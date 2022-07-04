https://ria.ru/20220704/pozhar-1800139957.html

В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО

В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО - РИА Новости, 04.07.2022

В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО

Длившийся почти пять дней пожар на полигоне ТКО в Ярославской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:11

2022-07-04T16:11

2022-07-04T16:23

происшествия

ярославская область

тутаевский район

россия

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БРЯНСК, 4 июл – РИА Новости. Длившийся почти пять дней пожар на полигоне ТКО в Ярославской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Тутаевском районе на полигоне ТКО ООО "Экорегион" в районе деревни Ильинское полностью ликвидировано возгорание. Площадь поражения, составившая 1,5 тысячи квадратных метров, была целиком просыпана грунтом", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС России по Ярославской области, возгорание на полигоне было зафиксировано еще 30 июня. Все это время пожарно-спасательные части ликвидировали возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров.На сегодняшний момент, несмотря на ликвидацию возгорания, из-за установления жаркой погоды на полигоне продолжаются работы по проливу водой и засыпке грунтом тела полигона для предотвращения доступа кислорода к очагу. Ситуация находится на контроле администрации Тутаевского района и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800077031.html

ярославская область

тутаевский район

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославская область, тутаевский район, россия