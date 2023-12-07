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Путин предложил страховать средства на ИИС, как по вкладам - РИА Новости, 08.12.2023
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16:06 07.12.2023 (обновлено: 03:13 08.12.2023)
https://ria.ru/20231207/iis-1914401934.html
Путин предложил страховать средства на ИИС, как по вкладам
Путин предложил страховать средства на ИИС, как по вкладам - РИА Новости, 08.12.2023
Путин предложил страховать средства на ИИС, как по вкладам
Механизм страхования следует распространить и на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с вероятной суммой страхового покрытия 1,4 миллиона... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-07T16:06
2023-12-08T03:13
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Механизм страхования следует распространить и на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с вероятной суммой страхового покрытия 1,4 миллиона рублей, предложил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".Российский лидер напомнил, что с 1 января начинает действовать новый инструмент долгосрочных сбережений — добровольные накопления в негосударственных фондах, для которых предусмотрена страховка от государства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это в два раза выше, чем в случае банковских вкладов."Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия может составлять 1,4 миллиона рублей на человека, то есть столько же, как при страховании банковских вкладов", — отметил Путин.ИИС — спецсчет со льготами по НДФЛ. Сейчас действуют ИИС двух типов (А и Б): для первого предусмотрен возврат владельцу счета 13 процентов внесенной на него суммы, для второго — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Получение льгот возможно, если счет открыт минимум в течение трех лет.Со следующего года появится возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета с более гибкими условиями (ИИС-III). Для них предусмотрено больше льгот, чем по любому из уже существующих ИИС.
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил страховать средства на ИИС, как по вкладам

Путин предложил страховать средства на ИИС на 1,4 млн рублей, как по вкладам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Механизм страхования следует распространить и на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с вероятной суммой страхового покрытия 1,4 миллиона рублей, предложил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Российский лидер напомнил, что с 1 января начинает действовать новый инструмент долгосрочных сбережений — добровольные накопления в негосударственных фондах, для которых предусмотрена страховка от государства на сумму 2,8 миллиона рублей. Это в два раза выше, чем в случае банковских вкладов.
"Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия может составлять 1,4 миллиона рублей на человека, то есть столько же, как при страховании банковских вкладов", — отметил Путин.
ИИС — спецсчет со льготами по НДФЛ. Сейчас действуют ИИС двух типов (А и Б): для первого предусмотрен возврат владельцу счета 13 процентов внесенной на него суммы, для второго — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Получение льгот возможно, если счет открыт минимум в течение трех лет.
Со следующего года появится возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета с более гибкими условиями (ИИС-III). Для них предусмотрено больше льгот, чем по любому из уже существующих ИИС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян
Вчера, 16:05
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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