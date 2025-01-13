Льготы для инвалидов: какие положены пособия в 2025 году, как их оформить

Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Льготы инвалидам — материальная и нематериальная социальная помощь государства в реабилитации и адаптации граждан с ограничениями жизнедеятельности. Какие положены выплаты для I, II, III групп в России, от оплаты каких услуг освобождены инвалиды-пенсионеры, как оформить статус инвалида по заболеванию в 2025 году и какие документы для этого нужны, — в материале РИА Новости

Льготы и пособия инвалидам

Льготные категории делятся на два вида: федеральные (преференции предоставляются финансируются за счет бюджета РФ) и региональные (за счет средств бюджета субъекта РФ).

Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы, говорит: "Инвалиды относятся к федеральным льготникам, что на самом деле гораздо надежнее. Бюджет субъекта всегда не так стабилен, как общий федеральный".

Региональным законодательством перечень мер социальной поддержки может быть дополнен.

Кому положены

ст. 1 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" ). Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты ().

"Маломобильный гражданин, ограниченный в передвижении, не всегда является инвалидом. Инвалидность наступает со дня положительного решения медицинской комиссии, до этого времени он не может претендовать на причитающиеся льготы", — отмечает Сергей Филиппов, генеральный директор группы компаний "МЕТ", социальный предприниматель.

После установления инвалидности определяется группа. Для взрослых их три, а несовершеннолетним присваивается статус — "ребенок-инвалид".

Для граждан старше 18 лет классификация такая:

I группа присваивается тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе; II группа подразумевает, что человеку периодически требуется помощь других, он может работать, но для этого необходимо создать специальные условия;

III группа — инвалиды с нарушениями здоровья, которые привели к легкому ограничению жизнедеятельности.

п. 39 постановления правительства РФ от 20.02.2006 №95 )", — отмечает Татьяна Трофименко. "Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование. По окончании этого срока инвалиду нужно будет пройти переосвидетельствование ()", — отмечает Татьяна Трофименко.

Виды льгот

Федеральные преференции относятся к гарантированным льготам.

Госуслугах ", — добавляет Сергей Филиппов. "Это означает, что инвалид имеет право получить льготу в любом регионе вне зависимости от места проживания. К ним относятся: индивидуальная программа реабилитации, субсидия на оплату ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и электричках, льгота на образование, отдых в санатории и проезд до места лечения и обратно, получение некоторых лекарств и продуктов питания. Этими услугами можно воспользоваться через специальный сервис для людей с инвалидностью на "", — добавляет Сергей Филиппов.

С 2005 года инвалид может получить денежную компенсацию за те льготы, которыми не пользуется. Право на конкретные льготы отличается в зависимости от того, первая группа, вторая или третья, этот вопрос лучше уточнять в органах соцзащиты.

Жилищные льготы

перечню ), жилье предоставляется по договору социального найма и большей площади, чем установленная норма на одного человека, но не больше, чем в два раза ( ст. 17 закона № 181-ФЗ ), поясняет Татьяна Трофименко. К жилищным привилегиям инвалидов относятся право на компенсацию коммунальных услуг и на обеспечение жилым помещением. Если человек страдает тяжелыми формами хронических заболеваний (согласно установленному), жилье предоставляется по договору социального найма и большей площади, чем установленная норма на одного человека, но не больше, чем в два раза (), поясняет Татьяна Трофименко.

"Людям с инвалидностью также дается право на получение земельных участков. Порядок устанавливается на уровне региона. Однако в законе не говорится о бесплатном предоставления их в собственность. Таким образом, субъект РФ может предоставить первоочередное право на аренду участка", — добавляет эксперт.

Транспортные льготы

К транспортным льготам относятся:

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном к месту лечения и обратно;

бесплатная парковка в любом населенном пункте;

бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте;

льготные билеты на железнодорожный и авиатранспорт.

"Инвалидам, живущим в Москве, при соблюдении определенных условий предоставлен бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте Москвы и Московской области (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам", — говорит Татьяна Трофименко.

Налоговые льготы

Законодательством для инвалидов предусмотрено два вида льгот по НДФЛ: освобождение доходов от налогообложения и стандартные налоговые вычеты, позволяющие уменьшить налогооблагаемый доход. При наличии у инвалида права на стандартные вычеты по нескольким основаниям он может получать только один вычет — максимальный по размеру.

Инвалиды имеют право на:

скидку на оплату земельного налога;

не нужно оплачивать транспортный налог, если автомобиль имеет мощность до до 100 л. с. и предоставлен соцстрахом;

ежемесячный вычет по НДФЛ;

освобождение от налога на имущество;

освобождение от уплаты госпошлин при обращении в суды (при стоимости иска до 1 млн рублей);

скидку в 50 процентов на оплату нотариальных услуг.

Медицинские льготы

К медицинским льготам можно отнести:

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;

зубопротезирование.

Социальные льготы

"Самой тяжелой категорией инвалидности является первая группа. В частности, ее дают пациентам, которые получили травму шеи и позвоночника. Но мало кто знает, что каждому "шейнику" от государства полагается кресло-коляска с электроприводом, стоимость которой достигает нескольких сотен тысяч. Поэтому в Интернете часто можно увидеть сообщения о сборах средств на подобные устройства. Вместе с этим программа социального обеспечения инвалидов в России включает технические средства реабилитации", — говорит Сергей Филиппов.

Одним из самых важных документов для инвалида является Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), подчеркивает эксперт. Правильно оформленная ИПРА дает возможность получить бесплатно разные технические средства: кресло-коляску с ручным приводом или электроприводом, трость, кресло-стул с санитарным оснащением, слуховой аппарат, какой-либо другой протез.

Льготы работающим инвалидам

Работающим людям с инвалидностью положена сокращенная рабочая неделя (не больше 35 часов) с сохранением полной оплаты труда. Кроме того, они имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 30 календарных дней или 60 дней (неоплачиваемый).

44-ФЗ ) определяет, что федеральным организациям инвалидов и созданным ими предприятиям предоставляется ценовая преференция в размере до 15 процентов. Взамен такие исполнители берут на себя обязательство по трудоустройству инвалидов", — говорит независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста России, директор "ЛТ-Контракт" Дмитрий Тортев. "Закон о контрактной системе () определяет, что федеральным организациям инвалидов и созданным ими предприятиям предоставляется ценовая преференция в размере до 15 процентов. Взамен такие исполнители берут на себя обязательство по трудоустройству инвалидов", — говорит независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста России, директор "ЛТ-Контракт" Дмитрий Тортев.

Льготы инвалидам-предпринимателям

Предприниматели с инвалидностью могут получать ежемесячный налоговый вычет в сумме 500 рублей, они также освобождены от уплаты единого социального налога.

Льготы семьям

Неработающий член семьи может оформить ежемесячную компенсационную выплату по уходу за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом.

Виды пособий

В соответствии с законодательством инвалиды в нашей стране могут рассчитывать на несколько видов выплат.

п. 1.1 распоряжения правительства Москвы от 15.03.2022 №144-РП ), — отмечает Татьяна Трофименко. "В столице некоторым категориям инвалидов, например, Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий производятся ежемесячные компенсационные выплаты. Также москвичам, пострадавшим от радиационных воздействий, выплачивается единовременная материальная помощь, в частности, если они стали инвалидами вследствие радиационных аварий (), — отмечает Татьяна Трофименко.

Социальная пенсия

ст. 9 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ ). При полном отсутствии страхового стажа постоянно проживающие в РФ инвалиды, в том числе дети-инвалиды, получают социальную пенсию по инвалидности ().

Ее размер в 2025 году с 1 апреля без учета районных коэффициентов составит:

инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды — 21 177,59 руб.;

инвалиды I группы — 17 748,24 руб.;

инвалиды с детства II группы — 17 748,24 руб.;

инвалиды II группы — 8824,10 руб.;

инвалиды III группы — 7500,53 руб.

Трудовая пенсия

Трудовая пенсия по инвалидности назначается гражданам, имеющим трудовой стаж, независимо от его продолжительности и причины инвалидности.

Государственная пенсия

Этот вид пенсионного обеспечения назначается россиянам, получившим инвалидность в результате каких-либо катастроф государственного значения (например, ветеранам Великой Отечественной войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС).

Сумма государственной пенсии составляет от 125 процентов до 300 процентов от размера социальной.

Единовременное пособие по инвалидности

"Инвалиды имеют право на единовременную денежную выплату (ЕДВ), размер которой устанавливается в зависимости от группы. С даты установления ЕДВ инвалиды и дети-инвалиды могут получать государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг или отказаться от их получения полностью или частично, заменив на денежную компенсацию", — рассказывает Татьяна Трофименко.

1 февраля 2025 года на 7,3 % будет проиндексирована ЕДВ инвалидам всех групп, одновременно увеличится стоимость набора социальных услуг и денежная компенсация при отказе от такого соцпакета.

“Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их получения в натуральном виде полностью или частично, получая вместо них денежное возмещение в составе ЕДВ”, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Изменить порядок получения набора социальных услуг можно только с 1 января каждого следующего года при условии, что соответствующее заявление в СФР подано до 1 октября текущего года.

При установлении гражданину другой группы инвалидности производится перерасчет размера ЕДВ. При этом перерасчет размера ЕДВ происходит в беззаявительном порядке на основании сведений ФГИС ФРИ:

в сторону увеличения — с даты установления группы инвалидности, дающей право на более высокий размер ЕДВ;

в сторону уменьшения — при установлении группы инвалидности, дающей право на более низкий размер ЕДВ, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была установлена предыдущая группа инвалидности.

Оксана Васильева акцентирует внимание на том, что граждане, получающие ЕДВ, обязаны безотлагательно сообщать в территориальный орган СФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих прекращение ЕДВ.

Страховая выплата

Доступна тем, кто имеет трудовой стаж и отчислял средства в пенсионный фонд. Минимальный размер фиксированной выплаты без учета иждивенцев, районного коэффициента и стажа в 2024 году:

инвалиды I группы — 17 457,46 руб.;

инвалиды II группы — 8728,73 руб.;

инвалиды III группы — 4364,37 руб.

Пособие по группам инвалидности

С учетом планируемого повышения на 7,3% размеры социальных пенсий по инвалидности с 1 апреля 2025 года составят (в зависимости от категории получателя):

инвалиды 1 группы 17 748,24 руб. инвалиды 2 группы 8824,10 руб. инвалиды 3 группы 7500,53 руб. дети-инвалиды 21 177,59 руб. инвалиды с детства 1 группы 21 177,59 руб. инвалиды с детства 2 группы 17 748,24 руб.

Пособие инвалидам с детства

Инвалиды с детства имеют право на те же выплаты, которые положены людям, получившим инвалидность в течение жизни.

Пособие детям-инвалидам

Размер социальной пенсии по инвалидности с 01.04.2025 составит 21 177,59 рублей. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями, размеры этих выплат увеличиваются на соответствующий районный коэффициент.

Пособие работающим инвалидам

Граждане, относящиеся к этой категории, могут получать пенсию одновременно с заработной платой.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Это пособие могут получать:

инвалиды Великой Отечественной войны;

инвалиды с детства;

дети-инвалиды.

Как получить льготы

№181-ФЗ и № 166-ФЗ . Порядок выплаты пособий по инвалидности определяется законами

Куда обращаться

сайте СФР . С пакетом документов нужно обратиться в МФЦ, отделение Социального фонда или подать заявление через личный кабинет на

Необходимые документы

Для оформления пособий по инвалидности потребуются:

паспорт;

трудовая книжка (если есть);

выписка из решения МСЭ;

заявление.

Сроки и порядок выплат

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. Пособия выплачиваются ежемесячно и ежегодно индексируются на процент инфляции.

Законодательство

Советы экспертов

Эксперты напоминают, что с января 2024 года работающие на дому родители, ухаживающие за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства первой группы, могут получать ежемесячные выплаты.

Принят закон о социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов. Федеральный закон от 25.12.2023 № 651-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” вступит в силу с 01.03.2025, за исключением отдельных положений. Согласно ему органы государственной власти и управления, а также органы местного самоуправления обязаны в соответствии со своей компетенцией создавать условия для организации социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе детей-инвалидов), включать их в творческую деятельность в соответствии с их интересами и способностями, в целях социальной адаптации и интеграции в общество.