В Минэнерго ждут от Эфиопии информацию по тендеру на модернизацию ГЭС

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия в ближайшее время ждет от Эфиопии информацию по тендеру на модернизацию ГЭС "Малка Вакана", сообщает Минэнерго РФ со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
Новак принял участие в переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
"С 2013 года "Интер РАО-Экспорт" проводит последовательную работу по участию в модернизации ГЭС "Малка Вакана". Приветствуем деятельность российской компании в этом проекте и рассчитываем, что эфиопская сторона уже в ближайшее время направит информацию о тендере по проекту, возможных сроках его проведения, а также данных об объемах работ и технические спецификации", - заявил Новак.
Министр также отметил, что по линии электроэнергетики есть перспективы в установлении деловых связей и у других российских компаний, таких как "Силовые машины", "Технопромэкспорт", "Хевел".
По словам Новака, прочной основой для взаимодействия является сотрудничество в области проведения геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, отмечается заинтересованность "Росгеологии" и других компаний в установлении связей с государственными геологическими, горно- и нефтегазодобывающими структурами в Эфиопии.
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