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Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2024 году

Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2024 году - РИА Новости, 16.09.2024

Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2024 году

15 сентября в Городецком районе Нижегородской области загорелся мусор на полигоне ТБО около поселка Скородум. Сначала возгорание тушили на 8 тысячах квадратных... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:53

2024-09-16T14:53

2024-09-16T14:53

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15 сентября в Городецком районе Нижегородской области загорелся мусор на полигоне ТБО около поселка Скородум. Сначала возгорание тушили на 8 тысячах квадратных метрах, но к вечеру огонь распространился уже на 30 тысяч квадратных метров. По информации на 16 сентября, площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания участвуют 37 единиц техники, в том числе от МЧС – 9 единиц техники, от регионального Минлесхоза – 2 единицы инженерной техники. В ночь на 26 августа в Шахтах в Ростовской области загорелась свалка твердых бытовых отходов, к утру открытое горение было ликвидировано на 1,1 тысячи квадратных метров. Всего были задействованы 16 человек и 11 единиц техники. 23 августа на мусорном полигоне в Новороссийске начался пожар. В этот же день огонь был локализовали на 1600 квадратных метрах. 25 августа площадь возгорания уменьшилась до 200 "квадратов". 26 августа в 18.00 мск возгорание на мусорном полигоне было ликвидировано. 27 июля на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону произошел пожар на площади в одну тысячу квадратных метров. В МЧС уточняли, что горел мусор, грейдер и строительный вагончик. Затем площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, в 17.40 мск пожар был локализован, а в 19.30 стало известно о ликвидации открытого горения. В тушении пожара участвовали 55 специалистов и 27 единиц техники, официальной информации о пострадавших не поступало.17 июля в Ярославской области возник пожар на полигоне ТКО "Скоково", который располагается в пяти километрах от Ярославля. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров.13 июля на краснодарском хуторе Копанской загорелся мусорный полигон на площади в одну тысячу квадратных метров. 14 июля возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. Причиной возгорания послужила реконструкция объекта. 16 июля стало известно, что пожар на полигоне полностью потушен. В тушении пожара принимали участие около 50 человек и 25 единиц тяжелой техники. 7 июля в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся полигон твердых бытовых отходов на площади 1,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 13 единиц техники и 32 человека личного состава. 9 июля пожарные ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне. 30 июня в Тутаевском районе Ярославской области на полигоне ТКО ООО "Экорегион" в районе деревни Ильинское возник пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. 4 июля пожар был полностью ликвидирован. 29 июня в городе Нижний Ломов Пензенской области загорелся недействующий полигон твердых бытовых отходов на площади 1,1 тысячи квадратных метров. По данным правительства региона, от МЧС России к ликвидации пожара было привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава, от муниципальной пожарной части – одна единица техники и один человек, а также от ООО "Чистый город" экскаватор и две поливомоечных машины. 9 июня в селе Борисовка города Новороссийска в Краснодарском крае загорелся мусорный полигон на площади одна тысяча квадратных метров. В этот же день, по данным мэра города Андрея Кравченко, пожар был локализован. 10 июня спасатели ликвидировали открытое горение. 22 июня пожар был полностью потушен. 30 мая стало известно, что в Медвежьегорске в Карелии загорелась городская свалка на площади шести тысяч квадратных метров. По данным республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, свалка то горела, то тлела, однако угрозы распространения огня нет. По состоянию на 11 сентября свалка продолжает тлеть.29 мая на территории свалки макулатуры в городе Орле произошло возгорание площадью 800 квадратных метров. В этот же день открытое горение было ликвидировано. По данным регионального главка МЧС, пострадавших при пожаре нет, на месте работали 21 специалист и 7 единиц техники. 29 мая пожар был потушен.29 мая в пермском Краснокамске загорелась свалка твердых коммунальных отходов на площади три тысячи квадратных метров. По данным краевого МЧС, в тот же день пожар был локализован, а затем ликвидировано открытое горение. 31 мая пожар был полностью потушен. На месте ЧП работали 35 спасателей и 16 единиц техники. 14 мая на мусорном полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный" под Новосибирском произошел пожар на площади шесть гектаров. В тот же день пожар был локализован. 15 мая региональный мусорный оператор (муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство") сообщил о борьбе с пожаром на общей площади две тысячи квадратных метров, а затем о ликвидации открытого горения. 18 мая пожар удалось полностью ликвидировать. 27 апреля в Краснодарском крае, между Темрюком и станицей Голубицкой, произошло возгорание мусорного полигона МУП "Универсал". По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позже очаг возгорания был локализован, велись работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками. 18 апреля в районе 26-го километра Каширского шоссе в Ленинском районе Подмосковья загорелась мусорная свалка. Пожар был локализован на площади 900 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, пожар