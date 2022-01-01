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Камеральная налоговая проверка: основные правила и виды нарушений

Камеральная проверка налогов: что это, сколько длится, суть, сроки и результаты

Камеральная налоговая проверка: основные правила и виды нарушений

Каждая организация или индивидуальный предприниматель сталкиваются с камеральной налоговой проверкой. Процесс ее проведения начинается с момента сдачи... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T08:32

2022-01-01T08:32

2022-01-01T08:32

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Каждая организация или индивидуальный предприниматель сталкиваются с камеральной налоговой проверкой. Процесс ее проведения начинается с момента сдачи налогоплательщиком декларации (3-НДФЛ и других) в Федеральную налоговую службу. Какие правонарушения могут стать причиной составления акта налоговым инспектором и можно ли продлить срок проверки, – в материале РИА Новости.Камеральная проверкаКамеральная проверка – это контрольное мероприятие по проверке соблюдения законодательства на основе налоговой декларации и других документов, переданных в ФНС.Иными словами, камеральная проверка – это изучение налоговой отчетности организации, ИП или физического лица. Она начинается с момента, когда компания, предприниматель или физлицо предоставили в фискальное ведомство декларацию.В отличие от выездной, в рамках камеральной проверки инспекторам нет необходимости посещать налогоплательщика. Мероприятие проводится по месту нахождения налогового органа, а уведомление о предстоящей акции не направляется.В первую очередь специалисты изучают соблюдение сроков сдачи отчетности. В случае их нарушения налогоплательщику грозит штраф согласно статье 119 НК РФ. Далее проверяется соблюдение правил, прописанных в порядке заполнения расчета. Затем эксперты смотрят документы на предмет выполнения контрольных соотношений.В рамках камеральной проверки информация из декларации соотносится с прочими данными, которые имеются в распоряжении ИФНС (например, с декларациями налогоплательщика за предыдущие годы). Также информация из расчетов или декларации сопоставляется со сведениями из информационных источников, к которым налоговые органы имеют доступ. К ним относят ЕГРН, ЕГРИП, банковские счета, данные о лицензиях.ЦельГлавная цель налоговой камеральной проверки – определить правильность заполнения декларации или расчета. Она позволяет понять, верно ли посчитана сумма налога. Также в ходе мероприятия сверяются данные предыдущих и текущих расчетов для установки факта переплаты или недоимки.В рамках камеральной проверки контролеры могут проводить работу по другим направлениям налогового контроля. Например, согласно статье 88 НК РФ разрешено требовать у налогоплательщика дополнительные документы, которые могут подтвердить данные в декларации.Кроме того, в ходе камеральной проверки ИФНС может запросить документы и информацию у третьих лиц (статья 91.3 НК РФ). Например, у контрагентов, которыми налогоплательщик заключал договоры.Во время камеральной проверки от руководителя компании или индивидуального предпринимателя могут потребовать пояснения. Также контролеры имеют право осмотреть помещение, территорию или провести допрос третьих лиц (например, работников проверяемой организации).Кто проводитКамеральную проверку проводят налоговые инспекторы соответствующей службы, где на учете стоит налогоплательщик: физлицо, компания или ИП.В налоговых органах созданы специальные отделы камеральных проверок, куда поступает информация о расчетах.ВидыКамеральная налоговая проверка бывает двух видов: общая и углубленная.При общей полученная от налогоплательщика информация автоматически загружается в ведомственную программу АИС "Налог-3", которая проводит анализ данных. Если отчет представлен на бумажном носителе, инспектор вручную вводит информацию в информационную систему.К функциям АИС относятся:Если в предоставленном отчете не были обнаружены неувязки между показателями, камеральная проверка на этом этапе завершается.Глубинная проверка проводится в случае, когда в отчете были найдены ошибки. Например, налогоплательщик указал одну сумму налога, а ведомственная программа АИС показала другую. В такой ситуации представитель налогового органа может:В ходе углубленной камеральной проверки налоговый инспектор запрашивает информацию о налогоплательщике в государственных органах. Например, в Росреестре можно уточнить, имеется ли недвижимость в собственности организации или нет.После получения необходимых сведений налоговый инспектор анализирует их и решает, было ли нарушено налоговое законодательство.Если в ходе углубленной камеральной проверки были устранены все ошибки и недочеты, проверка заканчивается.СрокиКамеральная проверка проводится в течение трех месяцев, начиная со дня представления отчетности в ИФНС. Согласно п. 2 статьи 88 НК РФ декларацию по НДС "по умолчанию" необходимо проверять в течение двух месяцев. Но если специалист обнаружит признаки нарушения налогового законодательства, срок проверки может быть продлен до трех месяцев. В остальных случаях это невозможно.День окончания проверки наступает в соответствующее число спустя три (два) месяца. Если он выпадает на выходной или праздник, дата завершения переносится на ближайший рабочий день. Если в месяце нет соответствующего числа, то проверка должна закончиться в последний день этого месяца. Например, если она началась 31 января, то закончится 30 апреля.По истечении срока камеральной проверки налоговые инспекторы не могут проводить внешние мероприятия (например, допросы сотрудников или осмотр помещения). Зато решение внутренних вопросов в рамках камеральной проверки может продолжаться.ПравилаПравила проведения камеральной проверки закреплены Налоговым кодексом. Основные из них:Результаты камеральной проверкиРезультат камеральной проверки зависит от того, были ли обнаружены нарушения. Если нет, по итогу не будет составлено никаких документов (справка, акт и т.д.).Если нарушения все-таки были выявлены, налоговому инспектору в течение десяти дней после завершения проверки необходимо составить акт. Такой документ должен быть вручен налогоплательщику лично или направлен по почте в течение следующих пяти рабочих дней.В случаях, когда налоговый инспектор обнаружил ошибки и несоответствия, он может потребовать пояснения, как были выполнены подсчеты в декларации и как в итоге получилась указанная сумма налога.Также налоговую инспекцию может заинтересовать следующий вопрос: почему в ранее представленной отчетности налог указан больше, чем в текущей.Пояснения со стороны налогоплательщика составляются в свободной форме. Также возможна отправка уточненной декларации. Она должна быть составлена в той же форме, что и первоначальная. На дачу пояснений и отправку уточненной декларации обычно выделяется пять рабочих дней.Если налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибку в декларации, он может отправить уточненную в любое время. Законодательством не установлен срок ее подачи.Если было выявлено, что необходимо доплатить налог, перечислить доплату в бюджет нужно до подачи уточненной декларации. В таком случае штраф не назначат.Уточненная декларация по НДС подается точно так же, как и декларация любого другого вида.В случаях, когда налогоплательщик занизил сумму уплаченного налога, ему необходимо подать уточненную декларацию. Если он заплатил больше установленной суммы, то сам решает, подавать уточненную декларацию или нет.Несогласие с результатом проверкиЕсли налогоплательщик не согласен с решением налогового инспектора, он может в течение месяца подготовить возражения. Если есть подтверждающие документы, их нужно прикрепить к возражениям и передать в ИФНС в качестве приложения к остальным материалам камеральной проверки.После того, как период для подготовки возражений истек, руководитель налоговой инспекции или его помощник назначают дату и время, отведенные на рассмотрение материалов проверки. Налогоплательщик или его представитель оповещаются о проведении такого мероприятия. В ходе рассмотрения представитель ФНС принимает решение по камеральной проверке.“Решение вступает в силу спустя месяц, если налогоплательщик не решит обжаловать его в апелляционном порядке в УФНС. Если апелляция была подана, решение вступает в силу после ее рассмотрения. Вступившее в силу решение по камеральной налоговой проверки можно обжаловать в судебном порядке или в ФНС”, – поясняет юрисконсульт Светлана Яковина.Апелляционная жалобаАпелляцию необходимо подавать в налоговую, которая проводила проверку и вынесла решение. Далее возможны три варианта развития событий:Результаты по рассмотренной апелляционной жалобе направляются налогоплательщику почтой в течение трех дней (возможна отправка в электронном формате).В случаях, когда налогоплательщик не согласен с результатом проверки, он может обратиться в суд в течение трех месяцев с момента получения решения.Камеральная проверка декларации по возмещению НДСОсобенностиКамеральная проверка длится два месяца. Продлить срок на один месяц можно лишь в том случае, если будут найдены нарушения.При возмещении НДС налоговая инспекция всегда проводит углубленную камеральную проверку, в ходе которой запрашивает у налогоплательщика подтверждающие документы: счета-фактуры и первичные документы по примененным вычетам. Чтобы убедиться в правдивости проведенных операций налоговая инспекция также может провести проверки контрагентов.Если в результате такой проверки выявляются расхождения, налоговики могут потребовать книгу продаж, книгу покупок, журнал регистрации счетов-фактур. Кроме того, налоговый инспектор имеет право проверить наличие ресурсов для продолжения деятельности компании.Согласно статье 80 Налогового Кодекса РФ декларация считается непредставленной, если показатели декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям. В момент, когда это выясняется, процесс камеральной проверки прекращается. В случаях, когда декларация была уточнена, камеральная проверка возобновляется.

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия