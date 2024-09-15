https://ria.ru/20240915/pozhar-1972862768.html

Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 15.09.2024

Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:46

2024-09-15T22:46

2024-09-15T22:51

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании мусора на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум поступила в воскресенье в 17.00 мск. Возгорание тушили на 8 тысячах квадратных метров."В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 30 000 квадратных метров. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/evakuatsiya-1972852139.html

нижегородская область

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2024

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происшествия, нижегородская область