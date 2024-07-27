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Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 27.07.2024
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21:12 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/pozhar-1962433212.html
Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили
Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 27.07.2024
Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили
Пожар на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидирован, сообщил глава городской администрации Алексей... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T21:12
2024-07-27T21:12
происшествия
ростов-на-дону
советский район
алексей логвиненко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Пожар на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидирован, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. "Пожар на территории полигона ТБО полностью ликвидирован", — написал он в своем Telegram-канале. Днем в субботу главное управление МЧС по региону сообщало, что в Ростове-на-Дону специалисты МЧС тушат крупный пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. В ведомстве уточняли, что горит мусор, грейдер, и строительный вагончик. Затем площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, в 17.40 мск пожар был локализован а в 19.30 в Логвиненко сообщил о ликвидации открытого горения. В тушении пожара участвовали 55 специалистов и 27 единиц техники, официальной информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
ростов-на-дону
советский район
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происшествия, ростов-на-дону, советский район, алексей логвиненко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Советский район, Алексей Логвиненко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону потушили

В Ростове-на-Дону потушили пожар на территории полигона бытовых отходов

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramМесто пожара на полигоне бытовых отходов в Ростове-на-Дону
Место пожара на полигоне бытовых отходов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Место пожара на полигоне бытовых отходов в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Пожар на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидирован, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
"Пожар на территории полигона ТБО полностью ликвидирован", — написал он в своем Telegram-канале.
Днем в субботу главное управление МЧС по региону сообщало, что в Ростове-на-Дону специалисты МЧС тушат крупный пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. В ведомстве уточняли, что горит мусор, грейдер, и строительный вагончик.
Затем площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, в 17.40 мск пожар был локализован а в 19.30 в Логвиненко сообщил о ликвидации открытого горения.
В тушении пожара участвовали 55 специалистов и 27 единиц техники, официальной информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуСоветский районАлексей ЛогвиненкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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