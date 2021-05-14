https://ria.ru/20210514/vychet-1732389458.html

Налоговый вычет в 2021 году: какие бывают виды и как оформить

Налоговый вычет в 2021 году: какие бывают виды и как оформить

Налоговый вычет — это возврат части НДФЛ, на который имеют право граждане России при покупке определенных товаров или услуг. Как получить выплаты в 2021 году,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:04

2021-05-14T21:04

2021-05-14T21:04

налоговый вычет

россия

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Налоговый вычет — это возврат части НДФЛ, на который имеют право граждане России при покупке определенных товаров или услуг. Как получить выплаты в 2021 году, какие нужны документы и сколько можно вернуть денег — в материале РИА Новости.Что такое налоговые вычетыНалоговые вычеты — это суммы, которые уменьшают размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях — это возврат гражданину части уплаченного НДФЛ, если он потратил свои средства на лечение, спорт и фитнес, учебу, купил квартиру или пополнил индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Получить его могут граждане, которые платят подоходный налог в размере 13%. При этом они должны быть резидентами РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в календарном году. Какие налоговые вычеты бываютВ России, согласно НК РФ, существуют налоговые вычеты следующих видов:Имущественные вычетыИмущественные вычеты может получить гражданин, который совершал операции с недвижимостью. Например, продавал или покупал дома, квартиры, комнаты и т.п., строил жилье, включая покупку участка для этого.Полный перечень операций с недвижимостью, по которым можно получить имущественный вычет, а также порядок их предоставления указан в статье 220 НК РФ.Налоговый вычет при покупке квартирыПраво на вычет при покупке квартиры имеет человек, который приобрел недвижимость. При этом сумма, на которую сокращается налогооблагаемая база, не должна превышать 2 млн руб.Если недвижимость приобретена в браке, оба супруга могут воспользоваться вычетом в 2 млн — каждый получит по 260 тысяч. При покупке квартиры в новостройке допускается включение в вычет денег, которые пошли на отделку.Налоговый вычет при продаже квартирыПо закону, если квартира была в собственности 5 лет, а в определенных случаях — 3 года, то при ее продаже не нужно платить НДФЛ и подавать декларацию. Но если продать недвижимость раньше этого срока, то придется отчитаться перед фискальными органами. Уплаченный государству налог можно уменьшить, если воспользоваться правом на имущественный вычет. Он также применим в случае продажи долей, жилых, садовых домов, комнат, земельных участков.Вычет при продаже недвижимости можно применять неограниченное количество раз, но не чаще раза в год.Если документы, подтверждающие расходы на покупку, не сохранились, можно получить вычет в размере доходов, полученных от ее продажи. При этом он будет рассчитываться от суммы не более 1 млн руб.Если же документы, подтверждающие расходы на покупку квартиры, сохранились, то можно воспользоваться вычетом на всю сумму.Налоговый вычет по ипотекеЕсли для приобретения квартиры владелец брал ипотеку, то можно получить вычет на проценты, уплаченные банку. Максимальная сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база, в данном случае — 3 млн руб., и вернуть можно 390 тыс. руб.Неиспользованный остаток нельзя переносить на другую недвижимость. Вычет дается только на один объект. Компенсацию, применимую к процентам, также можно распределить между супругами по их желанию, которое они должны отразить в заявлении.Социальные налоговые вычетыСуществуют следующие виды социальных налоговых вычетов:Налоговый вычет за лечениеНалоговый вычет на лечение может получить физлицо, которое оплатило:Медуслуги, за оплату которых можно вернуть НДФЛ, перечислены в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458. Список состоит из двух разделов.В первом отражены виды расходов, которые можно учесть для вычета в ограниченном размере (не более 120 тыс. руб. за 1 год). К ним относятся оплата услуг первичной медико-санитарной помощи: диагностика (в том числе УЗИ, лабораторные анализы, МРТ, КТ), скорой медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и другие.Во втором разделе перечня указаны виды дорогостоящего лечения, при котором налоговый вычет не ограничивается, то есть принимается вся сумма расходов налогоплательщика.Налоговый вычет за обучениеСоциальный налоговый вычет на обучение может получить физлицо, которое оплатило свое образование и очное обучение родственников:Вычет полагается за обучение не только в вузе, но и в других государственных или частных образовательных заведениях (например, в детских садах, школах). Он предоставляется только за тот год, в котором были оплачены расходы на него. Выплата не положена, если образование оплачивали материнским капиталом.Максимальная сумма вычета по расходам на обучение собственных или подопечных детей — это 50 тыс. руб. (то есть 6500 за год обучения на руки). Получить ее на каждого ребенка может только один родитель или опекун.Максимальная сумма вычета по расходам на свое обучение, а также на обучение брата или сестры — 120 тыс. руб. (на руки — 15600). В эту сумму также входят и другие расходы, по которым может быть предоставлен соцвычет. Например, на лечение, ДМС и другие. Исключение составляют только траты на благотворительность, на обучение детей и на дорогостоящее лечение.Вычет на благотворительностьСоциальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме пожертвований:Размер выплаты не может превышать 25% полученного за год дохода.Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется в случаях:"Пенсионные" и "страховые" вычетыВычет можно получить после уплаты взносов:Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет — 120 тыс. руб. (в совокупности с другими расходами, связанными с лечением, обучением и т.д.), то есть на руки за год начислят 15600 руб.Также вычет вправе получить налогоплательщик, который за свой счет уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Если это за гражданина делал его работодатель, вычет не положен.Стандартные налоговые вычетыСогласно статье 218 НК РФ, стандартные налоговые вычеты бывают двух видов: на себя и на детей.Вычеты на себяСтандартный налоговый вычет на себя могут получить граждане, относящиеся к определенным категориям. Например, выплата полагается инвалидам с детства, инвалидам первой и второй групп, "чернобыльцам", родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей. Перечень лиц, которые могут претендовать на стандартный налоговый вычет, указан в НК РФ.Размер выплаты также варьируется в зависимости от категории налогоплательщика. Так, люди, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС, могут каждый месяц получать вычет в 3 тыс. руб. Инвалиды с детства — 500 руб.Вычет на ребенкаВычет на ребенка до достижения им 18 (или 24 лет, если продолжает учиться очно) может получать каждый из родителей одновременно. Также выплаты положены усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям. При этом важно, чтобы ребенок был на их обеспечении.Размер вычетов на детей: на первого — 1400 руб., на второго — 1400 руб., на третьего и последующего — 3 тыс.На детей-инвалидов — другие суммы:Эти деньги суммируются с обычными детскими вычетами. А одиноким родителям льгота предоставляется в двойном размере, но если в дальнейшем получатель вступит в брак, то удвоение вычета прекратится.Вычеты на детей платят до тех пор, пока доход родителя с начала года не превысит 350 тыс. руб. С месяца превышения суммы вычет предоставлять не будут, однако в следующем году возобновят и будут платить снова до превышения "лимита".Инвестиционные налоговые вычетыСуществует три разновидности инвестиционных налоговых вычетов:Для получения вычета по доходам от операций с ценными бумагами финансовые инструменты, перечень которых указан в законе, должны быть приобретены на брокерский счет после 1 января 2014 года. На ИИС данный вычет неприменим.Чтобы подать документы на получение компенсации, ценные бумаги должны находиться в собственности у гражданина свыше трех лет. Максимальный размер вычета равняется количеству лет нахождения ценных бумаг в собственности, помноженному на 3 млн руб.Вычет за внесение денег на ИИС предоставляется на сумму, начисленную гражданином за календарный год на ИИС, но не более 400 тыс. руб. То есть, если инвестор положил на ИИС 1 млн руб. в течение года, то вернуть он сможет 52 тыс. руб.А вот вычет за получение дохода по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется в полной сумме прибыли, когда закончится договор на ведение счета. Но только в том случае, если с даты его открытия прошло не меньше трех лет.Профессиональные налоговые вычетыНа профессиональный налоговый вычет имеют право:Размеры вычетов — это суммы документально подтвержденных расходов. Однако в исключительных случаях (когда есть проблемы с подтверждением расходов документами и когда расходы меньше 20%) ИП могут получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного ими дохода.Как получить налоговые вычетыБольшинство вычетов можно оформить не только подав декларацию в налоговую инспекцию, но и через работодателя.Еще один способ заполнения декларации и представления ее, а также подтверждающих документов в ФНС — сделать все в режиме онлайн через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"ЗаявлениеОбразцы заявлений на получение вычетов можно получить в налоговой инспекции по месту жительства или на сайте ФНС. В ряде случаев, когда вычет оформляется через работодателя, заявление пишется в свободной форме.ДокументыПакет документов зависит от вида вычета. Так, для получения компенсации при покупке имущества необходимы: декларация по форме 3-НДФЛ; справка по форме 2-НДФЛ с места работы; оригиналы и копии документов, подтверждающих право на жилье; копии платежных документов, подтверждающих расходы на покупку имущества или свидетельствующих об уплате процентов по кредиту.При приобретении имущества в совместную собственность к пакету добавляются копия свидетельства о браке и письменное заявление сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами.Если документы подаются через работодателя, то нужно предварительно предоставить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на имущественный вычет с приложением копий подтверждающих документов.Пакет при продаже имущества включает: декларацию 3-НДФЛ, оригиналы и копии документов, подтверждающих факт продажи, а также, если гражданин заявляет вычет в сумме расходов, связанных с приобретением продаваемого жилья, то дополнительно — оригиналы и копии платежных документов.Для получения вычета за лечение, если получатель оплачивал медицинские услуги:Если получатель оплачивал лекарства:Для получения социального налогового вычета за обучение потребуются следующие документы:При оплате обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры необходимы также:Для получения стандартного налогового вычета на себя вместе с заявлением нужно представить в бухгалтерию работодателя подтверждающие право на выплату документы. Какие именно — зависит от категории налогоплательщика. Например, это может быть справка об инвалидности, удостоверение ветерана боевых действий и другие.Для вычетов на детей нужно также подать в бухгалтерию заявление и следующие документы:На профессиональный вычет: работодателю — только заявление в произвольной форме, в налоговую — декларация 3-НДФЛ и документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в отношении которых заявляется налоговый вычет.Сроки подачи на налоговый вычетДля получения большинства типов вычетов обратиться в ИФНС можно в любое время, пока не истекли 3 года с момента возникновения права на компенсацию.Сколько раз можно получить налоговый вычетБольшинство вычетов можно получать ежегодно, а вот имущественный вычет при покупке недвижимости можно получить один раз в жизни.Вычет, связанный с продажей имущества, можно применять неограниченно, но не чаще раза в год и с учетом ограничения предельного размера имущественного налогового вычета за год (1 млн руб.).Максимальная сумма налогового вычетаМаксимальный размер вычета на покупку квартиры — 2 млн руб., то есть 260 тыс. руб. (13%) на руки. На продажу квартиры — соответственно, 1 млн руб. и 130 тыс. руб., по ипотеке — 3 млн. и 390 тыс.Максимальный совокупный размер социальных вычетов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и дорогостоящее лечение) — 120 тыс. руб. (15600 руб.).Предельный размер инвестиционного вычета в размере доходов от продажи ценных бумаг определяется как произведение количества лет нахождения ценных бумаг в собственности и суммы, равной 3 млн руб. Вычет за внесение денег на ИИС предоставляется на сумму не более 400 тыс. руб. в год (52 тыс. руб. на руки). Вычет за получение дохода по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется в полной сумме прибыли.

https://ria.ru/20210514/vychet-1732386704.html

https://ria.ru/20210512/vychet-1732011226.html

https://rsport.ria.ru/20210324/sport-1602620745.html

https://realty.ria.ru/20210430/deklaratsii-1730635566.html

https://ria.ru/20210501/vychety-1730791236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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