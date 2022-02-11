Фондовая биржа: как начать инвестировать и не потерять капитал

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. О фондовом рынке слышал каждый, но что конкретно подразумевает это понятие, как организованы биржи и какими финансовыми инструментами на них торгуют, знают немногие. Как новичку выйти на рынок ценных бумаг и начать зарабатывать, что такое фьючерс и опцион, каковы риски потерять капитал и как выбрать брокера — в материале РИА Новости.

Фондовая биржа

« "Фондовая биржа — это рынок, на котором обращаются наиболее надежные и ликвидные ценные бумаги, соответствующие требованиям законодательства РФ. Каждая биржа вправе устанавливать дополнительные условия для допуска активов к организованным торгам", — поясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

По словам Софьи Главиной, к.э.н., доцента, руководителя программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН,биржи выступают в качестве регулируемого рынка, связывающего покупателей и продавцов акций и других видов финансовых ценных бумаг. Каждая из них в зависимости от величины и значения на глобальном рынке капиталов имеет свою нишу и экономическую специализацию.

"Чем крупнее фондовая биржа, тем больший интерес она представляет для участников и предлагает лучшую инфраструктуру и ликвидность. Один из элементов ее оценки — рыночная капитализация. Это общее количество выпущенных акций, умноженное на стоимость каждой из них. Рыночная капитализация может относиться к целой фондовой бирже или отдельной акции", — говорит эксперт.

Виды фондовых бирж

Фондовые биржи классифицируются по:

типу реализуемого продукта — товарные, фондовые, валютные (криптовалютные);

форме организации — государственные, частные (коммерческие), смешанные;

типу сделок — товарные, опционные, фьючерсные, смешанные;

статусу — с выходом на международный уровень или без него;

типу участия — открытые и закрытые.

« "Бывают биржи универсальные, в рамках которых действуют различные секции. Например, крупнейшая в России Московская биржа – это многофункциональная площадка, состоящая из нескольких специализированных рынков", — объясняет Екатерина Безсмертная.

С точки зрения правового статуса выделяют:

публично-правовые — организации, которые находятся под постоянным государственным контролем;

частные — создаются в форме акционерных обществ, абсолютно самостоятельны в организации биржевой торговли, действуют в рамках законодательства.

Софья Главина отмечает, что в мировой практике сформировалась структура глобальных рынков капитала, в рамках которой биржи принято разделять на две группы:

Глобальные. Предоставляют доступ к широкому кругу инвесторов — от международных до региональных и национальных. На них обращаются ценные бумаги известных крупных компаний, что связано с жесткими требованиями к допуску. Характеризуются высокой капитализацией, значительными объемами торгов, наибольшей ликвидностью. Лидируют по количеству зарегистрированных компаний. Региональные. Обслуживают конкретную территорию и специализируются на ограниченном круге продуктов, рынков и инвесторов. Клиенты таких бирж, в основном, местные и иностранные инвесторы, обладающие знаниями и опытом инвестирования в регионе.

Участники биржи

На бирже ежеминутно осуществляется огромное число операций, в которых принимают участие:

брокеры — компании-посредники, предоставляющие частному инвестору доступ к торгам. Действуют исключительно по поручению клиента: проводят сделки с ценными бумагами, ведут учет доходности, платят за него налоги;

— компании-посредники, предоставляющие частному инвестору доступ к торгам. Действуют исключительно по поручению клиента: проводят сделки с ценными бумагами, ведут учет доходности, платят за него налоги; регуляторы — контролируют законность функционирования бирж, выдают лицензии на работу или лишают их, штрафуют за нарушения, защищают инвесторов от недобросовестных компаний. В России регулятором выступает Центральный банк, в США — SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам;

— контролируют законность функционирования бирж, выдают лицензии на работу или лишают их, штрафуют за нарушения, защищают инвесторов от недобросовестных компаний. В России регулятором выступает Центральный банк, в США — SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам; инвесторы — юридические и физические лица, которые осуществляют сделки на бирже с помощью брокера и открытия брокерского счета. Покупают и продают инструменты фондового рынка (ценные бумаги, фьючерсы и др.), чтобы достичь финансовых целей — сохранить капитал и получить доход;

юридические и физические лица, которые осуществляют сделки на бирже с помощью брокера и открытия брокерского счета. Покупают и продают инструменты фондового рынка (ценные бумаги, фьючерсы и др.), чтобы достичь финансовых целей — сохранить капитал и получить доход; эмитенты — компании и организации, которые выпускают ценные бумаги. Их интерес — в том, чтобы привлечь капитал и получить средства для развития;

компании и организации, которые выпускают ценные бумаги. Их интерес — в том, чтобы привлечь капитал и получить средства для развития; регистратор — профессиональный участник, который ведет реестр (учет) всех ценных бумаг и знает, кто становится их держателем. Обычно действует по договоренности с эмитентом;

профессиональный участник, который ведет реестр (учет) всех ценных бумаг и знает, кто становится их держателем. Обычно действует по договоренности с эмитентом; депозитарий — тот, кто совершает операции по учету и передаче прав на ценные бумаги. Когда инвесторы заключают сделки, депозитарий не переводит ценные бумаги, а изменяет информацию о владельце в своей внутренней системе.

Инструменты торговли

Основные инструменты торговли на бирже, с которыми проводят сделки инвесторы, это:

валюта;

драгоценные металлы;

акции — обыкновенные и привилегированные;

облигации— биржевые, коммерческие, корпоративные, муниципальные, региональные, государственные, иностранные;

депозитарные расписки (удостоверяет право собственности на акции и облигации иностранных компаний);

паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов) — биржевых, интервальных, открытых, закрытых;

паи ETF (от англ. exchange-traded fund, торгуемый на бирже фонд);

фьючерсы (разновидность отсроченного контракта, при заключении которого оговаривают только цену и срок поставки);

опционы (договор на право, но не обязанность продать или купить актив).

Как устроены торги

Эксперты объясняют: торговые операции совершаются на основе заявок, подаваемых брокером от лица клиента. Это можно делать, когда биржа работает. Московская биржа , например, открыта с понедельника по пятницу, с раннего утра до позднего вечера:

утренняя сессия — с 6.50 до 9.50;

основная сессия — с 10.00 до 19.00;

дополнительная вечерняя сессия — с 19.00 до 23.50.

« "Торговать инструментами, обращающимися на бирже, можно, давая “с голоса” (то есть устно) распоряжение на покупку или продажу инструмента специалисту брокерской компании или самостоятельно используя специальное программное обеспечение, которое предоставляет такая фирма своим клиентам, — поясняет Екатерина Безсмертная. — Многие инвесторы (то есть лица, вкладывающее свои средства в финансовые инструменты) используют специальные мобильные приложения — это дает возможность в любое время контролировать состояние инвестпортфеля (набора принадлежащих человеку активов), отслеживать изменение цен, мгновенно совершать торговые операции".

Функции биржи

Основная функция биржи — организация сделок с ценными бумагами. Кроме того, она:

обеспечивает прозрачность сведений для потенциальных инвесторов о компании;

разрабатывает этические стандарты и кодекс поведения участников торгов;

поддерживает справедливое ценообразование;

выступает гарантом совершения сделок посредством клирингового центра;

включает активы в котировальные списки и исключает из них.

Заработок на бирже

"Фондовый рынок при благоприятном стечении обстоятельств дает возможность получить доход, в разы превышающий прибыль по банковским вкладам. Однако, неправильно выбрав инструмент инвестирования или момент для совершения операции, можно лишиться всего капитала или его существенной части", — говорит Екатерина Безсмертная.

Эксперт отмечает, что по итогам 2021 года общий годовой объем торговли акциями на фондовом рынке Московской биржи составил 30 триллионов рублей, облигациями — 18,6 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов акциями составил 117,6 миллиарда рублей, облигациями — 73 миллиарда. Высокая ликвидность рынка позволяет исполнять рыночные сделки мгновенно, как только заявка попадает в торговую систему.

« "Начало 2022 года ознаменовалось серьезным падением российского рынка ценных бумаг, спровоцированным обострением геополитической обстановки и неопределенностью на американском рынке, который служит ориентиром для всех остальных национальных рынков, — отмечает Екатерина Безсмертная. — Многие инвесторы (особенно – самые отчаянные, торговавшие “с плечом” — то есть использовавшие заемные средства) терпят значительные убытки".

По мнению Андрея Ковалева, управляющего партнера BusinessInvite Consulting Group, в 2022 году, безусловно, продолжится приток частных инвесторов на фондовый рынок через открытие наиболее популярных продуктов — индивидуальных инвестиционных и обычных брокерских счетов.

Как начать торговать на бирже

« "Совет новичку — инвестировать в индексные ETF, растущие вместе с рынком, без рисков отдельных сегментов и отдельных компаний, — говорит Андрей Ковалев. — Следующий шаг, усложнение инвестирования — ETF, ориентированные на определенные сектора экономики".

По словам эксперта, в дальнейшем для развития навыков инвестора придется уделять время анализу эмитента, и, возможно, инвестировать в отдельные компании, которые считаются системно значимыми для определенных секторов экономики. Это может стать дополнительным доходом, но потребуется время, чтобы изучить азы работы на фондовом рынке.

« "И только людям, занимающимся инвестициями профессионально, обладающим навыками фундаментального и технического анализа, пониманием трендов и перспектив развития тех или иных отраслей, я рекомендовал бы инвестировать в спекулятивные активы, с совершением ежедневных операций по управлению портфелем", — говорит Андрей Ковалев.

Выбор брокера

Екатерина Безсмертная рекомендует при выборе брокера:

Проверить лицензию компании на осуществление брокерской деятельности на сайте Банка России. Выяснить, насколько крупной и надежной является выбранная компания — на специализированных ресурсах можно найти рейтинги брокерских фирм по различным показателям. Есть такой (по объемам совершаемых сделок) и на сайте Московской биржи. Подобрать наиболее комфортный тарифный план (брокеры взимают разные комиссии в зависимости от объемов и частоты совершаемых сделок, есть различия в размере платы за ведение счета, вывод средств, и т.д.). Фиксированная комиссия будет и у депозитария. Ее ежемесячно списывает брокер — при условии совершения сделок. Посоветоваться на предмет удобства специальных мобильных приложений у знакомых, имеющих опыт торгов, поскольку большинство частных инвесторов сейчас пользуется такими программами.

Выбор доверительного управляющего

Выбирая доверительного управляющего, нужно искать только лицензированного участника рынка ценных бумаг. Проверить наличие лицензии можно в онлайн-справочнике Банка России.

« "При работе с управляющими клиенту важно обратить внимание на то, что часто компании скрывают точный перечень активов, которые они могут купить в соответствии с инвестиционной декларацией, хитрят с уровнем доходности, указывая ее не за календарный год, а за два или три года, и указывая это только сноской. Поэтому будущему инвестору нужно быть бдительным и обязательно полностью читать все документы, которые он подписывает, особенно то, что написано мелким шрифтом", — предостерегает Андрей Ковалев.

Подбор стратегии

По словам Екатерины Безсмертной, многие брокеры предлагают своим клиентам, у которых нет знаний в области инвестирования или свободного времени для анализа рынка, использовать готовые инвестиционные стратегии (иначе — стратегии автоследования). Работает это так: профессиональные трейдеры формируют набор ценных бумаг и других финансовых инструментов, и сделки трейдера автоматически повторяются на счете клиента.

Эксперт поясняет, что стратегии разнообразны — от самых консервативных до суперагрессивных.Следует иметь в виду, что публикуемые в рекламных материалах сведения о доходности таких схем характеризуют их прибыльность за уже прошедший период времени. "Совсем не обязательно они будут так же прибыльны в будущем. Кроме того, использование готовых стратегий сопряжено с гораздо более высокими комиссиями", — поясняет Екатерина Безсмертная.

Андрей Ковалев рассказывает, что, как и в брокерском бизнесе, у управляющей компании есть схемы, основанные и на наиболее популярных биржевых индексах — ММВБ S&P 500 , и на сегментарных вложениях, например в IT или в сектор кибербезопасности, гейм-индустрию. "Задача клиента — выбрать стратегию в соответствии со своей целью и сроком инвестирования. Далее управляющий будет осуществлять покупку активов в соответствии с инвестиционной декларацией конкретной стратегии, продавать, заменять активы в течение времени, осуществлять ребалансировку и прочие необходимые действия", — говорит он.

Очевидный плюс этого решения — все, что клиенту необходимо делать самому при работе через брокерскую компанию, возьмет на себя управляющий. Минус — услуги эти не бесплатны.

Открытие и пополнение биржевого счета

Екатерина Безсмертная подчеркивает, что граждане не могут напрямую участвовать в биржевой торговле ценными бумагами. Если человек решил вложить в них свои деньги, он должен заключить договор о брокерском обслуживании с одной из компаний — профессиональным участником рынка ценных бумаг. Брокер открывает инвестору брокерский счет (на котором лежат денежные средства) и депозитарный счет (на нем хранятся ценные бумаги).

Эксперт отмечает: инвестору следует понимать, что доход, получаемый от вложений в ценные бумаги, подлежит налогообложению Это касается прибыли, получаемой и в виде курсовой разницы (разности между ценой продажи и покупки актива), и в качестве периодически начисляемого процента или дивиденда. Налоговым агентом (то есть лицом, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет) в данном случае является обслуживающий инвестора брокер.

Совершение торговых операций

"К торговле допускаются ценные бумаги, прошедшие листинг, то есть процедуру отбора. По его итогам формируются котировальные списки. Например, на Московской бирже есть такие перечни первого, второго и третьего уровней, — рассказывает Екатерина Безсмертная. — Максимальный из них — первый. Чем выше уровень списка, тем более жестким требованиям соответствуют входящие в него эмитенты ценных бумаг и сами ценные бумаги — это условия по раскрытию информации, сроку существования эмитента, количеству акций в свободном обращении и т.д.".

К участию в организованных торгах ценными бумагами допускаются:

управляющие и брокеры, у которых есть лицензия профессионального участника рынка;

управляющие компании инвестиционных фондов, ПИФов, негосударственных пенсионных фондов;

центральный контрагент, Банк России, Федеральное казначейство.

Центром ликвидности по операциям с ценными бумагами российских эмитентов и основной площадкой для привлечения капитала отечественными компаниями выступает Московская биржа.

Риски торговли

"Становясь участником торговли на фондовой бирже, инвестор должен понимать, что покупка любых ценных бумаг сопряжена с риском. В отличие, например, от размещения средств на банковском вкладе, который обеспечивает заранее известный уровень доходности, а также защищен в пределах 1,4 миллиона рублей страховым возмещением Агентства по страхованию вкладов ", — говорит Екатерина Безсмертная.

"Риски торговли на фондовой бирже очень большие. По статистике, в 2021 году больше половины игроков — физических лиц потеряли существенную часть своих вложений, — говорит Дмитрий Янин , председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). — Неважно, акции каких компаний вы приобретаете — российских, или иностранных — вероятность лишиться сбережений здесь велика. То же относится к облигациям неизвестных эмитентов. Такие инвестиции должны быть лишь незначительной частью вложений. Предпочтение лучше отдавать классическим банковским депозитам, покупке иностранной валюты".

Эксперт отмечает, что при выходе на фондовый рынок нужно быть готовым к тому, что можно потерять деньги или годами не видеть доходности (или не получить ее вовсе), а расходы при этом придется нести (например, по обслуживанию брокерского счета). Следует помнить, что система страхования, как в случае с банковскими вкладами, в данном случае не действует.

"Важно понимать, что непрофессиональному инвестору совершать сделки часто не рекомендовано и даже опасно. Нужно учесть множество факторов, выбрать правильный актив и ждать заработка в перспективе, а не в моменте", — отмечает Андрей Ковалев.

Контроль на бирже

Регулятором финансового рынка в России является Центральный Банк РФ. Он, в том числе, выполняет контрольные и надзорные функции в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов торговли, к которым относятся биржи. Главный нормативный акт в этой сфере в России — ФЗ № 39 "О рынке ценных бумаг".

Валютно-фондовые биржи

Крупнейшие фондовые рынки мира находятся в разных странах. Софья Главина рассказывает, что необходимость выбирать биржу для размещения привела к росту конкуренции между ними и борьбе за внимание эмитентов. При этом крупнейшие рынки западного мира соревнуются не только между собой, но и с набирающими силу азиатскими.

"Рост межбиржевой конкуренции, в том числе со стороны новых региональных точек, под влиянием глобализации заставляет традиционные крупные центры концентрации IPO с целью усиления своих позиций предлагать новые форматы работы и упрощать стандарты, создавая площадки с меньшими требованиями для максимально широкого охвата потенциальных клиентов. А также прибегать к крайнему средству — консолидации, в основе которой лежат рыночные механизмы: внедрение новых технологий биржевой торговли, получение экономии от масштаба, более низкие тарифы, большая ликвидность и другое", — поясняет Софья Главина.

Россия

Московская валютно-фондовая биржа — разрешает сделки с ценными бумагами, драгметаллами, валютой и иными биржевыми товарами. Кроме того, торгуются производные инструменты на активы — фьючерсы и опционы;

Санкт-Петербургская фондовая биржа — торгует иностранными ценными бумагами популярных компаний.

СНГ

Белорусская валютно-фондовая биржа;

Казахстанская фондовая биржа;

Фондовая биржа ПФТС (украинская биржа ценных бумаг).

Главные зарубежные валютно-фондовые биржи:

NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) — главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. Предъявляет самые высокие требования к своим эмитентам, что делает размещение на ней крайне дорогостоящим;

Лондонская фондовая биржа — одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг;

NASDAQ — американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний;

Японская биржевая группа — управляет различными биржами, включая Токийскую фондовую биржу и Осакскую биржу ценных бумаг;

Шанхайская фондовая биржа — крупнейшая торговая площадка континентального Китая, одна из лидирующих азиатских бирж. Ее специфическая черта — деление на А- и Б-акции: первые торгуются за юани, вторые — за доллары. Особенностью фондового рынка Китая остается высокий уровень государственного регулирования;

Euronext NV — панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии. В дополнение к акциям и деривативам предоставляет услуги клиринга и финансовую информацию;

Шэньчжэньская фондовая биржа — в основном торгуются акции государственных компаний. Основной индекс биржи — SZSE Component Index — отслеживает динамику акций 40 наиболее ликвидных и крупных компаний. Рыночная капитализация оценивается в 3,5 триллиона долларов.

« "Нет никаких существенных препятствий для инвестирования ни на одном из основных рынков Западной Европы или Северной Америки. Брокерские счета на нескольких рынках, охватывающие большинство обоих регионов, легкодоступны для всех желающих", — утверждает Софья Главина. Единственное ограничение касается работы с конкретным биржевым брокером — если тот предлагает определенную страну, он не обязательно имеет в виду доступ ко всем биржам в ней. "Например, большинство брокеров, работающих в США, предлагают услуги Нью-Йоркской фондовой биржи, NASDAQ и Американской фондовой биржи. Но многие не будут предлагать внебиржевые акции", — говорит эксперт.

Плюсы и минусы фондовых бирж

Плюсы инвестирования:

небольшая начальная сумма для вложений;

широкий выбор инструментов (акции, облигации, фьючерсы и др.);

проценты по итогам отчетного периода выше, чем в банке;

возможность получать дивиденды;

специалист подберет гибкое соотношение рисков и ожидаемой доходности.

Минусы:

сложность процесса инвестирования в сравнении с банковским вкладом;

относительно высокие риски убытка или потери капитала;

без специальных знаний самостоятельно управлять инвестиционным портфелем не получится.

Легальность бирж