https://ria.ru/20220302/dengi-1776043548.html

Россиянам посоветовали оперативно гасить кредиты и не скупать валюту

Россиянам посоветовали оперативно гасить кредиты и не скупать валюту - РИА Новости, 02.03.2022

Россиянам посоветовали оперативно гасить кредиты и не скупать валюту

Россиянам сейчас стоит оперативно гасить кредиты, не скупать валюту на всю зарплату, а банковские вклады открывать с возможностью пополнения на минимальные... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:10

2022-03-02T14:10

2022-03-02T14:10

общество

россия

кредит

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянам сейчас стоит оперативно гасить кредиты, не скупать валюту на всю зарплату, а банковские вклады открывать с возможностью пополнения на минимальные суммы, поделился мнением с РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов."Если у вас есть кредиты или другие задолженности перед банками, самое время их оперативно погасить. Все дело в том, что из-за кризиса риски потерять источники дохода повышаются. Сперва погасите самые дорогие кредиты - например, начните с микрозаймов", - сказал Леонидов.По его словам, крупные траты, в том числе покупку техники, стоит отложить на более спокойные времена. "Лучше оставить какую-то часть денег в свободном доступе, например, на обычных накопительных счетах", - добавил собеседник агентства.Эксперт также советует не забывать про принцип диверсификации: в момент падения рубля классические защитные активы вроде золота могут быть отличными инструментами против инфляции. "Разделите сбережения: если есть возможность снять наличные, то лучше снять часть. Что касается безналичных средств, то стоит иметь у себя несколько карт разных банков. При этом необходимо, чтобы были карты от разных платежных систем", - указал Леонидов.В то же время он не советует покупать сейчас иностранную валюту. "Нет смысла скупать доллар и евро на всю зарплату: курс сильно вырос, а что будет с ним дальше, пока неясно. Если вы всё же решились купить валюту, делать это лучше всего через брокерский счет, где курс покупки наиболее приближен к реальному без наценки от банков", - говорит эксперт."Вклады сейчас стоит открывать с возможностью пополнения на минимальные суммы. Это позволит решить, оставлять ли вклад или выбрать альтернативный метод хранить сбережения, когда ситуация прояснится", - заключил он.

https://ria.ru/20220302/zoloto-1775993521.html

https://ria.ru/20220301/ekonomiya-1775915158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, кредит