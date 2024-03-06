https://ria.ru/20240306/nalog-1761452934.html

Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами

Как заполнить декларацию НДФЛ-3 в 2024 правила и образец

Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами

Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:49

2024-03-06T16:49

2024-03-06T17:07

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой инспекцией. Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ в 2024 году и образец заполнения — в материале РИА Новости.Декларация 3-НДФЛНалоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о финансовых поступлениях и крупных расходах за год. Если человек трудится по найму, о его зарплате отчитывается работодатель. Если есть дополнительный доход – необходимо самостоятельно передать сведения о нем. То же касается и лиц, занимающихся частной практикой.В некоторых случаях граждане РФ имеют право на налоговый вычет. Чтобы получить его, нужно подать декларацию 3-НДФЛ. При этом некоторые поступления заявлять не нужно. Например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия.Декларация 3-НДФЛ подается самостоятельно в следующих случаях:ФормаФорма 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Документ представляет собой бланк из нескольких страниц: титульного листа, двух разделов и листов приложений, которые составляют большую часть декларации.Сроки3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. В 2024 году с учетом выходных и праздничных дней представить декларацию по форме 3-НДФЛ можно до 2 мая 2024 года включительно. Такой срок установлен для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. Для налогоплательщиков, подающих декларацию исключительно для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), крайний срок подачи не применяется.“С 2021 года можно подать упрощенное заявление на получение вычета. Срок рассмотрения и возврата налога, по информации ФНС, составляет всего полтора месяца. Раньше на это отводилось четыре месяца. Три месяца - камеральная проверка, один месяц - процедура возврата налога", - поясняет Екатерина Балашова, частный налоговый консультант.Как заполнить и подать декларациюДекларация подается в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. При ее отсутствии - по месту временной. Уточнить адрес можно на сайте ФНС.“Также заполнить декларацию можно с помощью бесплатной программы “Декларация”, которую можно найти на сайте ФНС России, а также при помощи коротких сценариев в Личном кабинете налогоплательщика”, - говорит Евгений Безручкин , помощник юриста ООО "Мариокс-центр".Общие правилаЕсть разница в подаче заявлений, написанных от руки и составленных в электронном виде:Есть еще несколько правил, связанных с заполнением декларации:Способы подачиСейчас декларацию можно подать дистанционно (по интернету) и очно. По технике заполнения документа эти способы схожи.В электронном видеВ электронном виде декларацию можно заполнить через программу "Декларация", которую необходимо установить на компьютер.Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС:Доходы физических лиц, которые облагаются ставкой в 13 %:Сумма вычета не может быть больше той, которая уплачена в бюджет.После отправки декларации у налоговой будет три месяца на проверку всех сведений и документов. В начале и конце процедуры ФНС пришлет уведомления, их можно будет увидеть на вкладке "Сообщения" в "Личном кабинете".ГосуслугиСхема подачи декларации через портал "Госуслуги" схожа с предыдущим способом.В бумажном видеДекларацию принимают в налоговой и многофункциональных центрах. Чтобы ознакомиться с формой документа заранее, можно скачать его на сайте ФНС. Практически никакой разницы между заполнением декларации онлайн и в печатном варианте нет. Только во втором случае при заполнении необходимо посетить налоговую.Электронная подписьДля заполнения и отправки декларации необходима квалифицированная электронная подпись. Чтобы ее получить, нужно скачать программу на компьютер, или сгенерировать подпись на сервере налоговой. Во втором случае подпись может формироваться от 30 минут до суток. При входе в Личный кабинет на сайте ФНС нужно пройти на вкладку с заполнением декларации 3-НДФЛ по схеме: "Декларации" — "Подать декларацию 3-НДФЛ" — "Заполнить онлайн".ДокументыЧтобы получить вычет, необходимо подтвердить, что гражданин имеет на него право. Помимо декларации, нужно представить следующие документы:“Налоговый орган в течение трех месяцев со дня представления вами декларации и подтверждающих документов проводит камеральную проверку. В случае отсутствия положительного сальдо на едином налоговом счете вам будет направлено сообщение об отказе в возврате”, - отмечает Евгений Безручкин.Вычеты по декларации 3-НДФЛ бывают шести видов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные и вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.Два из них наиболее популярны у физических лиц:Декларацию можно подавать за предыдущий год или за три предыдущих года (пенсионерам — за четыре года). С 21 мая 2021 года был введен упрощенный порядок получения инвестиционного и имущественного вычетов, по ним не требуется подача подтверждающих документов и 3-НДФЛ, все необходимые данные предоставляют банки, брокеры и прочие налоговые агенты через специальную систему обмена информацией (если они присоединились к ней). В личном кабинете налогоплательщика достаточно подписать уже автоматически заполненное заявление и указать реквизиты для перечисления денег.ОбразецКак отмечает Евгений Безручкин, новая форма заявления была утверждена приказом ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615@..Все образцы заполнения налоговых деклараций можно найти на официальном сайте налоговой службы. Приводим образец заполнения декларации 3-НДФЛ с социальным налоговым вычетом на лечение:Ответственность за неуплату НДФЛНеуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5 % от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со следующего дня после истечения срока уплаты налога. Учитываются как полные, так и неполные месяцы. При этом санкции не могут превышать 30 % от задолженности и быть меньше тысячи рублей. Налог заплатить все равно придется. Если декларация 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате. Налога нет - штраф тысяча рублей. Налог есть - штраф составит до 30 % от его суммы. Если у гражданина нет незадекларированного дохода и он не подавал документы на вычет, штрафа не последует.Изменения в 2024 годуС 1 января 2024 года плательщики должны сдавать 3-НДФЛ по новой форме. Теперь в приложении 5 декларации можно указать стандартный вычет на ребенка или подопечного, которого суд признал недееспособным. В приложение 6 добавили новую строку для заполнения налогоплательщиками, получившими доходы при продаже и погашении имущественных прав.Кроме того, в 2024 году можно будет получить в упрощенном порядке социальные налоговые вычеты: за расходы на лечение, покупку лекарств, обучение, страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и траты на фитнес в физкультурно-спортивных организациях, которые числятся в реестре Минспорта. Заявление можно заполнить в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом налогоплательщику не нужно будет готовить справку 3-НДФЛ и документы, подтверждающие расходы, — организации обязаны сами передавать в налоговую необходимые данные.

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https://ria.ru/20240207/vychet-1732011226.html

https://ria.ru/20240122/dolgi-1746146541.html

https://ria.ru/20240122/nalogi-1745702905.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, россия, ндфл