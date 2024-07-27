https://ria.ru/20240727/pozhar-1962433212.html

Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили

Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 27.07.2024

Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили

Пожар на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидирован, сообщил глава городской администрации Алексей... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:12

2024-07-27T21:12

2024-07-27T21:12

происшествия

ростов-на-дону

советский район

алексей логвиненко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Пожар на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидирован, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. "Пожар на территории полигона ТБО полностью ликвидирован", — написал он в своем Telegram-канале. Днем в субботу главное управление МЧС по региону сообщало, что в Ростове-на-Дону специалисты МЧС тушат крупный пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. В ведомстве уточняли, что горит мусор, грейдер, и строительный вагончик. Затем площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, в 17.40 мск пожар был локализован а в 19.30 в Логвиненко сообщил о ликвидации открытого горения. В тушении пожара участвовали 55 специалистов и 27 единиц техники, официальной информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростов-на-дону

советский район

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происшествия, ростов-на-дону, советский район, алексей логвиненко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)