Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Где лучше хранить накопления в 2025 году и как не потерять деньги, что такое финансовая подушка безопасности и как правильно ее создать, в чем, по мнению экспертов, сейчас лучше всего держать сбережения, стоит ли покупать валюту и вкладываться в недвижимость, - в материале РИА Новости.

Подготовка к хранению денег

В условиях экономической нестабильности имеющие накопления россияне озабочены вопросом, как их сохранить. При этом многие традиционные способы сбережения сейчас не работают.

Разделить счет на несколько валют

Самый рациональный подход — разделить накопления на несколько равных частей: например, хранить сбережения в рублях, долларах и евро. Валюту следует покупать в периоды укрепления курса рубля. Гендиректор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов рекомендует: "Если вы решились купить валюту, делать это лучше всего через брокерский счет, где курс наиболее приближен к реальному без наценки от банков". А Михаил Попов, банкир, основатель TalkBank, считает, что если сумма сбережений меньше 100 тысяч рублей, то покупать валюту не имеет смысла, достаточно рублевой наличности.

« "Хранить деньги в одной “корзине” не стоит, деление на валютные, металлические счета обязательно, также, например, есть паи в коммерческих зданиях, когда несколько инвесторов покупают строение и сдают помещения в аренду, получая процент от прибыли", - рассказывает Сергей Кудря, владелец бренда и музыкального лейбла KUDRYASTUDIO.

По мнению эксперта по финансовой грамотности Дениса Ивлева, валютная диверсификация желательна: "Мы 40% храним в рублях, 40% в долларах, и 20% евро (можно заменить при желании на швейцарский франк или британский фунт). Валютная часть добавляется в резерв не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы избежать инфляции".

Сейчас многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая.

Где лучше хранить деньги

Если говорить о сохранении накоплений, то есть два основных консервативных способа – депозит и недвижимость.

« "В качестве первого шага мы рекомендуем перейти в режим минимизации риска, особенно это касается позиций на срочном рынке и кредитных денег. Во-вторых, учитывая нарастание инфляционной волны во всем мире, безопаснее всего оставаться в активах. Наличные деньги в условиях растущей инфляции всегда теряют свою стоимость, в то время как вложения в активы позволят сохранить капитал", - объясняет Ольга Мещерякова, генеральный директор управляющей компании "ПЕРАМО ИНВЕСТ".

Диверсификация вложений - универсальный совет при любых обстоятельствах, считает Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ. В нынешней ситуации он рекомендует:

частичный уход в наличность (даже в экономической теории у этого процесса есть название - "спрос на деньги в целях предосторожности");

драгметаллы, золото - рациональный выбор. Это самый надежный актив;

банковские срочные депозиты на небольшой срок остаются одним из рациональных способов хотя бы частичной защиты от инфляции.

Банковский депозит

Чтобы затормозить процесс роста цен в стране, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%. Многие банки предлагают вклады под 22-24% годовых. При таких высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период.

"Некоторые банки предлагают такую услугу, как мультивалютный вклад или вклад в разных валютах. Можно распределить средства между рублями и 1-2 иностранными валютами и управлять своим портфелем: уменьшать долю одной, если это необходимо, и увеличивать долю другой", - добавляет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Отнести деньги в банк сейчас лучше, чем хранить их "под подушкой", считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский:

« "Удастся ли на этом заработать (на рублевых вкладах - Прим. ред.)? Зависит от того, что именно под этим понимать. Если увеличение покупательной способности денег, то это будет зависеть еще и от уровня инфляции. Но в любом случае это лучше, чем просто рубли "под подушкой". Что же касается валютных вкладов, то все будет зависеть еще и от динамики курса.

Облигации

Облигации входят в список защитных инструментов, и на фоне высокой ключевой ставки могут привлечь не только средства инвесторов, привыкших накапливать деньги на депозитах, но и тех, кто будет искать, куда переложить деньги с рынка акций, на котором стало неспокойно. входят в список защитных инструментов, и на фоне высокой ключевой ставки могут привлечь не только средства инвесторов, привыкших накапливать деньги на депозитах, но и тех, кто будет искать, куда переложить деньги с рынка акций, на котором стало неспокойно.

" Облигации федерального займа (ОФЗ) – один из самых оптимальных вариантов для инвестирования физлиц. Здесь и доходность сейчас высокая, и государство гарантирует выплату по долгам. Конечно, некоторые риски тоже присутствуют. Однако в целом это надежный вариант. С корпоративными облигациями все несколько сложнее. Доходность по этим инструментам выше, чем по гособлигациям, но выше и риски. Поэтому прежде чем приобрести облигации корпоративного эмитента, нужно сначала внимательно ознакомиться с условиями выпуска и понять, насколько эти облигации выгодны. Не стоит обольщаться слишком высокой доходностью некоторых эмитентов – она чаще всего бывает у “мусорных” облигаций", - советует Наталья Мильчакова.

"Лучше брать короткие облигации, так как при изменении ключевой ставки длинные наиболее сильно меняются в цене", - говорит Александра Шпицер, инвестор и профессиональный трейдер.

Однако Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал", считает, что облигации стоит воспринимать как форму "временной парковки" денег до того момента, когда они понадобятся для потенциально более прибыльных инвестиций или для крупной покупки. В кризисные периоды появляется возможность купить облигации, дающие высокую и очень высокую доходность к погашению. Однако в такие моменты риски дефолта по ним вырастают кратно.

“Я бы рекомендовал тем, кто хочет инвестировать в долговой рынок, обратить внимание на флоатеры. Это такие облигации, ставка купона по которым предполагает премию в 1-3% по отношению к индикатору денежного рынка RUONIA, а тот в свою очередь близок к ключевой ставке”, - отмечает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Акции

акции российских компаний по очень привлекательным ценам. Особенно это относится к бумагам, по которым платятся стабильные высокие дивиденды. В данном случае инвестор должен сделать выбор и принять на себя известные риски. По словам экспертов, в 2025 году есть возможность приобрестироссийских компаний по очень привлекательным ценам. Особенно это относится к бумагам, по которым платятся стабильные высокие дивиденды. В данном случае инвестор должен сделать выбор и принять на себя известные риски.

Интересны компании потребительского сектора, чья выручка растет пропорционально инфляции, компании-экспортеры с большой долей валютной выручки, золотодобывающие компании, которые в период роста инфляции являются традиционным защитным активом.

« "Это инструмент более высокого класса риска, чем облигации, зато и доходность по ним значительно выше. Поэтому для страхования лучше приобретать акции высоконадежных компаний с хорошей репутацией и дивидендной политикой. Но для начинающего инвестора торговля на таком рынке сопряжена с большими рисками. Поэтому лучше приобретать акции с целью получения дивидендов, прежде всего, привилегированные", - говорит Наталья Мильчакова.

« "Одновременно нужно диверсифицироваться по секторам экономики: часть купленных акций должны принадлежать компаниям финансового сектора, часть – нефтегазового, часть – горнодобывающего, часть – металлургического и прочее. Плюс по некоторым акциям выплачиваются дивиденды, что также является дополнительным доходом", - советует Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".

Избавляться от российских акций в текущих условиях, по мнению Ольги Мещеряковой, нецелесообразно. Продажа всех активов и хранение сбережений в денежных средствах не помогут уберечь капитал от инфляции. Поэтому лучше оставаться на фондовом рынке, подбирая в свой портфель наиболее интересные бумаги.

Фонды, ПИФ

паевые инвестиционные фонды ) и ETF (торгуемый на бирже фонд - англ. exchange-traded funds) могут стать хорошим способом диверсифицировать портфель. Пассивные инвестиции через БПИФ (биржевые) и ETF (торгуемый на бирже фонд - англ. exchange-traded funds) могут стать хорошим способом диверсифицировать портфель.

« "Преимущество пассивных инвестиций в том, что для них не нужно выбирать время или момент для вложений. Они актуальны для любой фазы фондовых рынков или экономического цикла. Однако инвестирование в фонды имеет смысл только в долгосрочной перспективе", - считает Александра Шпицер.

"Биржевые торгуемые фонды, ПИФы и доверительное управление лучше подходят для инвесторов, не имеющих возможности или желания вникать в тонкости инвестирования на фондовом рынке. Доходность по этим инструментам сглажена, то есть, не столь высока в сравнении с той, которую могут принести отдельные акции. Однако и риск падения стоимости вложений в них существенно ниже", - говорит Виталий Манжос.

Краудлендинг

Краудлендинг - кредитование бизнес-проектов физическими лицами через специальные интернет-площадки. Процентная ставка по займу зависит от надежности бизнеса, чем меньше рисков, тем меньше процент.

"Все деривативы и прочие альтернативные или “неклассические виды инвестиций” вполне могут стабильно работать", - считает Иван Бархатов, директор по инвестициям Russia Sotheby’s International Realty.

Драгоценные металлы

При инвестировании в драгоценные металлы стоит помнить, что эти активы не генерируют процентов и дивидендов как облигации или акции. Золото и серебро выступают инструментом сохранения капитала в моменты серьезных экономических и политических неурядиц.

« "Золото — защитный актив, который помогает сохранить средства на долгосрочном горизонте. Его используют для диверсификации инвестиционного портфеля, потому что металл слабо коррелирует со стоимостью других активов", - говорит Александра Шпицер.

"До 20% накоплений можно хранить в драгоценных металлах. Но не в "еМеталлах" (электронном виде), а в физическом состоянии, лучше, чтобы они лежали в банке или специальном хранилище", - советует Иван Бархатов.

Недвижимость

Недвижимость всегда была консервативным, но относительно стабильным инструментом сохранения капитала. В пассивном состоянии инвестиции в недвижимость помогают сохранить деньги, в активном — даже немного заработать.

"Главный недостаток вложения средств в недвижимость заключается в том, что они надолго замораживаются в низколиквидном активе со всеми вытекающими последствиями. Покупка недвижимости может стать вложением на десятилетия. Это значит, что иные инвестиционные возможности использования вложенных средств фактически станут недоступными", - говорит Виталий Манжос.

« "При инвестировании в акции или частное размещение успех исключительно зависит от факторов, находящихся вне контроля инвестора, он лишь решает - удержать или продать активы. В работе с недвижимостью есть неограниченные возможности: можно купить дом, чтобы его переделать и обновить, а затем сдать в аренду или продать. Именно фактор гибкости является одной из причин, по которой сфера недвижимости создала больше миллиардеров, чем любой другой класс активов. Для сравнения: в годовом исчислении фондовый рынок приносит доходность в диапазоне 7-10%. Разумно инвестируя в недвижимость, данный диапазон возрастает до 15 - 45%. При этом инвестор обладает полным контролем и самостоятельно принимает все решения", - считает Леона Юусати, профессиональный агент по недвижимости.

Айрат Ямаев, генеральный директор ГК One Company, отмечает стабильный рост спроса на недвижимость. В отличие от резкого колебания курса валют и постоянно меняющейся политической обстановки в мире квадратные метры и гектары земли – это стабильные вещи. Люди активно покупают дома, таунхаусы, земельные участки, готовые квартиры и те, которые находятся на этапе сдачи, отмечает эксперт.

« "При наличии достаточных средств и потенциальной ликвидности объекта вложений покупка квартиры по-прежнему остается самым надежным вариантом. Однако в условиях роста цен и ипотечных ставок объект вложений стоит выбирать особенно тщательно. Если размер накоплений невелик, вполне целесообразно рассматривать подмосковные или даже региональные проекты, которые по уровню цены попадают под условия действующей льготной ипотеки", - отмечает Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон".

Почему не стоит держать деньги дома

Инфляционный процесс - один из главных врагов хранения денег дома.

« "Чем больше сбережений в квартире, тем "спокойнее" гражданам в моменте. Но и банкам приходится как-то завлекать к себе ликвидность, повышая ставки и придумывая другие способы — это увеличивает издержки, деньги становятся дороже, растут ставки по кредитам, что приводит к росту нагрузки на людей и бизнес. Бизнес и ИП поднимают цены — тогда страдает потребитель, который держит деньги под подушкой. Это очень утрированная ситуация, в реальности все сложнее. Но чем больше денег в прогнозируемой системе, а не “вне ее”, тем медленнее растут цены", - объясняет Иван Бархатов.

Рекомендации экспертов

Виктор Дорохов, преподаватель программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН считает, что доллар и другие валюты следует покупать частями в целях снижения рисков. Если оценить текущую ситуацию стратегически, можно рассмотреть российский фондовый рынок как долгосрочную перспективу.

"Я бы разделил активы следующим образом: 10% на депозит для сохранения без дохода, 70% капитала в недвижимость, 20% — в драгоценные металлы", - говорит Иван Бархатов.

По мнению начальника отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергея Ермоленко есть несколько способов вложить доллары - более или менее надежных и выгодных.

Во-первых, это банковский депозит: способ удобный, доступный и не требующий особой подготовки. Второй вариант - покупка евробондов российских компаний, таких как "Лукойл", Газпромнефть, "Северсталь".

Третий вариант, который назвал Ермоленко - заключение сделки репо с брокером. Ставки по ним ниже, чем по облигациям, но и условия гибче. И, наконец, инвестор может продать доллары и приобрести акции российских компаний за рубли. “Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора”, - заключил Ермоленко.