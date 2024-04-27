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В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 27.04.2024
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне
Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:28
2024-04-27T20:28
2024-04-27T20:29
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
темрюк
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Мусорный полигон, горевший в Краснодарском крае на площади 2,5 тысячи квадратных метров, потушен, сообщили РИА Новости в администрации Темрюкского района.В субботу в оперштабе Кубани заявили, что между Темрюком и станицей Голубицкой загорелся мусорный полигон МУП "Универсал". Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позже очаг возгорания был локализован, велись работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками."Да. Потушили", - ответили в пресс-службе администрации района.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, темрюк
Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Темрюк
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне
В Краснодарском крае потушили пожар на мусорном полигоне на 2,5 тыс "квадратов"