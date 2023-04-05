https://ria.ru/20230405/raschetnyy_schet-1863165894.html

Расчетный счет: кому и для чего нужен, виды, как открыть и закрыть

Расчетный счет: что это такое, для чего нужен, как узнать номер, как открыть и закрыть

Расчетный счет: кому и для чего нужен, виды, как открыть и закрыть

Расчетный счет необходим юридическому лицу или ИП для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Что это такое, для чего еще он... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:20

2023-04-05T13:20

2023-04-05T13:20

экономика

россия

андрей гиринский

пенсионный фонд рф

рудн

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Расчетный счет необходим юридическому лицу или ИП для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Что это такое, для чего еще он нужен, как узнать номер своего расчетного счета в банке, как открыть и закрыть, как перевести финансовые активы и можно ли снять деньги с расчетного счета, - в материале РИА Новости.Расчетный счетСогласно Инструкции Банка России от 30.06.2021 №204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)" расчетный счет — это банковский счет, который открыт юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью.- Назначение расчетного счета — это операции, связанные с бизнесом. Этот функционал отличает расчетный счет от других видов счетов. Простыми словами - расчетный счет нужен для оплаты услуг контрагентов и получения от них платежей, его не следует путать с другими видами счетов, в частности, с текущим и корреспондентским, - объясняет Юрий Степкин, операционный директор банка “Союз”."Это разновидность банковского счета, который должен быть у каждой юридической организации. Что касается ИП, им также нужно оформлять расчетный счет при расчете с физическими лицами, если речь идет о суммах более 100 000 рублей в одном договоре. В отличие от корреспондентского счета, который также указывается в реквизитах компании и принадлежит банку, расчетный счет является собственностью клиента. В одно и то же время у юрлица или ИП может быть несколько расчетных счетов, тогда как корреспондентский бывает только один", - рассказывает Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант, инвестор.Зачем нуженРасчётный счёт позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям проводить операции, необходимые для ведения бизнеса, а именно:Безналичные переводыПо словам Юрия Степкина, расчетный счет открывает юридическому лицу возможность выполнять безналичные финансовые операции, необходимые для ведения бизнеса и предоставления отчетности в контролирующие инстанции:Обязательные денежные отчисления, зарплатный проектК обязательным денежным отчислениям относятся социальные и пенсионные выплаты.- Как правило, зарплата выплачивается сотрудникам как раз с расчетного счета организации или ИП. Более того, при АУСН выплата заработной платы наличными запрещена. Аналогичным образом уплачиваются налоги и другие обязательные отчисления, - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ."Зарплатный проект удобен и тем, что он требует минимум банковских реквизитов для перечисления средств на счёт и экономит комиссию за вывод средств на физлицо. Зарплатный проект позволяет быстро формировать ведомость на подпись, что также экономит время предпринимателей", - уточняет Даниил Смирнов, проектный менеджер в банке "Точка".Оплата кредиторской задолженностиПри наличии неисполненных обязательств перед контрагентами, денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, могут служить средством быстрого погашения кредиторской задолженности.- Например, вступившее в законную силу решение суда о взыскании долга подлежит принудительному исполнению органами Федеральной службы судебных приставов. В таком случае самый распространенный оперативный метод исполнения решения суда – арест расчетных счетов организации-должника и взыскание денег в пользу кредиторов. В процедуре банкротства ИП арбитражный управляющий закрывает все расчетные счета, оставляя только один специальный счет для проведения основных расчетов с кредиторами, - говорит Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс".Участие в госзакупкахДля участия в тендерах открываются специальные счета по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Новые участники госзакупок должны обязательно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС). Как только регистрация будет пройдена, сведения об организации появятся и в Едином реестре участников закупок (ЕРУЗ). Только после этого поставщик сможет открыть спецсчет.СамоинкассацияСамоинкассация позволяет легко и быстро вносить денежные средства на расчетный счет через любой банкомат, не дожидаясь открытия филиала банка и не заполняя пакета документов.ЭквайрингЭквайринг — это инструмент, который помогает предпринимателю принять оплату от покупателя с помощью банковской карты.По словам Анатолия Семененко, продакт-менеджера сервиса “Эквайринг” в банке "Точка", есть три вида эквайринга:Плюсы эквайринга:Минусы:Эквайринг обязателен для предпринимателей, выручка которых за предыдущий год превысила 20 млн руб.Как выглядит- Расчетный счет (р/с) состоит из 20 знаков, схема нумерации определена Банком России и включает, в частности, код валюты счета и его порядковый номер. Первые пять знаков р\с ИП – 40802, ЮЛ – 40702, некоммерческой организации – 40703, финансовой организации – 40701. Следующие 3 знака (знаки 6-8) определяют признак рубля (всегда "810") или код иностранной валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Например, код доллара США – "840", код евро – "978", - объясняет Юлия Тулинова, заместитель председателя Правления НКО "Альтернатива".По словам Татьяны Волковой, контрольной цифрой считается та, что стоит девятой. По ней банковские организации сверяют корректность написания и статус счета. Далее идут цифры, по которым можно определить банковское подразделение и уникальный номер, присвоенный организации.Виды расчетных счетовМногообразие вариантов транзакций через использование расчетного счета порождает и многообразие видов банковских счетов. Однако есть важный момент – понятие “договор банковского счета” и “счет” - не одно и то же. Договор – это оформление сделки, на основании которой банк открывает счет.Все виды договоров банковского счета, по словам Анастасии Хрусталевой, старшего вице-президента ИК Fontvielle, можно разделить на две группы: универсальные и специальные.Универсальные договоры в свою очередь подразделяются на договоры текущего счета и расчетного счета. Текущие оформляются физическим лицам и через них не проводятся операции по предпринимательской деятельности. Расчетные счета нужны ИП или организациям для ведения их финансово-хозяйственной деятельности. Сами счета называются по аналогии: текущие и расчетные.На основании специальных договоров банковского счета открываются счета для конкретных целей и узких специфических направлений расчетов: корреспондентские и субсчета, депозитные счета нотариусов или службы судебных приставов, счета брокерские и доверительного управления, эскроу, бюджетные, специальные счета в процедурах банкротства, залоговые, транзитные, счета по реализации договора эквайринга и другие.Как правило, порядок открытия, ведения и закрытия таких специальных банковских счетов регулируются отдельными нормами права. Проведение операций по таким счетам ограничено специальными целями.Разделить банковские счета можно по типам: валютные и счета в национальной валюте России. Валютные в свою очередь классифицируются по видам иностранных валют – в долларах, евро, юанях и так далее.По условиям взаимодействия между клиентом и кредитной организацией бывают счета с начислением процентов на остаток или без этого, с наличием возможности дистанционного банковского обслуживания или без нее.Отличие понятий договора счета и непосредственно самого счёта выражается, например, в том, что оформить открытие текущего счета для гражданина можно несколькими видами договоров – на бумажном носителе или в электронной форме, в виде самостоятельного документа или договором присоединения. Таким образом, счёт открывается одного типа, а договоры могут быть разными.Существуют также типы банковских счетов, открытие которых влечёт определённые последствия для клиента. Например, об открытии банковского счета в иностранной кредитной организации клиент обязан уведомить налоговый орган страны своего гражданства при определенных условиях. Есть счета, к которым автоматически выпускается банковская карта - как универсальный ключ доступа. Есть счета, к которым карта не привязывается. Конкретное описание каждого вида банковского счета, полномочия сторон, права и обязанности, ограничения по транзакциям, порядок предоставления документов клиентам по запросу банка и иные условия содержатся в договоре или банковских правилах обслуживания клиентов.Для ИПВ отличие от компаний, индивидуальный предприниматель не обязан открывать расчетный счет, для ведения бизнеса он может использовать текущий, но, в таком случае существует ряд ограничений:Для юридического лицаРасчетный счет юридическим лицам нужен для того, чтобы они могли на законном основании осуществлять операции по купле-продаже товаров и услуг.- Наличие расчетного счета обязательно для пакета реквизитов компании наряду с ИНН, ОГРН, юридическим адресом и прочими сведениями. Через расчетный счет осуществляются безналичные переводы, можно делать платежи в бюджет, платежи по коммерческим сделкам и т.д. С расчетного счета погашаются кредиты перед банками и зачисляется выручка от хозяйственной деятельности. Расчетный счет организации может быть задействован и для зарплатных проектов, участия в госзакупках и иных операциях. Инкассация может также производиться в рамках норм установленных законом для юридических лиц, - отмечает Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.РублевыйРасчетные счета могут быть различных видов и открываться для различных нужд. Например, рублевый счет открывается для осуществления операций в национальной валюте различного назначения.ВалютныйРасчетный счет в иностранной валюте открывается для целей расчетов с зарубежными партнерами в различных видах таких валют. "Текущий счет в иностранной валюте предназначен для операций уже прошедших валютный контроль. Средства в иностранной валюте, находящиеся на транзитном счету, должны вначале пройти валютный контроль и может быть осуществлена обязательная продажа экспортной валютной выручки резидента", - уточняет Андрей Гиринский.Текущий-Текущий (лицевой) счет могут открывать физические лица для проведения операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности, и самозанятые, - объясняет Оксана Васильева.Понятие “текущий счет” применительно к ЮЛ и ИП подразумевает расчетный счет в иностранной валюте.ТранзитныйПо словам Юлии Тулиновой, транзитный счет открывается резидентам РФ при открытии расчетного счета в иностранной валюте в соответствии с требованиями валютного законодательства. На него зачисляются все поступающие в иностранной валюте денежные средства и находятся там до тех пор, как пройдут валютный контроль.С начислением процентов на остаток по счету, без начисления процентов на остаток по счетуНа расчетный счет юридического лица, как правило, не начисляются проценты, но может быть оформлен специальный договор между банком и юрлицом, когда на часть средств клиента начисляется определенная сумма, указанная в договоре.Как узнать свой счетДля того, чтобы узнать свой расчетный счет, Юрий Степкин советует уточнять данные в:"Данные о расчетном счете также содержатся в личном кабинете налогоплательщика ЮЛ/ИП. В нем указаны все счета ЮЛ/ИП, поскольку при открытии счета информация об этом в обязательном порядке предоставляется каждым банком в налоговые органы", - говорит Юлия Тулинова.Переводы на расчетный счетРасчетный счет открывает юридическому лицу возможность выполнять безналичные финансовые операции, необходимые для ведения бизнеса и предоставления отчетности в контролирующие инстанции.- Юрлицо может осуществлять переводы на расчетные счета других юридических лиц, производить безналичную оплату услуг и товаров контрагентов, в том числе, находящихся за рубежом, получать безналичные переводы. По реквизитам можно принимать деньги от покупателей и партнеров. Переводы доступны как от юридических лиц, так и от физических при наличии договора, - объясняет Юрий Степкин.Безналичные переводы денежных средств осуществляются по распоряжению плательщиков денежных средств (платежные поручения) или их получателей (платежные требования, инкассовые поручения). Юлия Тулинова уточняет, что платежные документы должны содержать обязательные реквизиты плательщика и получателя: наименование, ИНН, номера их р/с, номер корреспондентского счета и БИК банков, в котором открыты р/с, назначение платежа.Открытие счета- Организации для открытия расчетного счета необходимо подать соответствующее заявление и определенный пакет документов. Точный перечень и их форма устанавливаются внутренними правилами банка, поэтому целесообразно предварительно обратиться за уточнением.Валютный счет открывается по общим правилам, никаких специальных требований на нормативном уровне не установлено. Сообщать об открытии счета в налоговый орган не нужно - такой обязанности законом не предусмотрено. Вместе с этим банк самостоятельно уведомит налоговую инспекцию и территориальный орган Социального фонда России. ИП ради минимизации налоговых рисков открывают отдельный счет для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Обычно для этого достаточно заполнить заявку на сайте банка и после встретиться с представителем для проверки документов и подписания договора, - рассказывает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Татьяна Волкова советует, прежде чем открыть расчетный счет, внимательно выбрать банк, предложение которого будет отвечать задачам бизнеса. Потом выбрать выгодный тариф, включающий нужный функционал. Например, наличие валютных операций или дистанционные сервисы. После этого запросить пакет документов у банка, необходимый для открытия счета. Далее нужно заполнить заявку и передать документы в отделение банка. После того, как р/с будет готов, его реквизиты можно получить в филиале кредитной организации или посредством курьерской службы, установить приложение банка и настроить его под себя.- Счет открывается при соблюдении ряда условий: наличия у клиента правоспособности (дееспособности) и осуществления идентификации в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - уточняет Юлия Тулинова.Какие нужны документыПо словам Юрия Степкина, для юридического лица обычно необходимы:Для индивидуального предпринимателя:- Также требуется карточка с образцами подписей и оттиска печатей. Подлинность свидетельствует нотариус или сотрудник банка. Если с заявлением и документами обращается представитель, понадобится оформленная в установленном порядке доверенность, - добавляет Сергей Гебель.Закрытие счетаСчет может быть закрыт по инициативе клиента в любое время. Для этого в порядке, предусмотренном договором счета, подается заявление о закрытии счета.- Кроме того, он может быть закрыт по инициативе банка в судебном и внесудебном порядке в случаях, предусмотренных законом. Например, при отсутствии в течение двух лет операций по счету клиента - ЮЛ или ИП банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора счета, предупредив клиента об этом в письменной форме или иным способом, предусмотренным договором, - отмечает Юлия Тулинова.По словам Юрия Степкина, процедура закрытия расчетного счета достаточно стандартная. Существуют определенные этапы:- Не будет лишним получить отметку о принятии на копии заявления. Благодаря этому можно избежать спорных ситуаций с банком при определении даты расторжения договора и срока возврата денежных средств. Следует отметить, что уведомлять налоговую о закрытом расчетном счете не нужно. Индивидуальные предприниматели закрывают счет в том же порядке, что и организации. При добровольном прекращении предпринимательской деятельности закрывать счет не обязательно, однако лучше все равно это сделать. Если деятельность не ведется, в сохранении расчетного счета нет никакой необходимости. В это же время за его содержание банк может взыскивать плату независимо от того совершаются операции или нет, - объясняет Сергей Гебель.Отличие лицевого счета от расчетного- Лицевой счет – это документ аналитического учета в бухгалтерской системе кредитной организации. Номер лицевого счета должен однозначно определять его принадлежность конкретному клиенту и целевому назначению. Соответственно, расчетный счет – это вид ряда лицевых счетов, - объясняет Юлия Тулинова.Сергей Гебель уточняет, что расчетный счет - это основной банковский счет организации или ИП. На него поступают все полученные доходы: деньги от клиентов, партнеров, возвращенные суммы займов. С этого же счета осуществляются траты: оплачивается аренда, заработная плата, налоги. К расчетному счету могут быть подключены различные сервисы, например, эквайринг или бизнес-карта. Бизнесу не запрещено иметь лицевой счет, но он подходит только для хранения средств, перечисления зарплат и получения кредитов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, андрей гиринский, пенсионный фонд рф, рудн