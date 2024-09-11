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Трамп обречен: Харрис хватило одного жеста

Трамп обречен: Харрис хватило одного жеста - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп обречен: Харрис хватило одного жеста

Американские демократы смогли перехватить инициативу у республиканцев в предвыборной кампании. После долгих заочных споров и взаимных обвинений в трусости... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:39

2024-09-11T11:39

2024-09-11T12:28

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камала харрис

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в мире

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские демократы смогли перехватить инициативу у республиканцев в предвыборной кампании. После долгих заочных споров и взаимных обвинений в трусости кандидаты в президенты наконец сошлись в дебатах. Сперва Камала Харрис тушевалась, но потом переломила ситуацию благодаря невербальным знакам. О том, почему эту дискуссию уже называют исторической, — в материале РИА Новости.Переход на личностиВстреча началась необычно. Харрис приблизилась к Трампу, от которого ее отделяло несколько метров, и пожала руку, выразив надежду на содержательную беседу. Такого на дебатах не было с 2016-го, когда Трамп обменялся рукопожатием с Хиллари Клинтон. После этого оппоненты ограничивались устными приветствиями и кивками. И сейчас комментаторы сразу заговорили о том, что произошло историческое событие.Обычно кандидаты не столько рекламируют себя, сколько дискредитируют конкурента. Эти дебаты не стали исключением. Коснулись стандартных вопросов медстрахования, иммиграции, экономических проблем и абортов. Трамп ожидаемо попытался сыграть на том, что Харрис тут не раз меняла свое мнение и противоречила сама себе.Она же давила на трамповскую склонность к конспирологии, упомянув, например, его мифы о гаитянских мигрантах, якобы поедающих собак и кошек.Не обошлось, разумеется, без внешней политики, хотя на фоне кризисных явлений в обеих партиях это сейчас не столь важно для предвыборной кампании.Трамп повторил: он способен в кратчайшие сроки завершить украинский конфликт. Его уважают и Путин, и Зеленский. В отличие от Байдена: "За что его уважать?"Харрис напомнила, что Трамп спорит сейчас с ней, а не с ее боссом. "Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент", — отметила она. По ее мнению, при Трампе в Белом доме Украина бы пала, а Москва стала бы "приглядываться к остальной Европе, начиная с Польши".Реванш демократовКак и в июне, на дебатах с Байденом не меньше, чем слова, за кандидатов говорило их поведение. Летом президент, пусть и пытался отвечать Трампу по существу и порой резко, зримо проигрывал, когда банально не мог даже завершить реплику. Харрис, очевидно, учла это — к тому же в ее пользу более чем 20-летняя разница в возрасте.Она прекрасно знает, что Трамп постоянно упоминает ее "странный", как он говорит, смех. И по полной использовала этот раздражитель. Хотя поначалу голос Харрис дрожал, уже к первому перерыву на рекламу она взяла себя в руки. Ухмылялась, смеялась, иронически улыбалась и покачивала головой, слушая оппонента.Кандидат от демократов "раскинула сети максимально широко", считает доцент кафедры госуправления в Северо-Восточном университете США Марта Джонсон. Отчасти она воспользовалась тактикой, примененной Трампом в июне против Байдена, — выводила оппонента на спорные высказывания, высмеивая их, отмечает политолог Ник Бошамп. Сама же сосредоточилась на общих словах о равенстве, свободе и так далее. А от некоторых вопросов, например, об инфляции, и вовсе уклонилась. И это, полагают наблюдатели, было "возможно, лучшим стратегическим вариантом".А вот Трамп велосипед не изобрел, предпочитая привычный напор, безапелляционные заявления о давних делах (вроде непризнания выборов 2020-го) и повышенные тона. Что в итоге сыграло против него.В прошлый раз он двукратно обошел Байдена по поддержке телезрителей. Теперь значительный перевес на стороне Харрис: 63 процента против 37.Триумф демократов вынуждены были признать и традиционно протрамповские медиа, которым экс-президент щедро раздавал интервью. Так, например, обозреватель телеканала Fox News Дуг Шон называет Харрис победителем, но с оговорками: "Ей помогали и два модератора ABC News". Он, впрочем, не уточнил, почему поддержка ведущих не спасла Байдена в прошлый раз."Не заблуждайтесь, у Трампа была плохая ночь", — говорит и коллега Шона Брит Хьюм.Не самое очевидное для зарубежных наблюдателей, но важное для американцев свидетельство победы Харрис — последовавший за дебатами пост от Тейлор Свифт. Поп-дива, от которой месяцами ждали политического заявления, наконец подтвердила: она за демократов.Вероятно, штабам обоих кандидатов понадобится время, чтобы оценить итоги встречи и целесообразность следующих раундов. Хотя команда Харрис, воодушевленная успехом, уже выразила готовность продолжить дискусиии.Настоящие дебатыПуть к встрече Харрис и Трампа под телевизионными софитами был извилистым. Как известно, они вообще не должны были сойтись в словесной дуэли в качестве кандидатов в президенты. Однако республиканец сам отчасти стал творцом нынешней ситуации, разгромив Джо Байдена в июне. Впрочем, с учетом оговорок и порой маловнятной речи действующего президента это было не так уж сложно. Как бы то ни было, байденовский провал изменил настроения демократов.Сонного Джо (как прозвал его Трамп) заменили на вице-президента Камалу Харрис, фактически обнулив летние дебаты, превратив их в фальстарт. К слову, тогда оба еще не были официальными номинантами от своих партий, а это непривычно для США.Поэтому поединок, состоявшийся в Филадельфии в ночь на 11 сентября, — это, по сути, первые предвыборные дебаты, а не попытка "пристреляться", как в июне. Остроты ситуации добавляет и неизвестность относительно других раундов.Многое в процедуре осталось прежним. Как и с Байденом, отказались от присутствия аудитории. Компанию кандидатам составили только ведущие канала ABC Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Вопросы, задаваемые модераторами, как сообщают, не были заранее известны выступающим.Микрофоны тоже включали по очереди, чтобы избежать шума и неразберихи, коими прославился Трамп на прошлых президентских кампаниях.Возраст и опытУ каждого кандидата свои преимущества и слабости. Трамп много выступает, пусть его порой и "заносит", часто дает интервью. Харрис избегала лишней публичности. Это было, по всей видимости, продуманной тактикой ее штаба: там присматривались к динамике опросов, в которых она медленно, но верно сокращала разрыв."Режим молчания", впрочем, сыграл с ней и злую шутку. На дебатах ей предстояло завоевать симпатии значительной части избирателей. По данным недавнего опроса The New York Times, 28 процентов готовых голосовать американцев хотели из эфира узнать больше именно о вице-президенте. И лишь девять процентов интересовались тем, как покажет себя Трамп: его электорат уже по большей части сформировался.Неспроста даже продемократический CNN обещал Харрис "критический момент карьеры" и "столкновение с самым грозным политическим противником современности".В ходе подготовки к дебатам Харрис использовала байденовские приемы. В частности, проводила дискуссии с "двойниками" соперника, чтобы понять, как себя вести в той или иной ситуации.Для Трапма встреча с новым оппонентом тоже стала испытанием. К Байдену в качестве спарринг-партнера он привык — и по дебатам кампании 2020-го, и по заочным дискуссиям. Близкий возраст (около 80 лет), схожий политический опыт.Козырь Харрис, отмечали аналитики, не только в ее относительной молодости (59 лет), но и в прокурорском прошлом. Для нее Трамп — фигурант ряда судебных дел, потому и отношение соответствующее. Интернет-букмекеры отдавали победу в дебатах вице-президенту и не ошиблись.На 1 октября запланирована личная встреча "вторых пилотов" Трампа и Харрис, претендентов на пост вице-президента Джей Ди Вэнса и Тима Уолца. К обоим у избирателей вопросов тоже хватает, так что их дискуссия способна повлиять на итоги выборов, до которых осталось менее двух месяцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире