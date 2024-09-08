Партии в прошлом? В США резко изменились правила игры
Главные американские партии запутались в кандидатах
© AP Photo / John MinchilloСторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Еще в предыдущую американскую президентскую кампанию казалось, что избиратели разделены вполне четко. Есть демократы и республиканцы, а также недовольные, которые из принципа молчат или голосуют за третьих, заведомо обреченных кандидатов. Теперь все не так: уже не важно, кто из какой партии. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.
Свои среди чужих
В полку именитых сторонников Дональда Трампа прибыло. Всеобщее внимание привлекло то, что претендующий на второй срок экс-президент нашел поддержку не в родной GOP (Grand Old Party — Великая старая партия, самоназвание республиканцев), а среди "ослов" (демократов).
© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди — младший
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди — младший
К трампистам примкнул Роберт Кеннеди — младший, 70-летний племянник 35-го президента США, убитого в 1963-м. Он давно участвует в президентской кампании, выдвигался от Демпартии, в которой состоял и его покойный дядя.
В октябре 2023-го он покинул ряды "ослов" и решил баллотироваться независимо. Но, по крайней мере, все еще был против Трампа. Сейчас же — за.
Изменила позицию и бывшая конгрессвумен, авторитетный политический журналист Талси Габбард. Она с Кеннеди — в "переходной команде" Трампа, ответственной за распределение ролей в возможной будущей администрации.
В 2019-м Габбард хотела сама выдвигаться от демократов. Проигрывая в опросах Байдену, сняла свою кандидатуру. Но поддержала тогда однопартийца. "Ослов" покинула через пару лет и к "слонам" до недавнего времени не примыкала.
© AP Photo / John MinchilloТалси Габбард
© AP Photo / John Minchillo
Талси Габбард
Очень удачное приобретение для Трампа с медийной точки зрения. Первый в истории США член конгресса, исповедующий индуизм, она способна уравновесить подчас агрессивную риторику республиканца, обращающегося в первую очередь к белому консервативному электорату. То же, но по другим причинам (знаковая фамилия), касается и Кеннеди-младшего. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил: приход двух бывших демократов — свидетельство поддержки "вне партийных границ".
Чужие среди своих
"Ослы" назвали экс-однопартийцев "странными" и даже хуже.
"Вместо того чтобы сосредоточиться на трудолюбивых американцах, Трамп зациклен на завоевании поддержки экстремистов, таких как Габбард и Кеннеди-младший, а они ничего не делают, кроме как отягощают тонущий корабль его кампании", — сообщил представитель партии Алекс Флойд.
Демократы запустили платформу "Республиканцы за Харрис", приглашая туда тех из "слонов", кто не желает вновь видеть Трампа в Белом доме. Позвали и на свой съезд в августе. Некоторые республиканцы там действительно выступили.
Этим дело не закончилось. Так, в редакцию USA Today поступило обращение от 238 членов GOP, агитирующих за Харрис. Среди подписантов — экс-сотрудники администрации Джорджа Буша — младшего, помощники покойного сенатора Джона Маккейна и его коллеги Митта Ромни (оба ранее выдвигались на пост президента от республиканцев).
"Конечно, у нас много идеологических разногласий с Харрис и губернатором Уолцем (кандидат в вице-президенты от демократов. — Прим. ред.). Этого следовало ожидать. Однако альтернатива просто несостоятельна", — подчеркивают авторы послания.
По их мнению, в случае победы Трампа, "зарубежные демократические движения будут непоправимо подорваны", так как он и Джей Ди Вэнс (вероятный вице-президент) "станут пресмыкаться перед диктаторами, отворачиваясь от союзников". "Мы не можем этого допустить", — заключают 238 "слонов".
© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс
Две сотни с лишним ренегатов не стоит недооценивать. Они располагают собственной электоральной базой. Подпись даже одного способна конвертироваться в тысячи голосов за Харрис.
Враги или соперники?
На самом деле границы между главными американскими партиями всегда были размытыми. Если обратиться к истории, стоит прежде всего вспомнить Авраама Линкольна. Республиканец, именно он отменил рабство, хотя либерализм — это вроде бы идеология демократов.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, тоже республиканец, поддерживал секс-меньшинства. А после избрания Трампа стал одним из его главных медийных критиков.
Президент-демократ Обама долгое время выступал за урезание права на аборты, а также нарочито демонстрировал религиозность, сильно раздражая либералов.
© AP Photo / Charles Rex ArbogastЭкс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии в Чикаго
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Экс-президент США Барак Обама выступает во время съезда Демократической партии в Чикаго
Принадлежность к демократам не помешала тому же Кеннеди-младшему стать самым активным в США антипрививочником. Хотя в годы пандемии такая позиция была близка скорее трамповской администрации, где опасность коронавируса последовательно преуменьшали.
То есть попытки усидеть на нескольких стульях — дело привычное для обоих лагерей. Но все подобные игры прекращаются в день выборов. Делегаты от штатов голосуют так, как велела партия.
Правда, и это правило нарушали — с тяжелыми последствиями для личной карьеры. Однако такие случаи были единичными и не влияли на окончательный результат.
Изменения неизбежны
Тем не менее границы действительно размываются все сильнее. К тому же во многих вопросах (от запрета смертной казни до более активной внешней политики) обе партии совпадают.
Или меняются ролями — как с Украиной, где главными "ястребами" выступают "пацифисты"-либералы, требующие накачки Киева деньгами и оружием. Кстати, Габбард переметнулась к республиканцам во многом как раз по этой причине.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
Итоги выборов покажут, куда движется политическая система страны. Победа Трампа подтолкнет GOP к радикальным трансформациям, чтобы не допустить появления подобной ему кандидатуры в будущем. А успех Харрис сблизит демократов с умеренным республиканским крылом.
Конечно, избирательный процесс очень консервативен и завязан на традициях (чего стоит одно только голосование исключительно по вторникам). Но уже очевидно: привычные всей Америке правила игры, которые формировались больше века, уходят в прошлое.