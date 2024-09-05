Рейтинг@Mail.ru
Льготы инвалидам 2024: какие положены для 1, 2, 3 групп, социальные выплаты, документы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/invalidnost-1758209667.html
Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2024 году, как их оформить
Льготы инвалидам 2024: какие положены для 1, 2, 3 групп, социальные выплаты, документы
Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2024 году, как их оформить
Льготы инвалидам — материальная и нематериальная социальная помощь государства в реабилитации и адаптации граждан с ограничениями жизнедеятельности. Какие... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:49
2024-09-05T12:49
общество
всероссийское общество инвалидов
госдума рф
пенсионный фонд рф
инвалидность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/78/1553327896_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_d2d2dc5096e34bec7e456dee08fc8f7c.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Льготы инвалидам — материальная и нематериальная социальная помощь государства в реабилитации и адаптации граждан с ограничениями жизнедеятельности. Какие положены выплаты для I, II, III групп в России, от оплаты каких услуг освобождены инвалиды-пенсионеры, как оформить статус инвалида по заболеванию в 2024 году и какие документы для этого нужны, — в материале РИА НовостиЛьготы и пособия инвалидамЛьготные категории делятся на два вида: федеральные (преференции предоставляются финансируются за счет бюджета РФ) и региональные (за счет средств бюджета субъекта РФ).Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы, говорит: "Инвалиды относятся к федеральным льготникам, что на самом деле гораздо надежнее. Бюджет субъекта всегда не так стабилен, как общий федеральный".Региональным законодательством перечень мер социальной поддержки может быть дополнен.Кому положеныИнвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ")."Маломобильный гражданин, ограниченный в передвижении, не всегда является инвалидом. Инвалидность наступает со дня положительного решения медицинской комиссии, до этого времени он не может претендовать на причитающиеся льготы", — отмечает Сергей Филиппов, генеральный директор группы компаний "МЕТ", социальный предприниматель.После установления инвалидности определяется группа. Для взрослых их три, а несовершеннолетним присваивается статус — "ребенок-инвалид".Для граждан старше 18 лет классификация такая:"Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование. По окончании этого срока инвалиду нужно будет пройти переосвидетельствование (п. 39 постановления правительства РФ от 20.02.2006 №95)", — отмечает Татьяна Трофименко.Виды льготФедеральные преференции относятся к гарантированным льготам."Это означает, что инвалид имеет право получить льготу в любом регионе вне зависимости от места проживания. К ним относятся: индивидуальная программа реабилитации, субсидия на оплату ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и электричках, льгота на образование, отдых в санатории и проезд до места лечения и обратно, получение некоторых лекарств и продуктов питания. Этими услугами можно воспользоваться через специальный сервис для людей с инвалидностью на "Госуслугах", — добавляет Сергей Филиппов.С 2005 года инвалид может получить денежную компенсацию за те льготы, которыми не пользуется. Право на конкретные льготы отличается в зависимости от того, первая группа, вторая или третья, этот вопрос лучше уточнять в органах соцзащиты.Жилищные льготыК жилищным привилегиям инвалидов относятся право на компенсацию коммунальных услуг и на обеспечение жилым помещением. Если человек страдает тяжелыми формами хронических заболеваний (согласно установленному перечню), жилье предоставляется по договору социального найма и большей площади, чем установленная норма на одного человека, но не больше, чем в два раза (ст. 17 закона № 181-ФЗ), поясняет Татьяна Трофименко."Людям с инвалидностью также дается право на получение земельных участков. Порядок устанавливается на уровне региона. Однако в законе не говорится о бесплатном предоставления их в собственность. Таким образом, субъект РФ может предоставить первоочередное право на аренду участка", — добавляет эксперт.Транспортные льготыК транспортным льготам относятся:"Инвалидам, живущим в Москве, при соблюдении определенных условий предоставлен бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте Москвы и Московской области (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам", — говорит Татьяна Трофименко.Налоговые льготыЗаконодательством для инвалидов предусмотрено два вида льгот по НДФЛ: освобождение доходов от налогообложения и стандартные налоговые вычеты, позволяющие уменьшить налогооблагаемый доход. При наличии у инвалида права на стандартные вычеты по нескольким основаниям он может получать только один вычет — максимальный по размеру.Инвалиды имеют право на:Медицинские льготыК медицинским льготам можно отнести:Социальные льготы"Самой тяжелой категорией инвалидности является первая группа. В частности, ее дают пациентам, которые получили травму шеи и позвоночника. Но мало кто знает, что каждому "шейнику" от государства полагается кресло-коляска с электроприводом, стоимость которой достигает нескольких сотен тысяч. Поэтому в Интернете часто можно увидеть сообщения о сборах средств на подобные устройства. Вместе с этим программа социального обеспечения инвалидов в России включает технические средства реабилитации", — говорит Сергей Филиппов.Одним из самых важных документов для инвалида является Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), подчеркивает эксперт. Правильно оформленная ИПРА дает возможность получить бесплатно разные технические средства: кресло-коляску с ручным приводом или электроприводом, трость, кресло-стул с санитарным оснащением, слуховой аппарат, какой-либо другой протез.Льготы работающим инвалидамРаботающим людям с инвалидностью положена сокращенная рабочая неделя (не больше 35 часов) с сохранением полной оплаты труда. Кроме того, они имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 30 календарных дней или 60 дней (неоплачиваемый)."Закон о контрактной системе (44-ФЗ) определяет, что федеральным организациям инвалидов и созданным ими предприятиям предоставляется ценовая преференция в размере до 15 процентов. Взамен такие исполнители берут на себя обязательство по трудоустройству инвалидов", — говорит независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста России, директор "ЛТ-Контракт" Дмитрий Тортев.Льготы инвалидам-предпринимателямПредприниматели с инвалидностью могут получать ежемесячный налоговый вычет в сумме 500 рублей, они также освобождены от уплаты единого социального налога.Льготы семьям"Неработающий член семьи может оформить ежемесячную компенсационную выплату по уходу за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом.Виды пособийВ соответствии с законодательством инвалиды в нашей стране могут рассчитывать на несколько видов выплат."В столице некоторым категориям инвалидов, например, Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий производятся ежемесячные компенсационные выплаты. Также москвичам, пострадавшим от радиационных воздействий, выплачивается единовременная материальная помощь, в частности, если они стали инвалидами вследствие радиационных аварий (п. 1.1 распоряжения правительства Москвы от 15.03.2022 №144-РП), — отмечает Татьяна Трофименко.Социальная пенсияПри полном отсутствии страхового стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды, в том числе дети-инвалиды, получают социальную пенсию по инвалидности (ст. 9 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ).Ее размер в 2024 году без учета районных коэффициентов:Трудовая пенсияТрудовая пенсия по инвалидности назначается гражданам, имеющим трудовой стаж, независимо от его продолжительности и причины инвалидности.Государственная пенсияЭтот вид пенсионного обеспечения назначается россиянам, получившим инвалидность в результате каких-либо катастроф государственного значения (например, ветеранам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС).Сумма государственной пенсии составляет от 125 процентов до 300 процентов от размера социальной.Единовременное пособие по инвалидности"Инвалиды имеют право на единовременную денежную выплату (ЕДВ), размер которой устанавливается в зависимости от группы. С даты установления ЕДВ инвалиды и дети-инвалиды могут получать государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг или отказаться от их получения полностью или частично, заменив на денежную компенсацию", — рассказывает Татьяна Трофименко.1 февраля 2024 года была проиндексирована ЕДВ инвалидам всех групп, одновременно увеличилась стоимость набора социальных услуг и денежная компенсация при отказе от такого соцпакета.“Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их получения в натуральном виде полностью или частично, получая вместо них денежное возмещение в составе ЕДВ”, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Изменить порядок получения набора социальных услуг можно только с 1 января каждого следующего года при условии, что соответствующее заявление в СФР подано до 1 октября текущего года.При установлении гражданину другой группы инвалидности производится перерасчет размера ЕДВ. При этом перерасчет размера ЕДВ происходит в беззаявительном порядке на основании сведений ФГИС ФРИ:Оксана Васильева акцентирует внимание на том, что граждане, получающие ЕДВ, обязаны безотлагательно сообщать в территориальный орган СФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение ЕДВ.Страховая выплатаДоступна тем, кто имеет трудовой стаж и отчислял средства в пенсионный фонд. Минимальный размер фиксированной выплаты без учета иждивенцев, районного коэффициента и стажа в 2024 году:Пособие по группам инвалидностиС учетом планируемого повышения на 7,5% размеры социальных пенсий по инвалидности с 1 апреля 2024 года составляют (в зависимости от категории получателя):Пособие инвалидам с детстваИнвалиды с детства имеют право на те же выплаты, которые положены людям, получившим инвалидность в течение жизни.Пособие детям-инвалидамРазмер социальной пенсии по инвалидности с 01.04.2023 — 17 167,83 рублей. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями, размеры этих выплат увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, с 01.04.2024 года пособие с учетом индексации составляет 18 455,42 рублей.Пособие работающим инвалидамГраждане, относящиеся к этой категории, могут получать пенсию одновременно с заработной платой.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечениеЭто пособие могут получать:Как получить льготыПорядок выплаты пособий по инвалидности определяется законами №181-ФЗ и № 166-ФЗ.Куда обращатьсяС пакетом документов нужно обратиться в МФЦ, отделение Социального фонда или подать заявление через личный кабинет на сайте СФР.Необходимые документыДля оформления пособий по инвалидности потребуются:Сроки и порядок выплатЗаявление рассматривается в течение трех рабочих дней. Пособия выплачиваются ежемесячно и ежегодно индексируются на процент инфляции.ЗаконодательствоОсновной документ, в котором определены права инвалидов: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".Советы экспертовЭксперты напоминают, что с января 2024 года работающие на дому родители, ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой группы, могут получать ежемесячные выплаты.С 1 сентября 2024 года в России могут начать направлять инвалидов на социокультурную реабилитацию. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении, работа над ним продолжается.Теперь заочная МСЭ будет проходить по обезличенным документам, а персональные данные человека появятся только в справке об инвалидности с указанием группы и программы реабилитации. Проводить экспертизу и назначать группу инвалидности будет бюро не по месту жительства человека, а случайное: направления распределят через информационную систему между бюро всех регионов. Если бюро решит изменить формат экспертизы на очный, то с документов снимут ограниченный доступ и направят их в бюро по месту жительства или пребывания гражданина.
https://ria.ru/20240905/znak-1793828262.html
https://ria.ru/20240304/nalog-1729001126.html
https://ria.ru/20240905/maloimuschie-1733795014.html
https://ria.ru/20240905/vyplaty-1729701052.html
https://ria.ru/20240515/pensii-1946087880.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/78/1553327896_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_abff3d256bb386b7df97032990f0f20e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, всероссийское общество инвалидов, госдума рф, пенсионный фонд рф, инвалидность
Общество, Всероссийское общество инвалидов, Госдума РФ, Пенсионный фонд РФ, инвалидность

Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2024 году, как их оформить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБрошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Льготы инвалидам — материальная и нематериальная социальная помощь государства в реабилитации и адаптации граждан с ограничениями жизнедеятельности. Какие положены выплаты для I, II, III групп в России, от оплаты каких услуг освобождены инвалиды-пенсионеры, как оформить статус инвалида по заболеванию в 2024 году и какие документы для этого нужны, — в материале РИА Новости

Льготы и пособия инвалидам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники Пионерской участковой больницы села Пионерское Симферопольского района
Сотрудники Пионерской участковой больницы села Пионерское Симферопольского района - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудники Пионерской участковой больницы села Пионерское Симферопольского района
Льготные категории делятся на два вида: федеральные (преференции предоставляются финансируются за счет бюджета РФ) и региональные (за счет средств бюджета субъекта РФ).
Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы, говорит: "Инвалиды относятся к федеральным льготникам, что на самом деле гораздо надежнее. Бюджет субъекта всегда не так стабилен, как общий федеральный".
Региональным законодательством перечень мер социальной поддержки может быть дополнен.

Кому положены

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудница и посетитель нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудница и посетитель нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудница и посетитель нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ").
"Маломобильный гражданин, ограниченный в передвижении, не всегда является инвалидом. Инвалидность наступает со дня положительного решения медицинской комиссии, до этого времени он не может претендовать на причитающиеся льготы", — отмечает Сергей Филиппов, генеральный директор группы компаний "МЕТ", социальный предприниматель.
После установления инвалидности определяется группа. Для взрослых их три, а несовершеннолетним присваивается статус — "ребенок-инвалид".
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Знак "Инвалид" на автомобиле: как получить и какие преимущества он дает
Вчера, 14:45
Для граждан старше 18 лет классификация такая:
  • I группа присваивается тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе; II группа подразумевает, что человеку периодически требуется помощь других, он может работать, но для этого необходимо создать специальные условия;
  • III группа — инвалиды с нарушениями здоровья, которые привели к легкому ограничению жизнедеятельности.
"Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование. По окончании этого срока инвалиду нужно будет пройти переосвидетельствование (п. 39 постановления правительства РФ от 20.02.2006 №95)", — отмечает Татьяна Трофименко.

Виды льгот

Федеральные преференции относятся к гарантированным льготам.
"Это означает, что инвалид имеет право получить льготу в любом регионе вне зависимости от места проживания. К ним относятся: индивидуальная программа реабилитации, субсидия на оплату ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и электричках, льгота на образование, отдых в санатории и проезд до места лечения и обратно, получение некоторых лекарств и продуктов питания. Этими услугами можно воспользоваться через специальный сервис для людей с инвалидностью на "Госуслугах", — добавляет Сергей Филиппов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
С 2005 года инвалид может получить денежную компенсацию за те льготы, которыми не пользуется. Право на конкретные льготы отличается в зависимости от того, первая группа, вторая или третья, этот вопрос лучше уточнять в органах соцзащиты.

Жилищные льготы

К жилищным привилегиям инвалидов относятся право на компенсацию коммунальных услуг и на обеспечение жилым помещением. Если человек страдает тяжелыми формами хронических заболеваний (согласно установленному перечню), жилье предоставляется по договору социального найма и большей площади, чем установленная норма на одного человека, но не больше, чем в два раза (ст. 17 закона № 181-ФЗ), поясняет Татьяна Трофименко.
"Людям с инвалидностью также дается право на получение земельных участков. Порядок устанавливается на уровне региона. Однако в законе не говорится о бесплатном предоставления их в собственность. Таким образом, субъект РФ может предоставить первоочередное право на аренду участка", — добавляет эксперт.

Транспортные льготы

К транспортным льготам относятся:
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном к месту лечения и обратно;
  • бесплатная парковка в любом населенном пункте;
  • бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте;
  • льготные билеты на железнодорожный и авиатранспорт.
"Инвалидам, живущим в Москве, при соблюдении определенных условий предоставлен бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте Москвы и Московской области (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам", — говорит Татьяна Трофименко.

Налоговые льготы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля
 Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля
Законодательством для инвалидов предусмотрено два вида льгот по НДФЛ: освобождение доходов от налогообложения и стандартные налоговые вычеты, позволяющие уменьшить налогооблагаемый доход. При наличии у инвалида права на стандартные вычеты по нескольким основаниям он может получать только один вычет — максимальный по размеру.
Инвалиды имеют право на:
  • скидку на оплату земельного налога;
  • не нужно оплачивать транспортный налог, если автомобиль имеет мощность до до 100 л. с. и предоставлен соцстрахом;
  • ежемесячный вычет по НДФЛ;
  • освобождение от налога на имущество;
  • освобождение от уплаты госпошлин при обращении в суды (при стоимости иска до 1 млн рублей);
  • скидку в 50 процентов на оплату нотариальных услуг.

Медицинские льготы

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВрач-стоматолог во время работы
Врач-стоматолог во время работы - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Врач-стоматолог во время работы
К медицинским льготам можно отнести:
  • обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
  • зубопротезирование.
Социальные льготы
"Самой тяжелой категорией инвалидности является первая группа. В частности, ее дают пациентам, которые получили травму шеи и позвоночника. Но мало кто знает, что каждому "шейнику" от государства полагается кресло-коляска с электроприводом, стоимость которой достигает нескольких сотен тысяч. Поэтому в Интернете часто можно увидеть сообщения о сборах средств на подобные устройства. Вместе с этим программа социального обеспечения инвалидов в России включает технические средства реабилитации", — говорит Сергей Филиппов.
Одним из самых важных документов для инвалида является Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), подчеркивает эксперт. Правильно оформленная ИПРА дает возможность получить бесплатно разные технические средства: кресло-коляску с ручным приводом или электроприводом, трость, кресло-стул с санитарным оснащением, слуховой аппарат, какой-либо другой протез.
Посетители в новом здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2024 году
4 марта, 16:02

Льготы работающим инвалидам

Работающим людям с инвалидностью положена сокращенная рабочая неделя (не больше 35 часов) с сохранением полной оплаты труда. Кроме того, они имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 30 календарных дней или 60 дней (неоплачиваемый).
"Закон о контрактной системе (44-ФЗ) определяет, что федеральным организациям инвалидов и созданным ими предприятиям предоставляется ценовая преференция в размере до 15 процентов. Взамен такие исполнители берут на себя обязательство по трудоустройству инвалидов", — говорит независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста России, директор "ЛТ-Контракт" Дмитрий Тортев.

Льготы инвалидам-предпринимателям

Предприниматели с инвалидностью могут получать ежемесячный налоговый вычет в сумме 500 рублей, они также освобождены от уплаты единого социального налога.

Льготы семьям

"Неработающий член семьи может оформить ежемесячную компенсационную выплату по уходу за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом.
Семья в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пособия и льготы малоимущим семьям в 2024: какие положены и как получить
Вчера, 12:34

Виды пособий

В соответствии с законодательством инвалиды в нашей стране могут рассчитывать на несколько видов выплат.
"В столице некоторым категориям инвалидов, например, Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий производятся ежемесячные компенсационные выплаты. Также москвичам, пострадавшим от радиационных воздействий, выплачивается единовременная материальная помощь, в частности, если они стали инвалидами вследствие радиационных аварий (п. 1.1 распоряжения правительства Москвы от 15.03.2022 №144-РП), — отмечает Татьяна Трофименко.

Социальная пенсия

При полном отсутствии страхового стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды, в том числе дети-инвалиды, получают социальную пенсию по инвалидности (ст. 9 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ).
Ее размер в 2024 году без учета районных коэффициентов:
  • инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды — 17 167,83 руб.;
  • инвалиды I группы — 14 306,73 руб.;
  • инвалиды с детства II группы — 14 306,73 руб.;
  • инвалиды II группы — 7 153,33 руб.;
  • инвалиды III группы — 6 080,38 руб.

Трудовая пенсия

Трудовая пенсия по инвалидности назначается гражданам, имеющим трудовой стаж, независимо от его продолжительности и причины инвалидности.

Государственная пенсия

Этот вид пенсионного обеспечения назначается россиянам, получившим инвалидность в результате каких-либо катастроф государственного значения (например, ветеранам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС).
Сумма государственной пенсии составляет от 125 процентов до 300 процентов от размера социальной.

Единовременное пособие по инвалидности

"Инвалиды имеют право на единовременную денежную выплату (ЕДВ), размер которой устанавливается в зависимости от группы. С даты установления ЕДВ инвалиды и дети-инвалиды могут получать государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг или отказаться от их получения полностью или частично, заменив на денежную компенсацию", — рассказывает Татьяна Трофименко.
1 февраля 2024 года была проиндексирована ЕДВ инвалидам всех групп, одновременно увеличилась стоимость набора социальных услуг и денежная компенсация при отказе от такого соцпакета.
Женщина в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2024 году
Вчера, 12:17
“Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их получения в натуральном виде полностью или частично, получая вместо них денежное возмещение в составе ЕДВ”, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Изменить порядок получения набора социальных услуг можно только с 1 января каждого следующего года при условии, что соответствующее заявление в СФР подано до 1 октября текущего года.
При установлении гражданину другой группы инвалидности производится перерасчет размера ЕДВ. При этом перерасчет размера ЕДВ происходит в беззаявительном порядке на основании сведений ФГИС ФРИ:
  • в сторону увеличения — с даты установления группы инвалидности, дающей право на более высокий размер ЕДВ;
  • в сторону уменьшения — при установлении группы инвалидности, дающей право на более низкий размер ЕДВ, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была установлена предыдущая группа инвалидности.
Оксана Васильева акцентирует внимание на том, что граждане, получающие ЕДВ, обязаны безотлагательно сообщать в территориальный орган СФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение ЕДВ.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник Федерального Бюро Медико-Социальной Экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве готовит для печати опознавательный знак "Инвалид"
Сотрудник Федерального Бюро Медико-Социальной Экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве готовит для печати опознавательный знак Инвалид - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сотрудник Федерального Бюро Медико-Социальной Экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ в Москве готовит для печати опознавательный знак "Инвалид"

Страховая выплата

Доступна тем, кто имеет трудовой стаж и отчислял средства в пенсионный фонд. Минимальный размер фиксированной выплаты без учета иждивенцев, районного коэффициента и стажа в 2024 году:
  • инвалиды I группы — 16 268,76 руб.;
  • инвалиды II группы — 8 134,88 руб.;
  • инвалиды III группы — 4 067,44 руб.

Пособие по группам инвалидности

С учетом планируемого повышения на 7,5% размеры социальных пенсий по инвалидности с 1 апреля 2024 года составляют (в зависимости от категории получателя):

инвалиды 1 группы

15379,73 руб.

инвалиды 2 группы

7689,85 руб.

инвалиды 3 группы

6536,41 руб.

дети-инвалиды

18455,42 руб.

инвалиды с детства 1 группы

18455,42 руб.

инвалиды с детства 2 группы

15379,73 руб.

Пособие инвалидам с детства
Инвалиды с детства имеют право на те же выплаты, которые положены людям, получившим инвалидность в течение жизни.

Пособие детям-инвалидам

Размер социальной пенсии по инвалидности с 01.04.2023 — 17 167,83 рублей. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями, размеры этих выплат увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, с 01.04.2024 года пособие с учетом индексации составляет 18 455,42 рублей.

Пособие работающим инвалидам

Граждане, относящиеся к этой категории, могут получать пенсию одновременно с заработной платой.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов
15 мая, 11:31

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Это пособие могут получать:
  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • инвалиды с детства;
  • дети-инвалиды.

Как получить льготы

Порядок выплаты пособий по инвалидности определяется законами №181-ФЗ и № 166-ФЗ.

Куда обращаться

С пакетом документов нужно обратиться в МФЦ, отделение Социального фонда или подать заявление через личный кабинет на сайте СФР.

Необходимые документы

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Для оформления пособий по инвалидности потребуются:
  • паспорт;
  • трудовая книжка (если есть);
  • выписка из решения МСЭ;
  • заявление.

Сроки и порядок выплат

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. Пособия выплачиваются ежемесячно и ежегодно индексируются на процент инфляции.

Законодательство

Основной документ, в котором определены права инвалидов: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Советы экспертов

Эксперты напоминают, что с января 2024 года работающие на дому родители, ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой группы, могут получать ежемесячные выплаты.
С 1 сентября 2024 года в России могут начать направлять инвалидов на социокультурную реабилитацию. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении, работа над ним продолжается.
Теперь заочная МСЭ будет проходить по обезличенным документам, а персональные данные человека появятся только в справке об инвалидности с указанием группы и программы реабилитации. Проводить экспертизу и назначать группу инвалидности будет бюро не по месту жительства человека, а случайное: направления распределят через информационную систему между бюро всех регионов. Если бюро решит изменить формат экспертизы на очный, то с документов снимут ограниченный доступ и направят их в бюро по месту жительства или пребывания гражданина.
 
ОбществоВсероссийское общество инвалидовГосдума РФПенсионный фонд РФинвалидность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала