надежность, неприхотливость. По этой причине, отметил он, эфиопский рынок является перспективным для сборки автомобилей внутри страны. И в стране достаточно компаний с необходимым опытом сотрудничества с иностранцами. "С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, "ЛАДА Экспорт" и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки. По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта", - сказал Терехин. В июле 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и их сборки внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят в комментарии РИА Новости говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество с "АвтоВАЗом", в том числе содействовать инвестициям в республику.
https://ria.ru/20230728/rosatom-1886888165.html
https://ria.ru/20230728/efiopiya-1886781644.html
эфиопия
россия
аддис-абеба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156158/88/1561588801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaec3ce0d5fc8c6323619ec602bdf2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, россия, аддис-абеба, максим соколов, автоваз, авто, в мире
Эфиопия, Россия, Аддис-Абеба, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто, В мире
Посол России рассказал о проекте сборки автомобилей Lada в Эфиопии
Посол: проект сборки автомобилей Lada в Эфиопии находится в проработке
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проект сборки и производства российских автомобилей Lada в Эфиопии пока находится в проработке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.
Дипломат отметил, что российские Lada хорошо зарекомендовали себя в Эфиопии: они доказали свою надежность, неприхотливость. По этой причине, отметил он, эфиопский рынок является перспективным для сборки автомобилей внутри страны. И в стране достаточно компаний с необходимым опытом сотрудничества с иностранцами.
"Росатом" и Эфиопия подписали дорожную карту о развитии сотрудничества
"С одной из таких компаний, государственным холдингом Ethio Engineering Group, "ЛАДА Экспорт" и договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации такой сборки. По итогам такого исследования будет принято решение о реализации соответствующего проекта", - сказал Терехин.
В июле 2023 года президент "АвтоВАЗ
" Максим Соколов
сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и их сборки внутри страны. Эфиопский посол в Москве
Чам Угала Урят в комментарии РИА Новости говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество с "АвтоВАЗом", в том числе содействовать инвестициям в республику.
Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией