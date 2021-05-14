https://ria.ru/20210514/vychet-1732386704.html

Налоговый вычет за квартиру в 2021 году: кому положен и как получить

Налоговый вычет за квартиру в 2021 году: кому положен и как получить

Налоговый вычет за квартиру — это право, которое получает собственник после покупки недвижимости, позволяющее вернуть часть вложенных средств. О том, сколько... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T20:34

2021-05-14T20:34

2021-05-14T20:34

налоговый вычет

россия

налоги

жилье

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Налоговый вычет за квартиру — это право, которое получает собственник после покупки недвижимости, позволяющее вернуть часть вложенных средств. О том, сколько можно сэкономить денег на возврате НДФЛ, и какие нужны документы, чтобы оформить имущественный вычет в 2021 году — в материале РИА Новости. Налоговый вычет при покупке квартиры в 2021 годуПо ст. 220 НК, налоговый вычет за квартиру — это часть денег, которые человек может вернуть за счет НДФЛ, перечисленного в бюджет работодателем. Таким образом государство поощряет социально важные расходы граждан. Например, покупку жилья, оплату обучения или лечения. В случае с недвижимостью вычет положен, даже если она была куплена в ипотеку. При этом нужно, чтобы человек официально работал — нетрудоустроенным вычет не дадут. Компенсация составит 13% от стоимости недвижимости в рамках установленного лимита (2 млн рублей). Налоговый вычет можно получить при покупке дома, квартиры, комнаты и т.д., строительстве жилья или приобретении земельного участка для этих целей.Кто может получить?Согласно п. 2 ст. 207 НК, получить налоговый вычет на имущество можно при соблюдении ряда условий:Сколько составит вычет при покупке?Согласно ст. 220 НК РФ, максимальная сумма, за которую можно получить имущественный налоговый вычет, составляет 2 млн рублей. Например, если человек купил квартиру, которая стоит 2,5 млн, то 500 тыс. рублей не подпадут под льготу. При этом максимальная компенсация составит 260 тыс. рублей. Если имущество покупалось в ипотеку, то лимит увеличивается до 3 млн рублей (компенсация будет — 390 тыс.руб.). Если квартира стоила меньше 2 млн и была куплена после 2014 года, остаток можно перенести на другую покупку. Например, если человек приобрел квартиру за 1,7 млн рублей в 2017 году, то 2021 году можно получить остаток вычета при покупке другой квартиры. Максимальную компенсацию целиком сможет получить за год человек с официальной зарплатой около 170 тысяч. Для тех, кто получает меньше, вычет переносят на следующие годы, пока человек не получит полную сумму вычета. Как рассчитать размер вычетаСумма вычета составляет 13%. Например, если квартира стоила 1,5 млн рублей, то можно вернуть 195 000 рублей (13% от 1 500 000 = 195 000). Если 1,7 млн, то компенсация составит 221 000. При покупке квартиры стоимостью 4 млн рублей, налоговый вычет будет равен 260 тыс. рублей, потому что цена недвижимости превышает установленный максимум в 2 млн. Как получить?Получить налоговый вычет за квартиру или другое имущество можно через работодателя. Для этого ему нужно предоставить уведомление о праве на вычет, которое выдает налоговая служба. Чтобы его оформить, следует подать заявление в ФНС и приложить необходимые документы. После того, как уведомление поступит к работодателю, у сотрудника перестанут удерживать НДФЛ из зарплаты до погашения полной суммы вычета. Этот способ позволяет не ждать следующего года, чтобы получить денежную компенсацию. Если человек оформил вычет в сентябре, ему дополнительно должны вернуть весь удержанный налог до этого месяца. Важно учитывать, что уведомление налоговой о вычете "сгорает" в конце года, поэтому его нужно будет переоформлять.Также вычет делают напрямую через налоговую. Для этого нужно будет заполнить декларацию 3-НДФЛ. Ее нельзя подавать в тот же год, в который была куплена квартира или другое имущество. В этом случае получить сумму вычета можно не ранее трех месяцев с момента подачи документов. Проще всего их отправить онлайн на сайте ФНС в личном кабинете. ДокументыЧтобы оформить имущественный вычет, необходимо предоставить копии:Для получения компенсации не обязательно отдавать в налоговую оригиналы документов — служба сама проверит достоверность данных. Кроме этого, на купленный дом или участок земли потребуются:Для получения вычета за недвижимость необходимо подтвердить факт ее покупки соответствующими документами. Это могут быть расписка, квитанции, платежки из банка. В расписке нужно указать все данные о недвижимости, сумму оплаты и дату ее перечисления. Также эти сведения могут быть указаны в договоре, заверенном у нотариуса. При оформлении компенсации через налоговую нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Чтобы разделить вычет между супругами, следует написать соответствующее заявление. Для этого может потребоваться свидетельство о браке.ЗаявлениеПосле того, как налоговая служба проверила декларацию и право гражданина на вычет, в его личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС будет отражена переплата по НДФЛ. Это подтверждает, что человеку положена денежная компенсация. После этого необходимо написать заявление на возврат налога. Его форму можно найти в личном кабинете или заполнить бланк в инспекции по месту жительства. В нем указывают реквизиты счета, на который потом поступят деньги. Сроки подачиПолучить налоговый вычет можно только за три предыдущих года. Например, за 2018, 2019 и 2020-й. Если квартира была куплена, допустим, в 2017 году, а человек оформил право собственности в 2019 году, документы на вычет можно подавать в 2021 году за три предыдущих года. Бытует мнение, что подавать декларацию в налоговую можно только до 30 апреля, однако соблюдать этот срок нужно в том случае, если человеку необходимо задекларировать доход. Например, от сдачи имущества в аренду или от его продажи. Подать документы можно в течение всего года. Кроме этого, для получения имущественного налога нет срока давности, поэтому его можно оформить даже спустя 5-7 лет после покупки недвижимости. Когда придет вычет за квартиру?Если человек обращался в налоговую, то службе понадобится три месяца для проверки всех документов, поэтому средства можно ждать около четырех месяцев. Если вычет оформляется через работодателя, то удерживать НДФЛ перестанут, как только человек принесет в бухгалтерию уведомление из налоговой на предоставление денежной компенсации. Особенности получения налогового вычета за квартируЕсли человек купил квартиру в 2015 году, а узнал о налоговом вычете только в 2021-м, то ему вернут деньги за 2018, 2019, 2020 годы. Когда часть стоимости квартиры оплачивается за счет материнского капитала, за нее нельзя получить компенсацию. Например, если квартира стоила 1,8 млн рублей и 400 тыс. оплатили материнским капиталом, то получить возврат НДФЛ можно только за 1,4 млн. Кроме этого, человек может купить квартиру и потом продать, но все равно будет иметь право на налоговый вычет за нее, главное — предоставить все необходимые документы. Вычет при покупке второй квартирыКаждому человеку дается только один имущественный налоговый вычет на всю жизнь. Поэтому, если человек уже воспользовался этим правом, то больше возврат налога ему не положен. Вычет на квартиру супругамЕсли два человека состоят в зарегистрированном браке, то они могут поделить налоговый вычет между собой. Это значит, что если семья решила купить квартиру за 4 млн рублей, то муж и жена смогут получить по 260 тыс. рублей, в общем 520 тыс. Даже если квартира записана на одного из супругов, возвратить деньги могут оба. Но если один из них не работает официально, то он не имеет права на денежную компенсацию. Если два человека не состоят в браке, то вычет сможет получить только тот человек, который является ее собственником. Вычет за квартиру пенсионерамВычет неработающимЕсли у человека на момент покупки недвижимости нет официальной работы и он не платит НДФЛ, это не значит, что он не имеет права на вычет. Например, если квартира куплена в конце 2017 года, а в начале 2018 человек трудоустроился и стал платить подоходный налог 13%, то он наделяется правом на денежную компенсацию за приобретенное жилье. Вычет, если квартира оформлена на ребенкаЕсли родитель покупает квартиру на ребенка, которому нет 18 лет, то он может получить налоговый вычет. То есть даже если одна доля квартиры не принадлежит отцу или матери, они все равно имеют право на денежную компенсацию в размере 13%. Например, если мать ребенка купила квартиру за 2 млн рублей, и ее доля составляет лишь половину (1 млн), то вычет будет равен 260 тыс. рублей.Вычет за квартиру для ИППраво получить налоговый вычет на имущество имеют только те, кто платит налог на доходы физических лиц в размер 13%. Зачастую у ИП другая система налогообложения — патент, "упрощенка", единый налог на вмененный доход и т.д. В таком случае вернуть деньги нельзя. А вот если ИП работает по общей системе налогообложения и платит 13% НДФЛ, то он имеет право на налоговый вычет.Вычет за ремонт квартирыКомпенсация за отделку жилплощади позволяет человеку вернуть часть потраченных на это средств. Здесь важно соблюсти все нюансы, иначе вычет можно не получить.

https://ria.ru/20210501/vychety-1730791236.html

https://ria.ru/20210512/vychet-1732011226.html

https://ria.ru/20210512/vychet-1732005139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоговый вычет, россия, налоги, жилье, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество