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"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года - РИА Новости, 24.09.2024
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08:00 24.09.2024 (обновлено: 08:02 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года - РИА Новости, 24.09.2024
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года
До выборов президента менее полутора месяцев, а кто фаворит — неясно. Соцопросы показывают рост популярности Камалы Харрис, однако Дональд Трамп под занавес... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:00
2024-09-24T08:02
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов президента менее полутора месяцев, а кто фаворит — неясно. Соцопросы показывают рост популярности Камалы Харрис, однако Дональд Трамп под занавес кампании ощутимо скорректировал тактику и смотрится тоже неплохо. В тонкостях изменчивого электорального процесса за океаном разбиралось РИА Новости."Надеюсь, мы преуспеем"Трамп заявил, что в случае проигрыша в ноябре не станет баллотироваться в 2028-м. Хотя мог бы.В Белом доме он провел пока один срок из двух допустимых, по возрасту (экс-президенту уже 78) ограничений нет.Но, по его словам, это было бы бесперспективно.Разумеется, он верит в успех в этом году: "Надеюсь, мы преуспеем".Недавно Трамп обмолвился, что, мол, спустя четыре года американцам "вообще не придется голосовать". Этот загадочный тезис дальнейшего развития не получил.Кандидат от республиканцев отказался от продолжения дебатов с Харрис. Объяснил это тем, что считает себя победителем словесной дуэли, состоявшейся 10 сентября, и не видит смысла что-то еще доказывать. Хотя социологические данные свидетельствуют об обратном. Даже прореспубликанский канал Fox News отдал победу в дискуссии Харрис с перевесом в 26 процентов.Трамп апеллирует и к тому, что дебаты сейчас не имеют значения, поскольку досрочное голосование уже идет в Вирджинии, Миннесоте и Южной Дакоте. Но это лишь небольшая часть страны, основная борьба традиционно развернется в последний момент в так называемых колеблющихся штатах. И там у республиканцев серьезные проблемы.Исторический рывокПредполагаемая (расследование еще продолжается) попытка покушения на экс-президента 15 сентября, конечно, добавила ему очков.После того как на митинге 14 июля пуля оцарапала Трампу щеку, многие полагали, что победа у него уже в кармане. Но демократы заменили Байдена на Харрис, и та проявила себя очень достойно.Второе покушение дало очень кратковременный эффект. В лидерах вновь Харрис.По результатам опроса, проведенного на днях изданием The Hill, ее рейтинг — 55%.На общенациональном уровне — 52%. Разница в четыре процента — это немало. Раньше разрыв не выходил за рамки статистической погрешности в два процента.Важно и то, что Харрис закрепляется в "колеблющихся штатах" (в этом году — Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина). Хотя там как раз те самые два процента — 51 против 49.Харрис установила своеобразный рекорд: рост популярности на 16% за два месяца (данные NBC News). СМИ называют это историческим событием. Только у Джорджа Буша — младшего был всплеск на 30% после атак 11 сентября 2001-го.Дальнейшие рискиВ общем, предсказать исход никто не берется."Такой минимальный разрыв — большая редкость", — отмечает CNN. Осенью фаворит обычно известен, хотя и это ничего не гарантирует.Статистик Нейт Сильвер, один из основателей посвященного выборам ресурса FiveThirtyEight, считает, что нужно преимущество в три процента без учета погрешности. Пока этого нет.Не исключено, что и Трамп, и Харрис недоберут по одному голосу выборщиков (всего их 538) до нужных 270, допускает политический обозреватель Гарри Энтен. В этом случае придется вмешаться палате представителей (нижней палате конгресса), где большинство — у республиканцев.Наконец, не стоит списывать со счетов темперамент Трампа. В 2020-2021 годах он наделал много шума, призвав соратников к протестам, закончившимся штурмом Капитолия.На этот раз республиканец вроде бы обещает признать результаты голосования. Но только если сам сочтет их добросовестными. Демократы резонно сомневаются, что Трамп сдастся без боя. И опасность повторения кризиса четырехлетней давности вполне реальна с учетом последних высказываний экс-президента о том, что терять ему фактически нечего.
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года

Камала Харрис продолжает обгонять соперника в опросах

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов президента менее полутора месяцев, а кто фаворит — неясно. Соцопросы показывают рост популярности Камалы Харрис, однако Дональд Трамп под занавес кампании ощутимо скорректировал тактику и смотрится тоже неплохо. В тонкостях изменчивого электорального процесса за океаном разбиралось РИА Новости.

"Надеюсь, мы преуспеем"

Трамп заявил, что в случае проигрыша в ноябре не станет баллотироваться в 2028-м. Хотя мог бы.
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
В Белом доме он провел пока один срок из двух допустимых, по возрасту (экс-президенту уже 78) ограничений нет.
Но, по его словам, это было бы бесперспективно.
Разумеется, он верит в успех в этом году: "Надеюсь, мы преуспеем".
Недавно Трамп обмолвился, что, мол, спустя четыре года американцам "вообще не придется голосовать". Этот загадочный тезис дальнейшего развития не получил.
Кандидат от республиканцев отказался от продолжения дебатов с Харрис. Объяснил это тем, что считает себя победителем словесной дуэли, состоявшейся 10 сентября, и не видит смысла что-то еще доказывать. Хотя социологические данные свидетельствуют об обратном. Даже прореспубликанский канал Fox News отдал победу в дискуссии Харрис с перевесом в 26 процентов.
Трамп апеллирует и к тому, что дебаты сейчас не имеют значения, поскольку досрочное голосование уже идет в Вирджинии, Миннесоте и Южной Дакоте. Но это лишь небольшая часть страны, основная борьба традиционно развернется в последний момент в так называемых колеблющихся штатах. И там у республиканцев серьезные проблемы.

Исторический рывок

Предполагаемая (расследование еще продолжается) попытка покушения на экс-президента 15 сентября, конечно, добавила ему очков.
© AP Photo / Matt RourkeПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа на площадке телеканала ABC
После того как на митинге 14 июля пуля оцарапала Трампу щеку, многие полагали, что победа у него уже в кармане. Но демократы заменили Байдена на Харрис, и та проявила себя очень достойно.
Второе покушение дало очень кратковременный эффект. В лидерах вновь Харрис.
По результатам опроса, проведенного на днях изданием The Hill, ее рейтинг — 55%.
На общенациональном уровне — 52%. Разница в четыре процента — это немало. Раньше разрыв не выходил за рамки статистической погрешности в два процента.
Важно и то, что Харрис закрепляется в "колеблющихся штатах" (в этом году — Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина). Хотя там как раз те самые два процента — 51 против 49.
Харрис установила своеобразный рекорд: рост популярности на 16% за два месяца (данные NBC News). СМИ называют это историческим событием. Только у Джорджа Буша — младшего был всплеск на 30% после атак 11 сентября 2001-го.

Дальнейшие риски

В общем, предсказать исход никто не берется.
"Такой минимальный разрыв — большая редкость", — отмечает CNN. Осенью фаворит обычно известен, хотя и это ничего не гарантирует.
Статистик Нейт Сильвер, один из основателей посвященного выборам ресурса FiveThirtyEight, считает, что нужно преимущество в три процента без учета погрешности. Пока этого нет.
Не исключено, что и Трамп, и Харрис недоберут по одному голосу выборщиков (всего их 538) до нужных 270, допускает политический обозреватель Гарри Энтен. В этом случае придется вмешаться палате представителей (нижней палате конгресса), где большинство — у республиканцев.
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне
Наконец, не стоит списывать со счетов темперамент Трампа. В 2020-2021 годах он наделал много шума, призвав соратников к протестам, закончившимся штурмом Капитолия.
На этот раз республиканец вроде бы обещает признать результаты голосования. Но только если сам сочтет их добросовестными. Демократы резонно сомневаются, что Трамп сдастся без боя. И опасность повторения кризиса четырехлетней давности вполне реальна с учетом последних высказываний экс-президента о том, что терять ему фактически нечего.
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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