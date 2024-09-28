https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

"Росатом" доказал, что его не сдержать

"Росатом" доказал, что его не сдержать - РИА Новости, 28.09.2024

"Росатом" доказал, что его не сдержать

Отечественная атомная отрасль, успешно преодолевая сильное внешнее давление, встречает свой профессиональный праздник с большим перечнем без преувеличения... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T00:29

2024-09-28T00:29

2024-09-28T00:33

россия

киргизия

дальний восток

владимир путин

алексей лихачев

владимир сычев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

dp world

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/16/1526471621_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8aad2438ea1c80d23b3be02e11325395.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Владимир Сычев. Отечественная атомная отрасль, успешно преодолевая сильное внешнее давление, встречает свой профессиональный праздник с большим перечнем без преувеличения стратегических достижений, которые доказывают: развитие "Росатома", как и всей России, не остановить. В субботу в РФ отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии. Отрадно, что сегодня работники атомной промышленности бережно хранят уникальное наследие, последовательно реализуют стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, а также с реализацией перспективных арктических программ, отмечал президент России Владимир Путин. По его словам, особое внимание уделяется наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли и углублению взаимовыгодного международного сотрудничества. Гарантия защиты России Главная миссия специалистов отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории - обеспечение безопасности России. "Росатом" традиционно полностью выполняет государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Ядерный потенциал обеспечивает все интересы России, подчеркнул он. Сотрудники соответствующих предприятий "Росатома" работают не только в области ядерного оружия, но и в сфере неядерных вооружений. В инициативном порядке "Росатом" разрабатывает образцы неядерных вооружений и военной техники, часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции, говорил Лихачев в конце февраля на правительственном часе в Госдуме. Многие работники атомной отрасли с оружием в руках защищают Россию в ходе спецоперации. "Росатом" развивает волонтерство, поддерживает как бойцов на передовой, так и их семьи. Несмотря на опасность и военные риски, обеспечивается безопасная работа Запорожской и Курской АЭС. Атом идет на Дальний ВостокК 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Это потребует сооружения АЭС в разных регионах. И одним из главных событий нынешнего года с точки зрения развития атомной энергетики в России стало обнародование планов по строительству новых АЭС в стране. Речь идет о проекте генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2042 года. Этот документ еще должно утвердить правительство России, но уже известно, что, например, на Дальнем Востоке предложено построить две АЭС - в районе села Эворон в Хабаровском крае и в районе Фокино в Приморье. Кроме того, блоки АЭС большой мощности, помимо ранее запланированных, намечено построить на Южном Урале, в Свердловской и Ростовской областях, в Красноярском крае. В текущих проектах по возведению новых атомных мощностей в России в 2024 году пройдены знаковые этапы. В марте Владимир Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, а летом был досрочно забетонирован фундамент будущего здания ядерного реактора. На Смоленской АЭС началась подготовка территории под строительство новых энергоблоков. "Росатом" делает все, чтобы в текущей ситуации провести намеченный на нынешний год физический пуск энергоблока №1 строящейся Курской АЭС-2. Покорение IV поколения "Росатом" на практике входит в новое, IV поколение технологий атомной энергетики. Для него термин "ядерный реактор" заменяется более широким понятием "ядерная энергетическая система", которая включает в себя как непосредственно сам реактор, так и переработку ядерного топлива. Такие новые системы должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения ядерных делящихся материалов. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику. Некоторые системы четвертого поколения будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ). Эта аббревиатура означает комплекс технологических решений, необходимых для перехода к новому качеству атомной энергетики. Во-первых, замкнутый ядерный топливный цикл позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах. Во-вторых, появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах или жидкосолевых реакторах -"мусорщиках". Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Летом на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС в реактор на быстрых нейтронах БН-800 впервые загрузили экспериментальные тепловыделяющие сборки с топливом, в которое добавлены америций-241 и нептуний-237 – так называемые минорные актиниды, наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, содержащиеся в ОЯТ. Исследования должны подтвердить возможность реакторной утилизации минорных актинидов в промышленных масштабах. Показательно, что Государственная премия РФ, высшая отечественная награда в области науки и технологий, в этом году была присуждена за выдающийся вклад в создание научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентной атомной энергетики России. Награду получили президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель предприятия "Росатома" "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ) и проектного направления "Прорыв" Евгений Адамов и советник генерального директора "Росатома" Владимир Асмолов. Логика двухкомпонентной энергосистемы на основе ЗЯТЦ базируется на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления специального топлива установок ВВЭР. С точки зрения практической реализации этой идеи очень важным станет строительство на Белоярской АЭС пятого энергоблока с реактором БН-1200М. Это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР. В нынешнем году началась разработка проектной документации на новый блок БН-1200М, также стартовали комплексные инженерные изыскания на месте его строительства. Работы по проекту БН-1200М идут в рамках отраслевого проектного направления "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Практическое внедрение разработок "Прорыва" должно обеспечить дальнейшее лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. "Прорыв" - это и первый в мире опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), который позволит замкнуть ядерный топливный цикл прямо на одной площадке. Комплекс строится в Северске Томской области. "Сердцем" ОДЭК станет инновационная реакторная установка на быстрых нейтронах и со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В составе комплекса также будет и собственно замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод – он включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. В январе начался монтаж реакторной установки БРЕСТ. А в марте прошел тестовый запуск линии так называемого карботермического синтеза на модуле по производству ядерного топлива. С реализацией проектов ОДЭК и БН-1200М Россия переходит к практическому освоению технологий атомной энергетики IV поколения. Этому должен способствовать национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели-2024, поручил отработать детали нацпроекта и начать его реализацию. Большая очередь из зарубежных заказчиков Благодаря новому нацпроекту Россия должна закрепить мировое лидерство в атомной сфере, подчеркнул Путин. Неоднократно отмечалось, что недружественные страны не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки тех государств, кто хочет с помощью России обеспечить свое развитие. "Росатом" строит АЭС за рубежом одновременно с подготовкой местных кадров, с обучением инженеров, рабочих, управленцев – по сути, Россия создает для своих партнеров новую отрасль, указывал Путин. Практически ни один зарубежный проект "Росатома" не остановлен, возникают новые контракты, связи, потому что никакой альтернативы развитию международного сотрудничества в атомной сфере нет и не будет, заявил Алексей Лихачев на Российской энергетической неделе. О какой изоляции "Росатома" говорить, если, например, на его главный международный форум "Атомэкспо" в марте этого года в Россию в "Сириус" приехало рекордное число гостей – из 75 стран, был поставлен и абсолютный рекорд по числу подписаний различных соглашений с отечественными атомщиками? Нынешний год войдет в историю мировой атомной отрасли первым экспортным контрактом на АЭС малой мощности. Его Москва и Ташкент подписали в мае нынешнего года в рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан. Проект предусматривает строительство в Джизакской области атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). В начале сентября Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на площадке будущей станции. Проекты малых АЭС как в наземном, так и в плавучем исполнении вызывают все растущий интерес у заграничных партнеров "Росатома". В их числе, например, Индия, Турция, Киргизия, Вьетнам, Индонезия, Мали, Республика Гвинея. Сообщалось, что практически утвержден технический облик проекта малой АЭС для Монголии, завершено предварительное технико-экономическое обоснование строительства малой атомной станции в Мьянме. Только по итогам "Атомэкспо-2024" "Росатом" получил заказы на еще примерно 15 плавучих атомных блоков, говорил Алексей Лихачев. Что касается текущих крупных зарубежных проектов "Росатома", то, например, летом в Венгрию из России доставили "ловушку расплава" - первое крупногабаритное оборудование для энергоблока №1 АЭС "Пакш-2". На блоке №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций. "Росатом" с коллегами в Бангладеш все ближе к началу этапа так называемого физического пуска реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур". Там недавно состоялся важный этап подготовки к пуску - загрузка в реактор имитаторов ядерного топлива. На имитаторах, полностью повторяющих конструкцию реальных топливных сборок, будут отработаны процессы, максимально приближенные к условиям эксплуатации. В январе Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа". Это означало старт строительства всего нового энергоблока, после чего проект "Эль-Дабаа" развернулся на полную мощность: одновременно возводятся все четыре блока атомной станции. Один из важнейших этапов недавно пройден на строительстве с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС - на его площадке в проектное положение установили корпус ядерного реактора ВВЭР-1200. Стало известно, что ЮАР пригласила "Росатом" на тендер по строительству у себя АЭС большой мощности – об этом РИА Новости сообщил министр энергетики Южно-Африканской Республики Госиентшо Рамокгопа. "Росатом" также помогает обеспечить энергоснабжение стран-партнеров за счет использования энергии воды и ветра. В сентябре дали старт первому зарубежному ветроэнергетическому проекту "Росатома" - в районе села Кок Мойнок-Первое Иссык-Кульской области Киргизии прошла торжественная церемония по закладке капсулы под строительство ветропарка. Сейчас на площадке идут ветроизмерения. Начало собственно строительства намечено на 2025 год, а ввод объекта в эксплуатацию - на конец 2026 года. Также в Киргизии, в Джалал-Абадской области "Росатом" построит и малую ГЭС "Чандалаш" мощностью до 30 МВт – соглашение об этом было подписано также в сентябре. Помимо проектов по генерации электроэнергии, "Росатом" выходит и на новые соглашения в области добычи природных ресурсов. С боливийской госкомпанией YLB был подписан контракт на сооружение крупного промышленного комплекса по производству карбоната лития. Официальная церемония прошла в присутствии президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакора. Новый завод расположится в Боливии на территории крупнейшего в мире литиеносного месторождения Уюни. Квантовый прорывВ текущих условиях одной из главных миссий российской атомной отрасли стало обеспечение технологического суверенитета РФ в самых разных областях. Очень большого успеха добились ученые, при координации и поддержке "Росатома" занимающиеся созданием квантовых компьютеров. Они сделали 50-кубитный ионный квантовый вычислитель – на данный момент самый мощный квантовый компьютер в России. Примечательно, что этот квантовый вычислитель базируется на уникальной, так называемой кудитной технологии, которую российские ученые начали использовать третьими в мире, после Австрии и США. Эксперты называют этот результат колоссальным достижением – они указывают на то, что лишь четыре года назад лучшим результатом в России было 2 кубита, а ионное направление в стране построено с нуля. Впрочем, пока сделан пусть и отличный, но по существу первый шаг на пути к промышленному использованию квантовых вычислений в России. Планируется, что до 2030 года под эгидой "Росатома" будет не только повышаться производительность квантовых систем, но и пойдет серьезная инженерная работа; одна из знаковых задач - разработка первых образцов квантовых компьютеров, готовых к использованию. Одной из приоритетных сфер применения квантовых вычислений в будущем станет фармацевтика и медицина в целом: появится возможность моделировать сложные молекулы при создании новых лекарств, а также получат развитие персонализированные медицинские технологии, позволяющие врачу в кратчайшие сроки разработать персональные рекомендации для лечения человека с учетом конкретных факторов его заболевания и особенностей организма. Живые ткани на выростРаботы российских атомщиков в области медицины традиционно принято связывать с применением радиоизотопов и облучающей техники для выявления и лечения разных недугов. Но не этими технологиями едиными – "Росатом" уже занимается ни больше ни меньше как "выращиванием" живых тканей. Эти и другие свои разработки "Росатом" представил Владимиру Путину на выставке в рамках II Форума будущих технологий. Ученые "Росатома" в лабораторных условиях получают все более длинные эквиваленты кровеносных сосудов. Этот опыт позволит перейти к следующему шагу — сложным разветвленным системам, то есть получению даже целых органов, таких как щитовидная железа, почка, печень и другие. Что же до собственно "ядерных пуль", то совсем недавно первые пациенты прошли терапию радиофармацевтическим препаратом на основе актиния-225 (Ас-225), созданным специалистами Научно-исследовательского института атомных реакторов "Росатома" и ФМБА. НИИАР открыл участок по производству Ac-225 в 2023 году. Актиний-225 относится к так называемым альфа-эмиттерам - радиоактивным изотопам, при своем распаде испускающим альфа-частицы, которые позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины". В 2024 году стало известно, что во входящем в научный дивизион "Росатома" Радиевом институте имени Хлопина изготовили и запустили в эксплуатацию опытную установку синтеза сорбента для производства нового типа генераторов галлия-68. Радиофармпрепарат на основе этого изотопа применяется для наиболее точной диагностики нейроэндокринных опухолей, перфузии миокарда, рака простаты. Производство генераторов в рамках этого проекта объединит в себе всю технологическую цепочку: от облучения мишеней для наработки изотопа германия-68 до производства конечного продукта. "Росатом" активно участвует в импортозамещении высокотехнологичной медицинской техники. Так, ученые его института "Гиредмет" завершили разработку эскизного проекта отечественного гамма-детектора – важнейшего элемента однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ). Планируется, что к концу 2025 года "Гиредмет" представит конструкторскую документацию по результатам предварительных испытаний опытного образца гамма-детектора ОФЭКТ. Топливные успехи По традиции есть чем гордиться и российским специалистам, занятым разработкой, производством и испытаниями ядерного топлива – его совершенствование необходимо для развития атомной энергетики. Летом было объявлено об успешном завершении испытаний топлива, позволяющего АЭС работать в режиме суточного маневрирования мощностью. Способность атомных энергоблоков с помощью такого маневрирования участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы сейчас становится одним из факторов конкурентоспособности АЭС. Но для этого надо, в частности, доказать возможность устойчивой эксплуатации ядерного топлива при периодических изменениях мощности реакторной установки. Это и сделали ученые из научного и топливного дивизионов "Росатома", испытывавшие топливо для передовых российских реакторов ВВЭР-1200 – оно полностью подтвердило свою работоспособность в модельных условиях в исследовательском реакторе. О любопытном достижении, имеющем отношение и к повышению экологической безопасности атомной энергетики, "Росатом" рассказал в начале года. Разработано оборудование для создания технологии производства ценного изотопа азот-15. Его применение, как считается, позволит повысить эффективность эксплуатации ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах и при этом снизить наработку радиоактивного углерода-14, который образуется из природного азота-14. Стратегический результат по РЗМ "Росатом", имея мощный производственный комплекс горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, помогает обеспечивать Россию стратегически важными редкими и редкоземельными металлами (РЗМ), без которых невозможно развитие многих отраслей, в том числе оборонной. В 2024 году было объявлено о поистине стратегически важном достижении специалистов атомной отрасли – они разработали отечественную технологию извлечения РЗМ, что, как ожидается, даст возможность получать широкий спектр этих стратегических материалов и обеспечить сырьевой суверенитет России. Выполненный проект предусматривает, что на "Соликамском магниевом заводе", предприятии горнорудного дивизиона "Росатома", будет создано производство церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий). Это, в свою очередь, позволит гарантировать импортозамещение редкоземельных металлов для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции. Вперед по Севморпути Немалая часть полномочий и задач "Росатома" связана с развитием Северного морского пути. Госкорпорация, будучи инфраструктурным оператором этой стратегической морской транспортной артерии, наращивает возможности, необходимые для освоения СМП. В конце января, в канун 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола (СУАЛ) "Ленинград" проекта 22220. В ней принял участие Владимир Путин. Новый атомоход назван в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях. Сейчас для "Ленинграда" в цехах предприятия полным ходом идет подготовка секций. В мае там же, на Балтзаводе, начались швартовные испытания третьего серийного универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220. Продолжается сооружение четвертого СУАЛ "Чукотка", в феврале на него установили оба ядерных реактора. "Росатом" обещает в нынешнем году установить новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути. Также сообщалось, что до рекордных 3 миллионов тонн, а то и больше, может вырасти объем грузового транзита. Сейчас "Росатом" работает и над тем, чтобы сделать Севморпуть привлекательным международным, по-настоящему глобальным транспортным маршрутом. Госкорпорация работает с правительствами заинтересованных стран, говорил Алексей Лихачев. Так, с Китаем создана двусторонняя подкомиссия по развитию СМП, ее первое заседание намечено на октябрь в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что на нем, в частности, будут обсуждаться вопросы привлечения китайских инвестиций в развитие инфраструктуры Севморпути. Москва и Пекин хотят создать круглогодичную контейнерную линию между своими портами с использованием Севморпути, соответствующее соглашение о намерениях на Петербургском международном экономическом форуме-2024 "Росатом" подписал с китайской Hainan Yangpu NewNew Shipping. Суть соглашения заключается в создании совместного предприятия, которое займется строительством контейнеровозов для круглогодичных перевозок по СМП. С эмиратской DP World "Росатом" планирует реализовать долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на СМП. Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через Севморпуть, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, заявил председатель совета директоров и генеральный директор логистической компании DP World, Его Превосходительство Султан Ахмед Бин Сулайем в марте на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2024". И с Индией Россия ведет диалог по теме Северного морского пути - обе страны прорабатывают варианты кооперации в рамках проекта "Евроазиатский контейнерный транзит", направленного на организацию пилотной линии по международному контейнерному транзиту. Возможность подключения к проектам на СМП "Росатом" обсуждает с Вьетнамом. Передовая наука и кадры для нееВсе активнее развивается Национальный центр физики и математики (НЦФМ), созданный "Росатомом" вместе с Российской академией наук, Курчатовским институтом и МГУ имени Ломоносова. Причем результаты работы ученых, занятых в научной программе НЦФМ, появляются уже сейчас. Например, в этом году ученые Самарского университета имени Королева изготовили экспериментальный образец супербыстрого фотонного вычислителя, обрабатывающего информацию в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров. Процессор работает на основе новой, фотонной компонентной базы, в которой информация передается частицами света (фотонами), а не электронами, как в привычных вычислителях. Работа ведется в интересах создания к 2030 году в НЦФМ фотонной вычислительной машины класса "мегасайенс". По проекту, производительность машины будет рекордной и достигнет 10 в 21 степени операций в секунду. Такая "меганаучная" установка позволит решать прикладные задачи по обработке больших массивов данных и получать фундаментальные результаты в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Параллельно в образовательном "ядре" НЦФМ "МГУ Саров" идет обучение талантливой молодежи, которой предстоит заняться передовой наукой. Летом нынешнего года состоялся выпуск второго потока магистров из разных регионов России. "Росатом" создал и глобальный центр международного ядерного образования "Обнинск Тех". Возможности центра позволят объединять на различных мероприятиях одновременно до 10 тысяч человек. Обезвреженные риски из прошлого"Росатом" продолжает крупные проекты в области безопасности окружающей среды, связанные с обезвреживанием бывших объектов атомной промышленности. В сентябре было объявлено о том, что в общей сложности за 20 лет в рамках разных федеральных целевых программ по всей России создана береговая инфраструктура, позволяющая безопасно ликвидировать накопленное радиационно-опасное наследие. Подчеркивалось, что Дальний Восток от этого наследия освобожден – там утилизированы все 82 атомные подводные лодки, выведенные из эксплуатации до 2022 года, а все накопленное отработавшее ядерное топливо АПЛ полностью вывезено за пределы региона. Также из этой части России вывезены на утилизацию 187 радиоизотопных термоэлектрогенераторов (РИТЭГов), все их заменили на альтернативные источники питания навигационных знаков. "Росатом" планирует в нынешнем году завершить вывоз отработавшего ядерного топлива АПЛ с береговой технической базы ВМФ РФ в ЗАТО Островной (поселок Гремиха) Мурманской области. Там же, в Мурманской области, "Росатом" впервые в истории отечественной атомной отрасли начал утилизацию отработанного крупногабаритного оборудования АЭС большой мощности – в дело пошли парогенераторы, в свое время входившие в состав реакторных установок ВВЭР-1000 Балаковской АЭС. При утилизации этих агрегатов будет применен ряд инновационных технологий, которые, как рассчитывают их разработчики, позволят вернуть до 90% металла в хозяйственный оборот. "Росатом" - один из ключевых участников нацпроекта "Экология". Госкорпорация работает сразу в двух направлениях – занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией промышленных объектов вне контура атомной отрасли, наносящих ущерб природе. Так, на площадке бывшего "Усольехимпрома" в Иркутской области сейчас идут демонтажные работы. Более 90% от общего объема надземных и подземных частей зданий и сооружений уже демонтировано. В этом году также будет продолжена рекультивация шламонакопителя и ликвидация нефтяной линзы на берегу Ангары. Параллельно обустраиваются фундаменты основных зданий и сооружений на площадке строительства экотехнопарка "Восток", основная специализация которого – переработка ртутьсодержащих отходов. Продолжается рекультивация полигона "Красный бор" в Ленинградской области, до конца года ожидается запуск там инфраструктуры для обезвреживания промышленных отходов.

https://ria.ru/20240926/rosatom-1974901635.html

https://ria.ru/20240926/rosatom-1974837081.html

https://ria.ru/20240905/rosatom-1970709339.html

https://ria.ru/20240905/sevmorput-1970671855.html

https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html

https://ria.ru/20240808/arktika-1964958428.html

https://ria.ru/20240624/rosatom-1954938727.html

https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

https://ria.ru/20240926/aes-1974909170.html

https://ria.ru/20240809/solntseva-1964755594.html

https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html

https://ria.ru/20240603/sotrudnichestvo-1950271823.html

https://ria.ru/20240920/rosatom-1973859625.html

россия

киргизия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, дальний восток, владимир путин, алексей лихачев, владимир сычев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", dp world, белоярская аэс, ввэр-1000