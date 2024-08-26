https://ria.ru/20240826/poligon-1968594810.html
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня - РИА Новости, 26.08.2024
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня
Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:28
2024-08-26T18:28
2024-08-26T18:31
новороссийск
происшествия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968213404_156:0:1159:564_1920x0_80_0_0_7bb0c419a8f90e11b7adf07d9bb76cff.jpg
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший на протяжении четырёх дней, сообщил мэр города Андрей Кравченко.В минувшую пятницу глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В пятницу в 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метров. В воскресенье площадь возгорания уменьшилась до 200 "квадратов"."По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сегодня в 18.00 возгорание на мусорном полигоне ликвидировано", - написал Кравченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240826/pozhar-1968593969.html
новороссийск
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968213404_282:0:1034:564_1920x0_80_0_0_8d277e5168109fe210132b7a74c5553e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, происшествия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Новороссийске потушили мусорный полигон, горевший четыре дня
Спасатели потушили мусорный полигон в Новороссийске, горевший четыре дня