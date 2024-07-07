https://ria.ru/20240707/poligon-1958029658.html
На Ямале загорелся полигон ТБО
На Ямале загорелся полигон ТБО - РИА Новости, 07.07.2024
На Ямале загорелся полигон ТБО
Полигон твердых бытовых отходов загорелся в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа на площади 1,5 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:57
2024-07-07T14:57
2024-07-07T14:58
происшествия
надым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Полигон твердых бытовых отходов загорелся в городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа на площади 1,5 тысяч квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. "В Надыме горит полигон ТБО. Сообщение по пожаре поступило в 8.59 (6.59 мск). На данный момент площадь пожара составляет 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 13 единиц техники и 32 человека личного состава.
https://ria.ru/20240629/pozhar-1956380955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, надым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, Надым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале загорелся полигон ТБО
В ямальском Надыме загорелся полигон ТБО на площади 1,5 тысячи квадратных метров