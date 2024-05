https://ria.ru/20240505/ssha-1941516530.html

"Черный кардинал" Белого дома. Кто поставит точку в президентской гонке США

"Черный кардинал" Белого дома. Кто поставит точку в президентской гонке США - РИА Новости, 05.05.2024

"Черный кардинал" Белого дома. Кто поставит точку в президентской гонке США

Недавно Тейлор Свифт выпустила очередной альбом. Само по себе это событие отношения к политике не имеет, но местные эксперты насторожились: о чем расскажет... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:07

в мире

сша

тейлор свифт (певица)

джо байден

дональд трамп

министерство обороны сша

теннесси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Недавно Тейлор Свифт выпустила очередной альбом. Само по себе это событие отношения к политике не имеет, но местные эксперты насторожились: о чем расскажет поп-звезда в неизбежных по случаю релиза интервью? Дело в том, что певицу считают участником президентской кампании на стороне Байдена. О том, как и почему так вышло, — в материале РИА Новости.Пентагон и поп-музыкаВ январе консервативный политический обозреватель Джесси Уоттерс, ведущий ток-шоу "Прайм-тайм" на Fox News, заявил в телеэфире: Тейлор Свифт может служить "прикрытием для тайной политической программы".В подтверждение он продемонстрировал отрывок с конференции пятилетней давности, организованной Центром передового опыта совместной киберзащиты НАТО, где модератор назвал Свифт примером влиятельной персоны. "Подразделение психологических операций Пентагона превратило ее в актив", — утверждал журналист."Прайм-тайм с Джесси Уоттерсом" — не сатирическое, а вполне респектабельное по меркам республиканцев аналитическое шоу. Пентагон на следующий день после эфира официально все опроверг. Дескать, это очередная "теория заговора". Но тема уже проникла в массовое сознание.В феврале опубликовали результаты опроса, проведенного Университетом Монмут. Как выяснилось, 18 процентов американцев уверены: задача певицы в том, чтобы обернуть ход кампании в пользу Байдена. Сама поп-дива от комментариев воздержалась.Не только конспирологияНадо заметить, что журнал Time признал Тейлор Свифт "персоной года". Весьма странный выбор в эпоху глобальных потрясений. И поп-звезда оказалась как бы в обществе Зеленского, которого удостоили той же чести в 2022-м.Десять лет назад она был подающей надежды кантри-певицей. Теперь же красуется на обложке Time. И это конвертируется в политическое влияние. Сторонница Демпартии, поп-дива сильно критиковала Трампа, когда тот был президентом.В 2018-м публично поддержала на выборах в конгресс кандидатов-демократов в Теннесси. Эффект для политтехнологов был шокирующим. В США во всех штатах, кроме Северной Дакоты, необходимо заранее зарегистрироваться перед голосованием. За двое суток после публикации поста Свифт это сделали более 160 тысяч человек, причем по всей стране. В Демпартии ликовали. Трамписты же посоветовали певице заниматься музыкой, а не политикой.В 2020-м она, разумеется, выступила за Байдена. Ее сингл "Only the Young", призывающий молодежь активнее участвовать в политической жизни, стал не только хитом, принеся Свифт очередное первое место в многочисленных чартах, но и официальным саундтреком предвыборных роликов. Победу Байдена тогда увязывали в числе прочего с влиянием поп-звезды и ее многочисленной, преимущественно юной и либеральной аудитории."Секретная информация"В этой кампании Свифт к агитации еще не подключили. В "супервторник", 5 марта, когда праймериз прошли в наибольшем количестве штатов одновременно, она опубликовала неопределенный пост: "Я хотела бы напомнить вам, ребята, чтобы вы проголосовали за людей, которые в наибольшей степени представляют вас во власти". С тех пор помалкивает.В демократических кругах, судя по всему, предпочитают не спешить. Байден в феврале в телешоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом", отвечая на вопрос о публичной поддержке Свифт его кампании, пошутил, что это "секретная информация". "Но она была за меня в 2020-м", — с ухмылкой напомнил он.Трамп же считает, что Свифт не стоит агитировать за Байдена, так как он ничего для нее не сделал.А вот в трамповские времена приняли пролоббированный певицей "Закон о модернизации музыки". Благодаря этому артисты стали получать за прослушивание их песен на стриминговых сервисах хоть что-то. Трамп говорит, что Свифт должна быть ему признательна. Хотя специалисты отмечают: он вообще не понимал, что подписывает. И заслуги его в данном случае нет."За Байдена в любом случае"Зарубежные аналитики признают: позиция "самого любимого исполнителя в Соединенных Штатах потенциально может склонить чашу весов на выборах" на ту или иную сторону. "Хотя Свифт вряд ли повлияет на избирателя, который колеблется между Трампом и Байденом (если такой избиратель вообще существует), она способна убедить людей, которые не чувствуют воодушевления от Байдена, голосовать за него в любом случае", — полагают в The Guardian."Среди всех спекуляций ясно одно: вмешательство Свифт будет ключевым событием в гонке за Белый дом", — уверен политолог из Саутгемптонского университета Кэролайн Лейхт.Значение шоу-бизнеса для американской политики трудно переоценить. Например, всякий раз, когда Брюс Спрингстин — пожалуй, один из главных "певцов рабочего класса" в США, обладающий поистине всенародным авторитетом, — выступал в кампаниях Барака Обамы, тот побеждал.Трампу, хоть и играющему на чаяниях "простого народа", не удавалось переманить на свою сторону сторонников Демпартии из музыкантов. Лайн-ап трамповской инаугурации в 2017-м, состоящий из звезд второго эшелона, вызывал у комментаторов в Сети по большей части сарказм. Причем выступавшим якобы потом еще и приходилось оправдываться.

сша

теннесси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тейлор свифт (певица), джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша, теннесси