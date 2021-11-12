https://ria.ru/20211112/dogovor-1758773846.html

Расторгается в один день: юристы рассказали об особенностях договора ГПХ

Договор ГПХ с физическим лицом: сроки, оформление, работа и оплата

Расторгается в один день: юристы рассказали об особенностях договора ГПХ

Договор гражданско-правового характера заключается между заказчиком и исполнителем, обычно с физическим лицом, определяет плату за работу и другие условия... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:29

2021-11-12T17:29

2021-11-12T17:29

работа

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Договор гражданско-правового характера заключается между заказчиком и исполнителем, обычно с физическим лицом, определяет плату за работу и другие условия сотрудничества. Договор ГПХ - что это простыми словами, чем отличается от трудового, в течение какого срока действует - в материале РИА Новости.Что такое договор ГПХДоговор ГПХ - это соглашение между заказчиком и исполнителем, в котором прописываются все права и обязанности обеих сторон в процессе рабочей деятельности. Отношения при этом регулируются не Трудовым кодексом РФ, а Гражданским.Зачем нуженВ договоре гражданско-правового характера оговариваются нюансы сотрудничества между заказчиком и исполнителем, если речь идет о разовом выполнении какой-либо услуги. Такого рода документы зачастую работодатели подписывают с внештатными сотрудниками (например, агентами по недвижимости, строителями, копирайтерами и т.д.), так как берут их на неопределенный срок, чтобы решить ряд задач.Виды договоровВ зависимости от услуг, оказываемых исполнителями, и количества участников соглашения договоры ГПХ делятся на несколько видов.ПодрядаСуть договора подряда заключается в том, что исполнитель выполняет за определенный период какую-либо работу по созданию, отправке или переработке изделия, которое впоследствии становится собственностью заказчика. Получается, что подрядчик - это третье лицо, которое от имени другого человека исполняет действия, прописанные в гражданско-правовом соглашении. Договор подряда всегда имеет материальный результат: строительство дома, монтаж аппаратуры и т.д.Возмездного оказания услугВ договоре о возмездном оказании услуг говорится о процессе выполнения работы, и это его главное отличие от договора подряда. Важен не столько результат, сколько процесс его достижения. При этом сроки предоставления услуги тоже могут не указываться. К примеру, такой вид соглашения подписывается между частным преподавателем английского языка и учеником.Авторского заказаДоговор авторского заказа обычно заключают, когда речь идет о творческой работе: написании текстов, создании произведений искусства, фотосъемке и т.д. В данном случае исполнитель оказывает заказчику уникальную услугу.То, что должно появиться в результате, обязательно описывается в соглашении со всеми подробностями. При этом выполнивший работу считается автором произведения, может пользоваться им сам и получать от него материальную выгоду.ПеревозкиПредметом такого вида договора является перевозка грузов или людей. Подписывается соглашение между отправителем, который оплачивает транспортировку по определенному тарифу, и перевозчиком, который получает заказ и обязуется довести его до места. В конце сотрудничества отправителю отсылают накладную, подтверждающую акт выдачи груза.Транспортной экспедицииПри договоре транспортной экспедиции груз передается не перевозчику напрямую, а экспедиторской компании. Организация становится посредником, выбирает самый удобный вариант маршрута, оформляет все таможенные документы и несет ответственность за результат оказываемой услуги.ХраненияСогласно Гражданскому кодексу РФ такой вид договора подразумевает обязательство сохранить какой-либо товар, переданный заказчиком, на определенный срок за вознаграждение. Исполнитель берет на себя ответственность за условия, в которых будет находиться изделие, и за общее состояние товара в момент его возвращения владельцу.ПорученияДоговор поручения - это соглашение, подразумевающее посредничество. Особенность сотрудничества заключается в том, что исполнитель совершает любые юридические действия в рамках договора за вознаграждение, но не принимает непосредственного участия в составлении документа и узнает об обязанностях от доверителя (лицо, которое заключает соглашение с заказчиком услуги).КомиссииДоговор комиссии тоже относится к виду посреднических соглашений, при котором комиссионер, то есть исполнитель, обязуется за определенную плату совершить ряд сделок, о которых ему сообщает поручитель (комитент). В большинстве случаев, услуга заключается в продаже каких-либо товаров.Агентский договорЕсли компания, выступающая в роли заказчика, поручает выполнение части своих работ третьему лицу, исполнителю, обе стороны заключают агентский договор. Тот, кто оказывает услугу, называется агентом, чьи обязанности и вознаграждение прописывается в соглашении. При этом срок сотрудничества в документе может быть и не указан, так как договор перестанет действовать с момента выполнения всех обязательств.Что нужно для заключенияДля заключения договора гражданско-правового характера исполнителю нужны следующие документы: СНИЛС, паспорт и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). При этом трудовая книжка не нужна.В большинстве случаев договоры ГПХ составляют в письменной форме, однако физлица могут и устно обговорить основные условия рабочих отношений, если вознаграждение за услугу не превышает 10 тысяч рублей.Условия соглашенияДля заключения договора ГПХ обе стороны должны обозначить и прописать предмет соглашения (саму услугу), сроки, размер вознаграждения. Также в документе обычно указывается порядок выполнения работы и сферы ответственности как заказчика, так и исполнителя.При этом конкретные условия каждого гражданско-правового договора определяются самими участниками.Стороны договораДоговор гражданско-правового характера заключают две стороны: заказчик, т.е. тот, кто непосредственно является инициатором соглашения, и исполнитель, который должен проделать некую работу за вознаграждение. В случае, если документ подразумевает отношения посредничества, то появляется и третья сторона. Например, в договоре поручения исполнитель узнает о необходимой для совершения услуге не от заказчика напрямую, а от доверителя.Предмет договораПредметом договора является сам результат гражданско-правовых отношений, т.е. те действия, которые должен совершить исполнитель за определенное вознаграждение от заказчика.Срок выполнения работСогласно законодательству срок заключения договора ГПХ ничем не ограничен. Стороны вправе самостоятельно решать этот вопрос, определять время, за которое исполнитель совершит услугу. При этом срок выполнения работы лучше прописать в документе, чтобы избежать разногласий и недопонимания.Стоимость работ и порядок оплатыСтоимость услуг исполнителя определяется сторонами соглашения и обычно прописывается в договоре со всеми возможными этапами оплаты: аванс, определенная сумма за каждую часть работы и т.д. Если же вознаграждение или порядок расчетов не указаны в документе, то заказчик по умолчанию отдает физлицу среднюю цену по рынку за аналогичную работу.НДФЛ и страховые взносыПо условиям договора гражданско-правового характера исполнитель после получения денег должен уплатить 13-процентный налог на доходы физических лиц. Перечислить его в бюджет может и заказчик, но тогда вознаграждение уменьшается на сумму НДФЛ. Он же вносит страховые взносы с дохода исполнителя, которые при договоре ГПХ составляют не 30%, а 27,1%.Порядок сдачи и приемки выполненных работСдача и приемка выполненных работ по договору ГПХ оформляется специальным актом, который должны подписать обе стороны. Сама процедура предоставления результата тоже подробно прописывается в документе и устанавливается участниками соглашения самостоятельно.Права и обязанности сторонСогласно законодательству стороны договора ГПХ равны и имеют ряд взаимных прав и обязанностей, которые указываются в документе со всеми деталями.Заказчик, прежде всего, должен возместить все убытки по осуществлению необходимой услуги и уплатить вознаграждение. Он имеет право на получение результатов работы, которая прописана в соглашении.Исполнитель обязан предоставляет заказчику товар или услугу в надлежащем качестве за установленный срок, за что получает вознаграждение.Ответственность сторонВ договорах гражданско-правового характера всегда присутствует взаимная ответственность сторон. Заказчик обязан предоставить исполнителю все необходимые условия для осуществления рабочей деятельности. Исполнитель, в свою очередь, ответственен напрямую за результат проделанной работы, а точнее, за его качество. Если же одна из сторон не выполняет свои обязательства, то другой участник имеет право расторгнуть договор и подать в суд.КонфиденциальностьВ случае, если во время рабочих отношений по соглашению ГПХ исполнитель получает доступ к конфиденциальной информации, стороны дополнительно подписывают специальный договор о неразглашении.Порядок расторженияДоговор гражданско-правового характера можно разорвать как в одностороннем порядке, так и учитывая мнение обоих участников. Особенность соглашения в том, что заказчик вправе его разорвать единолично, оплатив расходы подрядчика.В случае, когда обе стороны пришли к решению о прекращении рабочих отношений, они оформляют отдельный документ. Порядок расторжения может быть прописан и в самом договоре ГПХ.Если второй участник против прекращения сотрудничества или игнорирует просьбу такого рода в течение 30 дней (или в срок, указанный в документе), то расторгнуть договор можно с помощью суда.Условия соглашения могут также предусматривать компенсации или другие санкции к стороне-инициатору разрыва договора.Плюсы и минусы для работникаВыгода от сотрудничества по гражданскому договору для исполнителя выражается в следующем:Существует и ряд негативных моментов:Плюсы и минусы для заказчикаПо договору ГПХ у заказчика есть ряд преимуществ:Однако существует и значимый минус для работодателя при оформлении гражданско-правового соглашения: ограниченный контроль за выполнением работы исполнителя. Заказчик никак не вмешивается в сам процесс оказания услуги, так как в большинстве случаев нанятое физлицо работает удаленно.Отличия от трудового договораВажно понимать, что договор ГПХ не является трудовым соглашением, между ними существуют конкретные различия.Во-первых, отличие трудового договора от гражданского заключается в законодательстве, которое его регулирует - соответственно, Трудовой кодекс РФ и Гражданский.Во-вторых, в отличие от сотрудничества по ТК, работника не принимают в штат компании. А соответственно, он лишается каких-либо льгот и гарантий.В-третьих, сотрудник организации обязан выполнять свои должностные обязанности, а исполнитель производит работу, результаты которой четко прописываются в договоре.В-четвертых, срок заключения трудового взаимодействия заключается либо на неопределенный срок, либо длится до пяти лет в случае срочного соглашения. При этом в договоре ГПХ всегда устанавливается определенный срок сотрудничества, который можно потом продлить.В-пятых, по ТК сотруднику компании предоставляется рабочее место в офисе, в отличие от гражданско-правового соглашения, при котором исполнитель работает на своей территории.В-шестых, исполнитель получает вознаграждение за результат проделанной работы, в то время как работнику организации выплачивается зарплата два раза в месяц.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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