https://ria.ru/20240905/dengi-1779669797.html

Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов

Где лучше хранить деньги 2024 как и в чем держать сбережения

Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов

Где лучше хранить накопления в 2022 году и как не потерять деньги, что такое финансовая подушка безопасности и как правильно ее создать, в чем, по мнению... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:44

2024-09-05T13:44

2024-09-05T13:44

деньги

наличные деньги

акции

облигации

экономика

ипотека

московская биржа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779658301_0:238:3068:1964_1920x0_80_0_0_340ec06df8d866b5b98236568a4d1e91.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Где лучше хранить накопления в 2022 году и как не потерять деньги, что такое финансовая подушка безопасности и как правильно ее создать, в чем, по мнению экспертов, сейчас лучше всего держать сбережения, стоит ли покупать валюту и вкладываться в недвижимость, - в материале РИА Новости.Подготовка к хранению денегВ условиях экономической нестабильности имеющие накопления россияне озабочены вопросом, как их сохранить. При этом многие традиционные способы сбережения сейчас не работают.Разделить счет на несколько валютСамый рациональный подход — разделить накопления на несколько равных частей: например, хранить сбережения в рублях, долларах и евро. Валюту следует покупать в периоды укрепления курса рубля. Например, в январе 2024 года рубль укрепился больше всего за шесть месяцев по отношению к доллару, евро и юаню. Гендиректор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов рекомендует: "Если вы решились купить валюту, делать это лучше всего через брокерский счет, где курс наиболее приближен к реальному без наценки от банков". А Михаил Попов, банкир, основатель TalkBank, считает, что если сумма сбережений меньше 100 тысяч рублей, то покупать валюту не имеет смысла, достаточно рублевой наличности."Хранить деньги в одной “корзине” не стоит, деление на валютные, металлические счета обязательно, также, например, есть паи в коммерческих зданиях, когда несколько инвесторов покупают строение и сдают помещения в аренду, получая процент от прибыли", - рассказывает Сергей Кудря, владелец бренда и музыкального лейбла KUDRYASTUDIO.По мнению эксперта по финансовой грамотности Дениса Ивлева, валютная диверсификация желательна: "Мы 40% храним в рублях, 40% в долларах, и 20% евро (можно заменить при желании на швейцарский франк или британский фунт). Валютная часть добавляется в резерв не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы избежать инфляции".Сейчас многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая. Где лучше хранить деньгиЕсли говорить о сохранении накоплений, то есть два основных консервативных способа – депозит и недвижимость."В качестве первого шага мы рекомендуем перейти в режим минимизации риска, особенно это касается позиций на срочном рынке и кредитных денег. Во-вторых, учитывая нарастание инфляционной волны во всем мире, безопаснее всего оставаться в активах. Наличные деньги в условиях растущей инфляции всегда теряют свою стоимость, в то время как вложения в активы позволят сохранить капитал", - объясняет Ольга Мещерякова, генеральный директор управляющей компании "ПЕРАМО ИНВЕСТ".Диверсификация вложений - универсальный совет при любых обстоятельствах, считает Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ. В нынешней ситуации он рекомендует:Банковский депозитЧтобы затормозить процесс роста цен в стране, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16%. Многие банки предлагают вклады под 13-15% годовых. При таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. По его словам, те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, "очень серьезно заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке, особенно в случаях, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов"."Некоторые банки предлагают такую услугу, как мультивалютный вклад или вклад в разных валютах. Можно распределить средства между рублями и 1-2 иностранными валютами и управлять своим портфелем: уменьшать долю одной, если это необходимо, и увеличивать долю другой", - добавляет Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".Отнести деньги в банк сейчас лучше, чем хранить их "под подушкой", считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский:"Удастся ли на этом заработать (на рублевых вкладах - Прим. ред.)? Зависит от того, что именно под этим понимать. Если увеличение покупательной способности денег, то это будет зависеть еще и от уровня инфляции. Но в любом случае это лучше, чем просто рубли "под подушкой". Что же касается валютных вкладов, то все будет зависеть еще и от динамики курса. ОблигацииОблигации входят в список защитных инструментов, и на фоне высокой ключевой ставки могут привлечь не только средства инвесторов, привыкших накапливать деньги на депозитах, но и тех, кто будет искать, куда переложить деньги с рынка акций, на котором стало неспокойно." Облигации федерального займа (ОФЗ) – один из самых оптимальных вариантов для инвестирования физлиц. Здесь и доходность сейчас высокая, и государство гарантирует выплату по долгам. Конечно, некоторые риски тоже присутствуют. Однако в целом это надежный вариант. С корпоративными облигациями все несколько сложнее. Доходность по этим инструментам выше, чем по гособлигациям, но выше и риски. Поэтому прежде чем приобрести облигации корпоративного эмитента, нужно сначала внимательно ознакомиться с условиями выпуска и понять, насколько эти облигации выгодны. Не стоит обольщаться слишком высокой доходностью некоторых эмитентов – она чаще всего бывает у “мусорных” облигаций", - советует Наталья Мильчакова."Лучше брать короткие облигации, так как при изменении ключевой ставки длинные наиболее сильно меняются в цене", - говорит Александра Шпицер, инвестор и профессиональный трейдер.Однако Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал", считает, что облигации стоит воспринимать как форму "временной парковки" денег до того момента, когда они понадобятся для потенциально более прибыльных инвестиций или для крупной покупки. В кризисные периоды появляется возможность купить облигации, дающие высокую и очень высокую доходность к погашению. Однако в такие моменты риски дефолта по ним вырастают кратно.“Я бы рекомендовал тем, кто хочет инвестировать в долговой рынок, обратить внимание на флоатеры. Это такие облигации, ставка купона по которым предполагает премию в 1-3% по отношению к индикатору денежного рынка RUONIA, а тот в свою очередь близок к ключевой ставке. То есть, сейчас флоатеры приносят своим владельцам купонный доход на уровне 17-19% годовых, что выше, чем по банковским продуктам. Количество выпусков таких бумаг увеличилось в 2023 году, так что инвестору есть, из чего выбрать”, - отмечает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.АкцииПо словам экспертов, в 2024 году есть возможность приобрести акции российских компаний по очень привлекательным ценам. Особенно это относится к бумагам, по которым платятся стабильные высокие дивиденды. В данном случае инвестор должен сделать выбор и принять на себя известные риски.Интересны компании потребительского сектора, чья выручка растет пропорционально инфляции, компании-экспортеры с большой долей валютной выручки, золотодобывающие компании, которые в период роста инфляции являются традиционным защитным активом."Это инструмент более высокого класса риска, чем облигации, зато и доходность по ним значительно выше. Поэтому для страхования лучше приобретать акции высоконадежных компаний с хорошей репутацией и дивидендной политикой. Но для начинающего инвестора торговля на таком рынке сопряжена с большими рисками. Поэтому лучше приобретать акции с целью получения дивидендов, прежде всего, привилегированные", - говорит Наталья Мильчакова.Несмотря на то, что рублевый индекс Мосбиржи за 2023 год вырос на 43,9%, потенциал для роста у него ещё есть, считают эксперты.“Российский рынок фундаментально недооценен, так что в случае отсутствия “черных лебедей” (так называют крайне необычные и важные для финансовых рынков события), как это было в начале 2023 года, ему ещё расти и расти”, - считает Руслан Спинка."Одновременно нужно диверсифицироваться по секторам экономики: часть купленных акций должны принадлежать компаниям финансового сектора, часть – нефтегазового, часть – горнодобывающего, часть – металлургического и прочее. Плюс по некоторым акциям выплачиваются дивиденды, что также является дополнительным доходом", - советует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".Избавляться от российских акций в текущих условиях, по мнению Ольги Мещеряковой, нецелесообразно. Продажа всех активов и хранение сбережений в денежных средствах не помогут уберечь капитал от инфляции. Поэтому лучше оставаться на фондовом рынке, подбирая в свой портфель наиболее интересные бумаги. Фонды, ПИФПассивные инвестиции через БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды) и ETF (торгуемый на бирже фонд - англ. exchange-traded funds) могут стать хорошим способом диверсифицировать портфель."Преимущество пассивных инвестиций в том, что для них не нужно выбирать время или момент для вложений. Они актуальны для любой фазы фондовых рынков или экономического цикла. Однако инвестирование в фонды имеет смысл только в долгосрочной перспективе", - считает Александра Шпицер."Биржевые торгуемые фонды, ПИФы и доверительное управление лучше подходят для инвесторов, не имеющих возможности или желания вникать в тонкости инвестирования на фондовом рынке. Доходность по этим инструментам сглажена, то есть, не столь высока в сравнении с той, которую могут принести отдельные акции. Однако и риск падения стоимости вложений в них существенно ниже", - говорит Виталий Манжос.КраудлендингКраудлендинг - кредитование бизнес-проектов физическими лицами через специальные интернет-площадки. Процентная ставка по займу зависит от надежности бизнеса, чем меньше рисков, тем меньше процент."Все деривативы и прочие альтернативные или “неклассические виды инвестиций” вполне могут стабильно работать", - считает Иван Бархатов, директор по инвестициям Russia Sotheby’s International Realty.Драгоценные металлыПри инвестировании в драгоценные металлы стоит помнить, что эти активы не генерируют процентов и дивидендов как облигации или акции. Золото и серебро выступают инструментом сохранения капитала в моменты серьезных экономических и политических неурядиц."Золото — защитный актив, который помогает сохранить средства на долгосрочном горизонте. Его используют для диверсификации инвестиционного портфеля, потому что металл слабо коррелирует со стоимостью других активов", - говорит Александра Шпицер."До 20% накоплений можно хранить в драгоценных металлах. Но не в "еМеталлах" (электронном виде), а в физическом состоянии, лучше, чтобы они лежали в банке или специальном хранилище", - советует Иван Бархатов. В начале марта 2023-го года в России был принят закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. По мнению главы кабмина Михаила Мишустина, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.НедвижимостьНедвижимость всегда была консервативным, но относительно стабильным инструментом сохранения капитала. В пассивном состоянии инвестиции в недвижимость помогают сохранить деньги, в активном — даже немного заработать."Главный недостаток вложения средств в недвижимость заключается в том, что они надолго замораживаются в низколиквидном активе со всеми вытекающими последствиями. Покупка недвижимости может стать вложением на десятилетия. Это значит, что иные инвестиционные возможности использования вложенных средств фактически станут недоступными", - говорит Виталий Манжос."При инвестировании в акции или частное размещение успех исключительно зависит от факторов, находящихся вне контроля инвестора, он лишь решает - удержать или продать активы. В работе с недвижимостью есть неограниченные возможности: можно купить дом, чтобы его переделать и обновить, а затем сдать в аренду или продать. Именно фактор гибкости является одной из причин, по которой сфера недвижимости создала больше миллиардеров, чем любой другой класс активов. Для сравнения: в годовом исчислении фондовый рынок приносит доходность в диапазоне 7-10%. Разумно инвестируя в недвижимость, данный диапазон возрастает до 15 - 45%. При этом инвестор обладает полным контролем и самостоятельно принимает все решения", - считает Леона Юусати, профессиональный агент по недвижимости.Айрат Ямаев, генеральный директор ГК One Company, отмечает стабильный рост спроса на недвижимость. В отличие от резкого колебания курса валют и постоянно меняющейся политической обстановки в мире квадратные метры и гектары земли – это стабильные вещи. Люди активно покупают дома, таунхаусы, земельные участки, готовые квартиры и те, которые находятся на этапе сдачи, отмечает эксперт."При наличии достаточных средств и потенциальной ликвидности объекта вложений покупка квартиры по-прежнему остается самым надежным вариантом. Однако в условиях роста цен и ипотечных ставок объект вложений стоит выбирать особенно тщательно. Если размер накоплений невелик, вполне целесообразно рассматривать подмосковные или даже региональные проекты, которые по уровню цены попадают под условия действующей льготной ипотеки", - отмечает Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон".Почему не стоит держать деньги домаИнфляционный процесс - один из главных врагов хранения денег дома."Чем больше сбережений в квартире, тем "спокойнее" гражданам в моменте. Но и банкам приходится как-то завлекать к себе ликвидность, повышая ставки и придумывая другие способы — это увеличивает издержки, деньги становятся дороже, растут ставки по кредитам, что приводит к росту нагрузки на людей и бизнес. Бизнес и ИП поднимают цены — тогда страдает потребитель, который держит деньги под подушкой. Это очень утрированная ситуация, в реальности все сложнее. Но чем больше денег в прогнозируемой системе, а не “вне ее”, тем медленнее растут цены", - объясняет Иван Бархатов.Рекомендации экспертовВиктор Дорохов, преподаватель программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН считает, что доллар и другие валюты следует покупать частями в целях снижения рисков. Если оценить текущую ситуацию стратегически, можно рассмотреть российский фондовый рынок как долгосрочную перспективу."Я бы разделил активы следующим образом: 10% на депозит для сохранения без дохода, 70% капитала в недвижимость, 20% — в драгоценные металлы", - говорит Иван Бархатов.По мнению начальника отдела персонального брокерского обслуживания “БКС Мир инвестиций” Сергея Ермоленко есть несколько способов вложить доллары - более или менее надежных и выгодных.Во-первых, это банковский депозит: способ удобный, доступный и не требующий особой подготовки. Второй вариант - покупка евробондов российских компаний, таких как “Лукойл”, Газпромнефть, “Северсталь”. Третий вариант, который назвал Ермоленко - заключение сделки репо с брокером. Ставки по ним ниже, чем по облигациям, но и условия гибче. И, наконец, инвестор может продать доллары и приобрести акции российских компаний за рубли. “Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора”, - заключил Ермоленко.”Я считаю, что не так важно во что инвестировать. Главное следовать нескольким правилам. Первое - это сформировать финансовую подушку безопасности из ликвидных, то есть легкодоступных средств. Они могут частично лежать в валюте дома, а частично на рублевом депозите. Второе - вкладываться лучше всего в то, что хорошо понимаете. Заработать можно и на недвижимости, и на фондовом рынке, и другими способами, если вы понимаете как эти сферы устроены. Либо можно доверить инвестиции профучастникам, но с учётом того, что за управление вашими капиталами они будут брать определённый процент. И третье - нужно понимать для чего вы это делаете, поскольку инвестиционные цели могут быть разными и от этого будет зависеть конкретный набор инструментов”, - резюмирует директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

https://ria.ru/20240305/ipoteka-1756941308.html

https://ria.ru/20240206/sberezheniya-1925546390.html

https://ria.ru/20231229/banki-1918794193.html

https://ria.ru/20240201/uslugi-1924695011.html

https://ria.ru/20231229/vklady-1918860014.html

https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

деньги, наличные деньги, акции, облигации, экономика, ипотека, московская биржа, россия, москва, общество, пифы, недвижимость