https://ria.ru/20250110/vychet-1732386704.html

Налоговый вычет за квартиру в 2025 году: кому положен и как получить

Налоговый вычет за квартиру в 2025: как получить налоговый вычет при покупке квартиры, документы, сроки

Налоговый вычет за квартиру в 2025 году: кому положен и как получить

Налоговый вычет при покупке квартиры — право, которое получает собственник после приобретения недвижимости, позволяющее вернуть часть вложенных средств. Куда... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:19:00+03:00

2025-01-10T13:19:00+03:00

2025-01-10T13:34:00+03:00

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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налоги

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Налоговый вычет при покупке квартиры — право, которое получает собственник после приобретения недвижимости, позволяющее вернуть часть вложенных средств. Куда необходимо обратиться за оформлением преференции, какие документы нужно предоставить, каковы особенности расчета имущественного вычета при приобретении недвижимости в ипотеку, сколько можно будет вернуть в 2024 году, — в материале РИА Новости. Налоговый вычет при покупке квартирыПо ст. 220 НК, налоговый вычет за квартиру — это часть денег, которые человек может вернуть за счет НДФЛ, перечисленного в бюджет работодателем. Таким образом государство поощряет социально важные расходы граждан. Например, покупку жилья, оплату обучения или лечения. В случае с недвижимостью вычет положен, даже если она была куплена в ипотеку. При этом нужно, чтобы человек официально работал — нетрудоустроенным вычет не дадут. Компенсация составит 13% от стоимости недвижимости в рамках установленного лимита (2 млн рублей). Налоговый вычет можно получить при покупке дома, квартиры, комнаты и т.д., строительстве жилья или приобретении земельного участка для этих целей.Имущественный налоговый вычет (при покупке квартиры или при погашении процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья) относится к таким видам вычетов, по которому можно произвести оформление в упрощенном порядке. Об этом сказано в ст. 221.1 НК РФ."Для этого налогоплательщику не обязательно идти лично в налоговый орган, все взаимодействие может происходить через его личный кабинет на официальном сайте ФНС. Эти новшества вступили в силу 20 мая 2021 года, когда была изменена вышеуказанная статья НК РФ. Однако это совсем не означает, что налогоплательщик лишается возможности действовать по старой схеме, через подачу традиционной налоговой декларации. Применять этот новый порядок можно к тем вычетам, права на которые возникли с 1 января 2020 года. Все формы заявлений и документов, которые могут понадобиться, утверждены Приказом ФНС России от 01.06.2021 № ЕД-7-11/535@и доступны в личном кабинете. Упрощенный порядок предполагает также, что к заявлению не нужно прикладывать никаких документов. Уже налажен взаимный информационный обмен сведениями между налоговыми агентами (работодателями), банками и ФНС. Все необходимые сведения, считается, уже есть у налоговой службы. Некоторые банки подключились к обмену информацией с мая 2021 года", — рассказывает Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК "Fontvielle"."К учету принимаются сведения, направленные теми налоговыми агентами (банками), которые имеют соответствующие лицензии на осуществление банковских операций, на осуществление брокерской деятельности либо деятельности по управлению ценными бумагами, которые участвуют в обмене информацией с ФНС России в соответствии с Правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке", — отмечает юрист Наталья Тарасова.Имущественный вычет можно получить:Кому положенПо словам Виталия Русакова, риэлтора, эксперта по недвижимости, при начислении и выплате налогового вычета существуют определенные условия:Размер вычетаСумма вычета не может превышать сумму уплаченных налогов за год."Вычет предоставляется в двух видах: со стоимости жилья без учета уплаченных ипотечных процентов и с ипотечных процентов так же отдельно от стоимости жилья. Причем вычет со стоимости жилья может быть заявлен по двум разным объектам жилой недвижимости. Этот так называемый перенос остатка вычета на два объекта недвижимости действует, если право на вычет появилось с 2014 года и ранее, расходы на приобретение жилья после 2014 года участвуют в вычете единожды, то есть если жилье стоило меньше максимальной суммы вычета, то остаток не переносится на вновь купленное жилье. Важно понимать что максимальный размер вычета может быть разный, все зависит от календарного года, в котором появилось право. Например, если право на вычет появилось до 01.01.2003 года, то максимальный размер будет 600 000 рублей, с 01.01.2003 года по 01.01.2008 - 1 000 000 рублей, с 01.01.2008 и по сегодняшний день вычет составляет уже 2 000 000 рублей, но это размеры вычета со стоимости квартиры без учета ипотечных процентов. Вычет на погашение ипотечных процентов зафиксирован с 01.01.2014 года и составляет 3 000 000 рублей", — рассказывает Алексей Тарасов, ведущий юрист Европейской юридической службы.Максимальную компенсацию целиком сможет получить за год человек с официальной зарплатой около 170 тысяч."Если за год был уплачен подоходный налог в размере, например, 100 000 ₽, то и вычет не может превышать эту сумму. Остаток переносится на следующий год. Всего можно вернуть 260 000 руб. от стоимости жилья и 390 000 руб. за проценты по ипотеке", — объясняет Денис Леушин, генеральный директор Pleada.pro."Но если вы купили имущество вместе с супругом, то оба имеете право получить до 260 000. Итого: с квартиры/дома/участка, купленных в ипотеку, можно вернуть и 260 000, и 390 000. Суммарно это 650 000 рублей. Причем, даже если вы купили квартиру 5 лет назад, а узнали о вычете только сейчас, его можно все еще оформить. Но вернуть уплаченный налог "задним числом" можно только за 3 последних года (2019, 2020, 2021). А остаток можно без проблем перенести на будущие годы", — говорит Эмма Байрамова, финансовый консультант, квалифицированный инвестор.Как рассчитатьСумма вычета составляет 13%. Например, если квартира стоила 1,5 млн рублей, то можно вернуть 195 000 рублей (13% от 1 500 000 = 195 000). Если 1,7 млн, то компенсация составит 221 000. При покупке квартиры стоимостью 4 млн рублей, налоговый вычет будет равен 260 тыс. рублей, потому что цена недвижимости превышает установленный максимум в 2 млн.Как получить налоговой вычет при покупке квартирыПолучить налоговый вычет за квартиру или другое имущество можно через работодателя. Для этого ему нужно предоставить уведомление о праве на вычет, которое выдает налоговая служба. Чтобы его оформить, следует подать заявление в ФНС и приложить необходимые документы. После того, как уведомление поступит к работодателю, у сотрудника перестанут удерживать НДФЛ из зарплаты до погашения полной суммы вычета. Этот способ позволяет не ждать следующего года, чтобы получить денежную компенсацию. Если человек оформил вычет в сентябре, ему дополнительно должны вернуть весь удержанный налог до этого месяца.Также вычет делают напрямую через налоговую.Куда обращатьсяПодать заявление можно через работодателя, при личном посещении отделения налоговой службы (для этого необходимо записаться на прием, можно сделать это по телефону или на сайте ФНС. При онлайн-записи нужно указать свои данные, выбрать удобное отделение, указать цель визита и удобную дату), через личный кабинет на сайте "Госуслуги" или ФНС.По словам Виталия Русакова, для того, чтобы сделать заявку на выплату налогового вычета через портал "Госуслуги", нужно придерживаться следующего алгоритма:После того, как будут заполнены все данные, они автоматически отправляются в ФНС по месту регистрации (прописки) заявителя. В течение 30 дней налогоплательщику будет предоставлена вся информация о налоговом вычете и порядке его выплаты (учета).Необходимые документыЧтобы оформить имущественный вычет, могут понадобиться копии:Для получения компенсации не обязательно отдавать в налоговую оригиналы документов — служба сама проверит достоверность данных.Кроме этого, на купленный дом или участок земли потребуются:Для получения вычета за недвижимость необходимо подтвердить факт ее покупки: это могут быть расписка, квитанции, платежки из банка. В расписке нужно указать все данные о недвижимости, сумму оплаты и дату ее перечисления. Также эти сведения могут быть указаны в договоре, заверенном у нотариуса.Чтобы разделить вычет между супругами, следует написать соответствующее заявление. Для этого может потребоваться свидетельство о браке.После того, как налоговая служба проверила декларацию и право гражданина на вычет, в его личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС будет отражено предзаполненное заявление на возврат средств. По новым правилам теперь ФНС не выдает на руки работнику уведомление о подтверждении права на получение имущественных налоговых вычетов, а направляет непосредственно работодателю. Это подтверждает, что человеку положена денежная компенсация. Чтобы работодатель получил уведомление, в налоговую инспекцию должен обратиться работник с заявлением и представлением необходимых подтверждающих документов.Его форму можно найти в личном кабинете или заполнить бланк в инспекции по месту жительства. В нем указывают реквизиты счета, на который потом поступят деньги.СрокиПолучить налоговый вычет можно только за три предыдущих года. Бытует мнение, что подавать декларацию в налоговую можно только до 30 апреля, однако соблюдать этот срок нужно в том случае, если человеку необходимо задекларировать доход. Например, от сдачи имущества в аренду или от его продажи. Подать документы можно в течение всего года. Кроме этого, для получения имущественного налога нет срока давности, поэтому его можно оформить даже спустя несколько лет после покупки недвижимости.Если человек обращался в налоговую, то службе теперь понадобится один месяц вместо трех для проверки всех документов. Если вычет оформляется через работодателя, то удерживать НДФЛ перестанут, как только бухгалтерия получит уведомление на предоставление денежной компенсации.Упрощенный налоговый вычетС 21 мая 2021 года имущественный налоговый вычет можно получать в упрощённом порядке. Для этого не нужно заполнять налоговую декларацию и прикладывать подтверждающие документы. После покупки жилья или оформления ипотеки в этом же или следующем году банк передает информацию в ФНС России (в некоторых случаях гражданину необходимо для этого направить в финансовую организацию запрос). Налоговая проверяет информацию и формирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика (до 20 марта, если информация поступила до 1 марта и в течение 20 дней, если информация поступила после этой даты). Налогоплательщик должен тщательно проверить информацию, указанную в заявлении, и подписать его, указав реквизиты банковского счёта, на который будет переведена сумма вычета. ФНС рассмотрит запрос в течение месяца и перечислит деньги на счетОсобенности получения налогового вычета за квартируЕсли человек купил квартиру, например, в 2017 году, а узнал о налоговом вычете только в 2025-м, то ему вернут деньги за 2022, 20223, 2024 годы. Гражданин может купить квартиру и потом продать, но все равно будет иметь право на налоговый вычет за нее, главное — предоставить все необходимые документы. Получить вычет можно только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие. Вернуть налог за годы, предшествующие году возникновения, могут только пенсионеры.Если недвижимость была приобретена в прошлом, а вычет так и не был оформлен, его можно получить в любое время, никаких ограничений по срокам закон не предусматривает.Вычет при покупке второй квартирыКаждому человеку дается только один имущественный налоговый вычет на всю жизнь. Поэтому, если гражданин уже воспользовался этим правом, то больше возврат налога ему не положен.Вычет на квартиру супругамЕсли два человека состоят в зарегистрированном браке, то они могут поделить налоговый вычет между собой. Это значит, что если семья решила купить квартиру за 4 млн рублей, то муж и жена смогут получить по 260 тыс. рублей, в общем 520 тыс., даже в том случае, когда квартира записана на одного из супругов. Если два человека не состоят в браке, то вычет может получить только тот, кто является собственником недвижимости.Вычет за квартиру пенсионерам"По налоговому законодательству пенсионеры имеют привилегию — они могут получать вычет четыре года подряд, если купили квартиру на пенсии, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — То есть, фактически, пенсионер возвращает 13% НДФЛ за четыре года, в то время как все остальные группы граждан могут получить его только за три года. Происходит это из-за образования непереносимого остатка. При этом неважно, работает пенсионер или нет, выплата будет производиться из НДФЛ, который был уплачен до пенсии".Вычет за квартиру неработающимЕсли у человека на момент покупки недвижимости нет официальной работы и он не платит НДФЛ, это не значит, что он не имеет права на вычет. Например, если квартира куплена в конце 2020 года, а в начале 2021 гражданин трудоустроился и стал платить подоходный налог 13%, то он наделяется правом на денежную компенсацию за приобретенное жилье.Вычет, если квартира оформлена на ребенкаЕсли родитель покупает квартиру на ребенка, которому нет 18 лет, то он может получить налоговый вычет. То есть даже если одна доля квартиры не принадлежит отцу или матери, они все равно имеют право на денежную компенсацию в размере 13%. Например, если мать ребенка купила квартиру за 2 млн рублей, и ее доля составляет лишь половину (1 млн), то вычет будет равен 260 тыс. рублейВычет за квартиру для ИППраво получить налоговый вычет на имущество имеют только те, кто платит налог на доходы физических лиц в размер 13%. Зачастую у ИП другая система налогообложения — патент, "упрощенка", единый налог на вмененный доход и т.д. В таком случае вернуть деньги нельзя. А вот если ИП работает по общей системе налогообложения и платит 13% НДФЛ, то он имеет право на налоговый вычет.Вычет за ремонт квартирыКомпенсация за отделку жилплощади позволяет человеку вернуть часть потраченных на это средств. Здесь важно соблюсти все нюансы, иначе вычет можно не получить."Во-первых, это должна быть новостройка, то есть купленная у застройщика квартира, — пояснил Александр Иванов, — В ней не должно быть каких-либо отделочных работ, а в договоре — указано, что это "незавершенная строительством квартира". Также принципиально важно, чтобы в договоре было прописано, что жилье куплено без отделки, а не без ремонта. Это разные вещи. Тогда можно получить вычет в размере 13%".Отказ в получении налогового вычетаИмущественный вычет невозможно получить в следующих случаях:Кроме того, ФНС может отказать, если налогоплательщик предоставил неполный пакет документов или сведения в них указаны неправильно.Советы экспертов"При получении вычета через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС могут возникнуть нюансы. Поскольку информационный обмен между разными органами и учреждениями только набирает силу, еще присутствует человеческий фактор и иные особенности новой системы, то банк, например, может представить уточненные сведения, а этот факт приведет к тому, что налоговый орган отменит ранее принятое решение о предоставлении вычета, и "лишнюю" сумму придется вернуть. На это отводятся жесткие сроки — 30 дней со дня направления налоговой решения об отмене предоставления налогового вычета. Если гражданин не вернет излишне уплаченную сумму, будут начисляться проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Кроме того, если у гражданина есть долги по налогам, они зачтутся налоговой автоматически, и на сумму долгов уменьшится размер предоставленного вычета", — объясняет Сергей Соловых."Право на получение вычета возникает сразу, как только регистрируется собственность на объект. Подать заявление можно в следующем году после оформления покупки. Ипотеку на строящуюся недвижимость начинают выплачивать раньше права собственности. В этом случае вычет рассчитывается с первого ипотечного платежа", — уточняет Денис Леушин.

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https://ria.ru/20231216/nalog-1916135106.html

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