https://ria.ru/20240717/tramp-1960086094.html

"Звучит очень круто". Трамп готовит неожиданный ход

"Звучит очень круто". Трамп готовит неожиданный ход - РИА Новости, 17.07.2024

"Звучит очень круто". Трамп готовит неожиданный ход

Покушение не изменило график Дональда Трампа, который уже официально выдвинулся и назвал кандидата на пост вице-президента. Действующий же глава государства Джо РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T09:17

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Покушение не изменило график Дональда Трампа, который уже официально выдвинулся и назвал кандидата на пост вице-президента. Действующий же глава государства Джо Байден сдаваться не намерен. О новом этапе политической борьбы в США — в материале РИА Новости.Теперь официальноНа партийном съезде Трамп появился перед публикой впервые после выстрелов в Пенсильвании. Под бурные аплодисменты он вошел в зал с повязкой на правом ухе. Судя по настроениям в Милуоки, среди однопартийцев не осталось ярых противников бывшего президента, как это было в 2016-м.Это только закрепило и без того вполне ожидаемый результат — Трамп официально стал кандидатом в президенты. Поддержать политика явился даже лидер одного из крупнейших профсоюзов водителей Teamsters Шон О’Брайен. Ни он сам, ни его предшественники раньше никогда не присутствовали на съезде республиканцев.Не стали затягивать и c объявлением кандидата в вице-президенты, выдвинув 39-летнего сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса. За спиной политика — служба в морской пехоте, война в Ираке, работа юристом в Кремниевой долине и руководство венчурным бизнесом. Еще в 2016-м он жестко критиковал Трампа, но теперь идет с ним плечом к плечу, активно участвуя в кампании.Европейские чиновники назвали выдвижение Вэнса "катастрофой" для Киева. "Я должен быть честен с вами: мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной", — заявил кандидат в вице-президенты. К слову, сам Трамп в случае избрания может стать более скептичным по украинскому вопросу.А помощник Трампа Ричард Гренелл, которого СМИ называют вероятным кандидатом на пост госсекретаря, предложил на Украине создать автономные регионы. По его словам, это может сохранить целостность страны и привести к миру.Главное — пообещать"Демократы отдали сотни миллиардов долларов нелегалам и иностранным государствам, в то время как поколение Z (родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х. — Прим. ред.) приходится ущемлять для того, чтобы они никогда не смогли купить собственный дом, никогда не женились и работали до самой смерти", — заявил республиканец Чарли Кирк.С собственной программой на ближайшие четыре года республиканцы определились в первый день съезда. Ее лично изучил и одобрил сам Трамп. Обещают вывести страну из стагнации, в которой Штаты оказались, по мнению авторов, по вине администрации Байдена, и покончить с инфляцией. Каким именно способом, не уточняется.Американцам также пообещали "предотвратить третью мировую войну и восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке". Добиваться этого планируют с помощью силы. Республиканцы собираются модернизировать вооруженные силы, сделав их "самыми мощными в мире", и построить систему противоракетной защиты, аналогичную израильскому "Железному куполу".Республиканцы также хотят сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты и добиться доминирования США на рынке энергоносителей. Отдельно отмечено противостояние Китаю. Украина и Россия в программе не указаны.Градус борьбыЕще до покушения аналитики отмечали, что США расколоты и оказались как "на пороховой бочке". Демократы и республиканцы не жалели обвинений по отношению друг к другу. Однако теперь все может измениться, хотя и не исключено, что только временно.Член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что покушение на Трампа стало следствием жесткой риторики демократов в адрес республиканцев и их кандидата. Байден не признает вину прямо. "Мы все за это несем ответственность", — сказал он. Лидер США призвал американцев снизить градус политической напряженности. При этом он не отказывается от борьбы, отмечая, что ставки чрезвычайно высоки.Байден поговорил с Трампом на следующий день после ранения, после чего экс-президент заявил, что в отношении него могут прекратить два уголовных преследования. В понедельник во Флориде суд закрыл дело экс-президента о незаконном хранении секретных документов. Однако официально эти события не связаны.Трамп надеется, что произошедшее сделает политическую борьбу "более цивилизованной". Свою главную речь на партийном съезде, которую, как ожидается, он произнесет в четверг, политик даже решил переделать. Он готов отойти от жесткой критики администрации Байдена и демократов, сосредоточившись на задаче объединения страны."Думаю, лозунг "Сделаем Америку снова единой" звучит довольно круто", — сказал Райнс Прибус, экс-глава президентской администрации Трампа.Байден тем временем заявил, что готов к новому раунду дебатов в сентябре. По его словам, сейчас он снова на коне и собирается выступить более удачно, чем в прошлый раз. Кроме того, действующий президент обвинил СМИ в концентрации внимания на его провале, а не на якобы имевшей место лжи оппонента.А уже в этом месяце на дебаты могут выйти их соратники: вице-президент Камала Харрис "бросила перчатку" Вэнсу.Опрос зарегистрированных избирателей компанией Morning Consult показал отсутствие после покушения больших преимуществ Трампа перед Байденом — 46% против 45%. До выборов еще почти четыре месяца. Итог борьбы пока не предопределен, и вряд ли это произойдет, пока не подсчитают последний голос.

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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша, политика