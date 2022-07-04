https://ria.ru/20220704/pozhar-1800139957.html
В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО
В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО - РИА Новости, 04.07.2022
В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО
Длившийся почти пять дней пожар на полигоне ТКО в Ярославской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:11
2022-07-04T16:11
2022-07-04T16:23
происшествия
ярославская область
тутаевский район
россия
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БРЯНСК, 4 июл – РИА Новости. Длившийся почти пять дней пожар на полигоне ТКО в Ярославской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Тутаевском районе на полигоне ТКО ООО "Экорегион" в районе деревни Ильинское полностью ликвидировано возгорание. Площадь поражения, составившая 1,5 тысячи квадратных метров, была целиком просыпана грунтом", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС России по Ярославской области, возгорание на полигоне было зафиксировано еще 30 июня. Все это время пожарно-спасательные части ликвидировали возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров.На сегодняшний момент, несмотря на ликвидацию возгорания, из-за установления жаркой погоды на полигоне продолжаются работы по проливу водой и засыпке грунтом тела полигона для предотвращения доступа кислорода к очагу. Ситуация находится на контроле администрации Тутаевского района и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, отмечается в сообщении.
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ярославская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ярославская область, тутаевский район, россия
16:11 04.07.2022 (обновлено: 16:23 04.07.2022)
В Ярославской области ликвидировали возгорание на полигоне ТКО
Возгорание на полигоне ТКО в Ярославской области ликвидировали на пятые сутки