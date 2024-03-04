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Сюрпризов не избежать. В США решат судьбу Байдена и Трампа

Сюрпризов не избежать. В США решат судьбу Байдена и Трампа - РИА Новости, 04.03.2024

Сюрпризов не избежать. В США решат судьбу Байдена и Трампа

Завтра — одно из важнейших событий американской президентской кампании, так называемый супервторник. Праймериз в этот день практически определяют финалистов... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:00

2024-03-04T08:00

2024-03-04T12:03

в мире

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джо байден

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справки

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Завтра — одно из важнейших событий американской президентской кампании, так называемый супервторник. Праймериз в этот день практически определяют финалистов ноябрьских выборов главы государства. О том, как там все устроено, — в материале РИА Новости.Почему вторник?Так сложилось исторически. В ноябре голосование тоже пройдет по вторникам.По одной из версий, традиция связана с тем, что сто-двести лет назад фермеры не успевали к участкам на выходных. Вот и сдвинули на пару дней.Активные избиратели отмечают: нет ни одной веской причины голосовать во вторник. Более того, это негативно сказывается на явке: в среднем лишь 47 процентов — заметно меньше, чем в тех странах, где выборы проводят в выходные.Праймериз и кокусы в США продолжаются уже несколько месяцев. Но в "супервторник" они проходят одновременно в 15 штатах. С учетом уже имеющихся результатов после 5 марта определятся фавориты гонки. Отсюда и приставка "супер".Что происходит на праймериз?Американскую избирательную систему постоянно критикуют, в том числе внутри страны. В отличие от большинства демократий, в США нет прямых выборов. На праймериз люди голосуют за кандидата от партии. Но итог — вовсе не их голоса, а число делегатов, которое получит тот или иной политик от этого штата.Например, на недавних праймериз в Южной Каролине Никки Хейли поддержали почти 300 тысяч человек, Дональда Трампа — порядка 450 тысяч. Тем не менее у нее лишь три делегата, а у него — 47. У Байдена, набравшего в этом штате всего 126 тысяч голосов, — 55.Количество выборщиков в главных американских партиях разнится и распределено по штатам (и внутренним округам) пропорционально численности населения. Основная задача в кампанию — участие в партийных конвенциях (съездах). И у демократов, и у республиканцев эти мероприятия состоятся летом. Тогда делегаты соберутся вместе, чтобы утвердить номинанта от партии.Хотя всех участников президентской гонки принято называть кандидатами, фактически до конвенций они ими не являются. Сейчас идет борьба за номинацию. А вот номинант — это уже окончательная и единственная кандидатура от партии на пост главы государства.Что на кону?Для номинации от республиканцев нужно 1215 партийных делегатов. У демократов правила сложнее, ценз выше — 1968. В "супервторник" обе партии разыгрывают порядка трети делегатов. Отсюда и столь пристальное внимание.Республиканцы ставят на Дональда Трампа. У него к "супервторнику" в шесть раз больше делегатов, чем у Хейли. На праймериз в Неваде она и вовсе проиграла графе "против всех", набрав 33% (никого не поддержали более 60%). Маловероятно, что в "супервторник" Хейли вырвет победу. Но если это произойдет, поменяется весь ход гонки.У демократов "скамейка запасных", по сути, пуста. Все имеющиеся на данный момент делегаты — у президента Джо Байдена. У его соперника, конгрессмена Дина Филлипса, пока нулевой результат.Что после?Праймериз продолжатся в оставшихся штатах. Закончатся к летним конвенциям.Данные праймериз много говорят о настроениях населения. Так, в той же Южной Каролине Трамп опередил Байдена более чем в три раза. И это обязательно скажется на ноябрьских выборах.Остаток лета и начало осени — решающий этап кампании. Оба кандидата знают главного соперника и могут не отвлекаться на внутрипартийную конкуренцию.Как пройдут выборы в ноябре?Схема довольно запутанная. В ноябре американцы проголосуют за выборщиков. Ими становятся авторитетные общественные деятели и политики.Это тоже дань традициям: когда население было малограмотным, именно такие люди могли уберечь систему от случайных фигур и чрезмерного популизма. Еще одна причина: раньше было трудно своевременно информировать избирателей о голосовании и те, по сути, делегировали свой голос.Всего 538 выборщиков. От каждого штата — столько же, сколько представителей в конгрессе (535). Плюс три от округа Колумбия. Для победы нужно простое большинство: 50% + один голос, то есть минимум 270.Важный нюанс: кандидату достаются не отдельные выборщики, а целый штат. И если даже 49,9% — за республиканца, их голоса все равно перейдут демократу.Это справедливо?В итоге победить может тот, у кого общественная поддержка, строго говоря, меньше. В 2016-м за Хиллари Клинтон проголосовали более 65 миллионов американцев, но это дало только 227 выборщиков. За Трампа — 63 миллиона, а выборщиков ему досталось 304.Так же было в 1876-м (победил Ратерфорд Хейз), 1888-м (Бенджамин Гаррисон), 2000-м (Джордж Буш — младший; все трое — республиканцы). После ноябрьских выборов американцы ждут еще 40 дней. На 41-й голосуют выборщики, "прикрепленные к кандидату".Теоретически они могут высказаться и против, нарушив партийную дисциплину. В 1860-м четверо от Демпартии выступили за республиканца Авраама Линкольна. На исход это, правда, не повлияло: демократ Стивен Дуглас и так бы проиграл. Но точно выяснится, кто станет новым президентом США, лишь в декабре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, никки хейли, выборы президента сша, справки