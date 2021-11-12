Расторгается в один день: юристы рассказали об особенностях договора ГПХ
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Договор гражданско-правового характера заключается между заказчиком и исполнителем, обычно с физическим лицом, определяет плату за работу и другие условия сотрудничества. Договор ГПХ - что это простыми словами, чем отличается от трудового, в течение какого срока действует - в материале РИА Новости.
Что такое договор ГПХ
Договор ГПХ - это соглашение между заказчиком и исполнителем, в котором прописываются все права и обязанности обеих сторон в процессе рабочей деятельности. Отношения при этом регулируются не Трудовым кодексом РФ, а Гражданским.
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Зачем нужен
В договоре гражданско-правового характера оговариваются нюансы сотрудничества между заказчиком и исполнителем, если речь идет о разовом выполнении какой-либо услуги. Такого рода документы зачастую работодатели подписывают с внештатными сотрудниками (например, агентами по недвижимости, строителями, копирайтерами и т.д.), так как берут их на неопределенный срок, чтобы решить ряд задач.
Виды договоров
В зависимости от услуг, оказываемых исполнителями, и количества участников соглашения договоры ГПХ делятся на несколько видов.
Подряда
Суть договора подряда заключается в том, что исполнитель выполняет за определенный период какую-либо работу по созданию, отправке или переработке изделия, которое впоследствии становится собственностью заказчика. Получается, что подрядчик - это третье лицо, которое от имени другого человека исполняет действия, прописанные в гражданско-правовом соглашении. Договор подряда всегда имеет материальный результат: строительство дома, монтаж аппаратуры и т.д.
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Возмездного оказания услуг
В договоре о возмездном оказании услуг говорится о процессе выполнения работы, и это его главное отличие от договора подряда. Важен не столько результат, сколько процесс его достижения. При этом сроки предоставления услуги тоже могут не указываться. К примеру, такой вид соглашения подписывается между частным преподавателем английского языка и учеником.
Авторского заказа
Договор авторского заказа обычно заключают, когда речь идет о творческой работе: написании текстов, создании произведений искусства, фотосъемке и т.д. В данном случае исполнитель оказывает заказчику уникальную услугу.
То, что должно появиться в результате, обязательно описывается в соглашении со всеми подробностями. При этом выполнивший работу считается автором произведения, может пользоваться им сам и получать от него материальную выгоду.
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Перевозки
Предметом такого вида договора является перевозка грузов или людей. Подписывается соглашение между отправителем, который оплачивает транспортировку по определенному тарифу, и перевозчиком, который получает заказ и обязуется довести его до места. В конце сотрудничества отправителю отсылают накладную, подтверждающую акт выдачи груза.
Транспортной экспедиции
При договоре транспортной экспедиции груз передается не перевозчику напрямую, а экспедиторской компании. Организация становится посредником, выбирает самый удобный вариант маршрута, оформляет все таможенные документы и несет ответственность за результат оказываемой услуги.
Хранения
Согласно Гражданскому кодексу РФ такой вид договора подразумевает обязательство сохранить какой-либо товар, переданный заказчиком, на определенный срок за вознаграждение. Исполнитель берет на себя ответственность за условия, в которых будет находиться изделие, и за общее состояние товара в момент его возвращения владельцу.
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Поручения
Договор поручения - это соглашение, подразумевающее посредничество. Особенность сотрудничества заключается в том, что исполнитель совершает любые юридические действия в рамках договора за вознаграждение, но не принимает непосредственного участия в составлении документа и узнает об обязанностях от доверителя (лицо, которое заключает соглашение с заказчиком услуги).
Комиссии
Договор комиссии тоже относится к виду посреднических соглашений, при котором комиссионер, то есть исполнитель, обязуется за определенную плату совершить ряд сделок, о которых ему сообщает поручитель (комитент). В большинстве случаев, услуга заключается в продаже каких-либо товаров.
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Агентский договор
Если компания, выступающая в роли заказчика, поручает выполнение части своих работ третьему лицу, исполнителю, обе стороны заключают агентский договор. Тот, кто оказывает услугу, называется агентом, чьи обязанности и вознаграждение прописывается в соглашении. При этом срок сотрудничества в документе может быть и не указан, так как договор перестанет действовать с момента выполнения всех обязательств.
Что нужно для заключения
Для заключения договора гражданско-правового характера исполнителю нужны следующие документы: СНИЛС, паспорт и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). При этом трудовая книжка не нужна.
В большинстве случаев договоры ГПХ составляют в письменной форме, однако физлица могут и устно обговорить основные условия рабочих отношений, если вознаграждение за услугу не превышает 10 тысяч рублей.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Условия соглашения
Для заключения договора ГПХ обе стороны должны обозначить и прописать предмет соглашения (саму услугу), сроки, размер вознаграждения. Также в документе обычно указывается порядок выполнения работы и сферы ответственности как заказчика, так и исполнителя.
При этом конкретные условия каждого гражданско-правового договора определяются самими участниками.
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Стороны договора
Договор гражданско-правового характера заключают две стороны: заказчик, т.е. тот, кто непосредственно является инициатором соглашения, и исполнитель, который должен проделать некую работу за вознаграждение. В случае, если документ подразумевает отношения посредничества, то появляется и третья сторона. Например, в договоре поручения исполнитель узнает о необходимой для совершения услуге не от заказчика напрямую, а от доверителя.
Предмет договора
Предметом договора является сам результат гражданско-правовых отношений, т.е. те действия, которые должен совершить исполнитель за определенное вознаграждение от заказчика.
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Срок выполнения работ
Согласно законодательству срок заключения договора ГПХ ничем не ограничен. Стороны вправе самостоятельно решать этот вопрос, определять время, за которое исполнитель совершит услугу. При этом срок выполнения работы лучше прописать в документе, чтобы избежать разногласий и недопонимания.
Стоимость работ и порядок оплаты
Стоимость услуг исполнителя определяется сторонами соглашения и обычно прописывается в договоре со всеми возможными этапами оплаты: аванс, определенная сумма за каждую часть работы и т.д. Если же вознаграждение или порядок расчетов не указаны в документе, то заказчик по умолчанию отдает физлицу среднюю цену по рынку за аналогичную работу.
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НДФЛ и страховые взносы
По условиям договора гражданско-правового характера исполнитель после получения денег должен уплатить 13-процентный налог на доходы физических лиц. Перечислить его в бюджет может и заказчик, но тогда вознаграждение уменьшается на сумму НДФЛ. Он же вносит страховые взносы с дохода исполнителя, которые при договоре ГПХ составляют не 30%, а 27,1%.
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Порядок сдачи и приемки выполненных работ
Сдача и приемка выполненных работ по договору ГПХ оформляется специальным актом, который должны подписать обе стороны. Сама процедура предоставления результата тоже подробно прописывается в документе и устанавливается участниками соглашения самостоятельно.
Права и обязанности сторон
Согласно законодательству стороны договора ГПХ равны и имеют ряд взаимных прав и обязанностей, которые указываются в документе со всеми деталями.
Заказчик, прежде всего, должен возместить все убытки по осуществлению необходимой услуги и уплатить вознаграждение. Он имеет право на получение результатов работы, которая прописана в соглашении.
Исполнитель обязан предоставляет заказчику товар или услугу в надлежащем качестве за установленный срок, за что получает вознаграждение.
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Ответственность сторон
В договорах гражданско-правового характера всегда присутствует взаимная ответственность сторон. Заказчик обязан предоставить исполнителю все необходимые условия для осуществления рабочей деятельности. Исполнитель, в свою очередь, ответственен напрямую за результат проделанной работы, а точнее, за его качество. Если же одна из сторон не выполняет свои обязательства, то другой участник имеет право расторгнуть договор и подать в суд.
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Конфиденциальность
В случае, если во время рабочих отношений по соглашению ГПХ исполнитель получает доступ к конфиденциальной информации, стороны дополнительно подписывают специальный договор о неразглашении.
Порядок расторжения
Договор гражданско-правового характера можно разорвать как в одностороннем порядке, так и учитывая мнение обоих участников. Особенность соглашения в том, что заказчик вправе его разорвать единолично, оплатив расходы подрядчика.
В случае, когда обе стороны пришли к решению о прекращении рабочих отношений, они оформляют отдельный документ. Порядок расторжения может быть прописан и в самом договоре ГПХ.
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Если второй участник против прекращения сотрудничества или игнорирует просьбу такого рода в течение 30 дней (или в срок, указанный в документе), то расторгнуть договор можно с помощью суда.
Условия соглашения могут также предусматривать компенсации или другие санкции к стороне-инициатору разрыва договора.
Плюсы и минусы для работника
Выгода от сотрудничества по гражданскому договору для исполнителя выражается в следующем:
- 1При оформлении на работу достаточно лишь паспорта, СНИЛСа и ИНН.
- 2Рабочее время может никак не ограничиваться и точно не устанавливается особым документом: исполнитель сам выбирает, когда он будет совершать необходимые услуги. К тому же заказчик не вмешивается в процесс работы.
- 3Отчисления с зарплаты точно так же уходят в Пенсионный фонд, как и по трудовому соглашению.
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Существует и ряд негативных моментов:
- 1Отпускные и больничный исполнитель обязуется выплачивать себе самостоятельно, это не входит в круг ответственности заказчика.
- 2Пособия при сокращении или увольнении работнику также не выплачиваются.
- 3Социальный пакет от работодателя (например, полис ДМС) исполнителю по гражданскому договору не предоставляется.
- 4В трудовую книжку стаж работы по соглашению ГПХ не вносится.
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Плюсы и минусы для заказчика
“Договор ГПХ выгоднее для работодателей, т.к. у него значительно меньше обязанностей по отношению к сотруднику”, - рассказал РИА Новости Сергей Болотин, юрист Европейской юридической службы.
По договору ГПХ у заказчика есть ряд преимуществ:
- 1Возможность в любой момент расторгнуть договор, не объясняя исполнителю причин прекращения сотрудничества.
- 2Количество подрядчиков не ограничено штатным расписанием.
- 3Страховые взносы на 2,9 процента ниже, чем при трудовом договоре. Также работодатель не предоставляет исполнителю никаких социальных выплат по болезни, отпуску и т.д.
- 4В круг обязанностей заказчика не входит организация рабочего места для работника.
Однако существует и значимый минус для работодателя при оформлении гражданско-правового соглашения: ограниченный контроль за выполнением работы исполнителя. Заказчик никак не вмешивается в сам процесс оказания услуги, так как в большинстве случаев нанятое физлицо работает удаленно.
Пустой офис
Отличия от трудового договора
Важно понимать, что договор ГПХ не является трудовым соглашением, между ними существуют конкретные различия.
Во-первых, отличие трудового договора от гражданского заключается в законодательстве, которое его регулирует - соответственно, Трудовой кодекс РФ и Гражданский.
Во-вторых, в отличие от сотрудничества по ТК, работника не принимают в штат компании. А соответственно, он лишается каких-либо льгот и гарантий.
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В-третьих, сотрудник организации обязан выполнять свои должностные обязанности, а исполнитель производит работу, результаты которой четко прописываются в договоре.
В-четвертых, срок заключения трудового взаимодействия заключается либо на неопределенный срок, либо длится до пяти лет в случае срочного соглашения. При этом в договоре ГПХ всегда устанавливается определенный срок сотрудничества, который можно потом продлить.
В-пятых, по ТК сотруднику компании предоставляется рабочее место в офисе, в отличие от гражданско-правового соглашения, при котором исполнитель работает на своей территории.
В-шестых, исполнитель получает вознаграждение за результат проделанной работы, в то время как работнику организации выплачивается зарплата два раза в месяц.
“По договору ГПХ можно нанять человека для выполнения разовой или непрофильной работы на нерегулярной основе. Если нужно, чтобы исполнитель был на рабочем месте по графику и выполнял распоряжения руководства, то такой вариант точно не подойдет. Также нельзя заключить договор ГПХ с директором, в таком случае нужен только трудовой договор”, - сказала РИА Новости Анастасия Рязянцева, налоговый консультант.