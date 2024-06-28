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"Схватились за голову". Байден создал катастрофический для США прецедент

"Схватились за голову". Байден создал катастрофический для США прецедент - РИА Новости, 28.06.2024

"Схватились за голову". Байден создал катастрофический для США прецедент

Хотя до президентских выборов всего четыре месяца, состав кандидатов еще может удивить. После провала дебатов с Дональдом Трампом Демпартия рассматривает... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:10

2024-06-28T13:10

2024-06-28T14:27

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Хотя до президентских выборов всего четыре месяца, состав кандидатов еще может удивить. После провала дебатов с Дональдом Трампом Демпартия рассматривает возможность замены Джо Байдена. О том, что произошло на главном политическом шоу США, — в материале РИА Новости.Старые лица и новые деталиОдна из особенностей состоявшихся дебатов в том, что их участники еще не получили номинации от своих партий. Конвенция республиканцев — в июле, демократов — в августе. Только тогда окончательно утвердят кандидатов на ноябрьские выборы.Такая спешка породила множество спекуляций: мол, если Байден выступит плохо, ему начнут искать замену. Иначе проигрыш Демпартии в ноябре неизбежен.Действующий президент тщательно готовился к дебатам. В специально оборудованном помещении, имитирующем студию CNN, он оттачивал ораторское мастерство со "спарринг-партнерами", изображающими Трампа во всевозможных вариациях.Как известно, CNN — продемократический телеканал. И там сделали все, чтобы Байден выиграл.Микрофоны решили включать только по очереди. Раньше на это не обращали внимания, поэтому возникали словесные перепалки.Впервые с 1960-х не пригласили зрителей. Но и без этого атмосфера была накалена до предела.Кто виноват?Первый вопрос модератора — об американской экономике. Слово предоставили Байдену. Он тут же накинулся на оппонента: "Нужно взглянуть на то, что оставил мне господин Трамп. Экономика находилась в свободном падении". В общем, только благодаря Демпартии удалось исправить ситуацию: создать рабочие места, снизить инфляцию.Трамп возразил: на самом деле при нем была сильнейшая экономика, только пандемия коронавируса помешала. Что касается созданных при Байдене рабочих мест, то толку от этого нет, поскольку они в основном предназначены для нелегалов.Тема незаконной миграции, естественно, стала одной из ключевых. Обсудили налоги — Байден упрекал Трампа в том, что он облегчил их для богатых, — и пошлины на импорт.Республиканец был весьма убедителен, указав: демократы, критикуя повышенные им тарифы на ввоз товаров, сами их не отменяли. Затронули медицинское страхование, аборты, другие внутренние проблемы.О Путине, Украине и планах РоссииИ перешли к внешней политике. Трамп припомнил Байдену "позорный" уход из Афганистана. В этом он видит и истоки украинского кризиса. "Если бы у нас был настоящий президент, которого уважал бы Путин, он бы никогда не вторгся на Украину", — отметил Трамп. И вновь пообещал в случае избрания урегулировать конфликт еще до вступления в должность в январе 2025-го.Но недавние предложения Путина отверг. Такие условия "неприемлемы", сказал он. А вообще-то, по его словам, "эта война не должна была начаться".Байден обратился к привычным тезисам о "восстановлении" СССР: "Послушайте, что он (Путин. — Прим. ред.) сказал, он собирался взять Киев за пять дней, помните? Потому что это часть старого Советского Союза". Откуда взялась фраза о пяти днях, не пояснил."Как вы думаете, он остановится, когда — если — захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей? Что вы думаете о Белоруссии? Как вы думаете, что произойдет со странами НАТО (в Восточной Европе. — Прим. ред.)?" — продолжил Байден.Трамп указал, что США и Украину "разделяет океан", а европейским странам следовало бы самим активнее помогать Киеву: "Почти сто процентов денег заплачено нами".Украинская тема отодвинула на второй план ближневосточный конфликт. Почти все время, отведенное на него, использовали для рассуждений о НАТО и поддержке Киева.Не обошлось и без личных выпадов. Байден несколько раз напомнил оппоненту о его судимости, Трамп — о делах против сына президента.В заключительном слове каждый вновь прошелся по сопернику и посулил американцам лучшее будущее. Байден сделал акцент на снижении инфляции, Трамп же повторил лозунг "Сделаем Америку снова великой!"."Коллективное самоубийство"Судя по реакции СМИ, Байден не оправдал ожиданий.Зрители канала CNN присудили победу Трампу: за него — 67%.Наблюдатели отмечают: голос Байдена был слабым, он часто запинался, а некоторые фразы заканчивал так неудачно, что только помогал Трампу уколоть его. Например, внезапно сказал: "Мы наконец-то победили Medicare (программа медстрахования. — Прим. ред.)", чем, конечно, вызвал насмешки оппонента.Трамп, в свою очередь, давил и на возрастной фактор. Оба кандидата в преклонных летах, но он отдельно уточнил, что успешно прошел несколько тестов на когнитивные функции."Демократы только что совершили коллективное самоубийство, — сказал после дебатов один из партийных политтехнологов, специалист по президентским кампаниям. — Байден подтверждает все, что избиратели уже поняли. Он не может победить. Эти дебаты — гвоздь в политический гроб"."Будут обсуждения того, стоит ли ему продолжать (участвовать в гонке. — Прим. ред.)", — сообщил Дэвид Аксельрод, один из руководителей предвыборной кампании Барака Обамы.Неназванный конгрессмен-демократ на вопрос о том, прибавили ли дебаты уверенности в Байдене, ответил: "Лучшее, что я могу сделать для Джо, — это притвориться, что не получил ваше сообщение".Что дальше?Тем не менее на официальном уровне демократы пытаются сохранить лицо. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого часто упоминают в качестве потенциального альтернативного кандидата, заявил репортерам: партия "не может быть более сплоченной вокруг Байдена", чем сейчас.Проблема в том, что законодательно невозможно заменить претендентов на номинацию без их согласия. И в любом случае неизбежны сложности. Снятие кандидата, прошедшего через праймериз, означало бы отмену их итогов. А в партийных правилах прописано: "Делегаты, избранные на национальный съезд, присягнувшие кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". То есть требуется номинировать Байдена, а не кого-то еще. Повторные праймериз пока не обсуждали: идея трудозатратная и дорогая.В 1968-м Линдон Джонсон вышел из гонки на второй срок. Вместо него на выборы автоматически выдвинулся вице-президент Хьюберт Хамфри.Но Джонсон не успел принять участие в праймериз. Прецедент неутешителен для демократов еще и потому, что Хамфри в итоге проиграл республиканцу Ричарду Никсону.Таким образом, Байден поставил своих сторонников перед нелегким выбором. Сам он не раз говорил о втором сроке. Учитывая, что часть демократов придерживается принципа "коней на переправе не меняют", уговорить президента сойти с дистанции непросто.Следующие — и заключительные — дебаты Байдена и Трампа назначены на 10 сентября. Если демократы к тому моменту не найдут лазейку для замены кандидата, можно считать, что результат выборов станет известен в этот же день.

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена