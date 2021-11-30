https://ria.ru/20211130/nalog-1761452934.html

Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами

Как заполнить декларацию НДФЛ-3 в 2021: правила и образец

Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами

Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:33

2021-11-30T16:33

2021-11-30T17:29

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой инспекцией. Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ в 2021 году и образец заполнения — в материале РИА Новости.Декларация 3-НДФЛНалоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о финансовых поступлениях и крупных расходах за год. Если человек трудится по найму, о его зарплате отчитывается работодатель. Если есть дополнительный доход – необходимо самостоятельно передать сведения о нем. То же касается и лиц, занимающихся частной практикой.В некоторых случаях граждане РФ имеют право на налоговый вычет. Чтобы получить его, нужно подать декларацию 3-НДФЛ. При этом некоторые поступления заявлять не нужно. Например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия.Декларация 3-НДФЛ подается самостоятельно в следующих случаях:ФормаФорма 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Документ представляет собой бланк из нескольких страниц: титульного листа, двух разделов и листов приложений, которые составляют большую часть декларации.Сроки3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физическим лицом в 2021 году, следует отчитаться до 4 мая 2022 года, так как 30 апреля выпадает на выходной день. Такой срок установлен для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. Для налогоплательщиков, подающих декларацию исключительно для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), крайний срок подачи не применяется.Как заполнить и подать декларациюДекларация подается в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. При ее отсутствии - по месту временной. Уточнить адрес можно на сайте ФНС.Общие правилаЕсть разница в подаче заявлений, написанных от руки и составленных в электронном виде:Есть еще несколько правил, связанных с заполнением декларации:Способы подачиСейчас декларацию можно подать дистанционно (по интернету) и очно. По технике заполнения документа эти способы схожи.В электронном видеВ электронном виде декларацию можно заполнить через программу "Декларация", которую необходимо устанавливается на компьютер.Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС:Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13 %:Сумма вычета не может быть больше той, которая уплачена в бюджет.После отправки декларации у налоговой будет три месяца на проверку всех сведений и документов. В начале и конце процедуры ФНС пришлет уведомления, их можно будет увидеть на вкладке "Сообщения" в "Личном кабинете".ГосуслугиСхема подачи декларации через портал "Госуслуги" схожа с предыдущим способом.В бумажном видеДекларацию принимают в налоговой и многофункциональных центрах. Чтобы ознакомиться с формой документа заранее, можно скачать его на сайте ФНС. Практически никакой разницы между заполнением декларации онлайн и в печатном варианте нет. Только во втором случае при заполнении необходимо посетить налоговую.Электронная подписьДля заполнения и отправки декларации необходима квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, нужно скачать программу на компьютер, или сгенерировать подпись на сервере налоговой. Во втором случае подпись может формироваться от 30 минут до суток. При входе в Личный кабинет на сайте ФНС нужно пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ по схеме: "Жизненные ситуации" — "Подать декларацию 3-НДФЛ" — "Заполнить онлайн".ДокументыЧтобы получить вычет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет на него право. Помимо декларации, нужно представить следующие документы:Вычеты по декларации 3-НДФЛ бывают шести видов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.Два из них наиболее популярны у физических лиц:Декларацию можно подавать за предыдущий год или за три предыдущих года (пенсионерам — за четыре года). ОбразецВсе образцы заполнения налоговых деклараций можно найти на официальном сайте налоговой службы. Приводим образец заполнения декларации 3-НДФЛ с социальным налоговым вычетом на лечение:Ответственность за неуплату НДФЛНеуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со следующего дня после истечения срока уплаты налога. Учитываются как полные, так и неполные месяцы. При этом санкции не могут превышать 30 % от задолженности и быть меньше тысячи рублей. Налог заплатить все равно придется.Если декларация 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате. Налога нет - штраф тысяча рублей. Налог есть - штраф составит до 30 % от его суммы. Если у гражданина нет незадекларированного дохода и он не подавал документы на вычет, штрафа не последует.

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https://ria.ru/20211109/nalogi-1758310975.html

https://ria.ru/20211112/dogovor-1758773846.html

https://ria.ru/20211006/nalog-1753265246.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия, ндфл