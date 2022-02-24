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Заработать на акциях: советы экспертов новичкам, как сократить риски
Как и где купить акции физическому лицу и получать дивиденды
Заработать на акциях: советы экспертов новичкам, как сократить риски
Акции на сегодняшний день лидируют среди инвестиционных инструментов. Как выбрать тип брокерского счета, сколько стоят ценные бумаги, где лучшие купить акции... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:37
2022-02-24T13:37
акции
россия
биржа
московская биржа
санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Акции на сегодняшний день лидируют среди инвестиционных инструментов. Как выбрать тип брокерского счета, сколько стоят ценные бумаги, где лучшие купить акции физическому лицу: на фондовой бирже или у частных инвесторов, как получать прибыль на дивидендах, а также советы экспертов, - в материале РИА Новости.АкцииАкции – это ценные бумаги, свидетельствующие о вкладе физического лица в компанию и обеспечивающие их владельцу право получать прибыль с доли в этом предприятии. Часто акции в сравнении с другими финансовыми инструментами дают возможность иметь более высокий доход.Сколько стоятЦены на акции сильно разнятся: от нескольких копеек до нескольких сотен тысяч рублей или даже долларов. Самые дешевые акции покупают на бирже лотами по десяткам, сотням и тысячам штук.Налог"Если гражданин работает с российским брокером, то он взимает налоги на поступающие дивиденды по акциям и купоны по облигациям, а также с прибыли между ценой покупки и продажи. Если на счете у гражданина не будет средств, чтобы брокер списал их на уплату налога с прибыли, то он отдаст данные по задолженности в налоговую, и тогда они будут добавлены к обычным платежам за авто, квартиру и т.п.", - поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик международной брокерской компании FxPro.Где можно купить акцииФизическое лицо может приобрести акции у эмитента, на фондовой бирже, в банке, у частных инвесторов или компаний.ЭмитентЭмитент - это компания, которая выпустила акции. Физлицо может приобрести ценные бумаги у неё напрямую.Но это не всегда возможно сделать. Для начала необходимо зайти на официальный сайт организации и проверить, есть ли там объявление о продаже ценных бумаг. После этого стоит позвонить в компанию и спросить, можно ли у них приобрести акции напрямую. В случае положительного ответа можно будет заключить договор купли-продажи.В случаях приобретения ценных бумаг у эмитента за возможные риски инвестор отвечает самостоятельно. К примеру, если компания обанкротится, он потеряет все свои деньги.БиржаПриобрести акции можно на фондовых биржах. Это финансовый институт или юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование рынка ценных бумаг.Фондовая биржа – это посредник между желающим продать и купить ценные бумаги. Приобрести акции на бирже можно только через брокера, который взимает за сделку определенную комиссию - процент с суммы каждой операции.В каждой стране существует одна или несколько фондовых бирж. Самые крупные фондовые биржи в России: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и Санкт-Петербургская биржа (СПБ).БанкДеятельность банков контролирует Центральный банк Российской Федерации, который в случае необходимости оказывает им поддержку. Поэтому вероятность для гражданина быть обманутым исключается, а риски стать банкротом - минимальные.После того, как банк открывает инвестору брокерский счет, покупать или продавать акции можно в несколько кликов через мобильное приложение банка.Главное преимущество инвестирования через банк – возможность выбрать варианты.Частные инвесторы и компанииЧтобы физлицу приобрести акции у частных инвесторов и компаний, необходимо поискать предложения вне биржи.Чаще всего юридические лица размещают объявления на своих сайтах. Частные инвесторы для этого используют специализированные интернет-ресурсы или сайты объявлений.При покупке акций у частных лиц или компаний эксперты рекомендуют заключать договор с привлечением нотариуса, чтобы избежать возможных споров в будущем. После подписания соглашения бумаги передаются регистратору, а он отправляет их на депозитный счет покупателя.Этапы покупки акций физическим лицомАлгоритм действий при покупке акций:Выбор брокераАртем Хромых, генеральный директор юридической компании "Правовой Анклав", выделяет две важные составляющие, от которых зависит выбор брокера:Выбор типа счетаТип брокерского счета и тарифный план инвестор выбирает в зависимости от преследуемых целей.Для тех, кто планирует заработать на дивидендах, эксперты рекомендуют открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с налоговыми льготами. Выгода состоит в том, что если до трех лет не снимать деньги со счета, то можно вернуть НДФЛ в размере до 52000 рублей в год.Для новичков подойдут тарифы ИИС с доверительным управлением. В таком случае банк самостоятельно будет выбирать ценные бумаги с наибольшей ликвидностью и совершать сделку. Инвестор сможет отслеживать процессы в приложении банка.Установка программы для торговлиДля торговли акциями брокеры предлагают различные варианты программ для смартфонов. Такие приложения позволяют вкладывать деньги в ценные бумаги за несколько минут, а также позволяют отслеживать биржевые данные в реальном времени.Пополнение счетаСледующий шаг – пополнение счета на любую сумму согласно тарифному плану инвестора. Далее будет открыт доступ к функционалу в демо-режиме, а через некоторое время можно будет начать покупку ценных бумаг.Выбор и покупка акцийПри самостоятельной покупке ценных бумаг эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель – купить акции разных компаний. Вместо акций также могут быть облигации, валюта или металлы. Разнообразный инвестиционный портфель минимизирует риск потерять деньги.Какие акции лучше выбрать – каждый инвестор решает сам. Также можно выбрать готовые инвестиционные решения и программы для начинающих.Как зарабатывают на акцияхУчастники рынка зарабатывают на дивидендных акциях двумя способами: выстраивая дивидендную стратегию и собирая в портфель ценные бумаги с высокими и постоянными дивидендами или спекулируя на таких акциях.Если первый вариант вполне понятен, то у спекуляций есть свои особенности, которые приносят начинающим участником биржевой торговли (трейдерам) убытки.Евгения Гейченко, основатель школы финансовой грамотности FINANOMICA, поясняет процесс получения дохода на спекуляциях:Что такое Т+"На фондовом рынке действует режим Т+2 и все сделки с ценными бумагами проводятся за два дня: если акция куплена сегодня, то в собственности она будет только через два рабочих дня. Этот режим введен из-за разницы в часовых поясах. В связи с этим дата отсечки переносится на два рабочих дня раньше, т.е. если дата закрытия реестра назначена на 3 марта, то купить ценную бумагу нужно до 1 марта. А уже 2 марта начинается дивидендный гэп (снижение) и стоимость акции снижается как минимум на размер дивидендов", - поясняет Евгения Гейченко.Что такое дивидендная отсечкаДивидендная отсечка - это дата закрытия реестра акционеров компании. Это заранее определенный день, когда эмитент фиксирует круг лиц, которые имеют право на дивиденды за прошедший период.Таких отсечек можно быть несколько в год. Их периодичность нужно уточнять до момента совершения сделки купли-продажи акций.Когда лучше продавать акцииПосле отсечки наблюдается спад цен на сумму дивидендных выплат. Поэтому эксперты рекомендуют продавать бумаги не ранее, чем за один день до этой даты.Цены восстанавливаются постепенно: от нескольких дней до нескольких месяцев.Советы экспертов"Не стоит забывать о диверсификации. Это один из самых главных способов снизить риски в инвестициях. При выборе активов многие ориентируются на исторические данные, но результаты в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Даже очень известная и крупная компания может не пережить кризис и стать банкротом. Пол Самуэльсон, экономист, Нобелевский лауреат и один из основателей кейнсианства, говорил так: "Мы диверсифицируем, поскольку не можем предсказать будущее". И в этом он абсолютно прав. Что бы ни случилось, если в наличии много разных активов, просадка одного может компенсироваться ростом других. А, значит, что капитал будет более защищен. При этом есть мнение, что диверсификация снижает доходность. Отчасти это так, но потерять уже заработанное намного страшнее, чем переживать об упущенной выгоде. Стоит использовать разные классы активов, инвестировать в разные отрасли и страны, и тогда портфель будет сбалансированным и с адекватным уровнем риска. А для большей доходности необходимо рассмотреть возможность инвестиций в развивающиеся рынки. Это несколько увеличит риск, но и там можно диверсифицировать вложения и при этом заработать больше", - рекомендует Илья Бутурлин, финансовый советник.
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акции, россия, биржа, московская биржа, санкт-петербургская товарно-сырьевая биржа (спбмтсб)
13:37 24.02.2022
 

Заработать на акциях: советы экспертов новичкам, как сократить риски

© Pixabay / FirmbeeКак купить акции
Как купить акции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Pixabay / Firmbee
Как купить акции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Акции на сегодняшний день лидируют среди инвестиционных инструментов. Как выбрать тип брокерского счета, сколько стоят ценные бумаги, где лучшие купить акции физическому лицу: на фондовой бирже или у частных инвесторов, как получать прибыль на дивидендах, а также советы экспертов, - в материале РИА Новости.

Акции

Акции – это ценные бумаги, свидетельствующие о вкладе физического лица в компанию и обеспечивающие их владельцу право получать прибыль с доли в этом предприятии. Часто акции в сравнении с другими финансовыми инструментами дают возможность иметь более высокий доход.
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Сколько стоят

Цены на акции сильно разнятся: от нескольких копеек до нескольких сотен тысяч рублей или даже долларов. Самые дешевые акции покупают на бирже лотами по десяткам, сотням и тысячам штук.

Налог

"Если гражданин работает с российским брокером, то он взимает налоги на поступающие дивиденды по акциям и купоны по облигациям, а также с прибыли между ценой покупки и продажи. Если на счете у гражданина не будет средств, чтобы брокер списал их на уплату налога с прибыли, то он отдаст данные по задолженности в налоговую, и тогда они будут добавлены к обычным платежам за авто, квартиру и т.п.", - поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик международной брокерской компании FxPro.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник в офисе московской биржи

Где можно купить акции

Физическое лицо может приобрести акции у эмитента, на фондовой бирже, в банке, у частных инвесторов или компаний.

Эмитент

Эмитент - это компания, которая выпустила акции. Физлицо может приобрести ценные бумаги у неё напрямую.
Но это не всегда возможно сделать. Для начала необходимо зайти на официальный сайт организации и проверить, есть ли там объявление о продаже ценных бумаг. После этого стоит позвонить в компанию и спросить, можно ли у них приобрести акции напрямую. В случае положительного ответа можно будет заключить договор купли-продажи.
В случаях приобретения ценных бумаг у эмитента за возможные риски инвестор отвечает самостоятельно. К примеру, если компания обанкротится, он потеряет все свои деньги.
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Биржа

Приобрести акции можно на фондовых биржах. Это финансовый институт или юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа – это посредник между желающим продать и купить ценные бумаги. Приобрести акции на бирже можно только через брокера, который взимает за сделку определенную комиссию - процент с суммы каждой операции.
В каждой стране существует одна или несколько фондовых бирж. Самые крупные фондовые биржи в России: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и Санкт-Петербургская биржа (СПБ).
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Графики на планшете трейдера

Банк

Деятельность банков контролирует Центральный банк Российской Федерации, который в случае необходимости оказывает им поддержку. Поэтому вероятность для гражданина быть обманутым исключается, а риски стать банкротом - минимальные.
После того, как банк открывает инвестору брокерский счет, покупать или продавать акции можно в несколько кликов через мобильное приложение банка.
Главное преимущество инвестирования через банк – возможность выбрать варианты.
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Частные инвесторы и компании

Чтобы физлицу приобрести акции у частных инвесторов и компаний, необходимо поискать предложения вне биржи.
Чаще всего юридические лица размещают объявления на своих сайтах. Частные инвесторы для этого используют специализированные интернет-ресурсы или сайты объявлений.
При покупке акций у частных лиц или компаний эксперты рекомендуют заключать договор с привлечением нотариуса, чтобы избежать возможных споров в будущем. После подписания соглашения бумаги передаются регистратору, а он отправляет их на депозитный счет покупателя.
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Этапы покупки акций физическим лицом

Алгоритм действий при покупке акций:
  • выбор брокера;
  • выбор типа брокерского счета;
  • установка программы для торговли;
  • пополнение счета;
  • выбор и покупка акции.
© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди изучают настройки смартфонов

Выбор брокера

Артем Хромых, генеральный директор юридической компании "Правовой Анклав", выделяет две важные составляющие, от которых зависит выбор брокера:
  1. 1
    Работа с зарубежным брокером или российским. Для того чтобы определиться, нужно понять, какими акциями или другими финансовыми инструментами инвестор собирается торговать, то есть что будет в его портфеле. У каждого брокера есть определённый объём доступа к рынку: некоторых акций, финансовых инструментов может не быть у одного брокера, и в то же время другой активно их предлагает. Брокеры отличаются и по своим комиссиям. В одном случае придётся переплачивать за частоту совершения сделок, в другом случае для инвестора это будет выгодно.
  2. 2
    Инфраструктура брокера. Объем доступа к рынкам финансовых инструментов, набор собственных фондов, в которых можно поучаствовать.

Выбор типа счета

Тип брокерского счета и тарифный план инвестор выбирает в зависимости от преследуемых целей.
Для тех, кто планирует заработать на дивидендах, эксперты рекомендуют открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с налоговыми льготами. Выгода состоит в том, что если до трех лет не снимать деньги со счета, то можно вернуть НДФЛ в размере до 52000 рублей в год.
Для новичков подойдут тарифы ИИС с доверительным управлением. В таком случае банк самостоятельно будет выбирать ценные бумаги с наибольшей ликвидностью и совершать сделку. Инвестор сможет отслеживать процессы в приложении банка.
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Установка программы для торговли

Для торговли акциями брокеры предлагают различные варианты программ для смартфонов. Такие приложения позволяют вкладывать деньги в ценные бумаги за несколько минут, а также позволяют отслеживать биржевые данные в реальном времени.

Пополнение счета

Следующий шаг – пополнение счета на любую сумму согласно тарифному плану инвестора. Далее будет открыт доступ к функционалу в демо-режиме, а через некоторое время можно будет начать покупку ценных бумаг.
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Выбор и покупка акций

При самостоятельной покупке ценных бумаг эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель – купить акции разных компаний. Вместо акций также могут быть облигации, валюта или металлы. Разнообразный инвестиционный портфель минимизирует риск потерять деньги.
Какие акции лучше выбрать – каждый инвестор решает сам. Также можно выбрать готовые инвестиционные решения и программы для начинающих.

Как зарабатывают на акциях

Участники рынка зарабатывают на дивидендных акциях двумя способами: выстраивая дивидендную стратегию и собирая в портфель ценные бумаги с высокими и постоянными дивидендами или спекулируя на таких акциях.
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Если первый вариант вполне понятен, то у спекуляций есть свои особенности, которые приносят начинающим участником биржевой торговли (трейдерам) убытки.
Евгения Гейченко, основатель школы финансовой грамотности FINANOMICA, поясняет процесс получения дохода на спекуляциях:
  1. 1
    Трейдер покупает дивидендную акцию при объявлении выплат и ждет пока ценная бумага вырастет в цене;
  2. 2
    К дате закрытия реестра (когда определяется список акционеров, получающих дивиденды) акция растет, потому что на российском рынке дивиденды не такие постоянные, как на американском, и желающих получить дополнительную прибыль много. Из-за повышения спроса растет и стоимость акции на рынке.
  3. 3
    Перед дивидендной отсечкой трейдер продает акцию по самой высокой цене.

Что такое Т+

"На фондовом рынке действует режим Т+2 и все сделки с ценными бумагами проводятся за два дня: если акция куплена сегодня, то в собственности она будет только через два рабочих дня. Этот режим введен из-за разницы в часовых поясах. В связи с этим дата отсечки переносится на два рабочих дня раньше, т.е. если дата закрытия реестра назначена на 3 марта, то купить ценную бумагу нужно до 1 марта. А уже 2 марта начинается дивидендный гэп (снижение) и стоимость акции снижается как минимум на размер дивидендов", - поясняет Евгения Гейченко.
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Что такое дивидендная отсечка

Дивидендная отсечка - это дата закрытия реестра акционеров компании. Это заранее определенный день, когда эмитент фиксирует круг лиц, которые имеют право на дивиденды за прошедший период.
Таких отсечек можно быть несколько в год. Их периодичность нужно уточнять до момента совершения сделки купли-продажи акций.

Когда лучше продавать акции

После отсечки наблюдается спад цен на сумму дивидендных выплат. Поэтому эксперты рекомендуют продавать бумаги не ранее, чем за один день до этой даты.
Цены восстанавливаются постепенно: от нескольких дней до нескольких месяцев.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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График на мониторе компьютера трейдера

Советы экспертов

"Не стоит забывать о диверсификации. Это один из самых главных способов снизить риски в инвестициях. При выборе активов многие ориентируются на исторические данные, но результаты в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Даже очень известная и крупная компания может не пережить кризис и стать банкротом. Пол Самуэльсон, экономист, Нобелевский лауреат и один из основателей кейнсианства, говорил так: "Мы диверсифицируем, поскольку не можем предсказать будущее". И в этом он абсолютно прав. Что бы ни случилось, если в наличии много разных активов, просадка одного может компенсироваться ростом других. А, значит, что капитал будет более защищен. При этом есть мнение, что диверсификация снижает доходность. Отчасти это так, но потерять уже заработанное намного страшнее, чем переживать об упущенной выгоде. Стоит использовать разные классы активов, инвестировать в разные отрасли и страны, и тогда портфель будет сбалансированным и с адекватным уровнем риска. А для большей доходности необходимо рассмотреть возможность инвестиций в развивающиеся рынки. Это несколько увеличит риск, но и там можно диверсифицировать вложения и при этом заработать больше", - рекомендует Илья Бутурлин, финансовый советник.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
АкцииРоссияБиржаМосковская биржаСанкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ)
 
 
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