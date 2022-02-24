Заработать на акциях: советы экспертов новичкам, как сократить риски
Как купить акции
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Акции на сегодняшний день лидируют среди инвестиционных инструментов. Как выбрать тип брокерского счета, сколько стоят ценные бумаги, где лучшие купить акции физическому лицу: на фондовой бирже или у частных инвесторов, как получать прибыль на дивидендах, а также советы экспертов, - в материале РИА Новости.
Акции
Акции – это ценные бумаги, свидетельствующие о вкладе физического лица в компанию и обеспечивающие их владельцу право получать прибыль с доли в этом предприятии. Часто акции в сравнении с другими финансовыми инструментами дают возможность иметь более высокий доход.
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Сколько стоят
Цены на акции сильно разнятся: от нескольких копеек до нескольких сотен тысяч рублей или даже долларов. Самые дешевые акции покупают на бирже лотами по десяткам, сотням и тысячам штук.
Налог
"Если гражданин работает с российским брокером, то он взимает налоги на поступающие дивиденды по акциям и купоны по облигациям, а также с прибыли между ценой покупки и продажи. Если на счете у гражданина не будет средств, чтобы брокер списал их на уплату налога с прибыли, то он отдаст данные по задолженности в налоговую, и тогда они будут добавлены к обычным платежам за авто, квартиру и т.п.", - поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик международной брокерской компании FxPro.
Сотрудник в офисе московской биржи
Где можно купить акции
Физическое лицо может приобрести акции у эмитента, на фондовой бирже, в банке, у частных инвесторов или компаний.
Эмитент
Эмитент - это компания, которая выпустила акции. Физлицо может приобрести ценные бумаги у неё напрямую.
Но это не всегда возможно сделать. Для начала необходимо зайти на официальный сайт организации и проверить, есть ли там объявление о продаже ценных бумаг. После этого стоит позвонить в компанию и спросить, можно ли у них приобрести акции напрямую. В случае положительного ответа можно будет заключить договор купли-продажи.
В случаях приобретения ценных бумаг у эмитента за возможные риски инвестор отвечает самостоятельно. К примеру, если компания обанкротится, он потеряет все свои деньги.
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Биржа
Приобрести акции можно на фондовых биржах. Это финансовый институт или юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа – это посредник между желающим продать и купить ценные бумаги. Приобрести акции на бирже можно только через брокера, который взимает за сделку определенную комиссию - процент с суммы каждой операции.
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Банк
Деятельность банков контролирует Центральный банк Российской Федерации, который в случае необходимости оказывает им поддержку. Поэтому вероятность для гражданина быть обманутым исключается, а риски стать банкротом - минимальные.
После того, как банк открывает инвестору брокерский счет, покупать или продавать акции можно в несколько кликов через мобильное приложение банка.
Главное преимущество инвестирования через банк – возможность выбрать варианты.
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Частные инвесторы и компании
Чтобы физлицу приобрести акции у частных инвесторов и компаний, необходимо поискать предложения вне биржи.
Чаще всего юридические лица размещают объявления на своих сайтах. Частные инвесторы для этого используют специализированные интернет-ресурсы или сайты объявлений.
При покупке акций у частных лиц или компаний эксперты рекомендуют заключать договор с привлечением нотариуса, чтобы избежать возможных споров в будущем. После подписания соглашения бумаги передаются регистратору, а он отправляет их на депозитный счет покупателя.
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Этапы покупки акций физическим лицом
Алгоритм действий при покупке акций:
- —выбор брокера;
- —выбор типа брокерского счета;
- —установка программы для торговли;
- —пополнение счета;
- —выбор и покупка акции.
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Выбор брокера
Артем Хромых, генеральный директор юридической компании "Правовой Анклав", выделяет две важные составляющие, от которых зависит выбор брокера:
- 1Работа с зарубежным брокером или российским. Для того чтобы определиться, нужно понять, какими акциями или другими финансовыми инструментами инвестор собирается торговать, то есть что будет в его портфеле. У каждого брокера есть определённый объём доступа к рынку: некоторых акций, финансовых инструментов может не быть у одного брокера, и в то же время другой активно их предлагает. Брокеры отличаются и по своим комиссиям. В одном случае придётся переплачивать за частоту совершения сделок, в другом случае для инвестора это будет выгодно.
- 2Инфраструктура брокера. Объем доступа к рынкам финансовых инструментов, набор собственных фондов, в которых можно поучаствовать.
Выбор типа счета
Тип брокерского счета и тарифный план инвестор выбирает в зависимости от преследуемых целей.
Для тех, кто планирует заработать на дивидендах, эксперты рекомендуют открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с налоговыми льготами. Выгода состоит в том, что если до трех лет не снимать деньги со счета, то можно вернуть НДФЛ в размере до 52000 рублей в год.
Для новичков подойдут тарифы ИИС с доверительным управлением. В таком случае банк самостоятельно будет выбирать ценные бумаги с наибольшей ликвидностью и совершать сделку. Инвестор сможет отслеживать процессы в приложении банка.
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Установка программы для торговли
Для торговли акциями брокеры предлагают различные варианты программ для смартфонов. Такие приложения позволяют вкладывать деньги в ценные бумаги за несколько минут, а также позволяют отслеживать биржевые данные в реальном времени.
Пополнение счета
Следующий шаг – пополнение счета на любую сумму согласно тарифному плану инвестора. Далее будет открыт доступ к функционалу в демо-режиме, а через некоторое время можно будет начать покупку ценных бумаг.
Выбор и покупка акций
При самостоятельной покупке ценных бумаг эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель – купить акции разных компаний. Вместо акций также могут быть облигации, валюта или металлы. Разнообразный инвестиционный портфель минимизирует риск потерять деньги.
Какие акции лучше выбрать – каждый инвестор решает сам. Также можно выбрать готовые инвестиционные решения и программы для начинающих.
Как зарабатывают на акциях
Участники рынка зарабатывают на дивидендных акциях двумя способами: выстраивая дивидендную стратегию и собирая в портфель ценные бумаги с высокими и постоянными дивидендами или спекулируя на таких акциях.
Если первый вариант вполне понятен, то у спекуляций есть свои особенности, которые приносят начинающим участником биржевой торговли (трейдерам) убытки.
Евгения Гейченко, основатель школы финансовой грамотности FINANOMICA, поясняет процесс получения дохода на спекуляциях:
- 1Трейдер покупает дивидендную акцию при объявлении выплат и ждет пока ценная бумага вырастет в цене;
- 2К дате закрытия реестра (когда определяется список акционеров, получающих дивиденды) акция растет, потому что на российском рынке дивиденды не такие постоянные, как на американском, и желающих получить дополнительную прибыль много. Из-за повышения спроса растет и стоимость акции на рынке.
- 3Перед дивидендной отсечкой трейдер продает акцию по самой высокой цене.
Что такое Т+
"На фондовом рынке действует режим Т+2 и все сделки с ценными бумагами проводятся за два дня: если акция куплена сегодня, то в собственности она будет только через два рабочих дня. Этот режим введен из-за разницы в часовых поясах. В связи с этим дата отсечки переносится на два рабочих дня раньше, т.е. если дата закрытия реестра назначена на 3 марта, то купить ценную бумагу нужно до 1 марта. А уже 2 марта начинается дивидендный гэп (снижение) и стоимость акции снижается как минимум на размер дивидендов", - поясняет Евгения Гейченко.
Что такое дивидендная отсечка
Дивидендная отсечка - это дата закрытия реестра акционеров компании. Это заранее определенный день, когда эмитент фиксирует круг лиц, которые имеют право на дивиденды за прошедший период.
Таких отсечек можно быть несколько в год. Их периодичность нужно уточнять до момента совершения сделки купли-продажи акций.
Когда лучше продавать акции
После отсечки наблюдается спад цен на сумму дивидендных выплат. Поэтому эксперты рекомендуют продавать бумаги не ранее, чем за один день до этой даты.
Цены восстанавливаются постепенно: от нескольких дней до нескольких месяцев.
График на мониторе компьютера трейдера
Советы экспертов
"Не стоит забывать о диверсификации. Это один из самых главных способов снизить риски в инвестициях. При выборе активов многие ориентируются на исторические данные, но результаты в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Даже очень известная и крупная компания может не пережить кризис и стать банкротом. Пол Самуэльсон, экономист, Нобелевский лауреат и один из основателей кейнсианства, говорил так: "Мы диверсифицируем, поскольку не можем предсказать будущее". И в этом он абсолютно прав. Что бы ни случилось, если в наличии много разных активов, просадка одного может компенсироваться ростом других. А, значит, что капитал будет более защищен. При этом есть мнение, что диверсификация снижает доходность. Отчасти это так, но потерять уже заработанное намного страшнее, чем переживать об упущенной выгоде. Стоит использовать разные классы активов, инвестировать в разные отрасли и страны, и тогда портфель будет сбалансированным и с адекватным уровнем риска. А для большей доходности необходимо рассмотреть возможность инвестиций в развивающиеся рынки. Это несколько увеличит риск, но и там можно диверсифицировать вложения и при этом заработать больше", - рекомендует Илья Бутурлин, финансовый советник.
Опубликовано: Артем Смирнов