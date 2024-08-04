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Старикам тут не место. В американских выборах наметился перелом

Старикам тут не место. В американских выборах наметился перелом - РИА Новости, 04.08.2024

Старикам тут не место. В американских выборах наметился перелом

Выход Джо Байдена из президентской кампании, как выяснилось, может спасти стагнирующую Демократическую партию. Во всяком случае, судя по опросам, Камала Харрис... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:01

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Выход Джо Байдена из президентской кампании, как выяснилось, может спасти стагнирующую Демократическую партию. Во всяком случае, судя по опросам, Камала Харрис уже отбирает очки у соперника, Дональда Трампа. А тот крайне осторожно высказывается о перспективе осенних дебатов, к которым еще пару недель назад вроде бы был полностью готов. О предвыборной ситуации в Соединенных Штатах — в материале РИА Новости."Доводы против"Весной Трамп и Байден договорились о двух раундах дебатов — в июле и сентябре. Летняя дискуссия закончилась для кандидата от демократов разгромом: и аналитики, и зрители в большинстве (две трети) сочли республиканца более убедительным.На этом фоне казалось, что осенние дебаты только укрепят Трампа в роли фаворита, но прозванный им "сонным Джо" Байден спутал карты. Теперь 78-летнему республиканцу предстоит полемизировать не с хозяином Белого дома, который старше его на три года, а с Камалой Харрис. Возрастной фактор на ее стороне — вице-президенту всего 59.Трамп, очевидно, понимает, что прения с относительно молодой конкуренткой станут серьезным вызовом. Ведь он тоже порой изъясняется не слишком связно, просто у Байдена с этим еще хуже. И теперь он, как считают западные СМИ, похоже, уклоняется от предстоящих дебатов.В интервью телеканалу Fox News в конце июля Трамп подтвердил, что по-прежнему открыт для публичной очной дискуссии. Но оговорился: "есть доводы и против этого".О замешательстве республиканца свидетельствует и его предложение сменить площадку. ABC News, канал, взявший на себя организацию дебатов 10 сентября, Трамп назвал "фейковым".Подобная риторика для него не нова, он вообще не жалует СМИ — в основном они открыто поддерживают Демпартию. Но на предыдущей дискуссии с Байденом Трампу не помешало то, что проходила она на площадке абсолютно антиреспубликанского канала CNN."Я хочу провести дебаты. Но я также могу сказать вот что. Все знают, кто я. А теперь люди узнают, кто она [Харрис]", — попытался объяснить он свои сомнения.Трамп и раньше пропускал дебаты. В ходе внутрипартийных праймериз публично не дискутировал с соперниками ни разу. Однако сейчас его попытки уйти от прямого ответа и встречи с Харрис очень некстати. На этом, естественно, играют оппоненты.Пересмотр традиции"Он боится, что ему придется отстаивать странные нападки своего напарника (кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса. — Прим. ред.) на женщин или собственные призывы положить конец выборам в Америке", — заявил Аммар Мусса из предвыборного штаба Харрис.Трамп действительно говорил, что предстоящие выборы — последние в привычном для американцев виде."Все исправим, все будет хорошо. Через четыре года вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане", — сказал он, выступая перед католической общиной на прошлой неделе.Это вызвало тревогу и у демократов, и у республиканцев. Избирательная система США достаточно запутанная, но, несмотря на возникающие время от времени дискуссии, радикально менять ее ни одна партия не собирается. Традиции американцы чтут. Так, президента выбирают всегда в ноябре, во вторник, следующий за первым в месяце понедельником. Почему — мало кто помнит, однако политические элиты даже это корректировать не хотят. Стоит ли говорить о более важных процедурных механизмах?В рамках погрешностиПротив Трампа — и социология в так называемых колеблющихся штатах, где нет очевидного перевеса у какой-либо партии. По данным последнего совместного опроса Bloomberg и агентства Morning Consult, Камала Харрис опередила республиканца в семи регионах — за счет молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей:Перевес в рамках статистической погрешности: 48 процентов против 47. Но у Байдена было заметно меньше."Это дает первые намеки на то, что исторический гамбит партии по выталкиванию действующего президента из избирательного бюллетеня производит тот эффект, на который надеялись демократы", — отмечают наблюдатели.Харрис отобрала у Трамп очки в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. На руку ей и то, что все больше зарегистрированных избирателей подтверждают, что проголосуют.В том числе — почти две трети представителей чернокожего нацменьшинства. Когда фаворитом от демократов был Байден, они не спешили на участки.Однако и для Харрис все не так радужно. Что касается проблем экономики, которые в колеблющихся штатах однозначно ставят во главу угла, симпатии населения в основном на стороне Трампа. Это объяснимо: у него есть опыт управления страной, и, за исключением странного поведения в разгар пандемии коронавируса, справлялся он неплохо. А о компетенциях Харрис судить пока сложно.Таким образом, все упирается в сентябрьские дебаты. Если Трамп откажется от них, то, скорее всего, он просто расчистит дорогу для Харрис. Но и согласившись, подвергнет себя риску: ему надо полностью пересмотреть стратегию выступления, которая сработала против Байдена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024