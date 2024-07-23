https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html

"Есть весомый козырь". Чем опасен новый соперник Трампа

"Есть весомый козырь". Чем опасен новый соперник Трампа - РИА Новости, 23.07.2024

"Есть весомый козырь". Чем опасен новый соперник Трампа

Выход Джо Байдена из предвыборной гонки породил среди американских демократов осторожный оптимизм. Вице-президент Камала Харрис, как и ее босс, согласно... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:00

2024-07-23T08:00

2024-07-23T09:36

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960196201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77ca6de8dd043a0de33871cc61f8d516.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Выход Джо Байдена из предвыборной гонки породил среди американских демократов осторожный оптимизм. Вице-президент Камала Харрис, как и ее босс, согласно большинству опросов, уступает Дональду Трампу, однако не критично. Кроме того, у нее есть несколько серьезных преимуществ.Долгий путь в политикуЕсли Трамп продолжает эксплуатировать имидж дельца, далекого от вашингтонских подковерных игр, то биографию Харрис можно назвать хрестоматийной для политического истеблишмента.Дочь иммигрантов из Индии и с Ямайки (мать — медик, отец — профессор экономики), она окончила школу в "белом районе". Но для получения высшего образования сознательно выбрала "черный" Говардский университет в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику. В те же годы стала активисткой, участвовала в студенческих протестах. Это она унаследовала от родителей."Когда мы (у Камалы есть сестра) росли, нам всегда говорили об обязанности "служить", — вспоминала будущая сенатор.Получив докторскую степень по праву, в девяностые годы она работала помощником нескольких окружных прокуроров (в том числе по делам о сексуальном насилии). И уже в начале нулевых сама стала прокурором — сперва окружным в Сан-Франциско, а потом и генеральным, по штату Калифорния.Возможно, она бы продолжила строить карьеру на этом поприще. Но обстоятельства сложились иначе. Перед обновлением состава конгресса в 2016-м сенатор-демократ от Калифорнии Барбара Бокесер отказалась от перевыборов. На вакантное место претендовало более тридцати человек. Победила Харрис, став первой за семнадцать лет темнокожей женщиной-сенатором. До нее в верхней палате такое было всего один раз.Из Калифорнии — на мировую аренуУже три года спустя Камала заявила о намерении баллотироваться на пост главы государства.В рядах демократов на это отреагировали с энтузиазмом, даже называли Харрис "будущим партии". Но, несмотря на медийный имидж — темнокожая женщина, претендующая на высший пост, — общенародные рейтинги оказались удручающими. А партийное руководство, вероятно, понимало: не стоит спешить со ставкой на гендер, учитывая проигрыш Хиллари Клинтон несколькими годами ранее.В итоге Камала покинула гонку, призвав голосовать за Джо Байдена. Тот выбрал ее потенциальным замом и тем самым дал повод для конспирологии.В СМИ вовсю обсуждали, что именно Харрис будет закулисно руководить страной. Гадали, когда она избавится от приставки "вице-", с учетом возраста и здоровья главы государства. Так все и произошло — правда, на несколько часов: в 2021-м Байдену потребовалась операция под общим наркозом и ей по закону передали его полномочия.В целом она не проявляла себя ярко, хоть и занималась "модными" для Штатов темами вроде борьбы с домашним насилием и защиты прав меньшинств. На внешнеполитическом поле тоже выступала не более чем в роли подмены Байдена. Например, была на швейцарском саммите по Украине вместо босса, выбравшего вместо конференции встречу со своими спонсорами.При этом в медиа то и дело просачивались скандалы, связанные с вице-президентом. Так, в декабре 2021-го источники авторитетного портала Axios обвиняли Харрис в хамском отношении к подчиненным. Из-за неадекватных требований Камалы и выгорания на работе многие увольнялись. При этом подчеркивали, что Байден — куда более приятный человек.От Москвы до ПекинаНеизвестно, что о ней скажут визави из других стран. Во всяком случае, Харрис в случае избрания наверняка продолжит курс Байдена. Хотя не исключено, что с некоторыми поправками.На украинском направлении у нее точно такая же позиция. Как и Джо Байден, она не расположена к переговорам с Москвой. Все действия России списывает на "промахи Трампа", который якобы подыгрывает Кремлю: это происходило, еще когда он "угрожал выйти из НАТО".Помимо прошлогодних обвинений в адрес Москвы в "преступлениях против человечности", Харрис использовала и другие поводы для нападок. Например, призывала российские власти ответить за "преследование оппозиции".Внешнеполитические интересы Камалы обширны. Так, она критикует Трампа за выход из иранской ядерной сделки и развязывание торговой войны с КНР. При этом сама не спешит налаживать отношения с Пекином. Харрис была соавтором "Закона о правах человека и демократии в Гонконге", а также "Закона о политике в области прав человека в отношении уйгуров", разрешающих вводить санкции против Поднебесной. Посещала Тайвань, но не материковый Китай, и неоднократно обещала помощь Тайбэю.На ближневосточном направлении Харрис, еще будучи сенатором, высказывалась за создание двух государств — Израиля и Палестины. А с началом операции ЦАХАЛ в Газе критиковала Биньямина Нетаньяху.В поисках "второго пилота"Впрочем, сейчас она наверняка больше думает о другом: кого назвать потенциальным вице-президентом.Объективно уход Байдена сыграл демократам на руку. Если прежде речь шла лишь о его тандеме с Харрис, то у нее самой выбор сейчас куда больше. Например, издание Politico говорит о десятке перспективных политиков.Среди них — губернаторы нескольких штатов, в том числе Аризоны и Пенсильвании, которые на выборах относят к колеблющимся. Однако из управленцев опросы выделяют калифорнийца Гэвина Ньюсома. Правда, согласно 12-й поправке к Конституции, кандидаты в Белый дом не могут быть из одного штата.Есть еще бизнесмен Джей Прицкер из Иллинойса — ярый антитрампист и один из видных "доноров" демократов. Также СМИ прочат "камбэк" экс-мэру Саут-Бенда (штат Индиана) Питу Буттиджичу, участвовавшему в прошлой президентской гонке.А что с опросами?Американские социологи пока не дают внятного прогноза о шансах Камалы Харрис. В то же время и безнадежным ее положение не выглядит.По данным многочисленных опросов, проведенных еще до выхода Байдена из гонки, ее рейтинг был либо таким же, как у Трампа, либо даже чуть выше.Разница укладывается в пределы статистической погрешности: в последнем исследовании NBC News Харрис отставала от республиканца на два процента. Общенациональный опрос Fox News демонстрирует разницу в один пункт: у Трампа 49 процентов, у нее — 48.Также есть вероятность "перетекания" к ней рейтинга действующего главы государства. Однако это одновременно и уязвимая точка вице-президента. Республиканцы уже критикуют Харрис за "кражу голосов сторонников Байдена", а также за то, что она "четыре года обманывала страну" о здоровье американского лидера.Независимые наблюдатели указывают и на отсутствие у нее харизмы, особенно в сравнении с Трампом. Однако она моложе 78-летнего соперника, ей 59. Это — на фоне возмущения простых американцев "засильем геронтократов" — уже называют главным козырем.Еще одно преимущество — наследие Байдена, то есть ничего нового для избирательной кампании выдумывать не надо. Однако, несмотря на то, что СМИ уже провозгласили ее кандидатом от демократов, еще ничего не решено. Харрис должны официально выдвинуть на съезде партии 19-21 августа. И хотя выбор 4700 делегатов ясен, нынешняя президентская гонка уже приучила к неожиданным сценариям.

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, калифорния