В Минэнерго ждут от Эфиопии информацию по тендеру на модернизацию ГЭС

"С 2013 года "Интер РАО-Экспорт" проводит последовательную работу по участию в модернизации ГЭС "Малка Вакана". Приветствуем деятельность российской компании в этом проекте и рассчитываем, что эфиопская сторона уже в ближайшее время направит информацию о тендере по проекту, возможных сроках его проведения, а также данных об объемах работ и технические спецификации", - заявил Новак.