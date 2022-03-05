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Вложить деньги в ПИФ не прогадать: что такое паевые инвестиционные фонды

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ): что это, виды, как работают, стоимость паев и доходность

Вложить деньги в ПИФ не прогадать: что такое паевые инвестиционные фонды

Паевой инвестиционный фонд – это объединение инвесторов, которые получают прибыль под руководством управляющей компании. О том, как функционируют ПИФы и как на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:38

2022-03-05T14:38

2022-03-05T14:38

пифы

экономика

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Паевой инвестиционный фонд – это объединение инвесторов, которые получают прибыль под руководством управляющей компании. О том, как функционируют ПИФы и как на них заработать – в материале РИА Новости.Паевые инвестиционные фондыСуть таких фондов в том, что инвесторы помещают деньги в общую "корзину", из которой управляющая компания (УК) берет средства для покупки активов. Взамен участники получают паи или части от прибыли фонда."ПИФы – это известный на российском рынке продукт, аналог западных взаимных фондов. Это инструмент коллективного инвестирования, розничный инвестор может приобрести паи фонда и через них стать собственником активов, в которые вкладывается управляющая компания. В основе ПИФа могут лежать разные классы активов, в том числе акции, облигации и золото", – уточнил Янис Кивкулис, ведущий стратег европейской инвестиционной компании EXANTE.Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS, отмечает, что низкие процентные ставки по банковским депозитам вынуждают граждан искать альтернативные источники дохода, чтобы спасти свои накопления от высокой инфляции. Одним из популярных видов инвестиций у начинающих инвесторов стали именно ПИФы. Например, в 2021 году общее число людей, инвестировавших в такие фонды, увеличилось на 85 %, превысив 7 млн человек, а общий объем вложений составил около 915,1 млрд рублей.Если посмотреть на прибыльность, то по данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2021 года средневзвешенная доходность на рынке ПИФов составила 27,4 %, что гораздо выше процентных ставок по депозитам. Таким образом, для начинающих инвесторов на фондовом рынке ПИФы могут стать альтернативой для инвестирования.Виды и особенностиКлассифицировать ПИФы можно по основным ключевым показателям. По типу организации выделяют:Также фонды можно классифицировать в зависимости от статуса инвестора:− Квальные. Они предназначены для квалифицированных инвесторов, которые готовы вкладываться в более прибыльные, но в то же время рискованные инструменты. Такие фонды предоставляют больше возможностей. Некоторые из участники могут контролировать крупные сделки, для чего управляющая компания устраивает собрания инвестиционного комитета (ИК). В комитет входят не все пайщики, а только те, кто владеет определенным количеством паев.− Неквальные. Здесь нет инвестиционного комитета, а все вопросы решает непосредственно управляющая компания, она также самостоятельно заключает сделки без согласия инвесторов. Такие фонды менее рискованны, не требуют дополнительного участия пайщиков, поэтому подойдут для неквалифицированных инвесторов.Во что вкладываютЭто еще одна классификация паевых инвестиционных фондов.ПИФы недвижимости. Это фонды для инвестирования в недвижимость. Они считаются наиболее надежными, так как имущество застраховано и спрос на него есть всегда.Но при этом попасть в такой фонд не всегда просто – зачастую порог вхождения превышает 1 млн рублей, так как недвижимость сама по себе дорогая, а управляющие компании предпочитают работать с несколькими крупными инвесторами, нежели с множеством мелких. Работа ПИФа недвижимости на примере выглядит так: у человека есть 2 млн рублей и он хочет получать с них стабильный доход. Этой суммы недостаточно, чтобы, к примеру, купить квартиру и сдавать ее в аренду, тут и помогает паевой инвестиционный фонд. Управляющая компания находит еще нескольких инвесторов и договаривается о создании ПИФа. Все деньги участников складываются и на них приобретается, например, склад или офис в бизнес-центре. Главное – стабильный арендный поток. В результате инвесторы получают свои доли дохода от аренды, а УК – вознаграждение.ПИФы рыночных финансовых инструментов. Под такими инструментами подразумеваются ценные бумаги, доли в ООО, займы и т.д. Риски в таких фондах выше, чем в недвижимости, можно не просто остаться без дохода, но и потерять деньги. Порог вхождения в такие ПИФы, как правило, низкий. Работа фонда выглядит так: у человека есть 100 000 рублей, с которых он хочет получать доход как можно быстрее и при этом с разумными рисками. С этим желанием он обращается в УК, которая находит других желающих и образовывает ПИФ рыночных ценных бумаг. На вложенные деньги управляющая компания покупает акции, доли в ООО и облигации, часть дохода с которых отдается инвесторам. Управляющая компания сама отслеживает изменения на рынке, анализирует текущую ситуацию и решает, что покупать, а что продавать. Инвесторам ничего делать не потребуется.Комбинированные ПИФы. Они появились на российском рынке в 2016 году и в состав их активов можно включить практически все, что угодно (криптовалюты, металл и драгоценные камни, предметы коллекционирования, опционы на нефть и т.д.), кроме наличных денег. Но у таких фондов есть важный нюанс: все имущество, за исключением недвижимости, должно храниться в депозитарии.Плюсы и минусыКак и любой инвестиционный инструмент, ПИФ имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед решением вкладывать туда свои средства.Плюсы ПИФа:Эксперты выделяют еще несколько плюсов паевых инвестиционных фондов. По словам Александра Оришева, финансового аналитика, заместителя главного редактора журнала "Бизнес и дизайн ревю", ПИФы – это хорошо защищенная в правом плане сфера инвестирования, мошенничество здесь практически не встречается; инвестирование можно начать с небольшой суммы в открытых фондах; в случае падения рынка потери инвестора будут значительно ниже, если бы он инвестировал непосредственно в акции. "Но важно уточнить – акция на фондовом рынке приобретается по цене в настоящий период времени, а приобретение пая осуществляется по завтрашней цене, которая может существенно измениться, то же самое касается погашения паев. Инвестору придется “угадать”, какая цена на рынке будет завтра", – дополнил специалист.Несмотря на множество преимуществ, у паевых инвестиционных фондов есть и свои минусы:Отличие от ETFETF (exchange-traded fund) – это биржевые инвестиционные фонды. Как и ПИФы, они являются инструментом коллективных инвестиций, тем не менее, несмотря на некоторую схожесть, различий у них гораздо больше:Как выбрать управляющую компаниюПервое, что стоит проверить – есть ли управляющая компания в реестре на официальном сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), если ее в списке нет – она работает нелегально. После этого можно обратить внимание на конкретные характеристики.Стоимость чистых активов (СЧА). Это деньги, которые фонд может направить на инвестирование. Чем больше сумма активов, тем больше возможностей у ПИФа и, соответственно, выше доверие инвесторов.Наличие лицензии. Если УК работает от крупного банка – лицензия есть наверняка. А для того, чтобы проверить ее у малоизвестных компаний, необходимо на сайте НАУФОР выбрать нужную УК из списка и в карточке компании скопировать номер лицензии. Далее на сайте Банка России необходимо вставить его в поисковую строку и проверить актуальную информацию.Правила доверительного управления (ПДУ). Это документ, в котором указаны все правила и условия работы фонда. В частности, там есть раздел "Инвестиционная декларация", в котором содержится вся информация о стратегии ПИФа и о том, куда будут вкладываться деньги. Именно этот раздел поможет оценить риски.Размер комиссии. Независимо от того, заработала ли деньги УК или потеряла – ежегодно она будет взимать комиссию за свою работу и, возможно, за покупку (цена пая + комиссия) а также погашение (скидка, которая вычитается из стоимости пая).Если у управляющей компании все в порядке с лицензией, она имеет большой объем СЧА, все понятно в ПДУ и инвестор ознакомился с комиссиями – можно покупать паи.Как зарабатывают на паяхПросто забрать вложенные деньги в ПИФ нельзя, но инвестор может обменять на них свои паи двумя способами:ДоходностьАлександр Оришев рассказал о доходности ПИФов и нюансах, о которых стоит знать инвестору:"Доходность ПИФов заключается в разнице стоимости цены пая между покупкой и продажей. Когда говорят о ПИФах как альтернативе депозитам в банках, то имеют в виду ПИФы облигаций. На практике они дают на 1–3 % выше, чем доход от депозитов.С ПИФами акций сложнее. Они могут дать солидную прибыль при растущем рынке: до 70–100 % годовых и даже более. Для получения доходности использовать можно две стратегии:"Купил и держи" – паи приобретаются и гасятся после того, как цена пая существенно выросла. Это может произойти через три-четыре месяца или через два-три года."Перемещение средств". Для этого приобретаются паи двух видов фондов – акций и облигаций. Во время роста средства направляются в фонд акций, а во время коррекции переводятся в фонд облигаций. После завершения коррекции средства вновь направляются в фонд акций. Естественно, при данной стратегии следует внимательно следить за рынком и иметь представление о фундаментальном и техническом анализах.При "медвежьем" рынке (когда рынки акций теряют в цене более 20 % от предыдущих максимумов) ПИФы акций превращаются в убыточный инструмент, тогда лучшее решение инвестора – это переложить средства из фонда акций в фонд облигаций или же, погасив паи, остановить инвестирование.Что касается сезонности, то можно рекомендовать инвесторам следующую стратегию: приобретать паи акций после коррекции в один из осенних месяцев, а гасить после Нового года, рассчитывая на "новогоднее ралли" (краткосрочный взлет цен как на отдельные акции, так и на индексы в целом). По дням недели: не рекомендуется приобретать паи в первой половине понедельника, когда не ясен общий тренд на рынке. Также следует помнить о том, что пятница часто бывает днем, когда инвесторы фиксируют прибыль. Кроме того, рекомендуется приобретать паи не на все свободные средства, а поэтапно, следуя стратегии "усреднения".Таким образом, в периоды экономического подъема и восстановления экономики ПИФы становятся одним из лучших инструментов инвестирования для среднего класса. Однако во время экономических кризисов инвестирование через ПИФы приведет только к убыткам и не позволит сохранить средства".Как купить или продать паиПо словам Григория Пахомова, консультанта по стратегическому развитию КПК "Капитал Регионов", паи биржевого фонда покупаются как любые иные ценные бумаги, торгующиеся на бирже. По остальным паям необходимо подать заявку в УК на покупку. В открытых и интервальных ПИФах нет кратности покупки, паи начисляются дробно, соразмерно сумме инвестирования за вычетом надбавки. В закрытых – есть фиксированная стоимость пая и можно покупать только кратно стоимости.Паи биржевого фонда продаются как любая ценная бумага. В открытом ПИФе необходимо подать заявку на погашение в УК. Она может погасить паи по любой цене в течение трех последующих рабочих дней после получения заявления за вычетом скидки. В интервальных – по аналогичной схеме, но в определенные временные периоды. А вот в закрытых необходимо ждать окончания фонда. Если пайщик хочет выйти раньше, ему самому необходимо найти покупателя на свои паи. Иначе говоря, перепродать свое имущество.СтоимостьЧтобы узнать цену одного пая, необходимо стоимость имущества фонда поделить на число паев, которыми владеют инвесторы. Она зависит от величины активов фонда, поэтому меняется каждый день (исключая выходные и праздничные дни) в соответствии с изменениями цен на рынке.НалогиВладислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан отмечает, что паевой инвестиционный фонд является имущественным комплексом без образования юридического лица, а потому ПИФ открытого типа не может являться налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций. Налоговые обязательства возникают лишь тогда, когда держатель получает свой доход (когда продает их). В таком случае для граждан возникает обязанность уплаты налога на доходы физических лиц.При этом граждане могут как воспользоваться налоговой льготой и быть полностью освобожденными от уплаты налога, так и использовать вычеты для снижения налогового бремени в связи с продажей пая.Налоговая льгота от сделки по отчуждению пая предусмотрена абз.1 п.17.2 ст.217 НК РФ: доходы от такой сделки могут быть освобождены от налогообложения. Такое обстоятельство может иметь место тогда, когда на дату реализации пая они непрерывно принадлежали одному налогоплательщику более пяти лет.Кроме того, граждане могут использовать инвестиционный вычет, являющийся особым инструментом снижения налогового бремени по налогу на доходы физических лиц, предусмотренный ст. 219.1 НК РФ. В таком случае возможно уменьшить сумму налоговой базы в размере положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком от реализации паев за отчетный налоговый период (календарный год). Данный вычет при этом может применяться в случае, если пай находился в собственности гражданина более трех лет. При этом, использование инвестиционного налогового вычета возможно только в случае его приобретения после 01 января 2014 года.По общему правилу без использования налоговой льготы или налогового вычета ставка НДФЛ по сделкам от реализации паев будет стандартной – 13 % до дохода в размере 5 млн рублей в год или 15 % в случае превышения.В вопросе налогообложения операций граждан управляющая компания инвестиционного фонда выступает в качестве налогового агента для физических лиц, а потому именно она самостоятельно исчисляет, удерживает и перечисляет налог из средств граждан-пайщиков в бюджет РФ.Возврат денег при закрытии ПИФВ соответствии со ст.10 ФЗ "Об инвестиционных фондах" открытые ПИФы обязаны осуществить расчеты в срок, не более шести месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении ПИФа.

https://realty.ria.ru/20210429/zpif-1730431930.html

https://ria.ru/20210513/biznes-1732125989.html

https://ria.ru/20210906/bank-1748898726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пифы, экономика, общество