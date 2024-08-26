https://ria.ru/20240826/poligon-1968594810.html

В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня

В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня - РИА Новости, 26.08.2024

В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня

Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:28

2024-08-26T18:28

2024-08-26T18:31

новороссийск

происшествия

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968213404_156:0:1159:564_1920x0_80_0_0_7bb0c419a8f90e11b7adf07d9bb76cff.jpg

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко.В минувшую пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метров. В воскресенье площадь возгорания уменьшилась до 200 "квадратов"."По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 18.00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано", - написал Кравченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240826/pozhar-1968593969.html

новороссийск

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, происшествия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия