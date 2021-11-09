https://ria.ru/20211109/invalidnost-1758209667.html

Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2021 году, как их оформить

Льготы инвалидам 1, 2, 3 группы: пособия по инвалидности, положенные в 2021 году

Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2021 году, как их оформить

Льготы для инвалидов — материальная и нематериальная помощь государства в реабилитации и адаптации граждан с ограничениями жизнедеятельности. Какие положены... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:40

2021-11-09T14:40

2021-11-09T14:40

общество

всероссийское общество инвалидов

госдума рф

пенсионный фонд рф

инвалидность

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Льготы для инвалидов — материальная и нематериальная помощь государства в реабилитации и адаптации граждан с ограничениями жизнедеятельности. Какие положены пособия для I, II, III групп, от оплаты каких услуг освобождены инвалиды-пенсионеры, как оформить статус инвалида в 2021 году — в материале РИА НовостиКто считается инвалидомИнвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ").Как получить инвалидностьГражданина признает инвалидом специальная комиссия, проводящая медико-социальную экспертизу (МСЭ). Для того, чтобы на нее попасть, нужно взять направление в поликлинике, территориальном отделении Пенсионного фонда или в органах социальной защиты населения. Если три этих организации ответили отказом, гражданин получает справку, с которой может самостоятельно прийти в бюро на экспертизу.Направление на экспертизу выдается только на основании осмотра пациента группой узкоспециализированных врачей, которые подтвердили право на инвалидность.Записаться в бюро МСЭ на обследование и подать документы можно при личном посещении или через сайт госуслуг. Экспертиза должна быть проведена в течение одного месяца после предоставления пакета документов. Если пациент не способен передвигаться, процедура может проводиться на дому."Подчеркнем, отдельное заболевание может не означать прямого права на инвалидность. К нам часто обращаются с вопросом: "У человека нет руки, какая это группа инвалидности?" На данный вопрос сможет однозначно ответить только бюро МСЭ после экспертизы, оценив полностью состояние здоровья гражданина и его возможности", — говорит Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.Прежде чем оформлять инвалидность, стоит подробно ознакомиться со своей амбулаторной картой в поликлинике. В документе как можно более подробно должно быть описано состояние здоровья пациента, жалобы, симптомы, полная история заболевания, травмы, советует эксперт. Если бюро МСЭ отказывает в присвоении статуса инвалида, решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде.Как подтвердить инвалидностьИнвалидность — это ограничение жизнедеятельности, которое может происходить не только по состоянию здоровья. Поэтому ее необходимо подтверждать. Повторное обследование проводится:В случае, если степень ограничения жизнедеятельности не может измениться в лучшую сторону, статус дается человеку бессрочно.При повторном обследовании комиссия может:Снятие инвалидности происходит при заметном улучшении состояния здоровья либо социальной и бытовой ситуации человека.До 1 марта 2022 года на территории РФ действует упрощенный порядок получения и продления инвалидности (постановление правительства №1580 от 21.09.2021). В связи с эпидемиологической обстановкой соискатель может не посещать комиссию лично, а подать документы дистанционно. Продление происходит автоматически один раз в шесть месяцев.ГруппыПосле установления инвалидности определяется группа. Для взрослых их три, а несовершеннолетним присваивается статус — "ребенок-инвалид".Для граждан старше 18 лет классификация такая:"Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование. По окончании этого срока инвалиду нужно будет пройти переосвидетельствование (п. 39 постановления правительства РФ от 20.02.2006 №95)", — отмечает Татьяна Трофименко.ЛьготыЛьготные категории делятся на два вида: федеральные (преференции предоставляются финансируются за счет бюджета РФ) и региональные.Татьяна Трофименко говорит: "Инвалиды относятся к федеральным льготникам, что на самом деле гораздо надежнее. Бюджет субъекта всегда не так стабилен, как общий федеральный".Региональным законодательством перечень мер социальной поддержки может быть дополнен.ДокументыДля оформления разных видов льгот по инвалидности могут потребоваться:Узнать, какие документы нужны для оформления какой-либо льготы, можно в ответственном за ее предоставление ведомстве. Например, для получения земельного участка соискатель должен предоставить в администрацию муниципалитета следующие документы:Как оформитьНеобходимый в каждом конкретном случае пакет документов подается в МФЦ или отдел соцзащиты.Порядок полученияПенсия по инвалидности и доплата к пенсии назначаются автоматически, данные в ПФР передаются бюро медико-социальной экспертизы. Остальные льготы предоставляются в течение месяца после подачи документов.Виды льготФедеральные преференции относятся к гарантированным льготам."Это означает, что инвалид имеет право получить льготу в любом регионе вне зависимости от места проживания. К ним относятся: индивидуальная программа реабилитации, субсидия на оплату ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и электричках, льгота на образование, отдых в санатории и проезд до места лечения и обратно, получение некоторых лекарств и продуктов питания. Этими услугами можно воспользоваться через специальный сервис для людей с инвалидностью на "Госуслугах", — добавляет Сергей Филиппов.С 2005 года инвалид может получить денежную компенсацию за те льготы, которыми не пользуется. Право на конкретные льготы отличается в зависимости от того, первая группа, вторая или третья, этот вопрос лучше уточнять в органах соцзащиты.Жилищные льготыК жилищным привилегиям инвалидов относятся право на компенсацию коммунальных услуг и на обеспечение жилым помещением. Если человек страдает тяжелыми формами хронических заболеваний (согласно установленному перечню), жилье предоставляется по договору социального найма и большей площади, чем установленная норма на одного человека, но не больше, чем в два раза (ст. 17 закона № 181-ФЗ), поясняет Татьяна Трофименко."Людям с инвалидностью также дается право на получение земельных участков. Порядок устанавливается на уровне региона. Однако в законе не говорится о бесплатном предоставления их в собственность. Таким образом, субъект РФ может предоставить первоочередное право на аренду участка", — добавляет эксперт."Семейная ипотека под 6 процентов подходит для семей хотя бы с одним ребенком-инвалидом, если он родился до 2018 года. Программа позволяет взять кредит на новостройку или дом по льготной ставке. Основание — постановление правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1711", — отмечает Роман Румбешт, генеральный директор ООО "Результативные технологии консалтинга", депутат муниципального образования "Усть-Лабинский район".Транспортные льготыК транспортным льготам относятся:"Инвалидам, живущим в Москве, при соблюдении определенных условий предоставлен бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте Москвы и Московской области (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам", — говорит Татьяна Трофименко.Налоговые льготыИнвалиды имеют право на:Медицинские льготыК медицинским льготам можно отнести:Социальные льготы"Самой тяжелой категорией инвалидности является первая группа. В частности, ее дают пациентам, которые получили травму шеи и позвоночника. Но мало кто знает, что каждому "шейнику" от государства полагается кресло-коляска с электроприводом, стоимость которой достигает нескольких сотен тысяч. Поэтому в Интернете часто можно увидеть сообщения о сборах средств на подобные устройства. Вместе с этим программа социального обеспечения инвалидов в России включает технические средства реабилитации", — говорит Сергей Филиппов.Одним из самых важных документов для инвалида является Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), подчеркивает эксперт. Правильно оформленная ИПРА дает возможность получить бесплатно разные технические средства: кресло-коляску с ручным приводом или электроприводом, трость, кресло-стул с санитарным оснащением, слуховой аппарат, какой-либо другой протез.Льготы работающим инвалидамРаботающим людям с инвалидностью положена сокращенная рабочая неделя (не больше 35 часов) с сохранением полной оплаты труда. Кроме того, они имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 30 календарных дней или 60 дней (неоплачиваемый)."Закон о контрактной системе (44-ФЗ) определяет, что федеральным организациям инвалидов и созданным ими предприятиям предоставляется ценовая преференция в размере до 15 процентов. Взамен такие исполнители берут на себя обязательство по трудоустройству инвалидов", — говорит независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста России, директор "ЛТ-Контракт" Дмитрий Тортев.Льготы инвалидам-предпринимателямПредприниматели с инвалидностью могут получать ежемесячный налоговый вычет в сумме 500 рублей, они также освобождены от уплаты единого социального налога.Льготы семьям"Неработающий член семьи может оформить ежемесячную компенсационную выплату по уходу за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом. Сейчас размер компенсации составляет 1200 рублей в месяц (сумма в отдельных регионах может различаться). Присматривающие за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы получают 10 тысяч рублей. Госдума сейчас рассматривает проект по улучшению положения граждан, ухаживающих за инвалидами и увеличению размера выплат", — рассказывает Татьяна Трофименко.Пособия по инвалидностиПорядок выплаты пособий по инвалидности определяется законами №181-ФЗ и № 166-ФЗ.ДокументыДля оформления пособий по инвалидности потребуются:Как оформитьС пакетом документов нужно обратиться в МФЦ, отделение Пенсионного фонда или подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР.Порядок выплатПособия выплачиваются ежемесячно и ежегодно индексируются на процент инфляции.Виды пособийВ соответствии с законодательством инвалиды в нашей стране могут рассчитывать на несколько видов выплат.Социальная пенсияПри полном отсутствии страхового стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды, в том числе дети-инвалиды, получают социальную пенсию по инвалидности (ст. 9 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ).Трудовая пенсияТрудовая пенсия по инвалидности назначается гражданам, имеющим трудовой стаж, независимо от его продолжительности и причины инвалидности.Базовый размер такой пенсии в месяц составляет:Государственная пенсияЭтот вид пенсионного обеспечения назначается россиянам, получившим инвалидность в результате каких-либо катастроф государственного значения (например, ветеранам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС).Сумма государственной пенсии составляет от 125 процентов до 300 процентов от размера социальной.Единовременное пособие по инвалидностиСтраховая выплатаДоступна тем, кто имеет трудовой стаж и отчислял средства в пенсионный фонд. Размеры страховой выплаты:Пособие по группам инвалидностиС 01.04.2021 размер социальной пенсии без учета районных коэффициентов составляет:Пособие инвалидам с детстваИнвалиды с детства имеют право на те же выплаты, которые положены людям, получившим инвалидность в течение жизни.Пособие детям-инвалидамСоциальное пособие составляет на данный момент 12 432,44 руб., ЕДВ — 2 783 руб.Пособие работающим инвалидамГраждане, относящиеся к этой категории, могут получать пенсию одновременно с заработной платой.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечениеЭто пособие могут получать:Пособия в связи с коронавирусомПрезидент РФ 24 августа 2021 года подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей всем пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам.Защита прав инвалидов"При ущемлении прав инвалида в первую очередь следует обратиться на государственные и муниципальные онлайн-сервисы, к примеру, "Добродел" и привлечь общественные организации ("Всероссийское общество инвалидов" и его региональные отделения), — рассказывает Сергей Филиппов, — Граждане с ограниченными возможностями здоровья часто сталкиваются с недоступной средой из-за технических барьеров, отказа человеку на коляске в посещении того или иного учреждения, не включения в программу реабилитации нужного технического средства"."Когда поднимают вопрос о правовом положении инвалидов, почему-то не вспоминают о правах инвалидов в уголовном процессе. Инвалидность не может не сказываться на положении человека, попавшего в поле зрения правоохранительных органов и суда. И, действительно, состояние здоровья учитывается и при квалификации преступления, и при производстве процессуальных действий, и при назначении судом наказания, — говорит Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры", — Инвалидам первой группы не может быт избрано наказание в виде обязательных, исправительных работ, а принудительные работы не назначаются инвалидам первой и второй группы".

https://ria.ru/20211108/pensiya-1758116263.html

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

https://ria.ru/20210423/vyplaty-1729701052.html

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, всероссийское общество инвалидов, госдума рф, пенсионный фонд рф, инвалидность