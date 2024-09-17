https://ria.ru/20240917/tramp-1972991901.html

"Ракета для удара по России". Трамп вновь спутал все карты

"Ракета для удара по России". Трамп вновь спутал все карты - РИА Новости, 17.09.2024

"Ракета для удара по России". Трамп вновь спутал все карты

Американские спецслужбы расследуют уже вторую за два месяца попытку убийства кандидата в президенты США. Человека, предположительно, намеревавшегося застрелить... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:06

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джо байден

фбр

повторное покушение на трампа

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские спецслужбы расследуют уже вторую за два месяца попытку убийства кандидата в президенты США. Человека, предположительно, намеревавшегося застрелить Дональда Трампа, задержали, но его мотивы еще предстоит выяснить. Республиканец же пока может обернуть происшествие в свою пользу: предпосылки к этому есть.Вновь под прицеломВ воскресенье днем у трамповского поля для гольфа во флоридском городе Уэст-Палм-Бич сотрудники Секретной службы заметили торчащий из кустов ствол автомата (примерно в 360 метрах от Трампа, игравшего с одним из своих спонсоров). Сразу открыли огонь. Скрывавшийся в кустах бросил оружие и уехал на черном внедорожнике. Через полсотни километров его остановили: помог очевидец, сообщивший номер автомобиля в офис шерифа.На месте происшествия нашли то ли АК-47, то ли СКС (данные разнятся), оптический прицел, камеру GoPro. Приступили к расследованию. Секретная служба после июльского покушения внесла владения Трампа, где он часто появляется, в список потенциально опасных мест, требующих усиленной охраны. Поэтому ее сотрудники и дежурили на поле для гольфа.Задержанный — 58-летний Райан Уэсли Раут. По словам силовиков, он вел себя крайне спокойно: его нисколько не смутили погоня, сирены и вооруженные полицейские. Сопротивления не оказал.СМИ тут же изучили его биографию: в соцсетях он был достаточно откровенным (свободный доступ к его страницам уже заблокировали администраторы платформ).Известно, что Раут, владелец строительной фирмы, — сторонник Демократической партии, но критиковал и Трампа, и Байдена. Во внешней политике поддерживает Тайвань и Украину. Даже пытался в соцсети X (бывший Twitter) купить у ее владельца Илона Маска ракету для удара по России.С украинским кризисом Раута связывает многое. Журналист The New York Times в 2023-м брал у него интервью для материала об американцах, которые помогают киевскому режиму. Тот признался тогда, что ездил на Украину и пытался завербовать афганских солдат для содействия ВСУ. Самого его на фронт не взяли из-за возраста.Это подтвердил 35-летний сын Раута Оран. Но он не верит в покушение. По его словам, отец не любит Трампа ("как и другие разумные люди"), но насилие ему чуждо. Другой сын, Адам, высказался в том же духе.Варианты мотивовТем не менее Раут-старший не впервые попадает в поле зрения силовиков. У "отца лишь несколько штрафов" за вождение, уверяет Оран. На деле все куда серьезнее.Так, в декабре 2022-го его тормознули для досмотра на дороге. Он "положил руку" на оружие и направился на склад своей компании, где забаррикадировался на три часа. В конце концов его взяли под стражу и предъявили обвинение в незаконном хранении пулемета. Приводы были также за ненадлежащее ношение оружия, сопротивление полицейским и неуплату налогов.Однако СМИ сейчас больше интересуют политические воззрения задержанного. Нарушителей оружейного законодательства, которое от штата к штату разнится, в США полно, в отличие от публично желающих купить ракету для "мести" за Украину.Пока офис шерифа и ФБР не говорят о возможных мотивах Раута. Теоретически "украинский фактор" мог бы сыграть роль, ведь Трамп выступал за переговоры с Россией и сокращение помощи киевскому режиму.Июльское покушение спецслужбы пытались списать на Тегеран. Тогда заграничных, в том числе иранских, следов не выявили, но спрашивать было не у кого — террориста застрелили. Теперь вновь всплыла информация о том, что разведка США предупреждала Трампа об угрозах из Ирана. Впрочем, едва ли удастся "повесить" дело Раута на исламскую республику: с Тегераном у него никаких пересечений.На "украинский след" указывают и видные американские политики. "Администрация обязана предоставить ответы на вопросы о покушавшемся на Трампа Райане Рауте", — написала в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, одной из первых сообщившая об инциденте. "Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину", — уточнила она, прикрепив к посту скриншот с роликом в поддержку "Азова"*, в котором снялся Раут.Героический имидж — почва для рейтинговВласти США, включая и соперника Трампа, вице-президента Камалу Харрис, осудили попытку покушения. "В нашей стране нет места политическому насилию, как и любому другому", — подчеркнул Байден, отметив хорошую работу Секретной службы."Мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию, — сказала Харрис. — Я рада, что бывший президент Трамп в безопасности".А тот не преминул воспользоваться обстоятельствами для демонстрации политической воли. "Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся!" — написал он в электронном письме, содержащем, помимо бойких лозунгов, ссылку на сайт для пожертвований.Элиз Стефаник, трампистка из палаты представителей, и вовсе увидела в случившемся признаки вмешательства свыше. "К счастью, Бог продолжает присматривать за президентом Трампом. Мы, американцы, должны объединиться вокруг него в ноябре, чтобы защитить нашу республику и вернуть мир во всем мире", — заявила она.Ситуация действительно беспрецедентная, даже если не вдаваться в религиозные трактовки. В предыдущий раз на кандидата в президенты США покушались более полувека назад (в 1972-м был ранен демократ Джордж Уоллес). Так что двойная попытка убийства Трампа точно войдет в историю. И возможно, укрепит его позиции перед выборами.После летнего покушения многие думали, что он станет безальтернативным лидером президентской гонки. На то были основания: рейтинг достиг рекордных за четыре года 40 процентов.Социологи еще скажут свое слово. Но уже есть косвенные признаки того, что Трамп, как и в июле, прибавит очков — у букмекеров. А вполне очевидные связи Райана Раута с Украиной способны еще сильнее настроить американцев против демократов, которые, как известно, готовы ради Киева на все.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, повторное покушение на трампа