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В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня - РИА Новости, 26.08.2024
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18:28 26.08.2024 (обновлено: 18:31 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/poligon-1968594810.html
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня - РИА Новости, 26.08.2024
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня
Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:28
2024-08-26T18:31
новороссийск
происшествия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко.В минувшую пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метров. В воскресенье площадь возгорания уменьшилась до 200 "квадратов"."По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 18.00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано", - написал Кравченко в Telegram-канале.
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новороссийск
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новороссийск, происшествия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня

Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший четыре дня

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramТушение пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Тушение пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Тушение пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
В минувшую пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метров. В воскресенье площадь возгорания уменьшилась до 200 "квадратов".
"По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 18.00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано", - написал Кравченко в Telegram-канале.
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НовороссийскПроисшествияКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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