Геду Андаргачеу: мы не обсуждаем открытие российской базы в Эфиопии

Вопрос об открытии в Эфиопии военной базы России не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Эфиопии Геду Андаргачеу. При этом Эфиопия готова к расширению сотрудничества с тем, чтобы стать для России "воротами в Африку". Аддис-Абеба активно привлекает российские компании инвестировать в эфиопскую экономику, в первую очередь в области гидроэнергетики, железных дорог, а также мирного атома.

— Эфиопия успешно сыграла роль посредника по достижению мирного соглашения в Судане. Будут ли приниматься другие меры в развитие этого соглашения, чтобы гарантировать его выполнение?

— Да. Позвольте мне сказать, что народы Судана и Эфиопии – это близкие народы в отношении их культуры, их дружбы. Проблема, которая возникает в Судане, воспроизводится в Эфиопии. Мирное урегулирование в Судане мы рассматриваем как собственный мирный процесс, потому что нестабильность в Судане затронет не только соседнюю страну, но скажется на всем регионе, особенно Африканского рога. Поэтому мы должны выступать посредниками, поощрять диалог между заинтересованными лицами в Судане.

Культура Судана хорошо способствует сосуществованию различных сообществ. У них хорошая культура. Даже если у них есть различия, они могут вместе вести диалог, обсуждать это и находить решения – вот культура Судана. Что мы делаем – поощряем суданских братьев и сестер использовать их мудрость, а это мудрость заключается в разрешении их собственных проблем через переговоры и постоянный диалог. Благодаря этому Эфиопия и выступает посредником в их переговорах, и это стало моделью для других африканских стран: африканское решение для африканских проблем. Такой результат.

Наш базовый принцип в переговорах с суданцами заключался, во-первых, в уважении правительством Эфиопии суверенитета Судана. Мы предостерегали суданский народ, в том числе правительство, оппозицию от того, чтобы они позволяли иностранцам вмешиваться в их внутренние дела. Мы поощряли суданских участников процесса вести переговоры, стремиться к соглашению. Итак, первое – мы уважали суверенитет Судана. Второе – мы были заинтересованы в том, чтобы Судан стал демократичным с тем, чтобы переходный военный совет передал власть гражданскому правительству. Такой был принцип, и это было сделано.

— Значит ли это, что работа уже завершена?

— Интерес Эфиопии – сильный, богатый Судан. Если в Судане стабильно, мирно и благополучно, то это поможет, будет полезно для развития Эфиопии, для мира в Эфиопии. Поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы поощрять их к тому, чтобы они пришли к соглашению. Мы счастливы видеть, что это произошло.

Сейчас переходный военный совет и оппозиционная "Свобода и перемены" находят общий язык, они обсуждают достигнутое соглашение, они делят власть с тем, чтобы Судан двигался вперед. И Эфиопия всегда остается рядом с народом Судана и правительством Судана, чтобы поддерживать этот процесс, и этот позитивный результат должен трансформировать Судан в демократическую страну.

— Иными словами, сейчас это вопрос Африканского союза в целом, а не Эфиопии?

— Да. Это даже лучше. Не только Эфиопия в одиночку, но также и комиссия Африканского союза заинтересована в том, чтобы помогать суданскому народу продвигаться в позитивном направлении.

— Министр иностранных дел Сергей Лавров завил, что Россия и Эфиопия достигли договоренностей в сфере ВТС. О каких соглашениях идет речь?

— Мы не говорим о конкретных вопросах, мы обсуждаем, как укрепить отношения между Россией и Эфиопией в сфере науки и технологий. Россия является продвинутой страной в сфере науки и технологий, Эфиопия хотела бы учиться у российских экспертов. Мы обсуждали, как укрепить наше сотрудничество в сфере науки и технологий, а также в сфере образования. В советское время более 24 тысяч студентов учились и внесли свой вклад в развитие Эфиопии. РФ также продолжает поддерживать Эфиопию в сфере образования и науки. Мы хотим укрепить это сотрудничество.

Торговые отношения России и Эфиопии находятся на низком уровне. Мы хотим их расширять. Российские компании приходят с инвестициями в нашу страну. Но сегодня в нашу страну инвестируют из разных частей мира – Китая, Индии, Ближнего Востока, Европы. Мы подталкиваем российскую сторону продвигать российские компании в Эфиопии, участвовать в различных экономических проектах. У нас есть хорошее понимание в этом вопросе.

В сфере горнодобывающей промышленности РФ и Эфиопия могут работать вместе. В Эфиопии есть российские компании по разведке месторождений углеводородов. Мы хотим, чтобы больше российских компаний работали в горнодобывающей отрасли Эфиопии.

Что касается сферы ВТС, то Россия с нами в этом вопросе на протяжении всей нашей истории в 120-130 лет. Наши военнослужащие в основном используют оборудование из России. Мы выступаем за развитие уже существующего сотрудничества и его вывода на более высокий уровень. Мы обсуждали это на переговорах (в Москве).

Другая важная тема – наше сотрудничество должно укрепляться по международным вопросам, в борьбе с терроризмом, в том числе. Мы многое обсуждали, но нам нужно больше соглашений и нам нужно развивать его.

— А как насчет модернизации военной техники из России, которая уже есть у вас на вооружении?

— Уже в процессе. Россия и вооруженные силы Эфиопии работают вместе и мы хотим укреплять это сотрудничество, в том числе двусторонними договоренностями.

—РЖД проявляли интерес к проектам в Эфиопии. Идут ли уже переговоры?

— Мы поднимали этот вопрос (на переговорах в Москве) – о приходе российских компаний в наш железнодорожный сектор, чтобы российские компании приняли участие в строительстве железной дороги в Эфиопии. Мы будем обсуждать подробно эту тему, но в целом мы приветствуем инвестиции российских компаний в Эфиопию.

— Многие российские компании уже работают в Эфиопии. К примеру, сейчас продолжаются переговоры с Росатомом по строительству АЭС. Также интерес к инфраструктурным проектам в Эфиопии проявляют РЖД. Завершены ли соответствующие переговоры?

— Мы будем предметно обсуждать наши решения, но в целом мы приветствуем инвестиции российских компаний в Эфиопии. Мы пытаемся привлечь их на наш рынок. У нас пока не было детальных переговоров.

Что касается гидроэнергетики, правительство Эфиопии заинтересовано в участии российских компаний в модернизации ГРЭС, которая была построена еще Советским Союзом. Участие российских компаний в этом проекте будет полезно для обеих сторон. Проблема заключается в наших регуляторных правилах – компания должна быть допущена к проекту по итогам конкурса.

Мы рекомендуем Росатому принять участие в конкурсном отборе – это поможет правительству принять решение, в ином случае по закону невозможно отдать проект компании.

— В апреле Россия и Эфиопия подписали трехлетнюю дорожную карту по налаживанию сотрудничества для сооружения на эфиопской территории атомной электростанции и центра ядерной науки и технологий. Уже есть конкретика по проекту?

— Мы заинтересованы в том, чтобы иметь атомную станцию в целях энергетики, для мирного использования атома. Это коррелируется с российской стороной. Переговоры ведутся, они пока не закончены. Мы надеемся, в октябре соглашение подпишут во время саммита Россия — Африка.

— Вы уже выбрали место для атомной станции в Эфиопии?

— Нет пока. Мы проведем переговоры, и тогда будет уже проще, когда мы решим вместе с российской стороной.

— Учитывая долгосрочное сотрудничество РФ и Эфиопии в сфере ВТС, может ли идти речь о российской военной базе в Эфиопии? Может ли такая база открыться в Эфиопии?

— Нет. Мы не обсуждаем этот вопрос.

— Знаете ли вы уровень, на котором Эфиопия будет представлена на саммите Россия-Африка в октябре в Сочи представительства? Можете ли вы указать, на каком именно?

— Понятно, что Эфиопия будет представлена на высшем правительственном уровне. Еще не решили, кто приедет, пока не указано.

— Президент России во время саммит в Китае "Один пояс – один путь" приглашал вашего премьер-министра в Россию. Он получил приглашение. Когда он приедет?

— Мой премьер очень занят в данный момент. Но он приедет в ближайшее время, я уверен.

— До конца года?

— Мне не ясно, когда это будет, но я уверен, что он приедет.

— Какой главный итог вашего визита в Москву?

— Визит в Россию прекрасен. Я в первый раз в Москве, я почувствовал теплое отношение России. В сложные моменты истории Эфиопии Россия всегда была с нами. Россия – надежный партнер Эфиопии.

Мы приехали, чтобы укрепить сотрудничество между нашими странами. Переговоры были продуктивными. Мы договорились не только о конкретных областях взаимодействия, но также и о сотрудничестве на двусторонней основе, и на международной арене.

Мы договорились о продолжении работы российско-эфиопской правительственной комиссии, заседание которой пройдет в Санкт-Петербурге в следующем месяце. Продолжим контакты на саммите Россия – Африка.

Если российско-эфиопские отношения станут более крепкими, Эфиопия станет воротами России в Африку, поскольку у Эфиопии очень удачное стратегическое расположение на континенте. Оба наших народа выиграют от развития наших отношений.