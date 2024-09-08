https://ria.ru/20240908/ssha-1970866261.html

Партии в прошлом? В США резко изменились правила игры

Партии в прошлом? В США резко изменились правила игры - РИА Новости, 08.09.2024

Партии в прошлом? В США резко изменились правила игры

Еще в предыдущую американскую президентскую кампанию казалось, что избиратели разделены вполне четко. Есть демократы и республиканцы, а также недовольные,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:00

2024-09-08T08:09

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

роберт кеннеди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597254690_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_b235320dd18a2c8c745ae4c38a9d2bc7.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Еще в предыдущую американскую президентскую кампанию казалось, что избиратели разделены вполне четко. Есть демократы и республиканцы, а также недовольные, которые из принципа молчат или голосуют за третьих, заведомо обреченных кандидатов. Теперь все не так: уже не важно, кто из какой партии. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.Свои среди чужихВ полку именитых сторонников Дональда Трампа прибыло. Всеобщее внимание привлекло то, что претендующий на второй срок экс-президент нашел поддержку не в родной GOP (Grand Old Party — Великая старая партия, самоназвание республиканцев), а среди "ослов" (демократов).К трампистам примкнул Роберт Кеннеди — младший, 70-летний племянник 35-го президента США, убитого в 1963-м. Он давно участвует в президентской кампании, выдвигался от Демпартии, в которой состоял и его покойный дядя.Юрист, прославившийся как ярый антипрививочник, сперва демонстрировал в опросах неплохие результаты, набирая до 20%. Это, впрочем, все равно было почти вдвое меньше, чем у Байдена. А в этом году у носителя президентской фамилии — максимум семь.В октябре 2023-го он покинул ряды "ослов" и решил баллотироваться независимо. Но, по крайней мере, все еще был против Трампа. Сейчас же — за.Изменила позицию и бывшая конгрессвумен, авторитетный политический журналист Талси Габбард. Она с Кеннеди — в "переходной команде" Трампа, ответственной за распределение ролей в возможной будущей администрации.В 2019-м Габбард хотела сама выдвигаться от демократов. Проигрывая в опросах Байдену, сняла свою кандидатуру. Но поддержала тогда однопартийца. "Ослов" покинула через пару лет и к "слонам" до недавнего времени не примыкала.Очень удачное приобретение для Трампа с медийной точки зрения. Первый в истории США член конгресса, исповедующий индуизм, она способна уравновесить подчас агрессивную риторику республиканца, обращающегося в первую очередь к белому консервативному электорату. То же, но по другим причинам (знаковая фамилия), касается и Кеннеди-младшего. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил: приход двух бывших демократов — свидетельство поддержки "вне партийных границ".Чужие среди своих"Ослы" назвали экс-однопартийцев "странными" и даже хуже."Вместо того чтобы сосредоточиться на трудолюбивых американцах, Трамп зациклен на завоевании поддержки экстремистов, таких как Габбард и Кеннеди-младший, а они ничего не делают, кроме как отягощают тонущий корабль его кампании", — сообщил представитель партии Алекс Флойд.Демократы запустили платформу "Республиканцы за Харрис", приглашая туда тех из "слонов", кто не желает вновь видеть Трампа в Белом доме. Позвали и на свой съезд в августе. Некоторые республиканцы там действительно выступили.Этим дело не закончилось. Так, в редакцию USA Today поступило обращение от 238 членов GOP, агитирующих за Харрис. Среди подписантов — экс-сотрудники администрации Джорджа Буша — младшего, помощники покойного сенатора Джона Маккейна и его коллеги Митта Ромни (оба ранее выдвигались на пост президента от республиканцев)."Конечно, у нас много идеологических разногласий с Харрис и губернатором Уолцем (кандидат в вице-президенты от демократов. — Прим. ред.). Этого следовало ожидать. Однако альтернатива просто несостоятельна", — подчеркивают авторы послания.По их мнению, в случае победы Трампа, "зарубежные демократические движения будут непоправимо подорваны", так как он и Джей Ди Вэнс (вероятный вице-президент) "станут пресмыкаться перед диктаторами, отворачиваясь от союзников". "Мы не можем этого допустить", — заключают 238 "слонов".Две сотни с лишним ренегатов не стоит недооценивать. Они располагают собственной электоральной базой. Подпись даже одного способна конвертироваться в тысячи голосов за Харрис.Враги или соперники?На самом деле границы между главными американскими партиями всегда были размытыми. Если обратиться к истории, стоит прежде всего вспомнить Авраама Линкольна. Республиканец, именно он отменил рабство, хотя либерализм — это вроде бы идеология демократов.Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, тоже республиканец, поддерживал секс-меньшинства. А после избрания Трампа стал одним из его главных медийных критиков.Президент-демократ Обама долгое время выступал за урезание права на аборты, а также нарочито демонстрировал религиозность, сильно раздражая либералов.Принадлежность к демократам не помешала тому же Кеннеди-младшему стать самым активным в США антипрививочником. Хотя в годы пандемии такая позиция была близка скорее трамповской администрации, где опасность коронавируса последовательно преуменьшали.То есть попытки усидеть на нескольких стульях — дело привычное для обоих лагерей. Но все подобные игры прекращаются в день выборов. Делегаты от штатов голосуют так, как велела партия.Правда, и это правило нарушали — с тяжелыми последствиями для личной карьеры. Однако такие случаи были единичными и не влияли на окончательный результат.Изменения неизбежныТем не менее границы действительно размываются все сильнее. К тому же во многих вопросах (от запрета смертной казни до более активной внешней политики) обе партии совпадают.Или меняются ролями — как с Украиной, где главными "ястребами" выступают "пацифисты"-либералы, требующие накачки Киева деньгами и оружием. Кстати, Габбард переметнулась к республиканцам во многом как раз по этой причине.Итоги выборов покажут, куда движется политическая система страны. Победа Трампа подтолкнет GOP к радикальным трансформациям, чтобы не допустить появления подобной ему кандидатуры в будущем. А успех Харрис сблизит демократов с умеренным республиканским крылом.Конечно, избирательный процесс очень консервативен и завязан на традициях (чего стоит одно только голосование исключительно по вторникам). Но уже очевидно: привычные всей Америке правила игры, которые формировались больше века, уходят в прошлое.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, роберт кеннеди