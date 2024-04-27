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В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2024
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20:28 27.04.2024 (обновлено: 20:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/pozhar-1942847984.html
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2024
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне
Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:28
2024-04-27T20:29
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
темрюк
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района.В субботу в оперштабе Кубани заявили, что между Темрюком и станицей Голубицкой загорелся мусорный полигон МУП "Универсал". Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позже очаг возгорания был локализован, велись работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками."Да. Потушили", - ответили в пресс-службе администрации района.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, темрюк
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Темрюк
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне

В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне на 2,5 тыс "квадратов"

© ТемрюкинфоМесто пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
Место пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
© Темрюкинфо
Место пожара на полигоне между Темрюком и станицей Голубицкой в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района.
В субботу в оперштабе Кубани заявили, что между Темрюком и станицей Голубицкой загорелся мусорный полигон МУП "Универсал". Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позже очаг возгорания был локализован, велись работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками.
"Да. Потушили", - ответили в пресс-службе администрации района.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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ПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районТемрюк
 
 
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