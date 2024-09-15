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Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 15.09.2024
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:46
2024-09-15T22:46
2024-09-15T22:51
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Нижегородской области увеличилась до 30 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании мусора на полигоне ТБО в Городецком районе около поселка Скородум поступила в воскресенье в 17.00 мск. Возгорание тушили на 8 тысячах квадратных метров."В настоящее время площадь пожара составляет ориентировочно 30 000 квадратных метров. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Нижегородской области выросла до 30 тысяч квадратных метров