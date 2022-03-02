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Эксперт посоветовал не хранить деньги "под подушкой", а отнести их в банк
Эксперт посоветовал не хранить деньги "под подушкой", а отнести их в банк - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперт посоветовал не хранить деньги "под подушкой", а отнести их в банк
Возможность заработка на высоких ставках по рублевым вкладам зависит от ряда факторов, включая инфляцию и курс национальной валюты, но отнести деньги в банк... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:48
2022-03-02T14:48
общество
россия
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
втб
деньги
вклады
кредит
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возможность заработка на высоких ставках по рублевым вкладам зависит от ряда факторов, включая инфляцию и курс национальной валюты, но отнести деньги в банк сейчас лучше, чем хранить их "под подушкой", сообщил РИА Новости начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский."Удастся ли на этом заработать (на рублевых вкладах - ред.)? Зависит от того, что именно под этим понимать. Если увеличение покупательной способности денег, то это будет зависеть еще и от уровня инфляции. Но в любом случае это лучше, чем просто рубли "под подушкой". Что же касается валютных вкладов, то все будет зависеть еще и от динамики курса. На данный момент мы видим крайней высокую волатильность на валютном рынке, что затрудняет оценки перспектив", - пояснил Заверский.Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.После решения регулятора российские банки начали повышать ставки по своим накопительным продуктам. Некоторые участники рынка успели это сделать дважды за последние несколько дней. Так, Сбербанк со 2 марта вновь повысил ставки по вкладам, максимальная доходность по депозитам в рублях теперь составляет 21%. В то же время ВТБ ранее во вторник - как и в понедельник - повысил ставки по вкладам: максимальная доходность по депозитам в рублях теперь также составляет 21%.
https://ria.ru/20220301/ekonomiya-1775915158.html
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общество, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, втб, деньги, вклады, кредит
14:48 02.03.2022
 
Эксперт посоветовал не хранить деньги "под подушкой", а отнести их в банк

Эксперт Заверский: открыть вклад в банке сейчас лучше, чем хранить деньги под подушкой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские деньги
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возможность заработка на высоких ставках по рублевым вкладам зависит от ряда факторов, включая инфляцию и курс национальной валюты, но отнести деньги в банк сейчас лучше, чем хранить их "под подушкой", сообщил РИА Новости начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.
"Удастся ли на этом заработать (на рублевых вкладах - ред.)? Зависит от того, что именно под этим понимать. Если увеличение покупательной способности денег, то это будет зависеть еще и от уровня инфляции. Но в любом случае это лучше, чем просто рубли "под подушкой". Что же касается валютных вкладов, то все будет зависеть еще и от динамики курса. На данный момент мы видим крайней высокую волатильность на валютном рынке, что затрудняет оценки перспектив", - пояснил Заверский.
Купюра номиналом в 500 российский рублей в копилке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 20:20
“Подушка безопасности”: как научиться копить и экономить
Банк России в понедельник экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель.
После решения регулятора российские банки начали повышать ставки по своим накопительным продуктам. Некоторые участники рынка успели это сделать дважды за последние несколько дней. Так, Сбербанк со 2 марта вновь повысил ставки по вкладам, максимальная доходность по депозитам в рублях теперь составляет 21%. В то же время ВТБ ранее во вторник - как и в понедельник - повысил ставки по вкладам: максимальная доходность по депозитам в рублях теперь также составляет 21%.
Виды вкладов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:11
Важны не только проценты: что нужно учесть, открывая банковский вклад
 
ОбществоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииВТБДеньгиВкладыКредит
 
 
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