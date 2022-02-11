https://ria.ru/20220211/birzha-1772296345.html

Фондовая биржа: как начать инвестировать и не потерять капитал

Фондовая биржа: что это такое и как на ней торговать

Фондовая биржа: как начать инвестировать и не потерять капитал

О фондовом рынке слышал каждый, но что конкретно подразумевает это понятие, как организованы биржи и какими финансовыми инструментами на них торгуют, знают... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:08

2022-02-11T15:08

2022-02-11T15:08

биржа

лондонская фондовая биржа

московская биржа

нью-йоркская фондовая биржа

шанхайская фондовая биржа

гонконгская фондовая биржа

биржи

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771875020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d885cfa7189e967c57e795ab40e2b2f.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. О фондовом рынке слышал каждый, но что конкретно подразумевает это понятие, как организованы биржи и какими финансовыми инструментами на них торгуют, знают немногие. Как новичку выйти на рынок ценных бумаг и начать зарабатывать, что такое фьючерс и опцион, каковы риски потерять капитал и как выбрать брокера — в материале РИА Новости.Фондовая биржаПо словам Софьи Главиной, к.э.н., доцента, руководителя программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН,биржи выступают в качестве регулируемого рынка, связывающего покупателей и продавцов акций и других видов финансовых ценных бумаг. Каждая из них в зависимости от величины и значения на глобальном рынке капиталов имеет свою нишу и экономическую специализацию."Чем крупнее фондовая биржа, тем больший интерес она представляет для участников и предлагает лучшую инфраструктуру и ликвидность. Один из элементов ее оценки — рыночная капитализация. Это общее количество выпущенных акций, умноженное на стоимость каждой из них. Рыночная капитализация может относиться к целой фондовой бирже или отдельной акции", — говорит эксперт.Виды фондовых биржФондовые биржи классифицируются по:С точки зрения правового статуса выделяют:В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах" биржей может быть только акционерное общество.Софья Главина отмечает, что в мировой практике сформировалась структура глобальных рынков капитала, в рамках которой биржи принято разделять на две группы:Участники биржиНа бирже ежеминутно осуществляется огромное число операций, в которых принимают участие:Инструменты торговлиОсновные инструменты торговли на бирже, с которыми проводят сделки инвесторы, это:Как устроены торгиЭксперты объясняют: торговые операции совершаются на основе заявок, подаваемых брокером от лица клиента. Это можно делать, когда биржа работает. Московская биржа, например, открыта с понедельника по пятницу, с раннего утра до позднего вечера:Функции биржиОсновная функция биржи — организация сделок с ценными бумагами. Кроме того, она:Заработок на бирже"Фондовый рынок при благоприятном стечении обстоятельств дает возможность получить доход, в разы превышающий прибыль по банковским вкладам. Однако, неправильно выбрав инструмент инвестирования или момент для совершения операции, можно лишиться всего капитала или его существенной части", — говорит Екатерина Безсмертная.Эксперт отмечает, что по итогам 2021 года общий годовой объем торговли акциями на фондовом рынке Московской биржи составил 30 триллионов рублей, облигациями — 18,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов акциями составил 117,6 миллиарда рублей, облигациями — 73 миллиарда. Высокая ликвидность рынка позволяет исполнять рыночные сделки мгновенно, как только заявка попадает в торговую систему.По мнению Андрея Ковалева, управляющего партнера BusinessInvite Consulting Group, в 2022 году, безусловно, продолжится приток частных инвесторов на фондовый рынок через открытие наиболее популярных продуктов — индивидуальных инвестиционных и обычных брокерских счетов.Как начать торговать на биржеПо словам эксперта, в дальнейшем для развития навыков инвестора придется уделять время анализу эмитента, и, возможно, инвестировать в отдельные компании, которые считаются системно значимыми для определенных секторов экономики. Это может стать дополнительным доходом, но потребуется время, чтобы изучить азы работы на фондовом рынке.Выбор брокераЕкатерина Безсмертная рекомендует при выборе брокера:Выбор доверительного управляющегоВыбирая доверительного управляющего, нужно искать только лицензированного участника рынка ценных бумаг. Проверить наличие лицензии можно в онлайн-справочнике Банка России.Подбор стратегииПо словам Екатерины Безсмертной, многие брокеры предлагают своим клиентам, у которых нет знаний в области инвестирования или свободного времени для анализа рынка, использовать готовые инвестиционные стратегии (иначе — стратегии автоследования). Работает это так: профессиональные трейдеры формируют набор ценных бумаг и других финансовых инструментов, и сделки трейдера автоматически повторяются на счете клиента.Эксперт поясняет, что стратегии разнообразны — от самых консервативных до суперагрессивных.Следует иметь в виду, что публикуемые в рекламных материалах сведения о доходности таких схем характеризуют их прибыльность за уже прошедший период времени. "Совсем не обязательно они будут так же прибыльны в будущем. Кроме того, использование готовых стратегий сопряжено с гораздо более высокими комиссиями", — поясняет Екатерина Безсмертная.Андрей Ковалев рассказывает, что, как и в брокерском бизнесе, у управляющей компании есть схемы, основанные и на наиболее популярных биржевых индексах — ММВБ и S&P 500, и на сегментарных вложениях, например в IT или в сектор кибербезопасности, гейм-индустрию. "Задача клиента — выбрать стратегию в соответствии со своей целью и сроком инвестирования. Далее управляющий будет осуществлять покупку активов в соответствии с инвестиционной декларацией конкретной стратегии, продавать, заменять активы в течение времени, осуществлять ребалансировку и прочие необходимые действия", — говорит он.Очевидный плюс этого решения — все, что клиенту необходимо делать самому при работе через брокерскую компанию, возьмет на себя управляющий. Минус — услуги эти не бесплатны.Открытие и пополнение биржевого счетаЕкатерина Безсмертная подчеркивает, что граждане не могут напрямую участвовать в биржевой торговле ценными бумагами. Если человек решил вложить в них свои деньги, он должен заключить договор о брокерском обслуживании с одной из компаний — профессиональным участником рынка ценных бумаг. Брокер открывает инвестору брокерский счет (на котором лежат денежные средства) и депозитарный счет (на нем хранятся ценные бумаги).Эксперт отмечает: инвестору следует понимать, что доход, получаемый от вложений в ценные бумаги, подлежит налогообложению Это касается прибыли, получаемой и в виде курсовой разницы (разности между ценой продажи и покупки актива), и в качестве периодически начисляемого процента или дивиденда. Налоговым агентом (то есть лицом, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет) в данном случае является обслуживающий инвестора брокер.Совершение торговых операций"К торговле допускаются ценные бумаги, прошедшие листинг, то есть процедуру отбора. По его итогам формируются котировальные списки. Например, на Московской бирже есть такие перечни первого, второго и третьего уровней, — рассказывает Екатерина Безсмертная. — Максимальный из них — первый. Чем выше уровень списка, тем более жестким требованиям соответствуют входящие в него эмитенты ценных бумаг и сами ценные бумаги — это условия по раскрытию информации, сроку существования эмитента, количеству акций в свободном обращении и т.д.".К участию в организованных торгах ценными бумагами допускаются:Центром ликвидности по операциям с ценными бумагами российских эмитентов и основной площадкой для привлечения капитала отечественными компаниями выступает Московская биржа.Риски торговли"Становясь участником торговли на фондовой бирже, инвестор должен понимать, что покупка любых ценных бумаг сопряжена с риском. В отличие, например, от размещения средств на банковском вкладе, который обеспечивает заранее известный уровень доходности, а также защищен в пределах 1,4 миллиона рублей страховым возмещением Агентства по страхованию вкладов", — говорит Екатерина Безсмертная."Риски торговли на фондовой бирже очень большие. По статистике, в 2021 году больше половины игроков — физических лиц потеряли существенную часть своих вложений, — говорит Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). — Неважно, акции каких компаний вы приобретаете — российских, или иностранных — вероятность лишиться сбережений здесь велика. То же относится к облигациям неизвестных эмитентов. Такие инвестиции должны быть лишь незначительной частью вложений. Предпочтение лучше отдавать классическим банковским депозитам, покупке иностранной валюты".Эксперт отмечает, что при выходе на фондовый рынок нужно быть готовым к тому, что можно потерять деньги или годами не видеть доходности (или не получить ее вовсе), а расходы при этом придется нести (например, по обслуживанию брокерского счета). Следует помнить, что система страхования, как в случае с банковскими вкладами, в данном случае не действует."Важно понимать, что непрофессиональному инвестору совершать сделки часто не рекомендовано и даже опасно. Нужно учесть множество факторов, выбрать правильный актив и ждать заработка в перспективе, а не в моменте", — отмечает Андрей Ковалев.Контроль на биржеРегулятором финансового рынка в России является Центральный Банк РФ. Он, в том числе, выполняет контрольные и надзорные функции в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов торговли, к которым относятся биржи. Главный нормативный акт в этой сфере в России — ФЗ № 39 "О рынке ценных бумаг".Валютно-фондовые биржиКрупнейшие фондовые рынки мира находятся в разных странах. Софья Главина рассказывает, что необходимость выбирать биржу для размещения привела к росту конкуренции между ними и борьбе за внимание эмитентов. При этом крупнейшие рынки западного мира соревнуются не только между собой, но и с набирающими силу азиатскими."Рост межбиржевой конкуренции, в том числе со стороны новых региональных точек, под влиянием глобализации заставляет традиционные крупные центры концентрации IPO с целью усиления своих позиций предлагать новые форматы работы и упрощать стандарты, создавая площадки с меньшими требованиями для максимально широкого охвата потенциальных клиентов. А также прибегать к крайнему средству — консолидации, в основе которой лежат рыночные механизмы: внедрение новых технологий биржевой торговли, получение экономии от масштаба, более низкие тарифы, большая ликвидность и другое", — поясняет Софья Главина.РоссияСНГГлавные зарубежные валютно-фондовые биржи:Плюсы и минусы фондовых биржПлюсы инвестирования:Минусы:Легальность биржБиржевые институты легальны. Фондовый рынок регулируется национальным законодательством страны, это одна из самых регулируемых областей финансовой деятельности.

https://ria.ru/20220123/aktivy-1769098285.html

https://ria.ru/20220124/aktsii-1769325531.html

https://realty.ria.ru/20220125/birzha-1769199528.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/1769054137.html

https://ria.ru/20220120/fond-1768740596.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биржа, лондонская фондовая биржа, московская биржа, нью-йоркская фондовая биржа, шанхайская фондовая биржа, гонконгская фондовая биржа, биржи, экономика, россия, ммвб