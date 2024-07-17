"Звучит очень круто". Трамп готовит неожиданный ход
Трамп и Байден сохраняют примерно равные шансы на победу в выборах
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Покушение не изменило график Дональда Трампа, который уже официально выдвинулся и назвал кандидата на пост вице-президента. Действующий же глава государства Джо Байден сдаваться не намерен. О новом этапе политической борьбы в США — в материале РИА Новости.
Теперь официально
На партийном съезде Трамп появился перед публикой впервые после выстрелов в Пенсильвании. Под бурные аплодисменты он вошел в зал с повязкой на правом ухе. Судя по настроениям в Милуоки, среди однопартийцев не осталось ярых противников бывшего президента, как это было в 2016-м.
© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Это только закрепило и без того вполне ожидаемый результат — Трамп официально стал кандидатом в президенты. Поддержать политика явился даже лидер одного из крупнейших профсоюзов водителей Teamsters Шон О’Брайен. Ни он сам, ни его предшественники раньше никогда не присутствовали на съезде республиканцев.
Не стали затягивать и c объявлением кандидата в вице-президенты, выдвинув 39-летнего сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса. За спиной политика — служба в морской пехоте, война в Ираке, работа юристом в Кремниевой долине и руководство венчурным бизнесом. Еще в 2016-м он жестко критиковал Трампа, но теперь идет с ним плечом к плечу, активно участвуя в кампании.
Европейские чиновники назвали выдвижение Вэнса "катастрофой" для Киева. "Я должен быть честен с вами: мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной", — заявил кандидат в вице-президенты. К слову, сам Трамп в случае избрания может стать более скептичным по украинскому вопросу.
А помощник Трампа Ричард Гренелл, которого СМИ называют вероятным кандидатом на пост госсекретаря, предложил на Украине создать автономные регионы. По его словам, это может сохранить целостность страны и привести к миру.
© AP Photo / Susan WalshРичард Гренелл
© AP Photo / Susan Walsh
Ричард Гренелл
Главное — пообещать
"Демократы отдали сотни миллиардов долларов нелегалам и иностранным государствам, в то время как поколение Z (родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х. — Прим. ред.) приходится ущемлять для того, чтобы они никогда не смогли купить собственный дом, никогда не женились и работали до самой смерти", — заявил республиканец Чарли Кирк.
С собственной программой на ближайшие четыре года республиканцы определились в первый день съезда. Ее лично изучил и одобрил сам Трамп. Обещают вывести страну из стагнации, в которой Штаты оказались, по мнению авторов, по вине администрации Байдена, и покончить с инфляцией. Каким именно способом, не уточняется.
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Американцам также пообещали "предотвратить третью мировую войну и восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке". Добиваться этого планируют с помощью силы. Республиканцы собираются модернизировать вооруженные силы, сделав их "самыми мощными в мире", и построить систему противоракетной защиты, аналогичную израильскому "Железному куполу".
Республиканцы также хотят сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты и добиться доминирования США на рынке энергоносителей. Отдельно отмечено противостояние Китаю. Украина и Россия в программе не указаны.
Градус борьбы
Еще до покушения аналитики отмечали, что США расколоты и оказались как "на пороховой бочке". Демократы и республиканцы не жалели обвинений по отношению друг к другу. Однако теперь все может измениться, хотя и не исключено, что только временно.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСтолкновения между сторонниками и противниками акции BLM в Нью-Йорке
Столкновения между сторонниками и противниками акции BLM в Нью-Йорке
Член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что покушение на Трампа стало следствием жесткой риторики демократов в адрес республиканцев и их кандидата. Байден не признает вину прямо. "Мы все за это несем ответственность", — сказал он. Лидер США призвал американцев снизить градус политической напряженности. При этом он не отказывается от борьбы, отмечая, что ставки чрезвычайно высоки.
Байден поговорил с Трампом на следующий день после ранения, после чего экс-президент заявил, что в отношении него могут прекратить два уголовных преследования. В понедельник во Флориде суд закрыл дело экс-президента о незаконном хранении секретных документов. Однако официально эти события не связаны.
Трамп надеется, что произошедшее сделает политическую борьбу "более цивилизованной". Свою главную речь на партийном съезде, которую, как ожидается, он произнесет в четверг, политик даже решил переделать. Он готов отойти от жесткой критики администрации Байдена и демократов, сосредоточившись на задаче объединения страны.
© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
"Думаю, лозунг "Сделаем Америку снова единой" звучит довольно круто", — сказал Райнс Прибус, экс-глава президентской администрации Трампа.
Байден тем временем заявил, что готов к новому раунду дебатов в сентябре. По его словам, сейчас он снова на коне и собирается выступить более удачно, чем в прошлый раз. Кроме того, действующий президент обвинил СМИ в концентрации внимания на его провале, а не на якобы имевшей место лжи оппонента.
А уже в этом месяце на дебаты могут выйти их соратники: вице-президент Камала Харрис "бросила перчатку" Вэнсу.
Опрос зарегистрированных избирателей компанией Morning Consult показал отсутствие после покушения больших преимуществ Трампа перед Байденом — 46% против 45%. До выборов еще почти четыре месяца. Итог борьбы пока не предопределен, и вряд ли это произойдет, пока не подсчитают последний голос.