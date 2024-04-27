https://ria.ru/20240427/pozhar-1942847984.html

В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне

В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2024

В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне

Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:28

2024-04-27T20:28

2024-04-27T20:29

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

темрюк

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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района.В субботу в оперштабе Кубани заявили, что между Темрюком и станицей Голубицкой загорелся мусорный полигон МУП "Универсал". Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позже очаг возгорания был локализован, велись работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками."Да. Потушили", - ответили в пресс-службе администрации района.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

краснодарский край

темрюкский район

темрюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, темрюкский район, темрюк