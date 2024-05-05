"Черный кардинал" Белого дома. Кто поставит точку в президентской гонке США
Тейлор Свифт все еще не определилась, кого поддержать на выборах в США
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Недавно Тейлор Свифт выпустила очередной альбом. Само по себе это событие отношения к политике не имеет, но местные эксперты насторожились: о чем расскажет поп-звезда в неизбежных по случаю релиза интервью? Дело в том, что певицу считают участником президентской кампании на стороне Байдена. О том, как и почему так вышло, — в материале РИА Новости.
Пентагон и поп-музыка
В январе консервативный политический обозреватель Джесси Уоттерс, ведущий ток-шоу "Прайм-тайм" на Fox News, заявил в телеэфире: Тейлор Свифт может служить "прикрытием для тайной политической программы".
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
В подтверждение он продемонстрировал отрывок с конференции пятилетней давности, организованной Центром передового опыта совместной киберзащиты НАТО, где модератор назвал Свифт примером влиятельной персоны. "Подразделение психологических операций Пентагона превратило ее в актив", — утверждал журналист.
"Прайм-тайм с Джесси Уоттерсом" — не сатирическое, а вполне респектабельное по меркам республиканцев аналитическое шоу. Пентагон на следующий день после эфира официально все опроверг. Дескать, это очередная "теория заговора". Но тема уже проникла в массовое сознание.
В феврале опубликовали результаты опроса, проведенного Университетом Монмут. Как выяснилось, 18 процентов американцев уверены: задача певицы в том, чтобы обернуть ход кампании в пользу Байдена. Сама поп-дива от комментариев воздержалась.
Не только конспирология
Надо заметить, что журнал Time признал Тейлор Свифт "персоной года". Весьма странный выбор в эпоху глобальных потрясений. И поп-звезда оказалась как бы в обществе Зеленского, которого удостоили той же чести в 2022-м.
Десять лет назад она был подающей надежды кантри-певицей. Теперь же красуется на обложке Time. И это конвертируется в политическое влияние. Сторонница Демпартии, поп-дива сильно критиковала Трампа, когда тот был президентом.
В 2018-м публично поддержала на выборах в конгресс кандидатов-демократов в Теннесси. Эффект для политтехнологов был шокирующим. В США во всех штатах, кроме Северной Дакоты, необходимо заранее зарегистрироваться перед голосованием. За двое суток после публикации поста Свифт это сделали более 160 тысяч человек, причем по всей стране. В Демпартии ликовали. Трамписты же посоветовали певице заниматься музыкой, а не политикой.
В 2020-м она, разумеется, выступила за Байдена. Ее сингл "Only the Young", призывающий молодежь активнее участвовать в политической жизни, стал не только хитом, принеся Свифт очередное первое место в многочисленных чартах, но и официальным саундтреком предвыборных роликов. Победу Байдена тогда увязывали в числе прочего с влиянием поп-звезды и ее многочисленной, преимущественно юной и либеральной аудитории.
"Секретная информация"
В этой кампании Свифт к агитации еще не подключили. В "супервторник", 5 марта, когда праймериз прошли в наибольшем количестве штатов одновременно, она опубликовала неопределенный пост: "Я хотела бы напомнить вам, ребята, чтобы вы проголосовали за людей, которые в наибольшей степени представляют вас во власти". С тех пор помалкивает.
В демократических кругах, судя по всему, предпочитают не спешить. Байден в феврале в телешоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом", отвечая на вопрос о публичной поддержке Свифт его кампании, пошутил, что это "секретная информация". "Но она была за меня в 2020-м", — с ухмылкой напомнил он.
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина
Трамп же считает, что Свифт не стоит агитировать за Байдена, так как он ничего для нее не сделал.
А вот в трамповские времена приняли пролоббированный певицей "Закон о модернизации музыки". Благодаря этому артисты стали получать за прослушивание их песен на стриминговых сервисах хоть что-то. Трамп говорит, что Свифт должна быть ему признательна. Хотя специалисты отмечают: он вообще не понимал, что подписывает. И заслуги его в данном случае нет.
© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
© AP Photo / ANGELA WEISS
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
"За Байдена в любом случае"
Зарубежные аналитики признают: позиция "самого любимого исполнителя в Соединенных Штатах потенциально может склонить чашу весов на выборах" на ту или иную сторону. "Хотя Свифт вряд ли повлияет на избирателя, который колеблется между Трампом и Байденом (если такой избиратель вообще существует), она способна убедить людей, которые не чувствуют воодушевления от Байдена, голосовать за него в любом случае", — полагают в The Guardian.
© AP Photo / Jordan StraussПевица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
© AP Photo / Jordan Strauss
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
"Среди всех спекуляций ясно одно: вмешательство Свифт будет ключевым событием в гонке за Белый дом", — уверен политолог из Саутгемптонского университета Кэролайн Лейхт.
Значение шоу-бизнеса для американской политики трудно переоценить. Например, всякий раз, когда Брюс Спрингстин — пожалуй, один из главных "певцов рабочего класса" в США, обладающий поистине всенародным авторитетом, — выступал в кампаниях Барака Обамы, тот побеждал.
© AP Photo / Invision/ Greg AllenАмериканский музыкант Брюс Спрингстин
© AP Photo / Invision/ Greg Allen
Американский музыкант Брюс Спрингстин
Трампу, хоть и играющему на чаяниях "простого народа", не удавалось переманить на свою сторону сторонников Демпартии из музыкантов. Лайн-ап трамповской инаугурации в 2017-м, состоящий из звезд второго эшелона, вызывал у комментаторов в Сети по большей части сарказм. Причем выступавшим якобы потом еще и приходилось оправдываться.