Договор ГПХ: что это и как оформить, плюсы и минусы

МОСКВА — РИА Новости. Договор гражданско-правового характера (ГПХ) заключается между заказчиком и исполнителем, обычно с физическим лицом, определяет оплату за работу и другие условия сотрудничества. Что это простыми словами, его суть, чем отличается от трудового договора и его плюсы и минусы, какие виды оказания услуг подразумевает, кому в этом случае нужно платить налоги и образец документа в 2025 году, – в материале РИА Новости.

Для чего нужен договор ГПХ

Существует два вида договоров для работы с исполнителями: гражданско-правовой (ГПХ) и трудовой. Между ними есть кардинальные отличия как для работника, так и для работодателя. Первый используют для внештатных сотрудников и разовой работы, второй – для постоянных работников в штате.

Юридически договор ГПХ - договоренность между исполнителем и заказчиком, при которой они не вступают в трудовые отношения. В этом соглашении определены работы и их результат, за который исполнитель получает вознаграждение.

Ситуации, когда применяют договор ГПХ

В договоре ГПХ между заказчиком и исполнителем прописываются все права и обязанности обеих сторон в процессе рабочей деятельности. Отношения при этом регулируются не Трудовым кодексом РФ, а Гражданским.

По словам экспертов, в договоре ГПХ обязательно оговариваются нюансы сотрудничества, если речь идет о разовом выполнении какой-либо услуги. Такого рода документы зачастую работодатели подписывают с внештатными сотрудниками (например, фрилансерами, агентами по недвижимости, строителями, копирайтерами и т.д.), так как берут их на неопределенный срок, чтобы решить ряд задач.

Написать книгу, разово перевезти оборудование, обучить детей или взрослых – для этих целей заказчик и исполнитель, как правило, заключают договор ГПХ.

Отличия от трудового договора

Важно понимать, что договор ГПХ не является трудовым соглашением, между ними существуют конкретные различия.

Параметры Договор ГПХ Трудовой договор Законодательство ГК РФ ТК РФ Предмет договора Результат работы или оказание услуги Личное выполнение трудовых задач Третьи лица Можно привлекать, если не запрещено договором Необходимо лично исполнять трудовые обязанности Документальное оформление Достаточно письменного договора Приказ о найме на работу, запись в трудовой книжке, личная карточка работника Режим работы Исполнитель определяет сам, результат должен быть сдан заказчику в оговоренные сроки Установлен локальными документами организации, за работу в сверхурочные часы, выходные и праздники положена доплата Условия труда В условиях договора указано, чьими материалами и инструментами пользуется исполнитель Работодатель обеспечивает все сам: место работы, технику, оборудование, униформу, материалы и инструменты Оплата работы Исполнитель получает вознаграждение после передачи заказчику результата работы Работник получает зарплату ежемесячно, минимум, два раза, причем зарплата за месяц не может быть ниже МРОТ, если сотрудник надлежаще исполнял свои обязанности Налоги и взносы 13 % НДФЛ и взносы в ПФР и ФФОМС. Не считая договора ГПХ с ИП 13 % НДФЛ и 30 страховых взносов с зарплаты в ФСС, ПФР и ФФОМС Трудовые гарантии Не положены никакие трудовые гарантии, предусмотренные ТК РФ, права работника менее защищены Получает все компенсации и гарантии, предусмотренные ТК РФ

“По договору ГПХ можно нанять человека для выполнения разовой или непрофильной работы на нерегулярной основе. Если нужно, чтобы исполнитель был на рабочем месте по графику и выполнял распоряжения руководства, то такой вариант точно не подойдет. Также нельзя заключить договор ГПХ с директором, в таком случае нужен только трудовой договор”, — сказала РИА Новости Анастасия Рязанцева, налоговый консультант.

Виды договоров ГПХ

В зависимости от услуг, оказываемых исполнителями, и количества участников соглашения договоры ГПХ делятся на несколько видов.

Договор подряда

Суть договора подряда заключается в том, что исполнитель выполняет за определенный период какую-либо работу по созданию, отправке или переработке изделия, которое впоследствии становится собственностью заказчика. Получается, что подрядчик - это третье лицо, которое от имени другого человека исполняет действия, прописанные в гражданско-правовом соглашении. Договор подряда всегда имеет материальный результат: строительство дома, монтаж аппаратуры и т.д.

Договор возмездного оказания услуг

В договоре о возмездном оказании услуг говорится о процессе выполнения работы, и это его главное отличие от договора подряда. Важен не столько результат, сколько процесс его достижения. При этом сроки предоставления услуги тоже могут не указываться. К примеру, такой вид соглашения подписывается между частным преподавателем английского языка и учеником.

Договор авторского заказа

Договор авторского заказа обычно заключают, когда речь идет о творческой работе: написании текстов, создании произведений искусства, фотосъемке и т.д. В данном случае исполнитель оказывает заказчику уникальную услугу. То, что должно появиться в результате, обязательно описывается в соглашении со всеми подробностями. При этом выполнивший работу считается автором произведения, может пользоваться им сам и получать от него материальную выгоду.

Договор поручения и комиссии

Договор поручения - это соглашение, подразумевающее посредничество. Особенность сотрудничества заключается в том, что исполнитель совершает любые юридические действия в рамках договора за вознаграждение, но не принимает непосредственного участия в составлении документа и узнает об обязанностях от доверителя (лицо, которое заключает соглашение с заказчиком услуги).

Договор комиссии тоже относится к виду посреднических соглашений, при котором комиссионер, то есть исполнитель, обязуется за определенную плату совершить ряд сделок, о которых ему сообщает поручитель (комитент). В большинстве случаев, услуга заключается в продаже каких-либо товаров.

Транспортная экспедиция и перевозки

Предметом договора перевозки является перевозка грузов или людей. Подписывается соглашение между отправителем, который оплачивает транспортировку по определенному тарифу, и перевозчиком, который получает заказ и обязуется довести его до места. В конце сотрудничества отправителю отсылают накладную, подтверждающую акт выдачи груза.

При договоре транспортной экспедиции груз передается не перевозчику напрямую, а экспедиторской компании. Организация становится посредником, выбирает самый удобный вариант маршрута, оформляет все таможенные документы и несет ответственность за результат оказываемой услуги.

Договор хранения

Согласно Гражданскому кодексу РФ такой вид договора подразумевает обязательство сохранить какой-либо товар, переданный заказчиком, на определенный срок за вознаграждение. Исполнитель берет на себя ответственность за условия, в которых будет находиться изделие, и за общее состояние товара в момент его возвращения владельцу.

Агентский договор

Если компания, выступающая в роли заказчика, поручает выполнение части своих работ третьему лицу, исполнителю, обе стороны заключают агентский договор. Тот, кто оказывает услугу, называется агентом, чьи обязанности и вознаграждение прописывается в соглашении. При этом срок сотрудничества в документе может быть и не указан, так как договор перестанет действовать с момента выполнения всех обязательств.

Как оформить договор ГПХ

В большинстве случаев договоры ГПХ составляют в письменной форме, однако физлица могут и устно обговорить основные условия рабочих отношений, если вознаграждение за услугу не превышает 10 тысяч рублей.

Предмет договора и сроки выполнения

Для заключения договора ГПХ обе стороны должны обозначить и прописать предмет соглашения (саму услугу), сроки, размер вознаграждения. Также в документе обычно указывается порядок выполнения работы и сферы ответственности как заказчика, так и исполнителя. При этом конкретные условия каждого гражданско-правового договора определяются самими участниками.

Согласно законодательству срок заключения договора ГПХ ничем не ограничен. Стороны вправе самостоятельно решать этот вопрос, определять время, за которое исполнитель совершит услугу. При этом срок выполнения работы лучше прописать в документе, чтобы избежать разногласий и недопонимания.

Цена и порядок расчетов

Стоимость услуг исполнителя определяется сторонами соглашения и обычно прописывается в договоре со всеми возможными этапами оплаты: аванс, определенная сумма за каждую часть работы, окончательный расчёт. Если же вознаграждение или порядок расчетов не указаны в документе, то заказчик по умолчанию отдает физлицу среднюю цену по рынку за аналогичную работу.

Обязанности сторон и приемка работ

Сдача и приемка выполненных работ по договору ГПХ оформляется специальным актом, который должны подписать обе стороны. Сама процедура предоставления результата тоже подробно прописывается в документе и устанавливается участниками соглашения самостоятельно.

Согласно законодательству стороны договора ГПХ равны и имеют ряд взаимных прав и обязанностей, которые указываются в документе со всеми деталями.

Заказчик, прежде всего, должен возместить все убытки по осуществлению необходимой услуги и уплатить вознаграждение. Он имеет право на получение результатов работы, которая прописана в соглашении.

Исполнитель обязан предоставить заказчику товар или услугу в надлежащем качестве за установленный срок, за что получает вознаграждение.

В договорах гражданско-правового характера всегда присутствует взаимная ответственность сторон. Заказчик обязан обеспечить исполнителю все необходимые условия для осуществления рабочей деятельности. Исполнитель, в свою очередь, ответственен напрямую за результат проделанной работы, а точнее, за его качество. Если же одна из сторон не выполняет свои обязательства, то другой участник имеет право расторгнуть договор и подать в суд.

В случае, если во время рабочих отношений по соглашению ГПХ исполнитель получает доступ к конфиденциальной информации, стороны дополнительно подписывают специальный договор о неразглашении.

Порядок расторжения договора ГПХ

Расторжение договора гражданско-правового может быть как в одностороннем порядке (одностороннее расторжение), так с учётом мнения обоих участников. Особенность соглашения в том, что заказчик вправе его разорвать единолично, оплатив расходы подрядчика. В случае, когда обе стороны пришли к решению о прекращении рабочих отношений, они оформляют отдельный документ. Порядок расторжения может быть прописан и в самом договоре ГПХ.

Если второй участник против прекращения сотрудничества или игнорирует просьбу такого рода в течение 30 дней (или в срок, указанный в документе), то расторгнуть договор можно с помощью суда.

Условия соглашения могут также предусматривать компенсации или другие санкции к стороне-инициатору разрыва договора.

Налоги и страховые взносы по договору ГПХ

По условиям договора гражданско-правового характера исполнитель после получения денег должен уплатить 13-процентный налог на доходы физических лиц.

Исполнитель в статусе ИП либо с самозанятый налог на свой доход оплачивают самостоятельно, причём для самозанятого сумму налога подсказывает официальное приложение ФНС России “Мой налог” , проанализировав все суммы платежей по чекам.

Перечислить сумму налога в бюджет может и заказчик, но тогда вознаграждение исполнителя уменьшается на сумму НДФЛ. Он же вносит страховые взносы с дохода исполнителя, которые в соответствии с п. 3 ст. 425 ст. 431 НК РФ составляют 30%.

Переквалификация договора ГПХ и риски

Договор гражданско-правового характера можно переквалифицировать в трудовой в нескольких случаях:

1. ГПХ был заключен номинально: работодатель избавил себя от бумажной волокиты и необходимости соблюдать ТК, предоставляя работнику выплаты и льготы, но требует от сотрудника неукоснительно соблюдать распорядок дня, присутствовать в офисе, выделяет только один час на обед. Исполнитель имеет право обратиться в трудовую инспекцию с жалобой, если в результате проверки будет доказано, что заказчик использует договор ГПХ, чтобы ограничить работника в правах, договор ГПХ будет переквалифицирован в трудовой, а организацию или предпринимателя оштрафуют на сумму в зависимости от статуса.

Оштрафованный Размер штрафа Руководитель от 10 000 до 20 000 руб. ИП и малое предприятие от 5000 до 10 000 руб. Остальные компании от 50 000 до 100 000 руб.

Для того, чтобы избежать подобного развития ситуации, в договор гражданско-правового характера нельзя включать формулировки, которые указывают на трудовые отношения. Например:

указывать должность, а не перечень услуг;

фиксированную заработную плату;

прописывать корпоративные правила;

предусматривать оплату больничного листа и отпускных;

у исполнителя есть свое рабочее место в офисе.

2. Заказчик сам может переквалифицировать договор, если между ним и исполнителем возникла договоренность.

3. По решению суда. Если работодатель не выполнил требование трудовой инспекции или СФР, которые усмотрели признаки трудовых отношений, ведомства (включая самого исполнителя) могут обратиться в суд. При этом если у суда появятся сомнения, то они все равно будут трактоваться в пользу того, что договор трудовой.

Пример из судебной практики Арбитражного суда Центрального округа Калуги осенью 2023 года: в суд на ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" подал налоговый орган, посчитав, что музей не начислил страховые взносы на выплаты физическим лицам за выполненную работу. После исследования обстоятельств дела суд согласился с выводами ФНС.

“Отношения сторон договоров имели длящийся, системный характер; потребность в деятельности исполнителей возникает у организации постоянно; согласно актам выполненных работ оплата производится ежемесячно независимо от срока договора; формирование оплаты происходит за фактически отработанные дни с учетом выходных дней; исполнитель имеет большое количество обязанностей, подчиняется инструкциям заказчика. Перечисленные и иные признаки в их совокупности и взаимосвязи являются признаками трудовых отношений”, – говорится в постановлении суда

Плюсы и минусы договора ГПХ

Договор ГПХ выгоднее работодателю, так как оформить услуги подрядчика проще, чем нанять сотрудника. Для исполнителя такие правоотношения, напротив, уступают работе по трудовому договору из-за отсутствия гарантий и компенсаций.

Для исполнителя

Выгода от сотрудничества по гражданскому договору для исполнителя выражается в следующем:

При оформлении на работу достаточно лишь паспорта, СНИЛСа и ИНН.

Рабочее время может никак не ограничиваться и точно не устанавливается особым документом: исполнитель сам выбирает, когда он будет совершать необходимые услуги. К тому же заказчик не вмешивается в процесс работы.

Отчисления с зарплаты точно так же уходят в Пенсионный фонд, как и по трудовому соглашению.

Существует и ряд негативных моментов:

Стаж работы по соглашению ГПХ не вносится в трудовую книжку.

Оплата отпускных невозможна.

Работник не получает пособие при сокращении или увольнении.

Социальный пакет от работодателя (например, полис ДМС) исполнителю по гражданскому договору не предоставляется.

Для заказчика

Как рассказал РИА Новости Сергей Болотин, юрист Европейской юридической службы, “договор ГПХ выгоднее для работодателей, так как у него значительно меньше обязанностей по отношению к сотруднику”.

По договору ГПХ у заказчика есть ряд преимуществ:

Возможность в любой момент расторгнуть договор, не объясняя исполнителю причин прекращения сотрудничества.

Количество подрядчиков не ограничено штатным расписанием.

Страховые взносы на 2,9 процента ниже, чем при трудовом договоре. Также работодатель не предоставляет исполнителю никаких социальных выплат по болезни, отпуску и т.д.

В круг обязанностей заказчика не входит организация рабочего места для работника.

Однако существует и значимый минус для работодателя при оформлении гражданско-правового соглашения: ограниченный контроль за выполнением работы исполнителя. Заказчик никак не вмешивается в сам процесс оказания услуги, так как в большинстве случаев нанятое физлицо работает удаленно.

Можно ли заключать договор ГПХ с самозанятым

Договор ГПХ можно заключать с гражданином, который зарегистрирован в качестве самозанятого. Документ ничем не отличается от договора с физическим лицом, кроме небольших нюансов:

в договоре необходимо указать, что исполнитель самозанятый, этим компания снимает с себя обязанность уплачивать за него налоги;

обязательно прописать обязанность исполнителя предоставлять чеки и ответственность за их непредставление, так как это важный документ для отчета перед налоговой;

исполнитель обязан сообщить об утере статуса, так как фирме после этого придется уплачивать за него страховые взносы.

Изменения в законодательстве 2024-2025 года

При условии, что в 2023 году за исполнителя платили страховые взносы, в 2024 он имеет право брать оплачиваемый больничный, получать пособие по беременности и родам, единовременное при рождении ребенка и ежемесячное по уходу за ним. Таким образом, исполнители по ГПХ (кроме самозанятых) получили похожие гарантии, что и сотрудники, оформленные в штат. Это стало возможно с 1 января 2023 года, когда организации, заключающие с физическими лицами договоры ГПХ, обязали вносить взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В 2025 году стандартная ставка для организаций, работающий по договору ГПХ, по основному тарифу – 30% от выплаты и 15% при превышении предельной базы (2 759 000 рублей на 2025 год).

Советы экспертов и практические рекомендации

“По гражданско-правовому договору исполнитель может привлекать других лиц для работы, сам устанавливает порядок ее выполнения, не подчиняется внутренним правилам заказчика, установленным для его работников”, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Работнику выгоднее работать по трудовому договору, так как в этом случае его права защищены нормами ТК РФ. Однако тогда он должен придерживаться внутреннего распорядка работодателя, соблюдать локальные нормативные акты и выполнять трудовые обязанности. Если предстоит сделать разовую работу, лучше заключить договор ГПХ, при таких правоотношениях исполнитель может работать в нескольких местах или нанимать других подрядчиков, если это не запрещено договором.