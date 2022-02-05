https://ria.ru/20220205/obligatsii-1771214027.html

Безопаснее акций и прибыльнее вкладов: как заработать на облигациях

Облигации: что это такое, основные виды и доходность ценных бумаг

Безопаснее акций и прибыльнее вкладов: как заработать на облигациях

Облигация – это разновидность ценной бумаги, которая служит кредитным обязательством компании, государства или другого эмитента перед инвестором. Что значит... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T11:20

2022-02-05T11:20

2022-02-05T11:20

экономика

россия

облигации

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771144300_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5acf744a7a1585b9dbf97ad91298d538.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Облигация – это разновидность ценной бумаги, которая служит кредитным обязательством компании, государства или другого эмитента перед инвестором. Что значит быть владельцем такого актива, на какую доходность можно рассчитывать и какие риски необходимо учесть – в материале РИА Новости.ОблигацииКомпании, государство или муниципалитеты могут “занимать” деньги у инвесторов, продавая им облигации. При этом они четко прописывают, в какой срок и какое количество денег владелец ценной бумаги получит назад. То есть, покупая ее, человек как бы дает кредит компании или государству и через определенное время получает его назад — с процентами за пользование. Чтобы пользоваться таким финансовым инструментом, необходимо разобраться в видах облигаций, какие параметры они имеют и где их купить.Эмитент облигацииЭмитент – это тот, кто выпустил облигацию. Это может быть компания, государство, городские и местные власти.Особенности обращенияТорговля облигациями происходит на биржевом и внебиржевом рынках. Если инвестор хочет вернуть вложенные средства, он может продать ценную бумагу другому желающему и сразу получить деньги.Цены на облигации формируются спросом и предложением, поэтому рыночная стоимость, которая измеряется в процентах, зачастую отличается от номинала. К примеру, рыночная цена бумаги — 120,5 %, а ее номинал – 1000 рублей, значит, в настоящий момент облигацию можно купить и продать за 1205 рублей (120,5%*1000=1205).Отличия от акцийГлавное отличие заключается в том, что облигация – это долг эмитента перед инвестором, когда как акция – это долевой инструмент, при котором ее владелец получает долю в бизнесе и право на часть прибыли (дивиденды).Второе отличие — в надежности и доходности. Прибыль компании сложно предсказать: если она заработает много, то и акционер получит достаточно, если ее не будет – он потеряет свои деньги. В этом отношении облигация более надежна: ее владелец знает, когда и сколько денег ему выплатят.Зачем нужныКаждый инвестор, покупая облигации, преследует свои цели, но условно можно выделить две основные причины, по которым в них вкладываются:Как купитьСамый простой способ – открыть брокерский счет в офисе специализированной компании. Следующий шаг — пополнить счет и совершить сделку. Сделать все это также можно онлайн — через сайт компании-брокера или приложение, в личном кабинете. Как правило, там же можно получить консультацию о том, как правильно действовать — через службу поддержки, чат-бота и т.п.Виды облигацийОдна из основных классификаций облигаций – по эмитенту, то есть по тому, кто их выпускает.Облигации федерального займаЭто долговые ценные бумаги, которые выпускает правительство РФ, точнее, Министерство финансов. Иными словами, владелец облигации дает государству средства в долг, а оно гарантирует их вернуть в установленный срок с процентами. Такие облигации пользуются большим спросом у инвесторов, так как их проще приобрести, а риски минимальны.МуниципальныеВыпускаются властями муниципалитетов (города, района и т.д.) для финансирования различных проектов и объектов. По надежности их можно приравнять к федеральным, поэтому их популярность также высока.КорпоративныеТакие ценные бумаги выпускают крупные компании, чтобы привлечь финансирование. Часто корпоративные облигации – это долгосрочный долговой инструмент со сроком погашения более года. Они могут существовать в форме документарных и бездокументарных ценных бумаг.ЕврооблигацииЕврооблигации отличаются от других тем, что выпускаются в иностранной для заемщика валюте. Это могут быть и евро, и доллары, и рубли. К примеру, многие еврооблигации российских банков представлены в долларах. Свое название такие ценные бумаги получили из-за того, что появились в Европе и основная торговля ими осуществляется там же."Облигации действительны, пока существует компания или организация, их выпустившая. Государственные самые надежные, так как почти нет шансов, что страна распадется. С ними в этом плане не могут конкурировать облигации компаний, но зато проценты по последним нередко выше", – говорит Ольга Руденко, кандидат экономических наук, доцент КубГУ, финансовый директор.Параметры облигацииУ каждой облигации есть важные параметры, на которые необходимо обратить внимание перед покупкой.Текущая доходностьПоказывает, за сколько можно продать облигацию через год, если купить ее сейчас по рыночной цене.Доходность к погашениюГодовой процентный доход, который получит владелец, если купит облигацию в данный момент по рыночной цене и будет держать ее до погашения. Этот параметр учитывает купонные выплаты, которые будут за все время владения облигацией.Дата погашенияСрок, когда эмитент должен вернуть долг владельцам облигации.Как правило, этот день совпадает с последней купонной выплатой.Накопленный купонный доходПоказывает ту часть купонного дохода, которую должен выплатить покупатель облигации текущему владельцу, если продажа состоится в промежутке между купонными выплатами.Величина купонаРазмер выплат, которые будет периодически получать владелец облигации.НоминалСумма, которую получит владелец облигации в момент ее погашения.Периодичность выплаты купонаПоказывает, как часто владелец облигации будет получать купонный доход. Обычно расписание выплат известно заранее.АмортизацияПоэтапный возврат номинала облигации инвестору в течение всего срока владения. Иными словами, номинальная стоимость вернется не полностью в момент погашения, а частями вместе с купонными выплатами.Как заработать на облигацияхОблигации – это наиболее предсказуемый по доходности инструмент. Они являются амортизатором (страхователем) рисков, в отличие от акций. Но если инвестор решил заработать на облигациях самостоятельно, то необходимо учесть ряд факторов.Срочность облигаций. Здесь имеется в виду срок погашения. Если главная цель — вложить деньги ненадолго (например, меньше года), то и ценные бумаги следует выбирать примерно с такой же срочностью. Если необходимо разместить средства на более продолжительное время, то выбор облигации должен соответствовать текущей ситуации на рынке. “Длинные” облигации сильно реагируют на уровень доходности на бирже, соответственно, в них стоит вкладываться в случае снижения ставок, в период роста лучше приобретать “короткие”. Это поможет заработать не только на самом купоне, но и на котировке бумаг.Кредитное качество. Фактор касается выбора эмитента. Он полностью зависит от подхода самого инвестора: не желающие рисковать обращаются к государственным облигациям, а те, кто хочет получить более высокий доход, вкладываются в бумаги наименее надежных эмитентов, так как прибыль по ним может превышать несколько процентных пунктов.Ликвидность облигации. Следует покупать ценные бумаги, которые можно продать по цене, наиболее близкой к рыночной. Этот параметр можно изучить при анализе облигаций через приложения брокеров.Доходность облигацийОблигация имеет несколько видов доходности. Подробнее об этом рассказывает Николай Неплюев, частный эксперт по финансам и инвестициям.КупоннаяПоказывает тот процент от номинала облигации, который эмитент выплатит за один год. Ставка устанавливается заранее, а выплаты производятся с оговоренной периодичностью (раз в квартал, в полгода или в год).ТекущаяПоказатель отношения ежегодных выплат по купонам к текущей цене актива. При такой доходности учитывается и реальная цена облигации, и купонная ставка. Считается, что стоимость ценной бумаги может не меняться со временем, но, на самом деле, она изменяется. Поэтому этот показатель зачастую используется при сравнении прибыльности ценных бумаг разного выпуска.НоминальнаяПростая (номинальная) доходность к погашению – это показатель того, сколько инвестор может заработать, если сейчас купит облигацию по определенной стоимости (с учетом уже накопленного купонного дохода) и будет владеть бумагой до даты погашения.ЭффективнаяСамый содержательный показатель актива, так как он демонстрирует прибыль владельца облигации с учетом реинвестирования. Такую доходность можно получать, если купонные выплаты на брокерском счете использовать для докупки ценной бумаги с аналогичным купоном.Риски облигацийНесмотря на то, что облигации считаются надежным инструментом, даже они имеют определенные риски. О том, с чем могут столкнуться инвесторы, РИА Новости рассказал Виктор Низов, аналитик долгового рынка в Invest Heroes.КредитныйПо-другому его называют риском дефолта. Отражает вероятность ухудшения кредитного качества у эмитента, что ставит под вопрос выплаты купонов и погашение облигаций.ПроцентныйЦена облигаций зависит от их доходности, а та, в свою очередь, зависит от ставок в экономике. Когда ставки растут, вслед за ними растут доходности облигаций, и падает их цена. Когда ставки и доходности падают, цена растет. Поэтому важно отслеживать текущую денежно-кредитную политику.ИнфляционныйИнфляция может быть выше доходности купленных облигаций. Например, доходность облигации — 9 %, а инфляция — 10 %. В этом случае реальная прибыль инвестора отрицательная: он теряет деньги, а не зарабатывает.Риск ликвидностиНепопулярные облигации сложно продать за разумную цену ввиду отсутствия желающих ее приобрести, и тогда придется отдавать их с дисконтом (скидкой), если понадобятся деньги.Риск исполнения встроенных опционовЕсть два вида опционов (вид договора с правом, но без обязательства совершить сделку), которые встраиваются в облигации: CALL и PUT. CALL дает компании право в дату исполнения опциона погасить облигации досрочно. А PUT — право инвесторам в дату исполнения потребовать погашение облигаций. После прохождения даты исполнения опциона PUT у облигации устанавливается новый купон, который может быть ниже, чем был до этого.Этот риск похож на риск реинвестиций: может оказаться, что на рынке не будет альтернатив с такой же доходностью, если компания реализует опцион CALL. А в случае с PUT новый купон может быть ниже предыдущего, что также снижает доходность инвестиций.Какие налоги платит владелец облигацийО налогах на облигации рассказывает Татьяна Селютина, доцент Финансового университета при Правительстве РФ: “Доходы от облигаций с 2021 года, независимо от эмитента и даты их выпуска, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %, если совокупный доход не превышает 5 миллионов рублей, и 15 % для дохода свыше этой суммы. Для нерезидентов РФ ставка НДФЛ составляет 30 %.Налоговым агентом на российском рынке ценных бумаг выступает брокер — при получении как дохода при продаже облигаций, так и купонного. То есть на счет держателя облигаций поступает прибыль, уже очищенная от налогов, самостоятельно ничего декларировать не нужно”.

https://ria.ru/20211114/inflyatsiya-1758976245.html

https://ria.ru/20211220/investitsii-1764479863.html

https://ria.ru/20211223/investprilozheniie-1764943247.html

https://ria.ru/20220130/evroobligatsii-1770166746.html

https://ria.ru/20220115/investitsii-1767957436.html

https://ria.ru/20211110/obligatsii-1758323683.html

https://ria.ru/20220121/obman-1768841106.html

https://ria.ru/20220113/vlozheniya-1767583524.html

https://ria.ru/20220129/nalogi-1770103932.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, облигации, инвестиции