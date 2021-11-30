Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/nalog-1761452934.html
Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами
Как заполнить декларацию НДФЛ-3 в 2021: правила и образец
Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами
Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:33
2021-11-30T17:29
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
россия
ндфл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39729/31/397293142_0:139:2947:1796_1920x0_80_0_0_0cb89f49ab025273ccf0f3c59658945f.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой инспекцией. Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ в 2021 году и образец заполнения — в материале РИА Новости.Декларация 3-НДФЛНалоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о финансовых поступлениях и крупных расходах за год. Если человек трудится по найму, о его зарплате отчитывается работодатель. Если есть дополнительный доход – необходимо самостоятельно передать сведения о нем. То же касается и лиц, занимающихся частной практикой.В некоторых случаях граждане РФ имеют право на налоговый вычет. Чтобы получить его, нужно подать декларацию 3-НДФЛ. При этом некоторые поступления заявлять не нужно. Например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия.Декларация 3-НДФЛ подается самостоятельно в следующих случаях:ФормаФорма 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Документ представляет собой бланк из нескольких страниц: титульного листа, двух разделов и листов приложений, которые составляют большую часть декларации.Сроки3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физическим лицом в 2021 году, следует отчитаться до 4 мая 2022 года, так как 30 апреля выпадает на выходной день. Такой срок установлен для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. Для налогоплательщиков, подающих декларацию исключительно для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), крайний срок подачи не применяется.Как заполнить и подать декларациюДекларация подается в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. При ее отсутствии - по месту временной. Уточнить адрес можно на сайте ФНС.Общие правилаЕсть разница в подаче заявлений, написанных от руки и составленных в электронном виде:Есть еще несколько правил, связанных с заполнением декларации:Способы подачиСейчас декларацию можно подать дистанционно (по интернету) и очно. По технике заполнения документа эти способы схожи.В электронном видеВ электронном виде декларацию можно заполнить через программу "Декларация", которую необходимо устанавливается на компьютер.Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС:Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13 %:Сумма вычета не может быть больше той, которая уплачена в бюджет.После отправки декларации у налоговой будет три месяца на проверку всех сведений и документов. В начале и конце процедуры ФНС пришлет уведомления, их можно будет увидеть на вкладке "Сообщения" в "Личном кабинете".ГосуслугиСхема подачи декларации через портал "Госуслуги" схожа с предыдущим способом.В бумажном видеДекларацию принимают в налоговой и многофункциональных центрах. Чтобы ознакомиться с формой документа заранее, можно скачать его на сайте ФНС. Практически никакой разницы между заполнением декларации онлайн и в печатном варианте нет. Только во втором случае при заполнении необходимо посетить налоговую.Электронная подписьДля заполнения и отправки декларации необходима квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, нужно скачать программу на компьютер, или сгенерировать подпись на сервере налоговой. Во втором случае подпись может формироваться от 30 минут до суток. При входе в Личный кабинет на сайте ФНС нужно пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ по схеме: "Жизненные ситуации" — "Подать декларацию 3-НДФЛ" — "Заполнить онлайн".ДокументыЧтобы получить вычет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет на него право. Помимо декларации, нужно представить следующие документы:Вычеты по декларации 3-НДФЛ бывают шести видов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.Два из них наиболее популярны у физических лиц:Декларацию можно подавать за предыдущий год или за три предыдущих года (пенсионерам — за четыре года). ОбразецВсе образцы заполнения налоговых деклараций можно найти на официальном сайте налоговой службы. Приводим образец заполнения декларации 3-НДФЛ с социальным налоговым вычетом на лечение:Ответственность за неуплату НДФЛНеуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со следующего дня после истечения срока уплаты налога. Учитываются как полные, так и неполные месяцы. При этом санкции не могут превышать 30 % от задолженности и быть меньше тысячи рублей. Налог заплатить все равно придется.Если декларация 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате. Налога нет - штраф тысяча рублей. Налог есть - штраф составит до 30 % от его суммы. Если у гражданина нет незадекларированного дохода и он не подавал документы на вычет, штрафа не последует.
https://ria.ru/20211126/vychet-1760979681.html
https://realty.ria.ru/20211129/putin-1761261534.html
https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html
https://ria.ru/20211109/nalogi-1758310975.html
https://ria.ru/20211112/dogovor-1758773846.html
https://ria.ru/20211006/nalog-1753265246.html
https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39729/31/397293142_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_ac9876664a326dfa0f47fb423826ad28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия, ндфл
16:33 30.11.2021 (обновлено: 17:29 30.11.2021)
 

Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве. Как заполнить декларацию НДФЛ-3.
Работа налоговой инспекции в Москве. Как заполнить декларацию НДФЛ-3. - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой инспекцией. Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ в 2021 году и образец заполнения — в материале РИА Новости.

Декларация 3-НДФЛ

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о финансовых поступлениях и крупных расходах за год. Если человек трудится по найму, о его зарплате отчитывается работодатель. Если есть дополнительный доход – необходимо самостоятельно передать сведения о нем. То же касается и лиц, занимающихся частной практикой.
Налоговый вычет на детей - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 21:07
Скидка на налог: как оформить вычет на ребенка — пошаговая инструкция
В некоторых случаях граждане РФ имеют право на налоговый вычет. Чтобы получить его, нужно подать декларацию 3-НДФЛ. При этом некоторые поступления заявлять не нужно. Например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия.
Декларация 3-НДФЛ подается самостоятельно в следующих случаях:
  • если гражданин является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения;
  • при получении доходов за границей;
  • при получении в дар недвижимого имущества, транспортного средства, акций, долей от людей, не являющихся близкими родственниками;
  • при выигрыше в лотерею, тотализатор и т.д. в сумме от 4 тыс. до 15 тыс. руб.;
  • при сдаче недвижимость в аренду и получении дохода;
  • при продаже машины, которой человек владел менее трех лет. Такой же срок давности установлен для квартиры (если в собственности несколько объектов недвижимости - то пять лет);
  • Если сотрудник работает по трудовому договору, но работодатель не берет на себя функцию уплаты его налогов.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)

Форма

Форма 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Документ представляет собой бланк из нескольких страниц: титульного листа, двух разделов и листов приложений, которые составляют большую часть декларации.

Сроки

3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физическим лицом в 2021 году, следует отчитаться до 4 мая 2022 года, так как 30 апреля выпадает на выходной день. Такой срок установлен для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. Для налогоплательщиков, подающих декларацию исключительно для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), крайний срок подачи не применяется.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 13:38
Путин освободил от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья
“С 2021 года можно подать упрощенное заявление на получение вычета. Срок рассмотрения и возврата налога, по информации ФНС, составляет всего полтора месяца. Раньше на это отводилось четыре месяца. Три месяца - камеральная проверка, один месяц - процедура возврата налога, - поясняет Екатерина Балашова, частный налоговый консультант. - Если вы получили доход, который подлежит декларированию, и налог с него не был удержан налоговым агентом, то необходимо заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ по доходам за 2021 год. Налог, рассчитанный в декларации, необходимо оплатить до 15 июля 2022 года”.

Как заполнить и подать декларацию

Декларация подается в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. При ее отсутствии - по месту временной. Уточнить адрес можно на сайте ФНС.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации по косвенным налогам
Бланк налоговой декларации по косвенным налогам - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Бланк налоговой декларации по косвенным налогам

Общие правила

Есть разница в подаче заявлений, написанных от руки и составленных в электронном виде:
  1. 1
    Вручную. Используются синие или черные чернила. Поля заполняются слева направо с крайней ячейки. Писать нужно печатными буквами, образец есть на сайте налоговой службы. Пустые и полупустые поля заполняются прочерками. Прочерки ставятся в каждой ячейке.
  2. 2
    В электронном виде. При заполнении декларации на компьютере текст должен быть выровнен по правому краю. Выбирается функция "выравнивание по правому краю". Рекомендуемый шрифт — Courier New размером 16 или 18.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 01:10
Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Есть еще несколько правил, связанных с заполнением декларации:
  • все суммы, кроме налога, указываются с копейками;
  • сумма налога округляется по стандартным правилам (до 50 копеек — отбрасывается, 50 копеек и более — округляется до рубля);
  • если есть иностранные доходы, их нужно перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения;
  • страницы формы нумеруются в специальном поле "Стр." не с номера 1, номер "001" отводится под титульный лист;
  • если страниц раздела не хватает, нужно использовать дополнительные;
  • общее количество листов (в том числе дополнительных, подтверждающих), указывается на титульном;
  • копии документов, подтверждающие отраженные в декларации сведения, должны быть также прикреплены;
  • в каждом поле только один показатель: исключение – дата (ДД.ММ.ГГГГ) и десятичная дробь (через точку).

Способы подачи

Сейчас декларацию можно подать дистанционно (по интернету) и очно. По технике заполнения документа эти способы схожи.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда
Работа налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Работа налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда

В электронном виде

В электронном виде декларацию можно заполнить через программу "Декларация", которую необходимо устанавливается на компьютер.
Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС:
  1. 1
    Сначала необходимо авторизоваться на сайте. Можно сделать это с помощью логина и пароля от портала госуслуг либо от личного кабинета (во втором случае для их получения нужно посетить налоговую).
  2. 2
    Далее необходимо оформить электронную подпись, если ее еще нет. На странице профиля выбрать "Получить ЭП". Необходимо придумать пароль и отправить заявку. На изготовление подписи уйдет несколько дней.
  3. 3
    Далее найти в системе пункты "Жизненные ситуации" → "Подать декларацию 3‑НДФЛ" → "Заполнить онлайн".
  4. 4
    Следующий пункт – ввод личных данных. Указывается инспекция, куда нужно отправить документы, и год, за который подаются сведения. Необходимо отметить, первая ли это декларация в этом году или документ с изменениями.
  5. 5
    Далее необходимо выбрать тип налогового вычета из шести предложенных, подробно написать об обстоятельствах, которые дают право на вычет. Прикрепить документы, подтверждающие это право.
  6. 6
    Декларация готова к отправке. Нужно еще раз проверить данные, ввести пароль к сертификату ЭП и отправить документ.
  7. 7
    Отчет о доходах. Необходимо нажать на кнопку "Добавить источник дохода" и ввести данные. Автоматически информация о доходах, направленная работодателем, будет отражена в личном кабинете после первого марта. Если этого не произошло, нужно взять в бухгалтерии справку 2‑НДФЛ и добавить источник дохода самостоятельно. Если работник подает декларацию, чтобы получить налоговый вычет, то его доходы должны облагаться налогом по ставке 13 %.
Мужчина у нового таможенного терминала по оплате пошлин в зале международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 20:50
Заложены в цене: что такое косвенные налоги и чем отличаются от прямых
Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13 %:
  • зарплата;
  • оплата по ГПХ;
  • доход от сдачи имущества (например, квартиры) в аренду;
  • оказание услуг — например, маникюр;
  • получение денег в качестве наследника автора произведений науки, литературы, искусства или автора изобретений;
  • продажа имущества, которым владели меньше трех лет (для жилья — меньше пяти лет, если оно не досталось в подарок или не является наследством от близких родственников). Если это был единственный доход за год, который облагается по ставке 13 %, то чтобы получить вычет, необходимо заплатить с этого дохода налог;
  • получение в подарок машины, квартиры или ценных бумаг не от близкого родственника;
  • выигрыш в лотерею, на ставках или в азартных играх больше четырех тысяч рублей за год;
  • валютные дивиденды.
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:29
Расторгается в один день: юристы рассказали об особенностях договора ГПХ
Сумма вычета не может быть больше той, которая уплачена в бюджет.
После отправки декларации у налоговой будет три месяца на проверку всех сведений и документов. В начале и конце процедуры ФНС пришлет уведомления, их можно будет увидеть на вкладке "Сообщения" в "Личном кабинете".

Госуслуги

Схема подачи декларации через портал "Госуслуги" схожа с предыдущим способом.
  1. 1
    Необходимо также авторизоваться на сайте.
  2. 2
    Пройти по цепочке: "Услуги" → "Налоги и финансы" → "Прием налоговых деклараций (расчетов)" → "Прием налоговых деклараций физических лиц" → "Получить услугу" → "Заполнить новую декларацию".
  3. 3
    Выбрать город и заполнить декларацию.

В бумажном виде

Декларацию принимают в налоговой и многофункциональных центрах. Чтобы ознакомиться с формой документа заранее, можно скачать его на сайте ФНС. Практически никакой разницы между заполнением декларации онлайн и в печатном варианте нет. Только во втором случае при заполнении необходимо посетить налоговую.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции
Работа налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Работа налоговой инспекции

Электронная подпись

Для заполнения и отправки декларации необходима квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, нужно скачать программу на компьютер, или сгенерировать подпись на сервере налоговой. Во втором случае подпись может формироваться от 30 минут до суток. При входе в Личный кабинет на сайте ФНС нужно пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ по схеме: "Жизненные ситуации" — "Подать декларацию 3-НДФЛ" — "Заполнить онлайн".
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 03:18
Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту

Документы

Чтобы получить вычет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет на него право. Помимо декларации, нужно представить следующие документы:
  1. 1
    Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что сотрудник платил налоги, из которых будет сделан вычет. Эту справку предоставляет компания, где человек работает. Когда форма заполняется в электронном виде, справка отображается автоматически. Если этого не произошло – необходимо обратиться к работодателю.
  2. 2
    Документы, подтверждающие расходы. Они подтвердят траты, за которые гражданин имеет право получить вычет. Это могут быть услуги, например, поход к врачу. В справке будет прописана сумма расходов, указанная в сохраненном чеке.
Вычеты по декларации 3-НДФЛ бывают шести видов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители в налоговой инспекции
Посетители в налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Посетители в налоговой инспекции
Два из них наиболее популярны у физических лиц:
  • Имущественные. Можно получить после покупки или постройки жилья. Эта выплата предоставляется один раз в жизни: до 260 тыс. рублей по основному объекту и до 360 тыс. рублей по уплаченным процентам.
  • Социальные. Их можно получить, если гражданин потратил деньги на лечение или обучение. По обычному лечению - 120 тыс. рублей (то лечение, при котором в справке пишется код "01"), по дорогостоящим - ограничений нет (код в справке - "02"), по расходам на обучение детей — 50 тыс. рублей на одного ребенка на обоих родителей.
Декларацию можно подавать за предыдущий год или за три предыдущих года (пенсионерам — за четыре года).
Автомобили - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 10:34
Россиянам объяснили, как не платить налог при продаже автомобиля

Образец

Все образцы заполнения налоговых деклараций можно найти на официальном сайте налоговой службы. Приводим образец заполнения декларации 3-НДФЛ с социальным налоговым вычетом на лечение:
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Ответственность за неуплату НДФЛ

Неуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со следующего дня после истечения срока уплаты налога. Учитываются как полные, так и неполные месяцы. При этом санкции не могут превышать 30 % от задолженности и быть меньше тысячи рублей. Налог заплатить все равно придется.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФорма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Если декларация 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате. Налога нет - штраф тысяча рублей. Налог есть - штраф составит до 30 % от его суммы. Если у гражданина нет незадекларированного дохода и он не подавал документы на вычет, штрафа не последует.
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиРоссияНДФЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
Лента новостейМолния
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии