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Инвестиционный вычет: как получить - алгоритм и последние изменения

Как получить налоговый вычет по ИИС 2022: пошаговая инструкция и оформление

Инвестиционный вычет: как получить - алгоритм и последние изменения

Налоговый вычет по ИИС - государственная льгота, позволяющая вернуть часть налога на доход. Что такое индивидуальный инвестиционный счет, как получить по нему... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:20

2022-02-16T17:20

2022-02-16T17:20

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Налоговый вычет по ИИС - государственная льгота, позволяющая вернуть часть налога на доход. Что такое индивидуальный инвестиционный счет, как получить по нему вычет, перечень ограничений для инвесторов и сколько денег таким образом можно сэкономить, пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ, какие изменения в законодательстве произошли в 2021 году, - в материале РИА Новости.Налоговый вычет по ИИСНалоговый вычет — хороший способ сэкономить на крупных покупках и сделках. Он доступен всем гражданам РФ, которые работают официально и платят подоходный налог 13%. Им разрешено снизить налогооблагаемую базу или получить обратно часть своих денег от государства."Налоговые вычеты могут получить также и держатели индивидуального инвестиционного счета (ИИС), продавцы ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), которые не учтены на ИИС. Для последних вычет предоставят на сумму положительного финансового результата от продажи. Держатели ИИС могут получить вычет на положительный финансовый результат от операций на счете или на сумму взноса на счет", - объяснила Вероника Григорьева, эксперт компании "Актион Бухгалтерия".Налоговый вычетВычет могут получить:Индивидуальный инвестиционный счетИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — особый брокерский счет, с помощью которого можно совершать сделки на бирже с ценными бумагами и другими инструментами. Ведет счет профессиональный участник рынка ценных бумаг (РЦБ): брокер или управляющий, с которым гражданин заключил договор."Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового ранее заключенный должен быть прекращен в течение месяца. Если не соблюдается условие, то вычеты (на взносы/на доход) не представляются ни по первому, ни по второму счету. Это подтверждает ФНС России в письме от 21.01.2021 № БС-19-11/22@. Совокупная сумма денежных средств, перечисленных на ИИС в течение календарного года по такому договору, не может превышать один миллион рублей (п. 8 ст. 10.2-1 ФЗ-39). Возврат клиенту денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, и передача другому брокеру без прекращения договора на ведение ИИС не допускается (п. 3 ст. 10.2-1 ФЗ-39). Срок действия счета не ограничен ни законами, ни договором с брокером", - отмечает Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".По словам эксперта в области фондового рынка и рынка ценных бумаг Игоря Исаева, существенное отличие ИИС от обычного брокерского счета заключается в специальном режиме налогообложения, обозначенном в статье 219.1 НК РФ. Инвестор может вернуть налоговый вычет до 52 000 рублей в год или освободить себя от уплаты налога на прибыль при продаже ценных активов, то есть получить гарантированный доход от государства.Где можно открыть ИИСОткрыть ИИС можно в любом российском банке и в лицензированных ЦБ РФ брокерских и управляющих компаниях."Ведущие банки России являются также и брокерами, поэтому они предоставляют возможность открыть ИИС", - объясняет Денис Ивлев, финансовый консультант по личным инвестициям в фондовый рынок и недвижимость."При выборе брокера стоит отталкиваться от размеров комиссии. На сайте Московской биржи указано количество открытых ИИС у разных брокеров", - советует Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Какие ограничения есть у ИИСУ индивидуального инвестиционного счета есть ряд нюансов:"Одно из главных ограничений, о котором надо знать при открытии ИИС, – это невозможность воспользоваться инвестированными деньгами в течение трех лет. Точнее сказать, воспользоваться можно, но это приведет к потере всех налоговых льгот и счет ИИС необходимо будет закрыть. А налоговые вычеты, которые уже были получены, придется вернуть и оплатить пени за использование возмещенного ранее НДФЛ. Второе важное ограничение – счет ИИС можно пополнять только рублями, любое использование валюты недопустимо. Но это не значит, что все операции с валютой для ИИС закрыты: купить иностранные деньги на счет можно, но для этого нужно будет конвертировать внесенные на него рубли. Пополнить ИИС можно на сумму не более 1 млн рублей в год. Обойти это ограничение через открытие нескольких счетов не получится. Если инвестор планирует использовать больше денежных средств, то можно параллельно с ИИС открыть обычный брокерский счет", - рассказывает Артем Арзамасцев, директор ООО "Единый Фондовый Брокер".Денис Ивлев добавил, что частично снимать деньги со счета нельзя, только полностью и при его закрытии. Приобретать на ИИС можно только ценные бумаги, которыми торгуют на Московской и Санкт-Петербургской биржах.Кто может открыть ИИСОткрыть ИИС может любой совершеннолетний гражданин РФ, который является налоговым резидентом."Некоторые брокеры дают доступ к ИИС с 14 лет при согласии родителей или попечителя. Активы на ИИС, как и на брокерском счету, можно передавать по наследству", - говорит Игорь Исаев.Типы налоговых вычетов в ИИСНачинающие инвесторы выбирают ИИС из-за возможности получить один из двух вариантов налогового вычета: тип "А" или тип "Б" (вычеты на взнос и на доход).Тип "А"Тип "А" - вычет, который работает только если владелец счета платит НДФЛ. Он позволяет вернуть в счет уплаченного налога 13% от суммы, внесенной на ИИС.По словам Надежды Аветисян, инвестора, директора БФ "Все жизни важны", до 1 января 2021 г. при использовании ИИС типа “А” можно было вернуть уплаченный налог с любого дохода, который облагался по ставке 13%, кроме дивидендов. Сейчас использовать вычет можно только на два вида: заработную плату и иные начисления по трудовому договору. Изменения в законодательстве применяются к тем доходам, которые были получены с 01.01.2021 г."Если вы использовали тип вычета “А” для возврата уплаченного налога по обычному брокерскому счету, то в 2021 г. его еще можно использовать для вычета за 2020 г. А вот с 2022 г. за 2021 г. - уже нет", - добавляет эксперт.Тип "Б"Налоговый вычет типа "Б" позволяет освободить полученный по ИИС доход от уплаты налогов, но сделать это можно только при закрытии ИИС и не раньше, чем через три года после его открытия."Согласно ФЗ №372 от 23.11.2020, с 2021 г. доходы физлиц, превышающие пять млн руб. в год облагаются по ставке 15%. Эти изменения не отразились на счете ИИС с типом вычета “Б”, то есть при выполнении всех условий налоговая ставка все так же составляет 0%. По этому типу вычета по-прежнему нельзя освободить от уплаты налога полученные дивиденды. По купонам, в том числе по нотам, НДФЛ будет удержан, затем можно применить нулевую ставку при закрытии счета, а излишне удержанный налог будет возвращен", - уточняет Надежда Аветисян.О том, как работает вычет, на примере операций с ценными бумагами рассказали эксперты пресс-службы компании ЮMoney. Инвестиционный вычет типа "Б" предоставляется при реализации (погашении) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, если они находились в собственности более трех лет. Чтобы определить предельный размер вычета, нужно умножить количество лет нахождения ценных бумаг в собственности на сумму, равную 3 000 000 рублей. Срок нахождения ценной бумаги в собственности исчисляется исходя из метода реализации ценных бумаг, приобретенных первыми по времени.Когда получать налоговый вычетПретендовать на вычет можно каждый год, пока действует договор на ИИС. Но при условии, если происходит пополнение средств на счете."Получить вычет можно в течение трех лет после окончания периода времени, за который он запрашивается. В случае с типом "А" запросить его можно уже на следующий год после внесения средств на счет. В случае с типом "Б" вычет можно получить только при закрытии ИИС и не раньше, чем через три года", - уточняют в пресс-службе "Фридом Финанс".Как получить налоговый вычетДля того чтобы воспользоваться правом на вычет, гражданин должен собрать пакет документов и обратиться в налоговую по месту жительства или к своему брокеру.Куда обращатьсяВ 2021 году появилась возможность вернуть налоги в упрощенном порядке. Для этого налоговый агент (брокер или управляющая компания) должен присоединиться к системе обмена данными с ФНС и осуществлять своевременную передачу информации.“Инвестору не придется подавать декларацию самостоятельно. По умолчанию предоставляется налоговый вычет типа "Б". Чтобы поменять тип, надо уведомить налоговую службу: обратиться лично в территориальный орган, заполнить документы онлайн на сайте ФНС или отправить заявление в мобильном приложении "Налоги ФЛ". Также можно воспользоваться специальной программой "Декларация" для ПК, скачать ее можно на официальном сайте ФНС", - пояснил Игорь Исаев.Как оформитьОформить налоговый вычет достаточно просто. Для получения типа "А" необходимо:"На сегодняшний день не все банки подписали договор с ФНС, чтобы предоставить возможность своим клиентам воспользоваться упрощенным порядком возврата", - объясняет Давид Шарковский.Вычет типа "Б" тоже можно получить двумя способами:На сайте ФНСДля того чтобы воспользоваться дистанционной формой, гражданин должен иметь личный кабинет на сайте налоговой службы (для этого нужно зарегистрироваться на портале, логином будет являться ИНН, пароль выдаст работник ФНС при личном посещении отделения, либо зайти на сайт через портал "Госуслуги"). В личном кабинете необходимо получить электронную неквалифицированную подпись и заполнить декларацию 3-НДФЛ, перенести в нее данные из справки 2-НДФЛ.После подачи декларации нужно заполнить заявление на вычет и приложить к нему документы."Форму заявления можно скачать в личном кабинете на сайте ФНС в разделе "Документы налогоплательщика". Когда в меню "Мои налоги" появится информация о сумме переплаты, достаточно нажать на кнопку "Распорядиться" и ожидать поступления денег", - объясняет Надежда Аветисян.В налоговой службеПри личном посещении территориального отделения ФНС инвестор должен принести распечатанные и подписанные им декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, заявление на налоговый вычет и пакет документов.Подготовка документовСписок документов для получения налогового вычета:Заполнение декларации о доходахДля того чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ, необходимо:Получение средствСредства придут на расчетный счет, который указал в заявлении инвестор."После того как налогоплательщик заполнил и отправил заявление, инспекция проводит камеральную проверку. Максимальный срок – 30 календарных дней с момента подачи заявления. Инспекция может закончить ее и за более короткий срок (п. 2 ст. 88 НК). Но если инспектор заподозрит нарушение закона, срок проверки может быть продлен до трех месяцев. В этом случае инспекция направит решение о продлении проверки в личный кабинет налогоплательщика", - объясняет Вероника Григорьева.Деньги поступят не позднее 15 рабочих дней после принятия решения о вычете. (п. 5, 6 ст. 221.1 НК).Как изменился налоговый вычет с 2021 годаГлавное нововведение – это упрощенный порядок получения налогового вычета по ИИС."Но для того, чтобы им воспользоваться, необходимо соблюсти некоторые условия: право на вычет возникло с 2020 года, у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ФНС, брокер подключен к системе обмена информацией", - уточняет Оксана Васильева."С начала 2022 г. единственным изменением в порядке предоставления ИИС стала поправка в п. 3 ст. 219,1 НК РФ. В законе появился новый пп. 5, который уточняет порядок выбора одной из льгот. Раньше закон запрещал получать вычет “Б”, если инвестор хотя бы раз получил вычет “А”. Но обратный запрет не был прописан законодательно", - рассказывает Игорь Исаев.

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)