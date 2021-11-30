16:33 30.11.2021 (обновлено: 17:29 30.11.2021)
Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве. Как заполнить декларацию НДФЛ-3.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой инспекцией. Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ в 2021 году и образец заполнения — в материале РИА Новости.
Декларация 3-НДФЛ
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о финансовых поступлениях и крупных расходах за год. Если человек трудится по найму, о его зарплате отчитывается работодатель. Если есть дополнительный доход – необходимо самостоятельно передать сведения о нем. То же касается и лиц, занимающихся частной практикой.
В некоторых случаях граждане РФ имеют право на налоговый вычет. Чтобы получить его, нужно подать декларацию 3-НДФЛ. При этом некоторые поступления заявлять не нужно. Например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия.
Декларация 3-НДФЛ подается самостоятельно в следующих случаях:
- —если гражданин является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения;
- —при получении доходов за границей;
- —при получении в дар недвижимого имущества, транспортного средства, акций, долей от людей, не являющихся близкими родственниками;
- —при выигрыше в лотерею, тотализатор и т.д. в сумме от 4 тыс. до 15 тыс. руб.;
- —при сдаче недвижимость в аренду и получении дохода;
- —при продаже машины, которой человек владел менее трех лет. Такой же срок давности установлен для квартиры (если в собственности несколько объектов недвижимости - то пять лет);
- —Если сотрудник работает по трудовому договору, но работодатель не берет на себя функцию уплаты его налогов.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Форма
Сроки
3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физическим лицом в 2021 году, следует отчитаться до 4 мая 2022 года, так как 30 апреля выпадает на выходной день. Такой срок установлен для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. Для налогоплательщиков, подающих декларацию исключительно для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), крайний срок подачи не применяется.
“С 2021 года можно подать упрощенное заявление на получение вычета. Срок рассмотрения и возврата налога, по информации ФНС, составляет всего полтора месяца. Раньше на это отводилось четыре месяца. Три месяца - камеральная проверка, один месяц - процедура возврата налога, - поясняет Екатерина Балашова, частный налоговый консультант. - Если вы получили доход, который подлежит декларированию, и налог с него не был удержан налоговым агентом, то необходимо заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ по доходам за 2021 год. Налог, рассчитанный в декларации, необходимо оплатить до 15 июля 2022 года”.
Как заполнить и подать декларацию
Декларация подается в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. При ее отсутствии - по месту временной. Уточнить адрес можно на сайте ФНС.
Бланк налоговой декларации по косвенным налогам
Общие правила
Есть разница в подаче заявлений, написанных от руки и составленных в электронном виде:
- 1Вручную. Используются синие или черные чернила. Поля заполняются слева направо с крайней ячейки. Писать нужно печатными буквами, образец есть на сайте налоговой службы. Пустые и полупустые поля заполняются прочерками. Прочерки ставятся в каждой ячейке.
- 2В электронном виде. При заполнении декларации на компьютере текст должен быть выровнен по правому краю. Выбирается функция "выравнивание по правому краю". Рекомендуемый шрифт — Courier New размером 16 или 18.
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Есть еще несколько правил, связанных с заполнением декларации:
- —все суммы, кроме налога, указываются с копейками;
- —сумма налога округляется по стандартным правилам (до 50 копеек — отбрасывается, 50 копеек и более — округляется до рубля);
- —если есть иностранные доходы, их нужно перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения;
- —страницы формы нумеруются в специальном поле "Стр." не с номера 1, номер "001" отводится под титульный лист;
- —если страниц раздела не хватает, нужно использовать дополнительные;
- —общее количество листов (в том числе дополнительных, подтверждающих), указывается на титульном;
- —копии документов, подтверждающие отраженные в декларации сведения, должны быть также прикреплены;
- —в каждом поле только один показатель: исключение – дата (ДД.ММ.ГГГГ) и десятичная дробь (через точку).
Способы подачи
Сейчас декларацию можно подать дистанционно (по интернету) и очно. По технике заполнения документа эти способы схожи.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда
Работа налоговой инспекции в Москве, НДФЛ, налог аренда
В электронном виде
В электронном виде декларацию можно заполнить через программу "Декларация", которую необходимо устанавливается на компьютер.
Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС:
- 1Сначала необходимо авторизоваться на сайте. Можно сделать это с помощью логина и пароля от портала госуслуг либо от личного кабинета (во втором случае для их получения нужно посетить налоговую).
- 2Далее необходимо оформить электронную подпись, если ее еще нет. На странице профиля выбрать "Получить ЭП". Необходимо придумать пароль и отправить заявку. На изготовление подписи уйдет несколько дней.
- 3Далее найти в системе пункты "Жизненные ситуации" → "Подать декларацию 3‑НДФЛ" → "Заполнить онлайн".
- 4Следующий пункт – ввод личных данных. Указывается инспекция, куда нужно отправить документы, и год, за который подаются сведения. Необходимо отметить, первая ли это декларация в этом году или документ с изменениями.
- 5Далее необходимо выбрать тип налогового вычета из шести предложенных, подробно написать об обстоятельствах, которые дают право на вычет. Прикрепить документы, подтверждающие это право.
- 6Декларация готова к отправке. Нужно еще раз проверить данные, ввести пароль к сертификату ЭП и отправить документ.
- 7Отчет о доходах. Необходимо нажать на кнопку "Добавить источник дохода" и ввести данные. Автоматически информация о доходах, направленная работодателем, будет отражена в личном кабинете после первого марта. Если этого не произошло, нужно взять в бухгалтерии справку 2‑НДФЛ и добавить источник дохода самостоятельно. Если работник подает декларацию, чтобы получить налоговый вычет, то его доходы должны облагаться налогом по ставке 13 %.
Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13 %:
- —зарплата;
- —оплата по ГПХ;
- —доход от сдачи имущества (например, квартиры) в аренду;
- —оказание услуг — например, маникюр;
- —получение денег в качестве наследника автора произведений науки, литературы, искусства или автора изобретений;
- —продажа имущества, которым владели меньше трех лет (для жилья — меньше пяти лет, если оно не досталось в подарок или не является наследством от близких родственников). Если это был единственный доход за год, который облагается по ставке 13 %, то чтобы получить вычет, необходимо заплатить с этого дохода налог;
- —получение в подарок машины, квартиры или ценных бумаг не от близкого родственника;
- —выигрыш в лотерею, на ставках или в азартных играх больше четырех тысяч рублей за год;
- —валютные дивиденды.
Сумма вычета не может быть больше той, которая уплачена в бюджет.
После отправки декларации у налоговой будет три месяца на проверку всех сведений и документов. В начале и конце процедуры ФНС пришлет уведомления, их можно будет увидеть на вкладке "Сообщения" в "Личном кабинете".
Госуслуги
Схема подачи декларации через портал "Госуслуги" схожа с предыдущим способом.
- 1Необходимо также авторизоваться на сайте.
- 2Пройти по цепочке: "Услуги" → "Налоги и финансы" → "Прием налоговых деклараций (расчетов)" → "Прием налоговых деклараций физических лиц" → "Получить услугу" → "Заполнить новую декларацию".
- 3Выбрать город и заполнить декларацию.
В бумажном виде
Декларацию принимают в налоговой и многофункциональных центрах. Чтобы ознакомиться с формой документа заранее, можно скачать его на сайте ФНС. Практически никакой разницы между заполнением декларации онлайн и в печатном варианте нет. Только во втором случае при заполнении необходимо посетить налоговую.
Работа налоговой инспекции
Электронная подпись
Для заполнения и отправки декларации необходима квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, нужно скачать программу на компьютер, или сгенерировать подпись на сервере налоговой. Во втором случае подпись может формироваться от 30 минут до суток. При входе в Личный кабинет на сайте ФНС нужно пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ по схеме: "Жизненные ситуации" — "Подать декларацию 3-НДФЛ" — "Заполнить онлайн".
Документы
Чтобы получить вычет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет на него право. Помимо декларации, нужно представить следующие документы:
- 1Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что сотрудник платил налоги, из которых будет сделан вычет. Эту справку предоставляет компания, где человек работает. Когда форма заполняется в электронном виде, справка отображается автоматически. Если этого не произошло – необходимо обратиться к работодателю.
- 2Документы, подтверждающие расходы. Они подтвердят траты, за которые гражданин имеет право получить вычет. Это могут быть услуги, например, поход к врачу. В справке будет прописана сумма расходов, указанная в сохраненном чеке.
Вычеты по декларации 3-НДФЛ бывают шести видов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.
Посетители в налоговой инспекции
Два из них наиболее популярны у физических лиц:
- —Имущественные. Можно получить после покупки или постройки жилья. Эта выплата предоставляется один раз в жизни: до 260 тыс. рублей по основному объекту и до 360 тыс. рублей по уплаченным процентам.
- —Социальные. Их можно получить, если гражданин потратил деньги на лечение или обучение. По обычному лечению - 120 тыс. рублей (то лечение, при котором в справке пишется код "01"), по дорогостоящим - ограничений нет (код в справке - "02"), по расходам на обучение детей — 50 тыс. рублей на одного ребенка на обоих родителей.
Декларацию можно подавать за предыдущий год или за три предыдущих года (пенсионерам — за четыре года).
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Образец
Все образцы заполнения налоговых деклараций можно найти на официальном сайте налоговой службы. Приводим образец заполнения декларации 3-НДФЛ с социальным налоговым вычетом на лечение:
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Образец для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ
Ответственность за неуплату НДФЛ
Неуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со следующего дня после истечения срока уплаты налога. Учитываются как полные, так и неполные месяцы. При этом санкции не могут превышать 30 % от задолженности и быть меньше тысячи рублей. Налог заплатить все равно придется.
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Если декларация 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате. Налога нет - штраф тысяча рублей. Налог есть - штраф составит до 30 % от его суммы. Если у гражданина нет незадекларированного дохода и он не подавал документы на вычет, штрафа не последует.