https://ria.ru/20211028/medpolis-1756748280.html

Юристы сравнили полисы ДМС и ОМС: когда выгодна добровольная страховка

Полис ДМС: что это, стоимость услуги, как оформить и пользоваться

Юристы сравнили полисы ДМС и ОМС: когда выгодна добровольная страховка

Добровольное медицинское страхование (ДМС) — разновидность медицинской страховки с более широким набором услуг. Программы ДМС — что это такое и чем отличаются... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:15

2021-10-28T20:15

2021-10-28T21:05

общество

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обязательное медицинское страхование

полис омс

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Добровольное медицинское страхование (ДМС) — разновидность медицинской страховки с более широким набором услуг. Программы ДМС — что это такое и чем отличаются от ОМС, как физическому лицу выбрать полис и какая у него цена — в материале РИА Новости.Полис ДМСДобровольное медицинское страхование, или ДМС, — это разновидность медицинской страховки, по которой все расходы на лечение в случае болезни, травмы, отравления, других проблем со здоровьем берет на себя страховая компания, выдавшая полис."ДМС — это необходимая и очень важная часть соцпакета. Я бы рекомендовала выбирать надежную страховую компанию и программу, которая покрывает наибольшее количество рисков и содержит большой выбор клиник", — говорит Татьяна Полякова, руководитель группы компенсаций и льгот и кадрового администрирования Банки.ру."Полис ДМС в России чаще всего оформляется в рамках соцпакета на предприятии, соответственно, большинство застрахованных — корпоративные клиенты", — добавляет Александр Цыганов, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университете при правительстве России.Плюсы и минусыПлюсы полиса ДМС в том, что медицинскую помощь можно получить в различных медучреждениях, включая специализированные, многопрофильные, частные, ведомственные."Покупка ДМС дает застрахованному ряд преимуществ:"Тенденция ухода медицины в онлайн-формат была и раньше, однако она усилилась с началом пандемии. Наиболее актуальной темой сейчас стала телемедицина. Выбирая программу для своей компании, мы ориентировались в том числе на наличие этой услуги. Конечно, пока ДМС не предполагает сложных манипуляций в дистанционном формате, однако в условиях возможного карантина сотрудники в любой момент могут связаться с врачом и получить квалифицированную консультацию, — отмечает Екатерина Мелентьева, советник генерального директора по управлению персоналом Группы Т1. — Не менее актуальной темой для ДМС является эмоциональная поддержка — значительно выросла востребованность психологов"."Минусом можно считать высокую стоимость для физических лиц, так как большая часть рынка ДМС — это корпоративное страхование. В связи с этим можно отметить и второй минус — объем страховой программы и перечень лечебных учреждений зачастую формируется исходя из кадровой политики работодателя", — рассказывает Юлия Галаничева, руководитель стратегической программы "Блок Медицина" компании ВСК."Полис надо покупать — в отличие от полиса обязательного медицинского страхования, который дается каждому бесплатно. Цена зависит от перечня услуг, пола, возраста застрахованного, места проживания, списка медучреждений, других факторов. Кроме того, в покупке полиса могут отказать при наличии некоторых хронических заболеваний. Страховка не продается людям преклонного возраста и неизлечимо больным, — отмечает Николай Дубинин. — Наличие полиса ДМС у пациента может стать причиной назначения ему ненужных обследований, анализов, повторных посещений. Услуги оплачиваются страховой компанией, каждое дополнительное назначение положительно влияет на зарплату врача"."Минусом также является то, что если какая-то медицинская услуга не входит в договор страхования, то она не будет оказана", — говорит Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской юридической службы.Отличия от ОМСВ обязательном медицинском страховании нет понятия "лимит страховой суммы"."Молодые и здоровые люди любят повторять, что отчисляют много налогов, а полисом ОМС не пользуются. Однако, когда наступает необходимость, в системе ОМС никто не говорит об исчерпании лимита. Неважно, сколько вы заплатили взносов до наступления страхового случая. Любое лечение, даже за сотни тысяч, вам будет доступно", — отмечает Татьяна Громут, создатель бесплатного сервиса, помогающего решать проблемы с получением медицинской помощи по полису ОМС bezbahil.Оксана Красовская разъясняет: "Существенные отличия от полиса ДМС заключаются в том, что услуги по полису ОМС оказываются в рамках программ обязательного медицинского страхования. Для получения медицинских услуг по полису ОМС, которые не требуют экстренности и неотложности, а оказываются в плановой форме, гражданину необходимо обратиться в поликлинику, к которой он прикреплен, и ожидать определенное время эти услуги. Сроки ожидания установлены в базовой программе обязательного медицинского страхования и территориальной программе ОМС (программе региона)".Кроме того, ОМС и ДМС имеют разную систему финансирования. Основными источниками для ОМС являются:Оплату страховых премий по ДМС осуществляют организации (работодатели) и физические лица. При этом на принципы определения страховых премий влияют сроки страхования.ПрограммыРазные страховые компании предлагают свой список программ ДМС, которые подразделяются на основные и дополнительные.К основным чаще всего относятся:Дополнительные программы могут включать:Цены"На цену влияет перечень услуг, включенных в определенную программу. Например, при страховании от несчастного случая, помимо стандартных пунктов (переломы, ожоги, отравления), можно включить взрывы, удары молнии, нападение злоумышленников, животных, врачебные ошибки. Чем больше рисков включено в перечень страховых случаев, тем выше цена полиса. Семейная страховка стоит дешевле", — рассказывает Николай Дубинин."Также стоимость может зависеть от выбранного перечня медицинских учреждений, их количества и ценового уровня, личных данных застрахованного лица, состояния его здоровья, наличия хронических и вероятности возникновения профессиональных заболеваний, периода действия полиса", — добавляет Оксана Красовская."Минимальная стоимость годовой программы ДМС стартует от 15-20 тысяч рублей за человека и базируется на существенном использовании телемедицины", — рассказывает Александр Цыганов.Услуги"В стандартный набор входят некоторые анализы, первичные консультации врачей, вызов на дом. В расширенный — стоматология, косметические услуги или психолог. Еще существует пакет, где работодатель берет на себя часть оплаты, а 10-15% доплачивает сотрудник", — сообщает Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner.Что не лечатВ покупке полиса ДМС страховые компании обычно отказывают пациентам со следующими заболеваниями:"С 2019 года появилось страхование на случай инфицирования COVID-19, которое может быть включено в полис ДМС. По прошествии времени появились ориентированные на физлиц программы онкострахования и более широкие: страхования на случай критических заболеваний уже с осмотром и (или) временной франшизой. Такие полисы продаются не только в офисах страховых компаний, но часто в банках и иных финансовых организациях, обладающих знаниями о клиентах. Основной смысл — организация лечения и его финансирование в случае возникновения такого критического заболевания, для клиента это важная помощь в действительно трудную минуту, которая обходится от пяти тысяч рублей в год и предполагает страховую сумму в размере от пяти миллионов рублей (это означает, что стоимость лечения ограничивается этой суммой)", — рассказывает Александр Цыганов.В стандартную программу также не входит помощь страдающим сахарным диабетом. Таким людям могут предложить специализированную страховку.Что лечатОстальным пациентам программы ДМС предлагают лечение, госпитализацию, оперативное вмешательство в рамках заключенного договора.Как пользоваться ДМСОформив договор добровольного медицинского страхования, гражданин получает личный кабинет на сайте своей страховой компании, в котором можно выбрать подходящую клинику и записаться на прием к специалисту."Пользоваться ДМС можно так же, как и ОМС, при обращении в медицинскую организацию нужно предъявить полис, однако в случае с ДМС не в любую, а только в одну из тех, список которых указан в полисе", — говорит Михаил Хачатурян.Какую программу выбрать"Выбор программы ДМС чаще всего связан с финансовыми ресурсами клиента и его желанием заранее определить возможности по лечению в России и за рубежом", — отмечает Александр Цыганов.Как оформить ДМС"Для корпоративных клиентов обычно инициируется тендерная процедура, в рамках которой клиент размещает тендерное задание, включающее необходимые условия по программам страхования", — добавляет Юлия Галаничева.Можно ли сэкономить на полисеСэкономить на полисе можно, например, если выбирать определенные виды услуг, которые могут понадобиться, и ДМС будет дополнять ОМС."Есть программы, в которых пытаются объединить услуги по обязательному и добровольному страхованию, что служит снижению стоимости полиса. В настоящее время такие программы достаточно популярны", — говорит Александр Цыганов."Чем больше сотрудников в компании, тем выгоднее ДМС. Если в фирме работают условные 1000 человек, но ходить по врачам будут 300-500, страховые это учитывают, поэтому охотно предлагают скидки и бонусы по оформлению", — отмечает Инна Анисимова.Стоит ли покупать страховку ДМС"Конечно. Для корпоративных клиентов — это социальные гарантии для своих сотрудников и возможность привлечь и удержать ценные кадры. Для физических лиц — это гарантия получения медицинской помощи и возможность избежать трат на лечение, если страховой случай произойдет в период действия договора", — отвечает Юлия Галаничева."Полагаю, что в будущем ДМС станут более персонализированными и инклюзивными в рамках ESG-подхода, который предполагает создание комфортной среды обитания. В конце концов компании-страховщики также будут заинтересованы в нем, поскольку учет этого подхода будет влиять на их инвестиционную привлекательность", — добавляет Екатерина Мелентьева.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/dms-1588570609.html

https://ria.ru/20211007/privivki-1753504898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, обязательное медицинское страхование, полис омс, здоровый образ жизни (зож)