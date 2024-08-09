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"Сумасшедшие, плаксивые и безумные". От выборов в США ждут новых сюрпризов

"Сумасшедшие, плаксивые и безумные". От выборов в США ждут новых сюрпризов - РИА Новости, 09.08.2024

"Сумасшедшие, плаксивые и безумные". От выборов в США ждут новых сюрпризов

Дональд Трамп разгоняет новую теорию заговора — по его мнению, Джо Байден намерен вернуться в гонку. Объективные данные говорят о другом: вице-президент Камала... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:00

2024-08-09T10:48

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Дональд Трамп разгоняет новую теорию заговора — по его мнению, Джо Байден намерен вернуться в гонку. Объективные данные говорят о другом: вице-президент Камала Харрис все увереннее отыгрывает очки и устраивать обратную замену — явно не в интересах демократов.Обмен "любезностями"Трамп несколько дней увиливал от ответа об осенних дебатах с Харрис, чем ощутимо напряг сторонников в соцсетях. И теперь решил перебить повестку излюбленным способом — переключить внимание на Сонного Джо, как называет Байдена республиканец.На платформе Truth Social Трамп заявил: глава государства якобы хочет сорвать августовскую конвенцию Демократической партии, "отобрав номинацию" Харрис. Попутно под огонь критики попали бывший президент Барак Хусейн Обама (второе имя Трамп выделил заглавными буквами), "сумасшедшая" экс-председатель палаты представителей Нэнси Пелоси, "плаксивый" спикер сената Чак Шумер и "другие безумные левые"."Ослы" (члены Демпартии) в долгу не остались. Байден дал интервью телеканалу CBS News, высмеяв скандального республиканца: "Мы не воспринимаем его всерьез".Также он выразил сомнение, что экс-президент в случае проигрыша на ноябрьских выборах не станет оспаривать итоги голосования. Тем более что прецедент уже был — три года назад. Тогда риторика Трампа привела к штурму Капитолия.Сейчас республиканец продолжает взвинчивать ставки, говоря о некоей "кровавой бойне для страны", если победят демократы. Позже, впрочем, он пояснил, что использовал громкое сочетание, рассуждая о будущем американского автопрома и конкуренции с Китаем.Демократов это не убедило. Как отметил представитель предвыборного штаба Байдена Джеймс Сингер, слова Трампа со всей очевидностью свидетельствуют о желании "повторить 6 января (2021 года)". "Но американский народ собирается нанести ему еще одно поражение на выборах в ноябре, потому что люди продолжают отвергать его экстремизм, склонность к насилию и жажду мести", — подчеркнул политтехнолог.Кто за кого?Заявление Сингера, которое еще пару недель назад можно было раскритиковать как необоснованную браваду, сейчас звучит вполне оправданно.Во-первых, Харрис удалось закрепиться в нескольких так называемых колеблющихся штатах, голоса в которых могут переломить ход кампании даже в последний момент. Во-вторых, вице-президент действительно сумела извлечь выгоду из своего возраста, пола и расовой принадлежности.По данным августовского общенационального опроса NPR/PBS News, на стороне Харрис сейчас от 48 до 51 процента поддержки. Это на четыре пункта больше, чем две недели назад, сразу после "рокировки" с Байденом. И ощутимо выше показателей президента, который если кое-где и опережал Трампа, то исключительно в рамках статистической погрешности.Росту популярности Харрис способствует востребованность среди чернокожего населения, отмечают американские аналитики. Это тоже своего рода колебавшийся электорат, который, обычно выступая против Трампа, все же не спешил поддерживать Байдена, указывая на его преклонные годы. Теперь возрастная проблема для демократов исчезла.Конечно, для Харрис пока не все так радужно. Ей доверяют в вопросах экономики, чем не мог похвастаться Байден, но по этой статье у Трампа до сих пор преимущество в три процента. По миграционной теме вице-президент отстает от оппонента на шесть пунктов. Однако оба этих показателя Харрис убедительно отыгрывает на вопросе абортов, имея перевес в 15 процентов.Среди женщин ее рейтинг на 13 пунктов выше, чем у Трампа. В мужских кругах отставание от республиканца — девять процентов.Белые избиратели без высшего образования — основная группа поддержки Трампа — традиционно в значительной степени на его стороне. Но из тех, кто окончил вуз и получил высококвалифированную специальность, большинство симпатизирует Харрис — почти две трети, что выше даже байденовских показателей в этой группе в 2020-м.Неочевидные факторы успехаНаконец, Харрис, выбравшая в напарники респектабельного Тима Уолца — а его деятельность на посту губернатора Миннесоты называли ни много ни мало местным "чудом", таким образом угодила многим потенциальным избирателям Трампа.Они увидели образ, который им предлагает республиканец: взрослый белый мужчина традиционной сексуальной ориентации. Но это действительно self-made man, а не миллиардер, выезжающий на наследии фамильной бизнес-империи.На фоне пары Трамп — Вэнс демократический тандем, сформированный по принципу "не класть все яйца в одну корзину", привлекает на участки даже тех, кто вообще не хотел голосовать. В июле, например, среди миллениалов идти на выборы собирались лишь 65 процентов, сейчас — уже 80. Одновременно падает доля тех, кто еще в июне заявлял о недовольстве всеми кандидатами (с 52 пунктов до 50).Американская электоральная система достаточно запутанная. Успех на всенародном волеизъявлении необязательно конвертируется в голоса выборщиков, за которыми последнее слово. Поэтому к данным опросов необходимо относиться с осторожностью. Однако тренд на укрепление демократов точно прослеживается. Трамп мог бы переломить его, выступив на дебатах с Харрис. И сам, вероятно, понимает это: во всяком случае на дискуссию в телеэфире он все же согласился.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024